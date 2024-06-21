Тутовое дерево - живая сокровищница полезных элементов

Чтобы вести полноценную жизнь, человеку необходимо постоянно пополнять свой запас витамин, особенно в летнее время. Тутовое дерево является уникальной сокровищницей полезных элементов необходимых для организма. Практически по всей земле можно встретить растения из этого таинственного семейства. Тутовое дерево – шелковица, инжир, хлебное и резиновое дерево.

Каждое из них имеет свои особенности и ценность. Поэтому люди стараются посадить такие деревья на своих участках. К ним относится более 1500 видов, которые предпочитают относительно теплый климат.

Плоды некоторых из них принимают в пищу, из других берут ценное сырье для производства и древесину. Некоторые варианты используют как декор в ландшафтном дизайне. Главная особенность семейства «Тутовые» — способность выделять жидкость, очень похожую на молоко.

Полезные свойства шелковицы заключены не только в ее оригинальных ягодах. Она подходит для создания различных сувениров ручной работы. Также из нее делают бочки, которые используют в домашнем хозяйстве. Китайцы, например, использовали древесину шелковицы в бумажной промышленности. Из плотной древесины тутового дерева изготавливают музыкальные инструменты.

Эта статья почти полный плагиат, но я не мог удержаться, чтобы не опубликовать этот текст и фотографии. Красиво!

ЗНАКОМСТВО С ЗАГАДОЧНЫМ РАСТЕНИЕМ

Некоторые любители садоводы задаются вопросом что такое тутовое дерево, поскольку редко сталкиваются с таким названием. Но когда узнают, что это самая обычная шелковица, несказанно радуются. Ведь на земле практически нет человека, который бы отказался отведать в летнюю жару сочных ягод. В некоторых местностях растение специально сажают возле двора, чтобы прохожие не проходили мимо привлекательных плодов.

Тутовое дерево нередко возвышают до царского величия, поскольку его по достоинству ценили знаменитые монархи. Об этом свидетельствуют деревья, которым больше 100 лет, произрастающим в ботанических садах Европы. Историки говорят, что во время правления Петра I был издан указ, запрещающий вырубать шелковицу. Именно поэтому тутовник широко распространен в средней полосе и южных областях России.

Тутовое дерево представляет собой листопадное растение, возвышающееся над землей максимум на 15 метров. Его широкая компактная крона состоит из множества тонких веточек, на которых расположены зубчатые листья. Каждой весной шелковица надевает оригинальный цветочный наряд. Он состоит из мужских и женских бутонов, собранных в изящную сережку, которая грациозно качается между листьев.

После успешного опыления вместо соцветий на ветках развиваются сочные ягоды известные своими ценными свойствами во всем мире. Плод тутового дерева внешне напоминает ежевику, но имеет продолговатую форму. Некоторые ягоды могут вырастать до 4 см в длину.

В зависимости от сорта растения, плоды имеют следующий окрас:

черный;

красный;

розовый;

белый;

фиолетовый.

К тому же они отличаются специфическим запахом и приятным послевкусием, которое долго сохраняется во рту. Единственный недостаток – ягоды не транспортабельны и теряют свои свойства при долгом хранении. Чаще всего шелковица приносит много плодов. В некоторых случаях из одного дерева собирали приблизительно 350 кг. ягод, поэтому желательно вовремя их собирать, иначе ягоды попадают на землю и пропадут.

В естественной среде можно встретить шелковицу с несъедобными плодами, которую ценят за древесину. А растение с мелкими ягодами, относят к ряду кормовых сортов. На сегодняшний день селекционеры вывели немало культурных сортов теплолюбивого дерева. Особенно популярными считаются белые и черные варианты:

Черная баронесса

Плоды появляются в июне либо июле, в зависимости от климатической зоны произрастания. Обычно они крупного размера. Имеют нежный аромат и ясно выраженную сладость. Дерево способно выдерживать морозы до 25 градусов, если они длятся несколько суток.

Шелли 150

Сорт вывели на территории Украины. Он представляет собой тутовое дерево с большими листьями. Некоторые из них вырастают до 0,5 метра. Сладкие ягоды, размером 5,5 см отличаются особым вкусом и полезными свойствами.

Белая нежность

Плоды этого сорта созревают в начале июня. Имеют белоснежную раскраску и сладкий сочный вкус. При сырой погоде напитываются влагой, обретая водянистый характер.

Декоративные варианты дерева вырастают не выше 5 метров и отличаются ниспадающими ветвями. Именно белый тутовник используют для вскармливания шелкопрядов, чтобы получить натуральный шелк.

Черная шелковица

Сорт является одним из основных видов. Его изначальное место произрастания – Иран и Афганистан. Дерево может достичь высоты около 15 метров. Отличается раскидистой формой кроны. Выдерживает непродолжительные морозы не ниже 10 градусов.

Красная шелковица

Дерево пришло на территорию Европы из Северной Америки. Может достигать 20 м высоты, образуя широкую крону. Нередко со стороны растение напоминает огромный шатер. Для нее характерны крупные листья с острыми кончиками. Кисло-сладкие плоды созревают к последней декаде июня.

Декоративные виды дерева используют для украшения парковых территорий. Сажают их чаще всего на территории загородных домов, чтобы регулярно питаться вкусными плодами загадочного растения. Но как успешно вырастить тутовое дерево и ежегодно наслаждаться обильным урожаем? Существует несколько простых правил.

ОРИЕНТИРЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Поскольку шелковица относится к деревьям долгожителям, в первую очередь следует подумать о подходящем участке сада. Взрослое растение может достичь 4-х метровой высоты, поэтому ему необходимо постоянно иметь доступ к свету, воздуху и влаге. Идеальный вариант – сажать тутовник как одинокое дерево.

Шелковица может произрастать как на засоленной почве, так и песчаной. По этой причине акцент делают на выборе правильного места посадки. В условиях домашнего пользования можно высаживать мужские и женские деревья на максимальном расстоянии приблизительно 3,5 м. Яму для посадки начинают готовить поздней осенью. Ее оптимальные размеры: 50 см ширина и такая же глубина. При необходимости, перед посадкой яму можно увеличить, подгоняя под корень саженца.

Выкопанную землю смешивают с минеральным удобрением и перегноем. В ямку аккуратно устанавливают саженец, расправляют корешки, после чего засыпают подготовленным субстратом. Сверху грунт поливают водой и проводят мульчирование. Для этого используют солому, сухую траву, листья либо перегной. При посадке кустарниковых тутовых деревьев желательно придерживаться расстояния между саженцами не меньше 0,5 м.

Молодая шелковица нуждается в регулярном поливе первые 5 лет. Обычно его проводят до середины лета. Во время засухи тутовник особенно нуждается во влаге, поэтому его следует поливать чаще. Это защитит ягоды от пересыхания. Полив прекращают в конце июля, чтобы дерево могло полностью вызреть. В противном случае молодые побеги просто замерзнут при сильном понижении температуры.

Когда дереву исполнится 3 года, его пора подкормить. Для этого используют удобрения органического и минерального характера. Процедуру выполняют во время полива. Затем почву вокруг ствола мульчируют перегноем или соломой.

Нежные кисло-сладкие ягоды тутового дерева отличаются рядом полезных свойств. Они содержат:

молекулы глюкозы;

органические кислоты;

элементы фруктозы;

эфирные масла;

комплекс ряда витамин;

множество микроэлементов;

каротин;

селен.

Благодаря такому составу шелковица положительно воздействует на основные системы организма. Врачи применяют плоды для лечения различных болезней (анемия, гастрит, гипертония). Отвары и настойки готовят больным страдающим ангиной, пневмонией, затяжным кашлем и другими заболеваниями. Конечно, наиболее полезными считаются свежие ягоды, которые наполняют организм полным комплектом драгоценных элементов.

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