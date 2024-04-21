Начинают потихоньку, без лишнего крика, закручивать гайки

...Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на которые 12 апреля обратил внимание «Интерфакс».

В частности, в государственную собственность перешли компании:

- «Прибой-Т»,

- «Монерон»,

- «Севрыбфлот»,

- «Аквамарин»,

- «Рентэлит»,

- «Курильский универсальный комплекс»,

- «Симост Восток»,

- «Приморская рыболовная компания»,

- а также «Городское эко такси».

Агентство напоминает, что Генпрокуратура подала в арбитражный суд Приморского края два иска на сумму 376 млрд рублей к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам.

-Ранее, 21 марта, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о возмещении ущерба на сумму свыше 358,7 млрд рублей. Он был подан к 45 компаниям, а ответчиками выступали в том числе крупнейшие добытчики краба — Олег Кан, Дмитрий Дремлюга и Дмитрий Пашов. Надзорное ведомство выяснило, что биоресурсы вылавливали по квотам, а улов продавали за рубеж, переводя прибыль на счета иностранных банков.

В феврале 2020 года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по подозрению в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в октябре 2010 года.

По данным следствия, в декабре 2019-го в отношении Кана вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявили его в федеральный розыск. В марте текущего года защита бизнесмена предоставила суду свидетельство о смерти Кана, однако представитель Генпрокуратуры заявил, что это является инсценировкой. Приговор бизнесмену по делу о заказном убийстве огласят 26 апреля.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Кан и другие сахалинские коммерсанты задолжали государству сотни миллиардов за незаконный вылов краба на Дальнем Востоке.

В январе этого года гособвинение запросило в суде для Кана 19 лет лишения свободы.

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И это не все хорошие новости.

Россия решилась на ответ Казахстану. Отобраны три доходных проекта

Не знаю, что с этим Казахстаном... С его многовекторностью трудно даже определить реальное отношение этой страны к России. Возможно, и руководство нашей страны в таком положении, кто знает.

Открывают американские биолаборатории, блокируют карты "Мир", максимально осложняют возможности переводов денег в казахстанские банки для бизнеса, распахивает двери для структур НАТО и анонсирует закупки западного вооружения... Да много чего!..

Вот руководство страны и приняло кардинальные решения как минимум по трем проектам, приносившим ранее Казахстану немалые деньги.

Начали мы с переноса мощностей по производству тантала на свою территорию.

Что это за металл такой? Он широко применяется в производстве ядерных реакторов, космических ракет и вооружения, а также в микроэлектронике и химической промышленности. А уникальность его в том. что его очень мало, и его запасы на Земле могут быть исчерпаны в ближайшие 60 - 100 лет.

Раньше поставщиками этого редкоземельного металла в нашу страну, по данным исследовательской группы «Инфомайн», были Казахстан, Китай и Эстония. Но последняя как известно "слилась", а вот с Казахстаном... Ведь если Вашингтон потребует прекращения поставок, Астана тут же подчинится.

А вся фишка в том. что Казахстан производит по сути наш тантал. Добывается он в Мурманской области, Восточной Сибири, Якутии и в Забайкалье, а перерабатывается на известном Ульбинском металлургическом заводе.

Наследние прошлого. Именно такая схема была выстроена в СССР. Но теперь Россия с этим заканчивает и уже восстановило свое собственное производство.

Второе решение - по Байконуру, откуда Юрий Гагарин совершил свой первый полет.

Готовимся его покинуть, тем более что аренда влетает в копеечку.

Хотя причина - не только в этом. Ну. вот, например, в прошлом году Казахстан наложил арест на российское имущество на космодроме.

Кроме того, наличие собственного космодрома Восточный диктует уже другие реалии. И, спустя пару лет, когда потребность в Байконуре отпадет окончательно, казахам что-то придется придумывать на высвободившихся территориях, поскольку содержать такую махину за свой счет республика просто не потянет.

"Если космодром полностью перейдет Казахстану, для республики это станет чересчур дорогим удовольствием. Мы просто не сможем содержать его самостоятельно и развивать космическую инфраструктуру",- говорит кандидат политических наук Досым Сатпаев.

Правда, здесь возникает другой вопрос. Не придут ли сюда США и не устроят ли там что-то вредно-секретное? Казахстан ведь особо разбираться не будет. Там главный принцип - "бери и плати".

Ну, и наконец, третье - и пожалуй, самое главное.

Прямо сейчас в России полным ходом идет строительство нового железнодорожного участка по маршруту Коновалово — Татарская, у которого помимо всех прочих преимуществ, есть одно неоспоримое - он пройдет в обход территории Казахстана.

Так что же произошло, и почему Россия, при наличии уже имеющейся дороги частично проходящей через казахстанскую территорию, добровольно отказывается от неё и вкладывает немалые средства в строительство нового участка?

Сегодня российские поезда вынуждены следовать по участку Исилькуль — Горбуново проходящему через территорию Казахстана. Этот маршрут был построен еще во времена Советского Союза и в те времена никто не помышлял о том, как может кардинально измениться жизнь. По сути ж/д участок Исилькуль — Горбуново, чья протяженность 203 км, принадлежит России, но учитывая тот факт, что он проходит по территории Казахстана мы вынуждены долгие годы платить за его аренду и вкладываться в его содержание. Деваться некуда - для России это направление имеет стратегическое значение.

Либералы, дорвавшиеся до власти в 90-е, в свое время даже не посчитали нужным отодвинуть границу бывшей советской республики так, чтобы ж/д дорога осталась на российской территории. Такая беспечность позволила казахской элите воспользоваться этой ситуацией, и начать требовать от России деньги за аренду того, к чему Казахстан в его нынешнем виде не имеет никакого отношения. Как и в случае с Байконуром, и многим чем ещё.

Отлично понимая, что от Казахстана можно ожидать чего угодно, России не стала дожидаться, когда под давлением Запада казахи, например, наложат санкции на использование критической для нас инфраструктуры. Вот мы и приступили к строительству ещё одной железнодорожной ветки, но в этот раз в обход Казахстана.

Электрифицированная двухпутная дорога протяженностью 585 км. пройдет по территориям Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской областей. Строительство нового участка позволит решить сразу несколько стратегических задач.

Во-первых, как было сказано выше, она позволит миновать Петропавловский железнодорожный узел расположенный на территории Казахстана. А во-вторых станет дублером позволяющая обойти Омск, через который сегодня проходит единственный маршрут, соединяющий европейскую часть РФ с Дальним Востоком и Восточной Сибирью.

Стоит отметить, что у этого ж/д участка очень непростая судьба и его можно смело отнести к разряду долгостроев. Впервые о нем заговорили еще в 2007 году и тогда строительство оценивалось в сумму порядка 140 млрд рублей. В том же году проект включили в Транспортную стратегию до 2030 г., а в 2009 г. проект был окончательно утвержден и даже были выделены под него деньги. Но работы так и не начались.

О дороге вспомнили лишь в 2011 году. Тогда было заявлено, что участок Татарская — Называевская, может быть построен к 2015 году, а стоимость строительства выросла до 170 млрд руб. На затем снова все заглохло. В следующий раз о проекте вспомнили лишь в 2018 году. Тогда РЖД объявила, что компания проводит оценку целесообразности другого участка: Коновалово — Называевская. В результате спустя несколько лет дело сдвинулось с мертвой точки. На 2023 год денег выделить не успели, но сообщили, что выделят в 2024 году.

После того как Россия закончит это строительство, она откажется от эксплуатации казахстанского участка...

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43523759809/Rossiya...



А вы думаете зря что ли главный бай Казахстана, стал говорить, что русский язык имеет право на жизнь в их стране, потому что он второй по значимости и даже в конституцию занесен? Правда, выступление было перед малюсенькой групкой, человек в 10-15, да и те глаза долу опустили. Стыдно им что ли за своего президента? Но озвучено все-таки, пусть почти шепотом, но было. Ждем дальнейшего развития событий.