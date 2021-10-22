Певек с высоты — самый северный город России

Певек расположен на Чукотке, на берегу Северного Ледовитого океана. Вокруг — промёрзшая тундра, из города на Большую землю можно попасть только на самолёте или Северным Морским путём. Местность вокруг богата золотоносными месторождениями.

В Певеке проживает менее 5 тысяч человек, но именно здесь установлена единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Большую часть года здесь отрицательные температуры, иногда мороз достигает -45°С, а ветер может неделями дуть со скоростью до 40 м/с.

1. История Певека начинается в 1933 году, когда прямо на берегу провели первое партийное собрание и будущий город назначили главным поселением Чаунского района Чукотки. Весь только что назначенный районный центр состоял из одного домика, землянки и двух яранг. 2. За несколько последующих лет в районе провели геологические экспедиции, нашли сразу несколько месторождений золота, олова, ртути и других полезных ископаемых. В Певеке стали появляться жилые дома, началось строительство порта для доставки оборудования и отправки грузов. 3. Место для порта выбрано из-за удачного расположения — в Певеке есть естественная глубокая бухта, в которой удобно расположить пристань. В результате порт Певека стал самым крупным транспортным и перевалочным узлом в округе. 4. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».

Проект начали разрабатывать в 2007 году, запустили ПАТЭС в мае 2020 года. «Академик Ломоносов» — уникальная станция с плавучим энергоблоком, который обеспечивает город и соседние посёлки теплом и электричеством. При необходимости ПАТЭС может обеспечивать электричеством и теплом город населением более 100 тысяч человек. 5. В ПАТЭС «Академик Ломоносов» два энергоблока, две паротурбинные установки, жилой блок для персонала на корме. Энергоблоки разработаны на основе установок атомных ледоколов. Станцию обслуживает персонал из 70 человек. 6. Раньше Певек получал энергию с Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС, но после установки ПАТЭС в порту необходимость в них отпала. Чаунскую ТЭЦ планируется вывести из эксплуатации, как только построят новую ТЭЦ, которая будет работать в паре с ПАТЭС — для подстраховки. Сейчас ПАТЭС обеспечивает около 20% энергопотребления района, но по мере вывода энергоблоков Билибинской АЭС из эксплуатации, станет основным источником электроснабжения Чукотки. 7. Специально для размещения, безопасной стоянки и связи ПАТЭС с объектами на берегу были построены далеко выступающие в море гидротехнические сооружения. 8. «Академик Ломоносов» — несамоходное судно и для его транспортировки используют буксиры. Сейчас корпус надежно пришвартован к пристани. 9. Часть города расположена рядом с портовыми сооружениями, остальные — с другой стороны бухты, ближе к сопкам. 10. Морской торговый порт Певек — самый северный порт России. Сюда доставляют генгруз, топливо для перегрузки и отправки дальше по Северному Морскому пути, а отсюда вывозят руду и металл. На Чукотке добывают 24 тонны золота в год. 11. В порт могут заходить любые морские суда с осадкой до 13 метров, а швартуются к причалу суда с осадкой до 9,3 м. Это крупнейший морской порт на Чукотке, в котором после открытия и развития месторождений увеличивается грузооборот. Со временем планируют провести разведку нефтегазовых запасов прибрежной шельфовой зоны — тогда на базе порта Певек будет создан полноценный нефтегазовый комплекс с транспортным терминалом. 12. Сухогруз «Турухан», на который загружены мешки с флотоконцентратом. В каждом мешке более тонны концентрата, в котором содержится до 70 грамм золота. Концентрат отправляют на переработку в гидрометаллургические комбинаты, где из него получают очищенное золото. 13. Микрорайон «Коса» расположен рядом с портом. 14. В Певеке в самые активные годы проживало до 13 тысяч человек, но с 1992 года начался отток населения — закрывались добывающие предприятия, стало невыгодно возить отсюда олово, люди уезжали в другие города и регионы. С 2002 года население ни разу не превышало 5 тысяч человек. Поэтому часть домов оказалась заброшенной. 15. Похожая ситуация и на всей Чукотке — на месторождениях быстро появляются рабочие городки, но как только добыча прекращается — люди уезжают целыми посёлками. Население в Певеке удерживается за счет работы в порту и на многочисленных месторождениях в округе. Но в состав города входит несколько посёлков, которые сейчас находятся в стадии ликвидации. 16. Центр Певека. Здесь расположены административные здания, кинотеатр. Жилых домов на косе почти не осталось. 17. Памятник Ленину. Слева — здание Геолого-разведывательной экспедиции, по центру — школа искусств, справа — администрация Чаунского МО. На заднем плане — здание Ростелекома, хотя здесь до сих пор нет быстрого интернета. Доступ к телевидению и интернету — только через спутник, так как Певек с «большой землёй» не соединён ни одним проводом. Сейчас разрабатывают проект прокладки оптоволокна по севморпути. 18. Улица Полярная. 19. Надпись «Певек самый северный город России» на здании администрации. Годы и суровый климат не пощадили ни надпись, ни само здание. 20. Центральная площадь Певека. Здесь находится единственный городской фонтан — пожалуй, самый северный фонтан России. По понятным причинам, большую часть года он не работает. 21. Среднегодовая температура в Певеке -10,4 °C. Самый теплый месяц — июль, когда температура днем достигает +10…+11 °C. Но были в истории и действительно жаркие дни, когда воздух прогревался почти до 30 °C — но это абсолютный максимум. Средняя температура зимой -22…-27 °C, но иногда опускается до -45 °C. Главная опасность — сильный ветер «Южак», который может держаться несколько недель и достигать скорости до 40 м/с с порывами до 50-70 м/с. 22. Самая значимая промышленность в Чаунском районе — добыча драгоценных металлов. До 70% всех полезных ископаемых составляет золото в россыпном виде и коренных месторождениях. Во время войны здесь же добывали олово, но со временем его перевозка стала невыгодна. Кроме того, в Чаунском районе есть ртуть, серебро, уран. 23. 5-й микрорайон.

Первыми зданиями Певека были культбаза со школой и медицинским пунктом, а также несколько домов круглой формы, которые напоминали яранги. Эти постройки называли «домики Свиньина» — по фамилии разработчика конструкции. В таких круглых домах размещалась библиотека, радиостанция, школа. Со временем город начал разрастаться — первые двухэтажные здания были построены в 1943 году. Сегодня большинство жилых домов — пятиэтажные. 24. Школа и детский сад «Золотой Ключик». 25. Новые дома в Певеке яркие, цветные и расположены так, чтобы хоть немного защитить дворы от порывов «Южака». 26. Небольшой парк с лавочками. В обычном городе территорию засадили бы деревьями и кустарником, но в Певеке такая растительность не приживается из-за морозов и ветров. Во всем городе нет ни одного дерева, лето короткое и суровое. 27. Вокруг Певека на многие сотни километров расстилается тундра. По суше можно добраться только до города Билибино и нескольких шахтерских поселков, откуда в порт доставляют руду для отправки морским путем. 28. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. 29. Чаунская центральная районная больница. 30. Причал нефтебазы. 31. Танкер-дальневосточник «Андрей Первозванный». 32. В районе Певека расположены стратегически важные месторождения золота и олова, поэтому поселок в военное время считали секретным и не указывали на картах. Даже указ о преобразовании населенного пункта в поселок городского типа был с грифом «Секретно». 33. Все крупные грузы доставляют в Певек морем. Так сюда попадают автомобили, оборудование, бытовая техника. Для мелких грузов и почты используют аэропорт, из которого предусмотрены постоянные рейсы в Магадан, Анадырь и Якутск. Из-за реконструкции ВПП в Москву можно добраться только с пересадкой. 34. В 1976 году Певек даже входил в число 100 лучших городов страны. 35. Новые дома в Певеке построены на сваях — чтобы между перекрытием первого этажа и грунтом оставалось пространство. Делается это для того, чтобы грунт проветривался и не оттаивал от тепла жилых помещений, иначе здание может «поплыть». 36. Сухогруз «Турухан». 37. Микрорайон «Геолог». 38. ПАТЭС «Академик Ломоносов» обеспечивает электроэнергией не только Певек, но и многочисленные горнорудные компании, которые работают в Чаунском районе Чукотки. 39. «Академик Ломоносов» — уникальный проект, который дал старт строительству больших плавучих атомных электростанций. Сейчас разрабатывается проект оптимизированного энергоблока, который увеличит мощность в 1,5 раза, а одной одной загрузки ядерного топлива будет хватать на 10 лет. Вторым поколением ПАТЭС уже заинтересовались покупатели из Латинской Америки, Африки и Азии. 40. Порт Певека открыт для захода судов в период летней навигации с начала июля по конец октября. В благоприятные годы возможно прибытие судов без ледокольного сопровождения. Если год холодный, перед грузовыми судами проходят ледоколы.

https://gelio.livejournal.com/263816.html