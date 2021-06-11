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Как советская танкистка Александра Ращупкина 3 года успешно выдавала себя за мужчину...

Как советская танкистка Александра Ращупкина 3 года успешно выдавала себя за мужчину...Это было в феврале 1945-го в Польше, когда советские танки ворвались в Бунцлау. Одна из наших боевых машин попала в засаду фашистских «Тигров» и была подбита. Член экипажа, механик-водитель Александр Ращупкин поучил ранение в бедро и контузию. Из горящего Т-34 его вытащили боевые товарищи. Боец Виктор Пожарский разрезал на нем одежду, чтобы перевязать рану, и тут обнаружил, что перед ним вовсе не Сашка-сорванец, как привыкли называть Ращупкина в полку, а... женщина.

Во время Великой Отечественной войны было несколько случаев, когда представительницы слабого пола выдавали себя за мужчин и воевали наравне со всеми, долгое время водя за нос товарищей и командиров. Но именно Александру Ращупкину принято сравнивать со знаменитой женщиной-бойцом – прототипом советского фильма «Гусарская баллада» Надеждой Дуровой.Как советская танкистка Александра Ращупкина 3 года успешно выдавала себя за мужчину...Кадра из фильма «Гусарская баллада»

– Женщина всегда остается женщиной – даже в мужском обличье», – часто говорила Александра Митрофановна после войны. Однако это не помешало ей три года играть роль мужчины, да так в нее вжиться, что никто даже и не подозревал, что под фронтовой гимнастеркой танкиста Саши Ращупкина скрывается женское тело.

Не могла сидеть дома

Александра Ращупкина родилась 1 мая 1914 года в Сыр-Дарьинске (сегодня территория Узбекистана).

Свои детство и юность она провела в Узбекской ССР, здесь девушка хорошо освоила трактор и работала трактористкой. Вышла замуж и родила двоих детей. После рождения детей семья переехала в Ташкент, где их постигло большое несчастье: оба ребенка скончались в младенческом возрасте.

С началом Великой Отечественной войны мужа Ращупкиной призвали в ряды Красной Армии и отправили на фронт. После этого 27-летняя Александра несколько раз обращалась к работникам военкомата с просьбой отправить на фронт и ее. Однако работников военкомата ни доводы девушки о том, что она одной из первых в Узбекистане в совершенстве освоила трактор и в состоянии освоить и настоящую боевую машину, ни то, что ее муж уже воюет с гитлеровцами, и она не собирается в это время отсиживаться в тылу, не убеждали. В итоге жена фронтовика решила пойти на хитрость, так как сдаваться и отказываться от отправки на фронт она не собиралась даже через год после обивания порогов военкомата. Девушка коротко постриглась, надела мужскую одежду и отправилась в военкомат. В военкомате девушка назвалась Александром Ращупкиным. В то время по всей стране царила неразбериха с документами, поэтому паспорта у новоиспеченного «добровольца» не спросили и просто отправили на фронт как мужчину. На дворе был 1942 год, ее направили обучаться на курсы военных шоферов, а затем и механиков-водителей танка в Сталинград.Как советская танкистка Александра Ращупкина 3 года успешно выдавала себя за мужчину...На танке Александра прошла огонь и воду.

До конца учебы оставалось всего три дня, когда Александра попала под первый в своей жизни авианалет: школу, где она изучала устройство танка, разбомбили. Под обстрелом курсантка по-пластунски выползла к своим. — Но женщина всегда остается женщиной. Больше всего я переживала не из-за того, что меня чуть не убили, а из-за того, что мое новенькое обмундирование превратилось в лохмотья, — улыбается Александра Митрофановна. — Ради чего я так рвалась на передовую? Ради близких, конечно. Хоть и кричали на фронте «За Родину! За Сталина!», но воевали все равно за родных, конкретных людей. Кто за маму, кто за сестру или брата, — вспоминает Александра Митрофановна.

Первым человеком, который узнал ее тайну, стал врач. Осматривая новобранцев для отправки на фронт и обнаружив, что перед ним не парень, а девушка, он пришел в шок. Однако тут произошло еще одно чудо: Александра смогла убедить врача в том, что она просто обязана идти воевать, и тот согласился не выдавать ее.

Однако не только врач знал о том, что Ращупкин – женщина. Если в фильме «Гусарская баллада» тайну героини хранил Кутузов, то в жизни Ращупкиной тоже был такой высокопоставленный «покровитель». Предполагается, что генерал 62-й армии Чуйков, под командованием которого служила Александра, тоже все знал, но так же, как и врач, предпочел никому ничего не рассказывать.

Впервые увидев свою боевую машину, Саша испугалась. — Два месяца изучала танк, ничего не боялась. А тут увидела железную махину и думаю: «Боже мой, что ж я с ним делать-то буду!» — вспоминает самарчанка. Но Александра преодолела свой страх и стала воевать наравне с мужчинами. Сражаться с немцами ей пришлось в составе 62-й армии Василия Чуйкова. И никто даже не подозревал, что водитель-механик одного из танков Т-34 — женщина! — Свою тайну я хранила не хуже любой военной! — говорит танкистка. — Старалась, чтобы даже голос меня не выдал.

Изображать мужчину было несложно

Как потом вспоминала Александра, выдавать себя за мужчину ей было легко: у нее была почти мужская фигура (узкие бедра, широкие плечи, маленькая грудь), а голос, походку и движения она успешно изменяла, поскольку ранее долго работала в мужском коллективе и отлично изучила манеру поведения мужчин. За задорный и отчаянный характер боевые товарищи даже прозвали танкиста Сашка-сорванец.  Мылись на фронте редко: всё же война несколько иное дело, чем это показывают в кино. Когда случалось попасть в баню, Александра со всеми не ходила под предлогом стеснительности. Во время «женских дней» ссылалась на плохое самочувствие: мол, в танке укачало. Мужчины подтрунивали над её нежеланием появляться на общей «помывке»: «Ты, Сашка, словно девица!» Они и не догадывались, насколько близки к истине. Особых подозрений среди красноармейцев не проявлялось: ведь и в самом деле встречаются такие стеснительные по жизни юноши.Как советская танкистка Александра Ращупкина 3 года успешно выдавала себя за мужчину...Александра Ращупкина.

Однако в душе она, конечно же, оставалась женщиной – например, как признавалась после войны Ращупкина, она каждый раз очень переживала, если ее обмундирование сильно пачкалось или приходило в негодность.

За три года службы танкист Александр Ращупкин прошел с товарищами огонь и воду. Довелось поучаствовать и в боях под Сталинградом.

Зимой 1945-го советские Т-34 дошли до Польши. Тут-то и раскрылась тайна Александры. Танки попали в засаду немецких «Тигров». Получив тяжелейшее ранение в бедро и контузию, боец Ращупкин был вытащен из танка товарищами. Бывший танкист Пожарский (имени которого Александра Митрофонова уже не помнит), увидел, что одна из машин их взвода горит. Тогда он поставил свой танк в укрытие и подполз к подбитому танку. Он увидел, что механик-водитель этой машины Александр Ращупкин лежит на земле очень бледный, в какой-то неестественной позе. «Я кричу ему: «Сашка, ты ранен!?», а он смотрит на меня и ничего не говорит», — рассказывал Пожарский. Он стал перевязывать Александре бедро, начал стягивать брюки и только тогда все понял. Многое он успел повидать на фронте, но то, что механик-водитель танка оказался девушкой, такое он представить себе не мог. Он бережно перевязал свою однополчанку и передал ее санитарам, которые доставили раненую в госпиталь.

Она снова стала женщиной

Можно только догадываться, какой скандал разразился в полку, когда все узнали правду. Однако генерал Василий Чуйков вступился за молодую женщину и помог ей избежать наказания. Более того – как и героине «Гусарской баллады», ей разрешили продолжить службу до окончания войны. Все ее документы были переоформлены на реальное имя – Александры Ращупкиной.

Пройдя лечение в госпитале, Саша вернулась в родной полк уже в качестве женщины.

После войны она смогла встретиться со своим мужем, который также выжил на войне, но вернулся домой также с фронтовыми ранениями. Уже после войны семья Ращупкиных переехала в Куйбышев (сегодня Самара), где вмести они прожили 28 лет, после чего мужа Александры не стало. Детей у них больше не было, сказывались полученные на фронте ранения. После войны Александра окончила политехнический институт, получила диплом инженера, работала водителем.Как советская танкистка Александра Ращупкина 3 года успешно выдавала себя за мужчину...Александра Митрофановна после войны.

После смерти мужа Александра Митрофановна не сникла.  Александра Митрофановна до конца дней своих вела довольно активный образ жизни: она сначала работала в Куйбышеве водителем, после, окончив Политехнический институт, получила должность инженера, состояла в общественной организации, созданной женщинами-ветеранами, вела на 9 мая праздничные собрания и политинформацию в соседней школе № 29. Когда надевала фронтовой мундир, все соседи ахали: орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, попросту несчётное количество медалей. Она активно участвовала в работе общественной организации женщин-фронтовичек, поддерживала связь с местными школьниками, давала интервью. Единственное, что ее обижало – так это вопросы журналистов про физиологические подробности ее жизни на войне и о том, было ли у нее что-то с однополчанами или нет. Такие разговоры она считала бестактными.

Знаменитую танкистку раздражало, если её спрашивали о самочувствии: «Со мной-то всё в порядке, давайте лучше про войну расскажу!» Несмотря на годы, проведённые на фронте, тяжёлые ранения, Александра Ращупкина дожила до 96 (!) лет. В 2006 году в своём письме в газету «Труд» она писала: «Мне с мужчинами всегда легче было общий язык находить, чем с женщинами. Да и технику я люблю, хорошо в ней разбираюсь. Вот помните фильм „Гусарская баллада“? Так это про меня, точно! Тогда такое время было, мы все хотели умереть за Родину. А меня вдруг не пустили на фронт. Как и ту барышню. Нет, наша женщина всегда своего добьётся. Попали в наш танк прямой наводкой. Машина загорелась, меня ранило, без сознания была. Меня мои мужики спасли, и, когда горящую одежду снимали, тут конфуз и вышел. Прихожу в себя, а они глаза отводят. Но, помню, несли очень бережно, как хрустальную вазу. Небось Сашку-механика так бы не несли, черти!» Александра Митрофановна обижалась на телеканал, однажды пригласивший её на передачу, где задавали вопросы про «сексуальные отношения на фронте»: «На звонки с телевидения я больше не ответчица... Осерчала на телевизионщиков: думала, им интересно, где я воевала, что повидала... А они всякие глупости выспрашивают».

Мне сложно тут выразить иные чувства, кроме удивления и восхищения этой потрясающей женщиной. Я понимаю, тогда было другое время. Однако опять скажу весьма банальную, но в то же время точную вещь: таких сейчас больше не делают.

https://cont.ws/@sonofcont/1882345?utm_referrer=mirtesen.ru&...

https://ok.ru/moyababushkavoevala/topic/63903829221466

https://aif.ru/society/people/tankist_vy_zhenshchina_sbezhav...

https://timeallnews.ru/26663-aleksandra-mitrofanovna-raschup...

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