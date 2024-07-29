Сохраненное и восстановленное, ч.6

Покровская церковь. тогда еще Ленинграда. на Боровой улице до реставрации в 1982 году. В 1936 году храм был закрыт и передан Управлению по делам искусств. В нём находились в разное время промышленные цеха, багетные мастерские и производственные помещения бумажного завода; после войны в нём размещалась кладовая живописно-оформительского комбината Худфонда. Здание было существенно перестроено; к концу 20 века церковь была перестроена и внутри, лишена своего оригинального декора. Полностью разобран высокий шатёр колокольни. Вот так выглядел в 2010 году. Первоочередные противоаварийные работы на объекте начали проводить в 2016 году. После реставрации. Вот что значит - сохранить культурное наследие!

Или вот.

Реставрация домов 76-78 на Набережной Мойки Снимки от 1999 года и сегодня. Не снесли, а именно отреставрировали.

Понятное дело, что не всегда администрация городов (я не беру Москву и Питер) может найти деньги на реставрацию старого фонда (хотя карманы набивать чем находят), но вот такой получился эксперимент в Краснодаре. Там хорошее историческое архитектурное наследие.

Администрация решила разрешить делать реставрацию самим собственникам строений. Прошло 3 года, как начали выдавать предписания на ремонт/реконструкцию собственникам исторических зданий. Одно здание администрация города реставрирует сама.

Посмотрите, как здорово получилось! И только попробуйте после такого сказать, что все было бесполезно. Местный журналист Алексей Кащенко смотрит оптимистично на ситуацию.

— У нас мэра избрали всего лишь полгода назад, поэтому городские власти ведут себя осторожно. Сейчас они работают без лишнего шума, чтобы не повторить неудачный опыт Первышова (предыдущий мэр, которого сняли).

Журналист считает, что если в стране не произойдет глобального ухудшения экономической ситуации, то команда Наумова может активизироваться в данном вопросе и от точечной реконструкции перейти к масштабному восстановлению старого центра с привлечением краевых и федеральных властей.

Напольная метлахская плитка рубежа XIX-XX веков Находится в помещении бывшей (дореволюционной) молочной лавки на Гороховой, 24 (Санкт-Петербург). До 2014 года стены и пол этого помещения были закрыты более поздними отделочными материалами; при ремонте, который затеял новый арендатор (магазин одежды), они были демонтированы, открыв взору прекрасно сохранившуюся плитку. Вот такие чудеса можно увидеть прямо под ногами! Вы наверное замечали эти осколки прошлого — огромные внушительные заводы, остановившие работу, но сохранившие добротную архитектуру прошлого. Когда индустриальным районам дают вторую жизнь, заброшенные гиганты превращаются в модные досуговые пространства. Процесс перестройки старых зданий называется ревитализацией.

Известный пример ревитализации — общественное пространство «Хлебозавод № 9» в Москве, где на месте бывшего производства проводят выставки, кинопоказы и экскурсии. В Санкт-Петербурге обрел известность «Севкабель Порт» — кластер на берегу Финского залива в корпусах бывшего кабельного завода. Ревитализация сохраняет архитектурное наследие и «оживляет» район вокруг.

Еще один подобный проект появится в Подмосковье, в городе Истра — будет отреставрирована суконная фабрика Ягужинского в Павловской слободе. Работа на ней началась в 30-е годы XVIII века, когда этой землей владел граф Павел Ягужинский, соратник Петра I. Позднее, при Павле I, фабрику перестроили, и до наших дней сохранился выдающийся ансамбль XIX века. До недавнего времени фабрика ветшала, но теперь запускается процесс восстановления здания.

Воссозданием фабрики XIX века займется федеральный застройщик «Садовое Кольцо». Цель девелопера: бережно восстановить исторический архитектурный облик. А на территории будет устроено современное досуговое пространство, где посетителям будет интересно и приятно проводить время.

Подробностей процесса пока нет. Сейчас на канале, где можно следить за ходом реставрации, проходит конкурс. Церковь Воскресения Христова у Смоленского православного кладбища Санкт Петербурга.

Церковь представляет собой неоштукатуренное здание из красного кирпича и имеет форму корабля, его венчали три купола. Три придела внутри разделены глухими перегородками и по сути являются изолированными церквями. Углы фасада украшены по горизонтали белыми полосками, окна украшены лепниной в русском стиле.

10 августа 1921 года в Воскресенской церкви отпевали Александра Блока.

В январе 1930 года Воскресенская церковь была закрыта и переделана под общежитие. Церковные ценности и внутреннее убранство были уничтожены. Все три купола утрачены. В 1977 году в здании храма была обустроена насосная станция. В ходе работ были сломаны своды в подвале и сделаны металлические конструкции. В 19689 г. работы были остановлены.

В 1991 году церковь возвращена Санкт-Петербургской епархии в руинах. Вот так она выглядела еще в 1994 году

Началось восстановление храма. В первой половине 2010-х годов восстановлены купола. К 2016 году бетонный строительный забор заменён металлической решёткой. А вот как она выглядит сегодня.

ПИК продолжает работы по сохранению и интеграции исторических зданий на территории бывшего завода «Борец» (ул. Складочная) в Москве. Завод был основан в 1897 году немецким промышленником Густавом Листом.

29 марта 2024 года компания начала перемещение трех объектов, построенных в конце XIX века: водонапорной башни весом 1700 тонн, фасадных элементов сборочного корпуса и модельной мастерской. Работы проводятся совместно архитектурными бюро и другими специализированными организациями и под контролем Департамента культурного наследия города Москвы.

Объекты подвинут на 100 метров – процесс займет порядка двух недель. Здания передвинут в промежуточную точку, чтобы начать строительство технопарка креативных индустрий «Густав». Именно в этот проект в дальнейшем будут интегрированы исторические объекты. Весь облик технопарка также будет содержать отсылку к архитектуре корпусов Бутырского машиностроительного завода Густава Листа.

У компании уже есть опыт передвижения культурных объектов на этой территории. Первый этап работ по перемещению зданий прошел в 2020 году – тогда ПИК совместно с профильными специалистами перенес объекты с территории будущего жилого квартала «Шереметьевский» на 230 метров.

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До этого подобные проекты в России реализовывались более 40 лет назад.

Технопарк «Густав» станет новой точкой притяжения не только для жителей всего района, но и для малого бизнеса, ориентированного на оказание широкого спектра сервисных услуг и развитие новых технологий. Здание технопарка спроектировано таким образом, что здесь будет удобно располагаться предприятиям креативной сферы: кинопроизводство, художественные мастерские, фото- и дизайн-студии.

Восстановление истории В 1995 году на Историческом проезде около Красной площади восстановили Воскресенские ворота Китай-города вместе с Иверской часовней.

Сооружение уничтожили в 1931 году, чтобы обеспечить транспортное сообщение Манежной и Красной площадей. Вернуть ворота на место задумали в 1988 году, когда наткнулись на фундамент сооружения во время реконструкции улицы. Воскресенские ворота и одноимённый мост в начале 19 века. 1929-1931. 1990-е Внешний вид сооружения старались воссоздать максимально похожим.

Восстановили фонарь, который не горел 80 лет Фонарь перестал гореть примерно в 1940-х годах, а этот дом построили в 1909 году.

Краевед Ксения Сидорина обратила внимание на него и решила восстановить дореволюционный фонарь Его подключили к электричеству в парадной дома, и теперь он будет каждую ночь освещать улицу.

Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 16-18

Усадьба Суворовых Каменный дом установлен над цокольным этажом, а в его основе лежат каменные палаты, принадлежавшие в середине восемнадцатого века Л.К. Нарышкину. Арочные окна устроены как в ризолите, так и по бокам фасада. Антресоли появились здесь уже в XIX веке, когда дом выкупил купец Куманин.

В настоящее время комплекс усадьбы, расположенный по адресу Малая Никитская, д. 13, является объектом культурного наследия регионального значения и называется "Городская усадьба Суворовых - Н.И.Баранова - Н.П.Гагман, XVIII в. - XX в., техник архитектуры А.В.Красильников, инженер-архитектор В.Г.Залесский". Но это не просто памятник регионального значения, особняк связан с именем одного из замечательных лиц российской истории - Александром Суворовым. В состав усадьбы входят главный дом, хозяйственный, восточный и западный флигели, ограда с воротами.



О первоначальном облике усадьбы можно только догадываться. Изящный асимметричный дом в неоклассическом стиле появился на Малой Никитской в 1896 году на месте хозяйственных построек старой усадьбы. На Малую Никитскую выходят два флигеля. Обойдём усадьбу вокруг.

Сейчас главный вход расположен напротив храма Большого Вознесения за сплошным забором. На месте сквера с памятником писателю А.Н. Толстому с XVII века стоял родовой суворовский двор. Предположительно, в это время были выстроены палаты в центре двора.



Первым владельцем усадьбы был Григорий Суворов, прадед полководца. Потом по неизвестным обстоятельствам с этой усадьбой Суворовым пришлось расстаться. Но генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, отец полководца и крестник Петра I, в 1768 году вновь приобрёл дом у Никитских ворот у морского капитана первого ранга Матвея Васильевича Ржевского. В храме Феодора Студита проходило его венчание с Авдотьей Мануковой. Вероятнее всего, Александр Суворов родился в этом доме у Никитских ворот.

Когда Александру перевалило за сорок, Василий Иванович уговорил сына вступить в брак и подобрал ему невесту из московской аристократии. Княжна Варвара Прозоровская была молода и хороша собой. После свадьбы молодые поселились в никитском доме, который через год с небольшим (после кончины В.И. Суворова) стал собственностью Александра Васильевича. Ещё через несколько месяцев у молодых родилась дочь Наталия - Суворочка, любимица отца. Но супружество не было счастливым. Суворов пытался развестись с женой, узнав об её изменах.

А Варвара Ивановна, которая не смогла и не хотела жить при муже в походных условиях, прожила в особняке на Никитской до самой смерти в 1806 году. Она достроила двухэтажное каменное строение, фасадом обращенное к Большой Никитской, парой деревянных флигелей, а во дворе соорудила людскую избу, погреба и каретный сарай с конюшней. А после её кончины генерал-майор, шеф Ржевского мушкетёрского полка Аркадий Александрович Суворов, сын полководца, продал доставшуюся ему по наследству усадьбу коллежскому советнику Н.А. Янишу. При пожаре 1812 года дом полностью выгорел, его восстанавливал уже совсем иной владелец - коллежский асессор Н.М. Юрьев.



На протяжении всей своей истории усадьба часто переходила из рук в руки: от жены А.В. Суворова, княгини Варвары Ивановны, к коллежскому советнику Николаю Андреевичу Энишу, затем к капитану И.П.Аникееву, в 1813 году - к Е.Я.Свербеевой, в 1819 - к коллежскому асессору Н.М.Юрьеву.

В 1829 году усадьбу продали французскому вице-консулу и одновременно московскому купцу 2-й гильдии Никите Андреевичу Вейеру. Вейер был также известным московским ростовщиком, с чьим именем связаны не самые светлые моменты в жизни А.С.Пушкина. У Вейера Нащокин одалживал деньги для поэта до свадьбы, а после сам Пушкин закладывал у него бриллианты жены.

С 1841 по 1846 год владелицей усадьбы была Н.П. фон Бревен, родственница предыдущих хозяев. Затем дом перешел к семье баронов Шеппингов. Барон Отто Дмитриевич Шеппинг, флигель-адъютант императора Александра I, участник войны 1812 года, полковник кавалергардов, увековечен в пушкинских посланиях А.М.Горчакову и П.Я.Чаадаеву.

Дальше усадьба окончательно перешла в купеческие руки. Следующим владельцем (1861-1874) стал Николай Иванович Баранов, потомственный почетный гражданин. Именно в это время фасады здания получают существующее ныне декоративное оформление.



В 1873 году известный архитектор Александр Каминский особняк перестроил, приведя его уже почти к нынешнему виду.



В 1892 году дом приобрела купчиха Надежда Петровна Кунина, по второму мужу Гагман.



Карл Гагман, торговец писчебумажными товарами, шведский подданный, состоял помощником Московского отделения Российского военно-исторического общества, которое на его средства установило на доме в 1913 году мемориальную доску с надписью: "Здесь жил Суворов".



Примерно так выглядел главный дом к концу XIX - началу XX века.



Элементы лепного декора по карнизу здания.



Оформление окон второго этажа.



Окна первого этажа.





При последней хозяйке, Надежде Гагман, архитектор Василий Залесский обустроил и отделал дом внутри.



Главный парадный портал с восстановленными чугунными литыми элементами.





Отреставрированы росписи на потолке, лепнина и колонны в Египетском зале. После реставрации орнамент стал еще и цветным.





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Фрагмент карниза оставлен расчищенным для демонстрации первоначального состояния.



В одном из залов отреставрирована лепнина, искусно выкрашенная под дерево. Это живопись, имитирующая дубовые интерьеры.







Восстановлены лепной потолочный декор и настенные рельефы.



Отреставрирована роспись потолков в парадных залах.





Восстановлены камины.



Использованы кадры из видеосюжета о реставрации особняка. МИД России был основным заказчиком масштабного ремонта. За два года комплексу практически полностью удалось вернуть исторический вид конца XIX века. И все-таки последняя реставрация строения 7 по Мясницкой, 46 прошла в 2002-2004 годах. Во время работ строители демонтировали большую часть «усадьбы Суворовых» и возвели на этом месте новодел. Радует только одно, что не снесли.

Мясницкая ул., 46, стр. 7, Москва