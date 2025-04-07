Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.109

Три портрета наших героев, выполненные по макету Вадима Окладникова, художниками Десантного Журнала ВДВ

Денисов Максим

https://vk.com/im/convo/256507683?entrypoint=list_all&w=wall-106160452_624601

32-летний десантник из Иркутска Максим Денисов героически погиб в зоне СВО Мужчина дважды покидал родной дом, чтобы защищать жителей ЛНР и ДНР.

Фото: личный архив Татьяны Денисовой

Добрый, отзывчивый, неравнодушный к чужим проблемам. Таким в памяти родителей, жены и друзей навсегда останется Максим Денисов. Мужчина дважды покидал родной Иркутск, чтобы защищать жителей Луганской и Донецкой народных республик. Решение заключить контракт и вступить в ряды Вооруженных сил России он принял вскоре после начала спецоперации, при этом срочную службу никогда не проходил – не позволяло здоровье. Несмотря на запреты врачей, Максим все же исполнил воинский долг и был верен своему решению до последних секунд жизни.

6 февраля жизнь бойца оборвалась из-за выстрела вражеского снайпера. Дома его ждали два маленьких сына - трех и полутора лет.

Никому не сказал

Строитель по образованию Максим Денисов 12 лет работал водителем-экспедитором в различных крупных компаниях. Опыт вождения за плечами серьезный – за руль парень сел в 18 лет. Узнав об объявленной на территории Украины борьбе с нацистами, сибиряк не мог остаться в стороне. В тайне от родных весной прошлого года он сообщил руководству, что увольняется по собственному желанию.

- О том, что собирается отправиться на СВО, он никому не сказал. Знал, что будем против, - вспоминает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск мама Максима Денисова Татьяна Михайловна.

– Известно об этом стало, когда контракт был уже заключен. Как ему удалось пройти медкомиссию, остается загадкой – сын родился с пороком сердца, хотя это и не мешало ему жить.

Крепкого мужчину определили в воздушно-десантные войска. Семья проводила его 19 мая, после чего он уехал в Псков, где больше месяца проходил подготовку.

- На самом деле, для нас поступок Максима не стал шоком. В этом был весь он, - продолжает говорить иркутянка.

– Сорваться в 3 часа ночи, чтобы прийти кому-то на помощь для сына было обыденностью. В 2015 году в числе добровольцев Максим тушил лесные пожары на Байкале, так как очень любил свою малую родину и здешнюю природу. Добрый и отзывчивый - таким всегда был иркутянин Максим Денисов. Фото: личный архив Татьяны Денисовой

К слову, всю свою сознательную жизнь мужчина хотел работать в правоохранительных органах. Желание примерить полицейскую форму было больше, чем мечтой детства, но, к сожалению, такой же несбыточной из-за отсутствия у Максима военного билета. Вернувшись домой со службы в зоне СВО, он планировал получить необходимый документ и связать судьбу с МВД.

Ранение и возвращение домой

«Мам, ты на работе? Выйди, к тебе курьер приехал», - обрадовал Татьяну Михайловну звонком в начале декабря Максим. Женщина даже подумать не могла, что вместо доставщика огромный букет цветов ей вручит сам сын. Оказалось, что во время выполнения боевой задачи он пережил контузию. Десантника направили на лечение в Санкт-Петербург, но тот решил провести это время с семьей и сюрпризом прилетел в Иркутск. Не ожидала увидеть мужа на пороге квартиры и Наталья. Супруга была счастлива, ведь верила, что любимому еще нескоро удастся вырваться в отпуск. Дома военнослужащий провел месяц, после чего ему было необходимо вновь вернуться к боевым товарищам.

- Как бы это не звучало, но в первый раз я спокойно провожала Максима, - признается Наталья.

– Но перед второй поездкой меня мучило плохое предчувствие. Я вцепилась в него с объятиями и не хотела отпускать. Конечно же, он даже не даже не думал прятаться. Говорил, что является примером для наших мальчиков. В качестве оберега положила ему с собой металлический жетон с гравировкой «отец двоих сыновей» и иконку. Муж всегда носил их с собой.

«Примите соболезнования…»

4 февраля рядовой Денисов в последний раз вышел на связь с женой. Он предупредил, что отправляется на задание и пообещал, что все будет хорошо. Связь с ним оборвалась на неделю, пока тишину не прервал звонок из военкомата. Все стало понятно, когда на том конце провода прозвучало:

«Примите соболезнования…». Первенец Максима все еще ждет, когда папа вернется домой. Фото: личный архив Татьяны Денисовой

- Максим погиб при обстреле под Луганском, - говорит мать бойца. – Поверить в это тяжело до сих пор. Как и сын решила не оставаться в стороне. Теперь я помогаю другим ребятам – с другими волонтерами плету маскировочные сети.

Проводить героя в последний путь пришли около 200 человек. Сослуживцы отзываются о Максиме как о человеке честном и преданном, для которого не было ничего важнее семьи.

Памяти сына Татьяна Денисова посвятила строки: Наш город грустит о тебе,

Все помнят тебя, скучают –

По твоей открытой, доброй улыбке.

На телефоне часто видео,

Посвященное тебе включают.

Осталась без мужа жена молодая,

Ушел ты, оставил свое продолжение,

Не скажешь, как обычно «мам, привет»

И не подаришь мне из роз букет.

За что мне бог дал тяжкие страданья?

Зачем заставил в горе жить?

Прости, сынок!

Ты настоящий наш герой!

Мы не забудем подвиг твой!

Твои друзья, что стоят за Россию,

Помнят тебя как доброго, умного, веселого товарища.

Ты шел впереди, никого не боялся

За победу, за Родину ты жизнь отдал,

Ты героически сражался. Анастасия КУРЕНОВА

https://www.irk.kp.ru/daily/27525/4788830/

МК Иркутск:

ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

В иркутской школе № 5 открыли стенд памяти в честь участника СВО Максима Денисова, сообщает городская администрация.

Максим Денисов ушел участвовать в спецоперации в 2022 году. О своем решении боец рассказал семье лишь перед отъездом в центр подготовки. Мужчину определили в воздушно-десантные войска. За время службы получил контузию. После лечения снова вернулся на передовую.

Погиб Максим Денисов в боях под Луганском от пули снайпера. Указом президента РФ иркутянин награжден орденом Мужества (посмертно).

https://baikal.mk.ru/social/2024/02/07/v-irkutske-otkryli-st...

Иркутск онлайн: статья об открытии стенда в школе

https://ircity.ru/text/society/2024/02/08/73206281/

Заметка на weacom.ru:

https://www.weacom.ru/news/irk/society/215707

Небольшая заметка на сайте Наш Север: https://sever138.ru/text/05-07-2023/009/

Коротко на Байкал 24: https://dzen.ru/news/story/2cbb17eb-f94e-5359-9163-89e162fea...

Марковскре муниципальное образование: Глава муниципального образования Т.С. Макаревич вручила награду матери погибшего, а также выразила глубокие соболезнования родным и близким.

https://markovskoe-mo.ru/news/media/2023/5/31/30-maya-v-zdan...

Сайт школы №5 об открытии стенда ВК:

ДЛЯ НАС ТЫ ВСЕГДА ЖИВОЙ... В нашей школе №5 сегодня (6.02.2024) был особенный, печальный день. Ровно год назад, при исполнении воинского долга, погиб под Луганском выпускник нашей школы Денисов Максим Ильич. Он ушёл на СВО добровольцем и ему было всего тридцать три года. В школьном музее теперь будет находиться стенд памяти Максима, ведь помнить — это главное, что мы должны сейчас делать и передавать следующим поколениям. И мы обязательно сделаем видеоролик о Максиме и сегодняшнем дне. На мероприятии присутствовали родители и близкие родственники Максима, старшеклассники, учителя, его одноклассники и друзья. Звучали берущие за душу песни и искренние слова выступающих. Слëз не смогли удержать многие. Горечь утраты, переживание, сочувствие, гордость за наших лучших парней и многие другие эмоции испытывали все присутствующие, смотря в грустные глаза родных. Искренне соболезнуем близким героя. Терпения и сил вам, дорогие... Работая над этим постом, мы задумались: школа за свою сорокашестилетнюю историю выпустила тысячи учеников. Они идут своей судьбой, и мы часто не знаем об их успехах, достижениях или о том, что они отдали самое ценное — жизнь, за Родину.

https://vk.com/wall-173849222_3963

Газета Иркутск (7 февраля 2024)

В школе № 5 на Синюшиной Горе открыли мемориальную доску в честь выпускника Максима Денисова, погибшего на СВО.

В четверг, 6 февраля, на митинг памяти собрались школьники, учителя и директор образовательного учреждения Евгения Манузина, приехали мэр Иркутска Руслан Болотов, депутат Законодательного Собрания региона Сергей Баляскин и многие другие. С особыми почестями пригласили семью героя — его родителей, брата, жену, близких.

У Максима Денисова растут два сына: пятилетний Ярослав и трехлетний Марк. Мальчишек воспитывают жена Максима Наталья и его родители Илья Львович и Татьяна Михайловна.

В родной школе № 5 хорошо помнят Максима: он был активным в конкурсах и олимпиадах, в волонтерском движении, увлекался фото-, видео- и аэросъемкой, любил снимать городские праздники, особенно День Победы. https://m.ok.ru/group/70000005685022/topic/156379205345310

Михайлов Роман

https://vk.com/im/convo/256507683?entrypoint=list_all&z=photo-106160452_457476475%2F16d8aea85f92814447

Сайт Шенталинского района:

Простились с героем 3 октября 2023 года. Сегодня в селе Каменка состоялось прощание с Романом Юрьевичем Михайловым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Верный присяге, Роман всегда был готов встать на защиту Отечества.

Траурная церемония, прошедшая в центре села у Обелиска, собрала сотни его земляков. Проститься с героем, посмертно удостоенным ордена Мужества, пришли его родные и близкие, друзья, товарищи, односельчане, ветераны боевых действий, юные патриоты.

Чин отпевания совершил настоятель Храма Успения Божией Матери, протоиерей Иоанн Красильников. Глубокие соболезнования родным и близким выразил глава муниципального района Шенталинский Александр Михайлович Лемаев: «Не стало настоящего мужчины — выносливого, сильного человека, который считал своим долгом защищать Россию. Не жалея себя, будучи на передовой, он сражался ради будущего наших детей и внуков, оберегая нашу мирную жизнь. Вечная слава и память защитнику Родины!». К соболезнованиям присоединились глава сельского поселения Каменка Николай Владимирович Окладов, военный комиссар Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов Александр Вячеславович Яковлев, жительница села Лидия Владимировна Ершова. Военком А.В. Яковлев передал орден Мужества семье погибшего.

Память о защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах.

https://vk.com/wall-1176483_85308

Ролик, посвященный Роману

https://vk.com/wall-212657241_41347?z=video-212657241_456239...

ВК Памяти погибших в спецоперации:

Михайлов Роман Юрьевич (позывной "Бумер") (10.08.1992 - 25.09.2023) с. Каменка, Шенталинский район, Самарская область. Рома получил повестку 20.10.2022 года на следующий день после похорон отца. Он с честью выполнил свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции на территории Украины, не пожалев жизни за свободу и независимость нашей Родины!

24.09.2023 года был тяжело ранен.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина награждён орденом Мужества посмертно.

С почестями похоронен 3 октября 2023 года.

Рома очень любил технику, был заядлым грибником и рыбаком. Ему вечно будет 31 год.

У Романа осталось два маленьких сына - дошкольника. С первого дня, как наш сын получил повестку и находился на территории Украины, я пишу стихи о событиях СВО в Украине, чтобы оставить о нём и страшных событиях СВО память его детям, односельчанам, учащимся нашей школы.

Стих

Ужасный миг судьбы жесткой

Оставил мне пожизненную боль.

(Е. Михайлова, мама)

По улице родной Центральной

Прошли мы тихо, не спеша.

Шли Люди в скорби и в печали -

Сегодня хоронила Сына я.

Через сердце проходит каждая строчка,

Через мысли и ужас бессонных ночей.

Нет больше Ромы, кровинки, сыночка.

Своих не откроет он больше очей.

Быстро доехал он с Украины.

Только не сам, а его привезли.

Нет больше Ромы, младшего сына,

Наступит завтра и надо жить...

Он знал войну не понаслышке,

Сыночек мой любимый и родной.

Он с января без передышки...

Всё говорил: "Готовы! В бой!"

Теперь не будет он звонить до дома -

Навечно голос Сына замолчал.

Ну как же так, сыночек Рома...

Ты никогда скучать мне не давал.

Ты был надеждой и опорой,

Всегда был лёгким на подъём.

Всё говорил:"Приеду скоро!

Всё будет круто, мама, поживём..."

И сколько б я не написала строчек,

Неумолимо время будет двигаться вперёд.

Покойся с миром, милый наш сыночек,

Пусть над могилкой соловей всегда поёт.

Ну вот и всё, мой светлоокий.

Сыграл оркестр свой бемоль.

Ужасный миг судьбы жестокой

Оставил мне пожизненную боль.

03.10.2023 года 01.10

https://vk.com/wall-212657241_41347

Муниципальный район Шенталинский Самарской обл. 22.02.2024 г., накануне Дня защитника Отечества, в школе села Каменка состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь выпускника школы Романа Юрьевича Михайлова, погибшего, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции.

Романа призвали на защиту Родины в рамках частичной мобилизации. Участвовал в боевых действиях в составе миномётной бригады. Роман был жизнерадостным и самоотверженным человеком, надёжными другом и товарищем, настоящим сыном своей Отчизны.

На торжественное мероприятие пришли мама Романа – Елена Николаевна Михайлова и её землячки-матери участников специальной военной операции. Приехали глава Шенталинского района Александр Михайлович Лемаев, председатель общества ветеранов «Боевое братство» Валерий Геннадьевич Недоспелов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Оксана Петровна Калина, председатель местного отделения «Движение Первых» муниципального района Шенталинский Г.Н. Гурьянова и другие.

– Навсегда в памяти шенталинцев Роман останется героем, ценой своей жизни защитившим Родину. Слова искренней признательности я адресую матери бойца Елене Николаевне, которая воспитала настоящего патриота российской земли.

Сегодняшним школьникам необходимо помнить о том, что в жизни всегда есть место подвигу. За каждой «Партой Героя» стоит судьба человека и личный пример мужества и героизма, на который должно равняться подрастающее поколение, – отметил А.М. Лемаев.

Елена Николаевна Михайлова рассказала о том, каким был её сын, прочитала трогательные стихи, посвященные Роману и всем защитникам Родины.

Учителя и обучающиеся школы исполнили патриотические песни и стихотворения.

Минутой молчания участники церемонии почтили память бойца.

«Парта Героя» — это всероссийский образовательный проект, он позволяет создать условия для формирования у школьников уважительного отношения к истории своей страны, к людям, в чьей жизни было место подвигу и добрым делам.

Учиться за «Партой Героя» Романа Юрьевича Михайлова будут отличники, победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, учащиеся, которые имеют активную гражданскую позицию и принимают участие в добровольческой деятельности.

https://shentala.samregion.ru/blog/2024/02/23/vechnaya-slava...

Яковлев Алексей

https://vk.com/im/convo/256507683?entrypoint=list_all&w=wall-106160452_624869

Книга Памяти Ивановской обл.

Яковлев Алексей Андреевич-участник СВО на Украине, гвардии старший лейтенант. Родился 15.03.1996 года в городе Иваново в семье офицера ВДВ.

В 2004 году после переезда семьи в Рязань продолжил обучение в Листвянской средней школе.

С 2007 году стал обучаться в русской классической школе N 7 г.Рязани.

Был активистом школьного музея боевой славы.

За время обучения в школе Алексей активно занимался легкой атлетикой, посещал спортивный манеж «Юность». Будучи школьником, совершил свой первый самостоятельный прыжок с парашютом Д-10 на аэродроме Крутицы.

В 2014 года парень поступил в РВВДКУ им. Маргелова. Во время обучения показал высокие результаты спорте, участвовал в войсковых соревнованиях.

После окончании училища в 2019 году был распределен в 137-й гвардейский парашютно-десантный ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, продолжил карьеру офицера, поднимал авторитет полка своими спортивными достижениями, участвуя во многих спортивных соревнованиях ВДВ.

Принимал участие в военных учениях на территории Белоруссии.

В 2021 году Яковлеву Алексею Андреевичу было присвоено звание гвардии старший лейтенант ВДВ.

C 24 февраля 2022 года в составе ВДВ по приказу Верховного Главнокомандующего исполнял свой воинский долг на территории Украины в операции по демилитаризации и денацификации.

01.03.2022 года Алексей погиб при выполнении боевой задачи в городе Ирпень Киевской области.

Похоронен в Рязани.

На фасаде его родной русской классической школы N.7 г.Рязани открыли мемориальную доску.

https://37kp.ru/%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%....

Портал Интересное.ме.

Старший Лейтенант Яковлев Алексей Андреевич, выпускник РВВДКУ 2019 г. 4 батальон.

https://interesnoe.me/source-26673779/post-80865

В Рязани увековечили память офицера ВДВ Яковлева, погибшего в боях под Киевом

21 февраля 2023



В церемонии открытия принимали участия родители воина, учителя, сослуживцы, ученики школы и другие.

Офицер родился в городе Иваново. В 2004 году его семья переехала в Рязани. Яковлев занимался лёгкой атлетикой. В 2014 году он поступил в РГВВДКУ. После окончания училища был распределён в 137-ой гвардейский парашютно-десантный полк Рязани. С 24 февраля 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине. 1 марта 2022 года старший лейтенант погиб в городе Ирпень Киевской области. Посмертно офицер награждён орденом Мужества. Кроме того, два юнармейских отряда будут носить имя военнослужащего. https://62info.ru/news/obshchestvo/105270-v-ryazani-uvekovec...

Об открытии мемориальной доски:

Рязанские новости:

https://ryazannews.ru/fn_1294528.html

МК Рязань:

https://rzn.mk.ru/social/2023/02/21/v-shkole-7-v-ryazani-otk...

Новости. 7инфо:

https://dzen.ru/a/Y_XB4SCGcVQwPxrs

Рязанские ведомости:

https://vk.com/wall-23616437_83882

Более ничего не нашла.

Три ранее выполненных работы Вадима Окладникова, которые были без описаний Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Сетевое издание ГазетаDM.com

...Евгений Геннадьевич Рябошлык родился 29 сентября 1985 года в Зернограде Ростовской области. Учился и закончил гимназию. Теперь там установлена парта героя в его честь... Потому что Евгений погиб 27 августа 2022 года в Херсонской области на Украине...

«Понимаете, он с самого детства был таким маленьким мужичком... Именно на нем лежала ответственность за двух младших — Иришку и Сашу. Жене было два, когда родилась Ира, и пять, когда родился Саша. Женя умел за ними полностью присмотреть — и накормит, и погуляет, и уроками позанимается. Женя был очень, очень ответственным! Такой и правда маленький мужичок», — грустно улыбается мне сегодня Мария Дмитриевна Рябошлык, утирая слезы. Она — глубоко верующий человек. Только вера помогает ей справиться с безутешным горем — Мария Дмитриевна молится сегодня денно и нощно. О сыне молится, который ушел в мир иной. Ушел от артиллерийского снаряда, выпущенного врагом-нацистом... Евгений Рябошлык после школы пошел в армию. Отслужив, подписал контракт, стал профессионально служить, работать военным, как он сам говорил. Служил в частях ВДВ в городе Камышин Волгоградской области. В день, когда Президент Владимир Путин подписал Указ о начале специальной военной операции по денационализации и демилитаризации Украины, Евгений Рябошлык находился дома, в Зернограде, в отпуске.

Мама, мне нужно ехать и очень срочно!

Сына, ты же в отпуске!

Мама, какой мне отпуск? Я работаю военным. Мне нужно ехать...

Евгений срочно собрался и уехал. Вскоре оказался на Украине. По вотсапу звонил каждый день. Очень беспокоился о матери.

«У нас с ним была особенная связь. Мы были очень близки с Женькой. Дня не было, чтоб не позвонил. Там начнет все взрываться, если обстрел, а он все равно улыбается, по-быстрому заканчивает разговор словами: «Ладно, мам, мне пора на работу, я пошел», — рассказывает Мария Дмитриевна.

Сына, я хочу знать! Они вас бомбят постоянно, обстреливают! Почему вы их там сплошным огнем не накроете?Мам, здесь дети бегают...

Евгений Рябошлык ненавидел войну. Он даже стихотворение об этом написал: Евгений Рябошлык после школы пошел в армию. Отслужив, подписал контракт, стал профессионально служить, работать военным, как он сам говорил. Служил в частях ВДВ в городе Камышин Волгоградской области. В день, когда Президент Владимир Путин подписал Указ о начале специальной военной операции по денационализации и демилитаризации Украины, Евгений Рябошлык находился дома, в Зернограде, в отпуске.Мама, мне нужно ехать и очень срочно!Сына, ты же в отпуске!Мама, какой мне отпуск? Я работаю военным. Мне нужно ехать...Евгений срочно собрался и уехал. Вскоре оказался на Украине. По вотсапу звонил каждый день. Очень беспокоился о матери.«У нас с ним была особенная связь. Мы были очень близки с Женькой. Дня не было, чтоб не позвонил. Там начнет все взрываться, если обстрел, а он все равно улыбается, по-быстрому заканчивает разговор словами: «Ладно, мам, мне пора на работу, я пошел»,— рассказывает Мария Дмитриевна.Сына, я хочу знать! Они вас бомбят постоянно, обстреливают! Почему вы их там сплошным огнем не накроете?Мам, здесь дети бегают...Евгений Рябошлык ненавидел войну. Он даже стихотворение об этом написал:

Мысль о том, что люди гибнут

От раскаленного металла

Как кость в горле стала.

Наводит ужас,

Как сталь кинжала.

Смерть в 20 лет

Привычной стала.

Злость сердце сжала,

Кругом лица как из металла.

Все, хватит!

Война достала! В Рязани установили мемориальную доску на фасаде школы №7 старшему лейтенанту ВДВ Алексею Яковлеву, героически погибшему в боях в Ирпени Киевской области. Об этом пишут « Рязанские ведомости ».В церемонии открытия принимали участия родители воина, учителя, сослуживцы, ученики школы и другие.Офицер родился в городе Иваново. В 2004 году его семья переехала в Рязани. Яковлев занимался лёгкой атлетикой. В 2014 году он поступил в РГВВДКУ. После окончания училища был распределён в 137-ой гвардейский парашютно-десантный полк Рязани.С 24 февраля 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине. 1 марта 2022 года старший лейтенант погиб в городе Ирпень Киевской области.Посмертно офицер награждён орденом Мужества. Кроме того, два юнармейских отряда будут носить имя военнослужащего.Об открытии мемориальной доски:Более ничего не нашла.Три ранее выполненных работы Вадима Окладникова, которые были без описаний...Евгений Геннадьевич Рябошлык родился 29 сентября 1985 года в Зернограде Ростовской области. Учился и закончил гимназию. Теперь там установлена парта героя в его честь... Потому что Евгений погиб 27 августа 2022 года в Херсонской области на Украине...«Понимаете, он с самого детства был таким маленьким мужичком... Именно на нем лежала ответственность за двух младших — Иришку и Сашу. Жене было два, когда родилась Ира, и пять, когда родился Саша. Женя умел за ними полностью присмотреть — и накормит, и погуляет, и уроками позанимается. Женя был очень, очень ответственным! Такой и правда маленький мужичок»,— грустно улыбается мне сегодня Мария Дмитриевна Рябошлык, утирая слезы. Она — глубоко верующий человек. Только вера помогает ей справиться с безутешным горем — Мария Дмитриевна молится сегодня денно и нощно. О сыне молится, который ушел в мир иной. Ушел от артиллерийского снаряда, выпущенного врагом-нацистом...Война достала!Мысль о том, что люди гибнутОт раскаленного металлаКак кость в горле стала.Наводит ужас,Как сталь кинжала.Смерть в 20 летПривычной стала.Злость сердце сжала,Кругом лица как из металла.Все, хватит!Война достала! Евгений Рябошлык действительно считал, что война — явление противоестественное. Он был за мир. Но матери он четко сказал про Украину:

«Мама, я точно знаю, что если не мы там, то тогда они будут здесь, у нас! Хорошо, что мы успели... Мам, знаешь как мне жалко этих молодых ребят, что на той стороне? Они же не понимают, что они просто дрова. Им говорят, что они за Украину воюют... А они просто дрова! Вот мы воюем за Россию, за интересы своей Родины! А они за чьи интересы воюют? Они хоть понимают?»

Успели, не дали... Военная операция во имя мира... В ней и участвовал пацифист Евгений Рябошлык. И погиб он, выполняя свой воинский долг. В те дни в Херсонской области украинцы пошли на прорыв. ВДВшники стояли самыми первыми. Поступило задание: позволить противнику продвинуться и взять его в кольцо. Наши задание выполнили — враг оказался в западне. Но когда это стало понятно противнику, всех накрыл массированный артиллерийский обстрел с той стороны... Евгений Рябошлык награжден Орденом Мужества посмертно... «У Жени было много друзей с самого детства. Все вокруг него «вились» еще детьми. И потом он дружил со многими. Трое детей у Жени остались. Младшего Женечкой зовут, — мужественная Мария Дмитриевна старается держать себя в руках изо всех сил.

— Обязательно обо всех напишите! И парты героев пусть всем откроют. Пусть вспоминают, помнят о наших детях»…

Ольга Терещенко

https://gazeta-dm.com/articles/media/2023/10/11/evgenij-ryab...

Портал Вспомним всех поименно:

В гимназии города Зернограда открыли именную парту кавалера ордена Мужества Евгения Рябошлык Старший сержант зерноградец Евгений Геннадьевич Рябошлык погиб при исполнении воинского долга в специальной военной операции 27 августа прошлого года. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность был награжден орденом Мужества (посмертно). Церемония передачи награды родственникам героя прошла ранее в стенах гимназии, где когда-то обучался Евгений.

До армии Евгений учился также в среднем профессиональном училище. Затем отслужил срочную службу. И поступил на военную службу по контракту в воздушно-десантные войска. Сослуживцы и друзья характеризуют Евгения Геннадьевича как бесстрашного и при этом искреннего, вежливого, дружелюбного и внимательного к окружающим человека. Он был надежным товарищем, всегда готовым прийти на помощь в трудную минуту, умел работать сам и уважал чужой труд. Был награжден медалью «За отличие в военной службе».

24 февраля объявили о начале специальной военной операции в Донбассе. В тот день Евгений находился в родном доме, в отпуске. Но уже 25 февраля он был в своей части, написал первый свой рапорт на фронт. Отказ. Второй… Только третий рапорт старшего сержанта Евгения Геннадьевича Рябошлык был подписан. И 17 марта он в составе десантной бригады отправился на фронт.

Евгений Рябошлык до конца остался верным воинской присяге и Родине, показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма. Не посрамил чести своего деда – участника Великой Отечественной войны, выполнил свой воинский долг до конца.

На открытии именной доски героя в гимназии присутствовали его мама Мария Дмитриевна, другие родственники, одноклассники Евгения, руководство муниципалитета, представители военного командования, юнармейцы, активисты «Движения первых»… 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В этот день Евгений находился в родном доме, в отпуске. Но уже 25 февраля он был в Феодосии и писал первый свой рапорт на фронт. Отказ. Второй…Только третий рапорт старшего сержанта Рябошлык Евгения Геннадьевича был подписан и 17 марта 2022 года он в составе 56 десантной бригады отправляется на фронт.

Вечером 26 августа Евгений и его мама Мария Дмитриевна общались с помощью голосовых сообщений. Как обычно, коротко, но с большой душой и любовью в голосе он говорил:

«Всё хорошо, мама, служу, всё спокойно».

А 27 августа Мария Дмитриевна услышала в трубку телефона:

«Ваш сын, Рябошлык Евгений, погиб, исполняя воинский долг».

Евгений самоотверженно шёл в бой, до конца выполнив поставленные Родиной задачи, он до последнего вздоха оставался верен воинской присяге.

Евгений Геннадьевич Рябошлык за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Специальной военной операции на Украине представлен к награждению Орденом Мужества.

https://vk.com/@vspomnim.russia-ryaboshlyk-evgenii-gennadevi...

Десантный журнал ВДВ:

https://vk.com/wall-106160452_353823

Небольшая заметка:

https://xn--80aabmeu3ajig9a6ipb.xn--p1ai/hero85

Администрация Зерноградского района об открытии парты героя:

https://m.ok.ru/group/59399913209979/topic/155457179910267

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Вести Вологда:

Харовчанин Сергей Сириков погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: Ольга Миролюбова

Трагическую новость несколько минут назад сообщила глава муниципалитета Ольга Миролюбова. Сегодня официально стало известно о том, что в ходе спецоперации на территории Украины погиб харовчанин Сергей Сириков. С 2011 года мужчина поступил на военную службу по контракту.

«Сергей Николаевич погиб, исполняя воинский долг, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата. Жители Харовского района скорбят вместе с вами. Вечная слава гвардии ефрейтору Сирикову Сергею Николаевичу!» - написала Ольга Миролюбова на своей страничке.

https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/news/2022/09/07/harovchanin...

Та же заметка на СеверИнформ:

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=0...

Та же на Красном Севере:

https://www.krassever.ru/news/v-khode-spetsoperatsii-na-ukra...

Десантный журнал ВДВ:

Сириков Сергей Николаевич погиб, исполняя воинский долг, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата.

Сергей служил в Псковской 76 дивизии.

Вечная Слава гвардии ефрейтору Сирикову Сергею Николаевичу! Вечная Память!

https://vk.com/wall-106160452_359050

Вологда без формата:

https://vologda.bezformata.com/listnews/harovchanin-sergey-s...

КП Вологда:

https://www.vologda.kp.ru/online/news/4910400/

Портал За Победу:

7 сентября в Харовский район пришло трагическое известие. Сегодня официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб Сириков Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич родился в 1988 году. После окончания школы, продолжил обучение в ГОУ «Профессиональное училище N55». В 2011 году поступил на военную службу по контракту. Службу проходил в воинской части г.Пскова в должности мастера ремонтной роты.

Сергей Николаевич погиб, исполняя воинский долг, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего.

Вечная слава гвардии ефрейтору Сирикову Сергею Николаевичу!

https://zpobeda.ru/sergej-sirikov/

Родителям погибшего в ходе СВО Сергея Сирикова вручили Орден Мужества. Церемония состоялась накануне в администрации Харовского округа. Высокую награду родителям гвардии ефрейтора вручил военный комиссар Сямженского, Верховажского, Вожегодского и Харовского округов.

Напомним, Сергей Сириков героически погиб в зоне СВО в прошлом году: о его гибели стало известно в сентябре.

"Сложно в такие моменты сдерживать эмоции. Сложно подобрать слова благодарности, слова сочувствия и утешения, чтобы унять душевную боль и облегчить утрату семьи. Сергей был по-настоящему самоотверженным, отважным и преданным воином! Мы всегда будем гордиться нашим героем Сергеем Сириковым, а для подрастающих поколений он всегда будет примером беззаветной любви и преданности Родине", - отметил глава муниципалитета Олег Тихомиров.

Видео районная газета "Призыв": https://vologda-poisk.ru/news/obschestvo/rodnym-pogibshego-v...

Газета Харовского муниципального района: читать

Более подробной информации не найдено.



Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Киришский муниципальный район:

Сегодня киришане простились с нашим земляком ефрейтором Александром Игоревичем Соколовым, героически погибшим в ходе специальной военной операции…

20 июня 2022 https://admkir.ru/segodnya-kirishane-prostilis-s-nashim-zeml...

Год назад в зоне СВО героически погиб Александр Соколов из Киришей

28 февраля 2023, 13:55 Год назад, 27 февраля 2022 года, в ходе специальной военной операции героически погиб Александр Соколов из города Кириши (Ленинградская область). Попав в окружение противника, он подорвал себя гранатой и ценой собственной жизни спас боевых товарищей.

Александр Игоревич Соколов родился 16 января 2000 года в городе Кириши. Он окончил киришский лицей и поступил в медицинский колледж. Александр Соколов был воспитанником организации ветеранов подразделений специального назначения Ленинградской области «Кречет». Он также являлся бойцом поискового отряда «Небо Ленинграда». Во время пандемии коронавируса Александр Игоревич работал волонтером в киришском госпитале, где проходили лечение больные коронавирусом.

Получив медицинское образование, Александр Соколов поступил на службу по контракту во 2-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения. Ленинградец отмечался командованием с лучшей стороны.

Когда началась специальная военная операция, Александр Игоревич оказался на передовой. 27 февраля 2022 года подразделение ленинградца попало в засаду недалеко от Харькова. Во время боя Александр Соколов был тяжело ранен и оказался в окружении противника. Герой подорвал себя гранатой, спасая своих сослуживцев.

https://47channel.ru/event/god-nazad-v-zone-svo-geroiceski-p...

16 января 2000-го года в семье Соколовых родился сын Александр, чей военный путь предопределен историей семьи. Дедушка Саши танкист, подполковник, прошедши Отечественную войну. Дядя офицер.

Отец Саши пропал без вести, когда мальчику было 5 лет, поэтому ребенка воспитывала мама, прививая любовь к русской культуре с раннего детства. Это и залповое чтение родной литературы и танцевальные занятия в ансамбле "Русский сувенир".

Но к отрочеству Саша увлекся поиском и раскопками, поэтому вступил в поисково-Ленинграда". А после стал ходить в "Кречет", где юношей подготавливали к армейс опытные бойцы. После школы Александр отучился в колледже на медбрата и, в 2022, в разгар Covid-19, вместе с другими врачами развернул госпиталь для лечения заразившихся в родном городе.

В ноябре этого же года Соколов отправился в Псков, чтобы поступить в подразделение специального назначения и стать разведчиком. В бригаде, в которую был назначен Александр, служили его наставники из "Кречета", потому бойца приняли в спецназ без срочной службы.

На Украине ефрейтор Соколов пробыл всего 3 дня. 27 февраля его группа получила задачу занять телевышку в Харькове. Националисты, подготовленные к встрече с российскими разведчиками, открыли по ним огонь. Александр получил тяжелое ранение: у него отказали ноги. Сослуживцы эвакуировали ефрейтора в боевую машину и стали продвигаться в безопасное место. Во время движения националисты настигли разведчиков. Соколов принял решение подорвать гранатой себя и наступающих врагов, чтобы прикрыть отходящих товарищей.

За героизм, самоотверженность и мужество, проявленные в бою гвардии ефрейтору Соколову Александру Игоревичу присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-sokolov

ВК портал Эту страну не победить:

Ефрейтор Александр Игоревич Соколов, разведчик-санитар 2-й отдельной бригады спецназа ВС России.

В состав своего подразделения заходил в Харьков 27 февраля 2022 года.

Во время отхода разведотряда из города, Александр остался прикрывать отход своих товарищей. Ведя бой, и позволив остальным разведчикам отойти, Соколов подорвал себя гранатой чтобы не попасть в плен живым.

Похоронить Александра смогли только 20 июня.

Указом президента России от 12 июля 2022 года ефрейтору Александру Соколову посмертно присвоено звание Героя России.

Навечно зачислен в списки личного состава 2-й гв. ОБрСпН.

https://vk.com/wall-53474_3216263

Памяти павших в СВО. Новороссия - земля героев.

27 февраля День памяти

Соколов Александр Игоревич. 16.01.2000 - 27.02.2022. Герой Российской Федерации

Соколов Александр Игоревич – разведчик 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, ефрейтор.

Родился 16 января 2000 года в городе Кириши Ленинградской области.

В период учёбы в Киришском лицее был воспитанником региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения Ленинградской области «Кречет», бойцом поискового отряда «Небо Ленинграда». После окончания в 2016 году 9 классов лицея поступил в Киришский медицинский колледж. Проходя там обучение, одновременно посещал курсы по оказанию первой медицинской помощи, а также массажа. В 2020 году окончил колледж и, пройдя государственную практику, отправился в качестве волонтёра разворачивать в Киришах госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, а затем и работать в нём медбратом.

В ноябре 2020 года по собственной инициативе прибыл в город Псков, во 2-ю отдельную ордена Жукова бригаду специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, где служили его тренеры и инструкторы из «Кречета». Как имеющий специальную подготовку, был зачислен в бригаду без прохождения срочной службы.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Боец спецназа погиб в первые же дни операции, 27 февраля 2022 года, на территории города Харькова, когда, будучи раненным, он остался прикрывать отход своего подразделения, попавшего в засаду частей Вооружённых сил Украины. Оказавшись в окружении противника, подорвал себя гранатой. Спас боевых товарищей ценой своей жизни.

Более трёх месяцев разведчик числился пропавшим без вести. Похоронен 20 июня 2022 года в Киришах на кладбище «Мерятино».

Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2022 года («закрытым») за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Соколову Александру Игоревичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Медаль «Золотая Звезда» передана семье Героя 26 июля 2022 года в штабе Западного военного округа (Санкт-Петербург).

11 июля 2022 года 2-й отдельной бригаде специального назначения было присвоено почётное наименование «гвардейская»*.

Ефрейтор (2021).

Навечно зачислен в списки 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения.

https://vk.com/wall-157274059_487359

Администрация Киришского района Ленобласти, 26 июл 2022

Нашему земляку, ефрейтору Александру Игоревичу Соколову, погибшему в ходе специальной военной операции, указом Президента посмертно присвоено звание Героя России.

Сегодня в штабе Западного военного округа Министерства обороны вручили высшую государственную награду, медаль «Золотая Звезда», матери погибшего воина Наталье Владимировне.

Выражаем искреннюю благодарность Н.В. Соколовой, воспитавшей достойного гражданина страны, мужественного Защитника Родины! Нашему земляку, ефрейтору Александру Игоревичу Соколову, погибшему в ходе специальной военной операции, указом Президента посмертно присвоено звание Героя России. Сегодня в штабе Западного военного округа Министерства обороны вручили высшую государственную награду, медаль «Золотая Звезда», матери погибшего воина Наталье Владимировне. Выражаем искреннюю благодарность Н.В. Соколовой, воспитавшей достойного гражданина страны, мужественного Защитника Родины!

https://ok.ru/group/61850347634866/topic/155453227752370

Статья на портале Знание Вики:

https://znanierussia.ru/articles/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0...

Статья на портале Рувики:

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%...

Статья на Циклопедии:

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0...

Дополнительные материалы:

Песня Геннадия Кунявского, посвященная беспримерному подвигу наших воинов под Суджей.

Ссылка на сайт: https://www.chitalnya.ru/users/gena58/

и песню: https://www.chitalnya.ru/work/3993774/

Светлана Кочеткова прислала: Добрый вечер, Светлана Алексеевна. Вот ещё одна наша победа в увековечивании памяти ребят, наших Героев!! Это фото самой Светланы.

А вот официальная информация:

Денис Игоревич Михайлин и Роман Андреевич Дидковский вместе с тольяттинцами приняли участие в мероприятии, посвященном третьей годовщине начала специальной военной операции. В 2022 году, когда Президент нашей страны объявил о начале СВО, вместе со всей страной поддержали это решение. Несколько раз до этого Роман Андреевич бывал на Донбассе, возил гуманитарную помощь, общался с людьми, которые говорили о том, что устали жить под гнетом фашистского режима. В ходе специальной военной операции наши войска вернули в Россию родные территории, а в составе страны появились 4 новых региона. Агрессии противника, за которой стоят западные страны, желающие ослабления и уничтожения России, противостоят и профессиональные военные , и добровольцы. Среди ребят, которые возвращаются с СВО, получив тяжелые травмы, нет ни одного, кто бы усомнился в правильности своего выбора. Герои, которые пали смертью храбых, выполняя боевые задачи, навсегда останутся в нашей памяти, в памяти своего народа. Сегодня руководители нашей организации возложили цветы в память о наших бойцах к закладному камню в парке Победы Автозаводского района, а Денис Игоревич от лица ветеранов СВО обратился с приветственным словом к присутствующим на возложении землякам и заверил, что на этом месте обязательно появится памятник Героям СВО. https://vk.com/im/convo/191223024?entrypoint=list_all&w=...

Лилия Петрова рассказал, что еще 5,6 ноября 2024 года в г.Ростове на Дону прошел фестиваль документального кино ЛИНИЯ ФРОНТА...

ФИЛЬМ СНТ СЫНОВЬЯ РОССИИ тоже участвовал в конкурсной программе...

Я, мама лейтенанта Евгения Петрова ездила на этот фестиваль, чтобы познакомиться с создателем фильма Ниной Дмитриевой и лично выразить слова благодарности за фильм о Жене, который я использую на мероприятиях военно -патриотического воспитания... Свою благодарность за документальное кино выразила председателю фестиваля Андрею Кудрякову скрины из фильма Сам фильм можно посмотреть по этой ссылке: https://ok.ru/video/7329031653940

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Наши защитники. Петров Евгений

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