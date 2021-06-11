Как советская танкистка Александра Ращупкина 3 года успешно выдавала себя за мужчину...

Это было в феврале 1945-го в Польше, когда советские танки ворвались в Бунцлау. Одна из наших боевых машин попала в засаду фашистских «Тигров» и была подбита. Член экипажа, механик-водитель Александр Ращупкин поучил ранение в бедро и контузию. Из горящего Т-34 его вытащили боевые товарищи. Боец Виктор Пожарский разрезал на нем одежду, чтобы перевязать рану, и тут обнаружил, что перед ним вовсе не Сашка-сорванец, как привыкли называть Ращупкина в полку, а... женщина. Это было в феврале 1945-го в Польше, когда советские танки ворвались в Бунцлау. Одна из наших боевых машин попала в засаду фашистских «Тигров» и была подбита. Член экипажа, механик-водитель Александр Ращупкин поучил ранение в бедро и контузию. Из горящего Т-34 его вытащили боевые товарищи. Боец Виктор Пожарский разрезал на нем одежду, чтобы перевязать рану, и тут обнаружил, что перед ним вовсе не Сашка-сорванец, как привыкли называть Ращупкина в полку, а... женщина.

Во время Великой Отечественной войны было несколько случаев, когда представительницы слабого пола выдавали себя за мужчин и воевали наравне со всеми, долгое время водя за нос товарищей и командиров. Но именно Александру Ращупкину принято сравнивать со знаменитой женщиной-бойцом – прототипом советского фильма «Гусарская баллада» Надеждой Дуровой. Кадра из фильма «Гусарская баллада»

– Женщина всегда остается женщиной – даже в мужском обличье», – часто говорила Александра Митрофановна после войны. Однако это не помешало ей три года играть роль мужчины, да так в нее вжиться, что никто даже и не подозревал, что под фронтовой гимнастеркой танкиста Саши Ращупкина скрывается женское тело.

Не могла сидеть дома

Александра Ращупкина родилась 1 мая 1914 года в Сыр-Дарьинске (сегодня территория Узбекистана).

Свои детство и юность она провела в Узбекской ССР, здесь девушка хорошо освоила трактор и работала трактористкой. Вышла замуж и родила двоих детей. После рождения детей семья переехала в Ташкент, где их постигло большое несчастье: оба ребенка скончались в младенческом возрасте.

С началом Великой Отечественной войны мужа Ращупкиной призвали в ряды Красной Армии и отправили на фронт. После этого 27-летняя Александра несколько раз обращалась к работникам военкомата с просьбой отправить на фронт и ее. Однако работников военкомата ни доводы девушки о том, что она одной из первых в Узбекистане в совершенстве освоила трактор и в состоянии освоить и настоящую боевую машину, ни то, что ее муж уже воюет с гитлеровцами, и она не собирается в это время отсиживаться в тылу, не убеждали. В итоге жена фронтовика решила пойти на хитрость, так как сдаваться и отказываться от отправки на фронт она не собиралась даже через год после обивания порогов военкомата. Девушка коротко постриглась, надела мужскую одежду и отправилась в военкомат. В военкомате девушка назвалась Александром Ращупкиным. В то время по всей стране царила неразбериха с документами, поэтому паспорта у новоиспеченного «добровольца» не спросили и просто отправили на фронт как мужчину. На дворе был 1942 год, ее направили обучаться на курсы военных шоферов, а затем и механиков-водителей танка в Сталинград. На танке Александра прошла огонь и воду.

До конца учебы оставалось всего три дня, когда Александра попала под первый в своей жизни авианалет: школу, где она изучала устройство танка, разбомбили. Под обстрелом курсантка по-пластунски выползла к своим. — Но женщина всегда остается женщиной. Больше всего я переживала не из-за того, что меня чуть не убили, а из-за того, что мое новенькое обмундирование превратилось в лохмотья, — улыбается Александра Митрофановна. — Ради чего я так рвалась на передовую? Ради близких, конечно. Хоть и кричали на фронте «За Родину! За Сталина!», но воевали все равно за родных, конкретных людей. Кто за маму, кто за сестру или брата, — вспоминает Александра Митрофановна.

Первым человеком, который узнал ее тайну, стал врач. Осматривая новобранцев для отправки на фронт и обнаружив, что перед ним не парень, а девушка, он пришел в шок. Однако тут произошло еще одно чудо: Александра смогла убедить врача в том, что она просто обязана идти воевать, и тот согласился не выдавать ее.

Однако не только врач знал о том, что Ращупкин – женщина. Если в фильме «Гусарская баллада» тайну героини хранил Кутузов, то в жизни Ращупкиной тоже был такой высокопоставленный «покровитель». Предполагается, что генерал 62-й армии Чуйков, под командованием которого служила Александра, тоже все знал, но так же, как и врач, предпочел никому ничего не рассказывать.

Впервые увидев свою боевую машину, Саша испугалась. — Два месяца изучала танк, ничего не боялась. А тут увидела железную махину и думаю: «Боже мой, что ж я с ним делать-то буду!» — вспоминает самарчанка. Но Александра преодолела свой страх и стала воевать наравне с мужчинами. Сражаться с немцами ей пришлось в составе 62-й армии Василия Чуйкова. И никто даже не подозревал, что водитель-механик одного из танков Т-34 — женщина! — Свою тайну я хранила не хуже любой военной! — говорит танкистка. — Старалась, чтобы даже голос меня не выдал.

Изображать мужчину было несложно

Как потом вспоминала Александра, выдавать себя за мужчину ей было легко: у нее была почти мужская фигура (узкие бедра, широкие плечи, маленькая грудь), а голос, походку и движения она успешно изменяла, поскольку ранее долго работала в мужском коллективе и отлично изучила манеру поведения мужчин. За задорный и отчаянный характер боевые товарищи даже прозвали танкиста Сашка-сорванец. Мылись на фронте редко: всё же война несколько иное дело, чем это показывают в кино. Когда случалось попасть в баню, Александра со всеми не ходила под предлогом стеснительности. Во время «женских дней» ссылалась на плохое самочувствие: мол, в танке укачало. Мужчины подтрунивали над её нежеланием появляться на общей «помывке»: «Ты, Сашка, словно девица!» Они и не догадывались, насколько близки к истине. Особых подозрений среди красноармейцев не проявлялось: ведь и в самом деле встречаются такие стеснительные по жизни юноши. Александра Ращупкина.

Однако в душе она, конечно же, оставалась женщиной – например, как признавалась после войны Ращупкина, она каждый раз очень переживала, если ее обмундирование сильно пачкалось или приходило в негодность.

За три года службы танкист Александр Ращупкин прошел с товарищами огонь и воду. Довелось поучаствовать и в боях под Сталинградом.

Зимой 1945-го советские Т-34 дошли до Польши. Тут-то и раскрылась тайна Александры. Танки попали в засаду немецких «Тигров». Получив тяжелейшее ранение в бедро и контузию, боец Ращупкин был вытащен из танка товарищами. Бывший танкист Пожарский (имени которого Александра Митрофонова уже не помнит), увидел, что одна из машин их взвода горит. Тогда он поставил свой танк в укрытие и подполз к подбитому танку. Он увидел, что механик-водитель этой машины Александр Ращупкин лежит на земле очень бледный, в какой-то неестественной позе. «Я кричу ему: «Сашка, ты ранен!?», а он смотрит на меня и ничего не говорит», — рассказывал Пожарский. Он стал перевязывать Александре бедро, начал стягивать брюки и только тогда все понял. Многое он успел повидать на фронте, но то, что механик-водитель танка оказался девушкой, такое он представить себе не мог. Он бережно перевязал свою однополчанку и передал ее санитарам, которые доставили раненую в госпиталь.

Она снова стала женщиной

Можно только догадываться, какой скандал разразился в полку, когда все узнали правду. Однако генерал Василий Чуйков вступился за молодую женщину и помог ей избежать наказания. Более того – как и героине «Гусарской баллады», ей разрешили продолжить службу до окончания войны. Все ее документы были переоформлены на реальное имя – Александры Ращупкиной.

Пройдя лечение в госпитале, Саша вернулась в родной полк уже в качестве женщины.

После войны она смогла встретиться со своим мужем, который также выжил на войне, но вернулся домой также с фронтовыми ранениями. Уже после войны семья Ращупкиных переехала в Куйбышев (сегодня Самара), где вмести они прожили 28 лет, после чего мужа Александры не стало. Детей у них больше не было, сказывались полученные на фронте ранения. После войны Александра окончила политехнический институт, получила диплом инженера, работала водителем. Александра Митрофановна после войны.

После смерти мужа Александра Митрофановна не сникла. Александра Митрофановна до конца дней своих вела довольно активный образ жизни: она сначала работала в Куйбышеве водителем, после, окончив Политехнический институт, получила должность инженера, состояла в общественной организации, созданной женщинами-ветеранами, вела на 9 мая праздничные собрания и политинформацию в соседней школе № 29. Когда надевала фронтовой мундир, все соседи ахали: орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, попросту несчётное количество медалей. Она активно участвовала в работе общественной организации женщин-фронтовичек, поддерживала связь с местными школьниками, давала интервью. Единственное, что ее обижало – так это вопросы журналистов про физиологические подробности ее жизни на войне и о том, было ли у нее что-то с однополчанами или нет. Такие разговоры она считала бестактными.

Знаменитую танкистку раздражало, если её спрашивали о самочувствии: «Со мной-то всё в порядке, давайте лучше про войну расскажу!» Несмотря на годы, проведённые на фронте, тяжёлые ранения, Александра Ращупкина дожила до 96 (!) лет. В 2006 году в своём письме в газету «Труд» она писала: «Мне с мужчинами всегда легче было общий язык находить, чем с женщинами. Да и технику я люблю, хорошо в ней разбираюсь. Вот помните фильм „Гусарская баллада“? Так это про меня, точно! Тогда такое время было, мы все хотели умереть за Родину. А меня вдруг не пустили на фронт. Как и ту барышню. Нет, наша женщина всегда своего добьётся. Попали в наш танк прямой наводкой. Машина загорелась, меня ранило, без сознания была. Меня мои мужики спасли, и, когда горящую одежду снимали, тут конфуз и вышел. Прихожу в себя, а они глаза отводят. Но, помню, несли очень бережно, как хрустальную вазу. Небось Сашку-механика так бы не несли, черти!» Александра Митрофановна обижалась на телеканал, однажды пригласивший её на передачу, где задавали вопросы про «сексуальные отношения на фронте»: «На звонки с телевидения я больше не ответчица... Осерчала на телевизионщиков: думала, им интересно, где я воевала, что повидала... А они всякие глупости выспрашивают».

Мне сложно тут выразить иные чувства, кроме удивления и восхищения этой потрясающей женщиной. Я понимаю, тогда было другое время. Однако опять скажу весьма банальную, но в то же время точную вещь: таких сейчас больше не делают.

https://cont.ws/@sonofcont/1882345?utm_referrer=mirtesen.ru&...

https://ok.ru/moyababushkavoevala/topic/63903829221466

https://aif.ru/society/people/tankist_vy_zhenshchina_sbezhav...

https://timeallnews.ru/26663-aleksandra-mitrofanovna-raschup...