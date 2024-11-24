А где та самая дружба?

С высоких трибун про Азербайджан и азербайджанцев было сказано:

"В основе отношений двух стран лежат... тесные, человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков".

Беда в том, что тут нет ни единого слова правды. Вообще ни одного. Ноль. Это бессмысленные протокольные словеса.

азербайджанцами однихи непрерывные унижения других,напоминать не будем. Недавно было, раны ещё не затянулись. Уточним лишь, что всё это осталось безответным и безнаказанным. Как и примерно всё на Украине.

Коллега как-то писал, что у него писал (https://t.me/larkin_doc/15871), что у него множество друзей-азербайжанцев. И это было откровенным преувеличением. Такой расклад - крайне необычная ситуация. Неестественная. Фантастическая. Даже если добрый русский человек полжизни прожил в Баку, а потом переехал в Россию, у него не может быть "множества" друзей-азербайжанцев. Таких случаев на планете Земля не зафиксировано. А если человек прожил в России всю жизнь, у него тем более не может быть "множества" друзей-азербайжанцев. И даже если добрый русский человек связан с каким-то специфическим бизнесом, у него теоретически могут быть двое-трое знакомых азербайджанцев. Но ни один из них никогда не будет ему другом. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Такого не бывает в природе. Нигде и никогда. Это вам любой русский из Азербайджана подтвердит. Такое бывает только в отчётах ФАДН. Но не в реальной жизни.

И немножко о дружбе народов в Азербайджане. Для начала из книги Е.В.Семёновой "На этнической войне":

"На многих домах надписи: "Русские - оккупанты!", "Русские - свиньи!". Моя мама приехала по распределению из Курска в глухое горное азербайджанское село учить ребятишек русскому языку.

Пришла неделю назад в школу, а в коридоре надпись: "Русские учителя, идите в уборщицы!". Я говорю: "Вы что, ребята?". А они в меня плюют... Я их азбуке учила. Куда? Как? Ведь моя родина - Баку. Я убежала с дочкой с одной сумкой, за три минуты. Жуткая обида!"

Далее мемуар рэппера Давида "Птахи" Нуриева жившего (https://t.me/russkiegramoty/36811) в Баку 90-х:

"Мы стояли на балконе, внизу шла толпа людей и что-то пинали. Это была чья-то голова. У нас была квартира, её отжали. У нас соседку зарезали. Короче, жесть была".

Своей ностальгией по "сплочённости и единству" делится (https://t.me/russkiegramoty/36516) другой рэппер - Тимур "Брутто" Одилбеков, который родился там же, в Баку и имел "европейскую" внешность:

"Я прекрасно помню: мне 5, мы с мамой идем за ручку. И вот мы проходим вдоль своего дома, и вот мы выходим на остановку за хлебом. И вот с того дома детвора, которая постарше меня, им 8-10 лет, просто нас х*ярят камнями. Молча. Ну, типа клич кинули "русские!", и х*ярят камнями. И если это делают дети, значит, этим детям кто-то донёс информацию у себя на кухне".

Самое важное в рассказе Птахи - это фраза "всё началось в один день". Да, именно так это и бывает, когда вся многонационалочка - имитационно-фейковая. Ещё вчера дружба народов, песни про интернационал и Горбачёв, на полном серьёзе пишущий (https://t.me/russkiegramoty/29324):

"Многонациональная среда с удивительным многоязычием, многообличием и многонародием...Корни дружбы, интернационализм - сильнейшие".

А уже завтра кровища, коптящие дымом пожарища и футбол человеческими головами. О том же рассказывают (https://t.me/russkiegramoty/26293) русские жителей Душанбе 90-х:

"Таджики были друзья, знакомые. Когда начались столкновения они вдруг оказались по другую сторону. Отпустили бороды - это был первый признак. Так было страшно и ужасно".

Ровно о том же рассказывал (https://t.me/russkiegramoty/40103) осетинский спортсмен Хасан Бароев:

"Люди бежали, бросив всё. Когда-то Душанбе считался продвинутым городом, жили все национальности - и вдруг ситуация резко изменилась".

А в официальных отчётах опять написали, что "русские и таджики - братские народы, отношения которых проверены временем".

Но в этой протокольной конструкции нет ни единого слова правды. Русские и таджики никогда друзьями не были и не будут. И уж тем более, братьями. Как минимум, потому, что таджики при первой же возможности начинают русских резать. Если официальные лица забыли кровавый геноцид русского народа, устроенный таджиками в начале 90-х, то добрые русские люди - нет. И многотонные поставки таджиками в Россию героина, выкосившего тысячи молодых русских парней и девчонок - тоже.

И "банду ГТА" (17 зверски убитых),

полигон в Белгородской области (11 расстрелянных),

"Крокус" (150 зверски убитых),

волгоградская колония (8 зарезанных),

сотни изнасилованных по всей России женщин забывать никто не собирается.

При СССР русских в Таджикистан загоняли (https://t.me/russkiegramoty/40429) силой:

"Люди оттуда бежали. С самого начала был введён запрет на возвращение из Таджикистана. Постоянно выдавались и шли в ход специальные справки, так что, если ты работаешь в Душанбе, нельзя было уезжать из города, не получив направления, чтобы сохранить за собой квартиру. Если ты уехал из Таджикистана, это каралось тюрьмой. Можно было уехать по медицинскому направлению, но потом врачам запретили их выдавать, потому что все начали пользоваться своими болезнями как аргументом".

Вот что потом рассказывали (тут: https://t.me/russkiegramoty/38958) выжившие в резне:

"Многие погибли, когда собирались уезжать уже. Садились в машину, гнали в аэропорт. Автоматная очередь сзади и всё. Потеряла трёхкомнатную квартиру и думаю: значит, это выкуп мой, что осталась живой".

Осетины из Душанбе добавляют (тут: https://t.me/russkiegramoty/40103):

"В то время неплохим вариантом считалось, если тебе пожимали руку на прощание: "Теперь наша квартира". Могли просто выволочь за уши. Люди бежали, бросив всё".

В начале 90-х русские пограничники в отчаянии писали (тут: https://t.me/russkiegramoty/40471) в Москву:

"Почему на российских заставах в Таджикистане до 80% военнослужащих - таджики? Наверное, не будет секретом, что офицеры им не доверяют. С их приходом в массовом количестве появились неуставные взаимоотношения на национальной почве, случаи трусости при боевых действиях, резко увеличилось количество случайных выстрелов со смертельным исходом, снизилась дисциплина. Эти военнослужащие понимают только кулак.

Вернёмся к бою на 12-й заставе. Из 15 таджиков только 2 вели стрельбу, остальные прятались за спиной русских парней. В нашем подразделении из 40 таджиков осталось всего 10, остальные убраны за низкие морально-боевые качества в подразделения, которые вообще не сталкиваются с противником. Помню доклад русского командира отделения: "Таджики отказываются стрелять, говорят, что там их братья - мусульмане". В результате удар противника на правом фланге пришёлся на пятерых русских мальчишек. Они не дрогнули и выстояли. Выстояли бы и на 12-й заставе, если бы часовой Бобоходжаев, обнаружив "духов", не сбежал, не предупредив заставу.

КТО подписывал указ о его награждении медалью "За отвагу"? И ведь вручили, хотя все знают правду".

Вот это и есть реальные "братские отношения, проверенные временем".

У наших народов нет общих ценностей. Ни в какой из миллиарда сфер человеческой жизни. Ни в культуре, ни в отношении к государству, к семье, к судебной системе, к нравственности, к интиму, к образованию, религии, труду, воспитанию детей. У нас нет НИЧЕГО общего в понятиях о поведении в социуме, об отношениях между полами, о юморе, о личном пространстве, о прошлом, о настоящем, о будущем etc.

У нас нет, не было и никогда не будет ничего общего. Кроме двух рук и двух ног. И мутных торгашеских наркосхем. Кто утверждает обратное - подлый лжец.

Однажды понимание этого нехитрого постулата может спасти жизнь. Когда добрый русский человек при бытовом конфликте с представителями этого "братского" народа сдуру решит, что перед ним - такие же, как он сам. Это заблуждение может оказаться последним в жизни. Как у Кирилла Ковалёва, зарезанного (тут: https://t.me/russkiegramoty/40375) боевиками азербайджанской ОПГ-диаспоры.

А безвиз с этой клоакой и массовая выдача таджикам паспортов - величайшее преступление перед Россией и русским народом.

https://t.me/russkiegramoty/51893

И да, обязательно найдётся сосед армянин, который будет спасать азербайджанцев, сосед азербайджанец, который будет спасать армян, сосед таджик, который будет спасать русских, сосед Шиндлер, который будет спасать евреев. Без этого тоже не бывает. Но гораздо больше соседей примут самое активное участие в мюльфиртельской охоте на русских зайцев.

https://t.me/russkiegramoty/51605

"Малиновка, Калиновка, Ивановка! Киргизская земля - не киргизская? Михайловка, Ключёвка, Конезавод! Серафимовка, Быстровка, Орловка! Сосновка, Покровка, тут ещё Покровка и здесь Покровка, везде Покровки! Нет, киргизская земля - не киргизская!"

Это студенты киргизского Института искусств им. Бейшеналиевой. С надрывом и слезами они говорят (https://vesti.kg/politika/item/131380-studenty-instituta-isk...) о том, что Киргизии нужно избавиться от всего, что напоминает о русском мире, горько сожалеют, что Бишкек носил имя Михаила Фрунзе, настойчиво требуют сменить все русские названия на киргизские. Их преподаватели плачут от умиления и гордости.

Часть из этих паяцев потом поедут в Москву мыть посуду в придорожных шалманах, а некоторым повезёт - их пригласят выступить со своим пещерным "искусством" на сцене Большого театра. Как это было (https://t.me/russkiegramoty/50872) на прошлой неделе.

Ещё часть получат российские паспорта и начнут (https://t.me/russkiegramoty/51074?single) устанавливать свои юрты прямо посреди торговых центров в русских городах.

Сейчас особо одарённые и маловменяемые дружбонародники завели свою стандартную пластинку о том, что во всём виноват Сорос. На всякий случай напомним, что когда киргизы в 1916-м году массово вырезали русских, никакого Сороса не было.

А главный рассадник (https://t.me/russkiegramoty/23554) русофобии в Бишкеке - это Кыргизско-Российский Славянский университет имени Ельцина.

Кроме того, высшие должностные лица России при каждом удобном случае возлагают (https://t.me/russkiegramoty/29848) цветы к памятнику киргизским палачам русских врачей и учителей и вручают (https://t.me/russkiegramoty/45509) государственные награды самым махровым киргизским русофобам.

https://t.me/russkiegramoty/51617

Кстати о киргизах. Тут у нас открыли в ряде российских городов представительства МВД Киргизии для защиты прав и интересов своих соотечественников.

Всего таких представительства четыре - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Киргизская сторона не скрывает своих намерений - представительства открываются с целью защиты киргизов от «произвола» со стороны российских правоохранителей. Страна у нас многонациональная, а потому руководство оной на инициативу киргизов отреагировали положительно. Теперь любое задержание нелегалов будет сопровождаться обязательной проверкой со стороны киргизского полицейских на предмет соответствия процесса законам РФ и правам человека. Каждое представительство будет курировать специально выделенный эмиссар:

в Санкт-Петербурге полковник Таалайбек Тологонов;

в Екатеринбурге подполковник Нурдин Жороев;

в Новосибирске подполковник Эрнест Асанов;

в Москве полковник Кылычбек Жолдошев.

UPD. Следующая ступень - открытие представительств киргизской гэбни для содействия российским коллегам в отлове «русских фОшистов».

https://t.me/c/2050257270/2156

Тг-канал "Рыбарь" рассуждает: об открытии представительств МВД Киргизии в России

Представительства МВД Киргизии начали работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Цель – содействие в вопросах защиты прав и интересов, принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий со стороны соотечественников.

По данным пресс-службы, в ходе встречи представительства МВД КР в РФ и руководства Управления международного сотрудничества МВД России обсуждались вопросы взаимодействия ведомств, борьбы с преступностью, профилактики наркопреступности, вовлеченности граждан в незаконный оборот наркотиков, прежде всего молодежи.

На этом примере продемонстрирован более-менее практичный подход со стороны нашего среднеазиатского партнера. Киргизскому руководству важно отправлять рабочих на заработки в Россию по различным причинам и они заинтересованы в стабилизации миграционной обстановки, поэтому и пытаются утихомирить своих граждан за рубежом.

В отличие от других стран Средней Азии, в которых лишь призывают российскую сторону принять меры для соблюдения прав мигрантов, но при этом ничего сами не делают, данный подход теоретически выглядит многообещающе. Но пока будем наблюдать, как будет организован процесс их работы, так как пока не будет виден результат, всерьез рассуждать об этом не стоит.

https://t.me/rybar/65179

Роман Алехин пишет:

Второй день мне присылают эту новость с текстом о том, что в нескольких регионах якобы открылись отделы милиции Кыргызстана.

На самом деле это не так, а в Россию направлены представители МВД Киргизии для того, чтобы помогать нашим силовика в борьбе с этнической преступностью, но главное - заниматься профилактикой, на которую у наших правоохранителей нет ресурса.

Все это, конечно, инструменты мягкой силы, но если это сделают лишь бы отчитаться и не будет в дальнейшем контроля, в том числе, за этими представителями, то эти инструменты мягкой силы могут стать не инструментом российского влияния, а наоборот - инструментом киргизского влияния на Россию. В этом и есть опасность таких решений, особенно, понимая, что пока мы не видели качественного использования той самой мягкой силы.

https://t.me/Alekhin_Telega/12170

Но и этого мало!

Теперь в России откроются школы с обучением на казахском языке в Астрахани, Омске и Оренбурге.

По результатам переговоров в рамках заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Астане было решено, что Россия построит на юге Казахстана (где живут одни казахи, русскоязычного населения почти нет) три школы с русским языком обучения, а Казахстан — на территории России построит три школы с казахским языком обучения.

Казахстан с этого соглашения поимеет двойную выгоду:

а) обустроит казахов в халявные школы, построенные Россией,

б) привлечёт казахов в самой России в свои школы, усилив их идентичность и своё влияние в регионах.

Ну а потом заявит претензии на обладание этой территорией!

https://t.me/c/2050257270/2172

Ну и 14 ноября появились свежие данные прокуратуры по статистике мигрантской преступности.

По данным (тут: https://t.me/nikniknab/580) ведомства количество всех преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 2,6% по сравнению с 10 месяцами прошлого года и составило 33 129 преступлений.

Основной вклад в снижение преступности внесла категория преступлений против собственности на 6,2%, с 10 796 до 10 127 (в том числе краж на 8,6% (с 7 443 до 6 804).

Валовый рост уже не первый год дают наркотики. За 10 месяцев этого года рост составил 19% (с 5885 до 6998) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросло число выявленных фактов подделки иностранцами документов – на 14,9% (с 4 973 до 5 712).

Другие важные данные.

Продолжает расти количество преступлений против половой неприкосновенности. Количество таких преступлений выросло на 2,8% (с 944 до 970). Просто чудовищная цифра, которая растет из года в год. Если конкретнее, то в текущем году иностранцами совершено на 5,5% изнасилований и покушений на изнасилование больше и на 21,5% развратных действий, чем годом ранее.

Количество преступлений совершённых несовершеннолетними иностранцами выросло почти на 20% (с 281 до 336). Здесь основной вклад в рост дала наркоторговля. Подрастающие абу-бандиты с социального дна всё глубже осваивают эту криминальную нишу.

Кстати, говоря о наркоторговле, интересный факт, выросло количество преступлений, но снизилось количество самих преступников — это говорит о росте производительности труда в наркоторговле. Всё как мы пишем всегда, если внедрять инновации, то будет и рост производительности, хотелось бы, чтобы и легальные отрасли пользовались этим инструментом.

Взрывными темпами растёт количество преступлений экстремистской направленности (+31,6% к прошлому году).

В заключении дежурно отметим, что данная статистика не учитывает преступления новых россиян и административные правонарушения, которых сотни тысяч в год.

https://t.me/mnogonazi/20269