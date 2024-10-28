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Мы из Советского Союза

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  • Андрей Тихонов
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С днём Комсомола, товарищи!

tBqRlly51u0.jpg106 лет назад, 29 октября 1918 года, в Москве начал свою работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было принято решение об объединении разрозненных молодежных организаций в единую, общероссийскую, под руководством Коммунистической партии большевиков. Она получила название Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ).

Инициатором создания и основным идеологом организации стал Владимир Ильич Ленин.

В 1924 году РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина, а в марте 1926 года комсомол обрёл своё окончательное название – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

На этой картине запечатлено одно из важнейших событий первых лет существования организации.photo_2024-10-18_11-53-11.jpg"Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола".
Художник: Н.Н. Чебаков (1916–1968)
(соавторы: Б. Иогансон, Д. Тегин, В. Соколов, Н. Файдыш-Крандиевская)

Из речи В.И. Ленина на III съезде комсомола (2 октября 1920 года):

"...именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества. Ибо ясно, что поколение работников, воспитанное в капиталистическом обществе, в лучшем случае сможет решить задачу уничтожения основ старого капиталистического быта, построенного на эксплуатации. Оно в лучшем случае сумеет решить задачи создания такого общественного устройства, которое помогло бы пролетариату и трудовым классам удержать власть в своих руках и создать прочный фундамент, на котором может строить только поколение, вступающее в работу уже при новых условиях, при такой обстановке, когда нет эксплуататорского отношения между людьми".

Текст выступления здесь

Поскольку контрреволюция в СССР отбросила мировое коммунистическое движение на десятки лет назад, многое из того, что Владимир Ильич сказал тогда об образовании и воспитании коммуниста, ещё долго не утратит своей актуальности.

В комсомол принимали юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ были созданы на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской армии. Это была самая массовая молодежная организация СССР, через которую прошли свыше 200 миллионов человек.photo_2024-10-18_11-53-11.jpgphoto_2024-10-18_16-57-19.jpgКомсомольцы активно участвовали в коллективизации, стройках, создании движения передовиков-тысячников — тех, кто выполнял рабочий план на 1000%. Большой вклад союз внёс в дело образования молодёжи. Речь идёт о создании рабфаков — рабочих факультетов, организованных во всех вузах страны. Комсомольцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны и внесли неоценимый вклад в дело Победы над фашистскими захватчиками. В годы войны 3500 членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского Союза.photo_2024-10-18_16-57-23.jpgphoto_2024-10-18_16-57-26.jpgЛенинский комсомол всегда был больше, чем просто политическая организация, став уникальным социокультурным явлением. В комсомольском движении ребята находили романтику, дружбу, первую любовь, получали возможность освоить интересную профессию, попробовать себя в новом деле.photo_2024-10-18_16-57-30.jpgphoto_2024-10-18_16-57-34.jpgphoto_2024-10-18_16-57-38.jpgС развалом Советского Союза закончилась и история комсомола. В сентябре 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.

Композиция «Сталин и молодежь» на станции метро "Таганская".photo_2024-10-18_11-53-11.jpgВ 1956 году, по причине развенчания культа личности, скульптуру Сталина решили изменить. Но не целиком, а заменить лишь голову.

В результате получился «солдат-победитель». Панно стало называться «Салют Победы на Красной площади».photo_2024-10-18_16-57-19.jpgВ 1966 году проводились работы для организации перехода на Таганскую радиальную, и это панно было утрачено.

***photo_2024-10-18_17-28-17.jpgЗдравствуйте, наверное, это сейчас покажется наивным, но я гордилась тем, что меня приняли в комсомол (ВЛКСМ). Автор: Mi.

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https://t.me/c/1563846321/571674214093_gas-kvas-com-p-risunok-s-dnem-komsomola-1.jpg1967г. Ярославль. райком ВЛКСМ. прием в комсомол

Владимир Доронин Не расстанусь с комсомолом 1975

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