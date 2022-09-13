Смоленск с высоты — город-крепость

Смоленск расположен практически на середине трассы от Москвы до Минска. Это один из самых древних городов Руси. Смоленск разоряла Золотая орда, здесь правили литовские князья, город захватывали польские войска, сжигали дотла французы, а немецкие нацисты уничтожили 300 сёл вместе с жителями. Город вымирал от чумы, больше двух лет находился в немецкой оккупации. Даже на гербе у Смоленска — пушка и надпись «Восславлен крепостью». И большую часть времени именно этот город защищал Москву от вторжений войск из европейских стран, замедлял и изматывал их.

Сейчас Смоленск — современный город, в котором сохранились древние здания, половина крепостной стены и храм, который выстоял, когда почти весь город был разрушен.

1. Первое упоминание о Смоленске было еще в 863 году. Город веками стоял на пути некоторых европейских соседей и не давал им пройти в Москву. Это настоящая крепость с мощной для того времени обороной. Но и значение этого города было настолько велико, что его постоянно пытались захватывать. В итоге он провел под властью Литовского княжества более 100 лет, пока в 1513 году русские войска не смогли отвоевать город.

Через 100 лет город захватило польское войско, разрушив часть стены в 1611 году. Город был взят, но войско за время осады ослабло — и не смогло продолжить движение на Москву, как собиралось. Русские войска несколько раз пытались отбить город, но удалось это только в 1654 году. С тех пор Смоленск окончательно присоединен к Российскому государству. 2. В 1812 году после большого Смоленского сражения город захватили войска Наполеона. Русские войска тогда отступили к Москве, чтобы избежать генерального сражения с превосходящими силами. Но Смоленск ещё не был взят. Тогда Наполеон приказал стереть город с лица земли — и по нему ударили сразу 300 пушек. В итоге запылали целые улицы. После длительного кровопролитного сражения защитники города отступили. Но это был тяжелый удар для французской армии — она потеряла убитыми около 14 тысяч человек. 3. Королевский бастион в Лопатинском саду Смоленска построен по классической схеме раннего голландского пятиугольного форта. По проекту в форте было пять бастионов, защитные рвы и другие укрепления. В этом месте польские войска разрушили участок крепостной стены и вошли в город. А затем построили бастион — чтобы слабым местом не воспользовались русские войска. В то время это было самое укреплённое место в городе — здесь даже находилась резиденция короля.

На месте защитного рва сейчас расположен Лопатинский пруд — из него брали землю для насыпи. А под насыпью находились казематы, в которых содержали особо опасных преступников. Сейчас входы в казематы заложены. 4. Смоленскую Крепостную стену строили 7 лет и закончили в 1602 году. Стена защищала от любых способов прорваться внутрь:

В дно котлована забивали дубовые сваи, заполняли пространство уплотнённым грунтом, засыпали булыжником — это затрудняло подкопы. А для вылазок наружу под фундаментом оставляли специальные проходы.

Среднюю часть строили из двух вертикальных кирпичных стен, а пространство между ними засыпали булыжником. Такая конструкция защищала от артиллерии. Внутри оставили проходы между соседними башнями, бойницы для пушек, склады боеприпасов.

Наверху была боевая площадка с зубцами — для отражения атак противника. 5. Протяжённость стен достигала 6,5 км, толщина — до 5,2 м, высота 4-6 м. А ещё вокруг стены сделали рвы, валы, дополнительные укрепления. Это было очень мощное оборонительное сооружение для того времени. 6. Башня Орёл выполнена в форме шестнадцатигранника. Она сильно выступает из стены — это сделано, чтобы войска могли защищать и саму башню, и примыкающие к ней стены. Под фундаментом этой башни есть слуховой ход — тайный выход для вылазок защитников крепости. 7. Башня Бублейка соединена участком стены с Копытенской, в которой сохранились городские ворота. С Бублейки при приближении врага подавали сигнал — били в бубен. Отсюда и произошло название. А Копытенскую назвали так из-за того, что на её месте раньше была дорога, по которой гнали коров на пастбище. 8. Долгочевская башня похожа на башню Орёл — она тоже шестнадцатигранная и выступает из стены. 9. В 2013 году рядом Крепостной стеной построили набережную. Территория разделена пешеходными дорожками на три уровня, длина верхней части почти 900 метров. Днепр проходит через весь Смоленск и делит город на две части. На одной половине Ленинский и Промышленный районы, на второй — Заднепровский. 10. Свято-Успенский Кафедральный собор возвели в память о героической обороне Смоленска в 1609-1611 году. Тогда защитники города отступили в древний храм 1101 года постройки и взорвали пороховые запасы и себя вместе со зданием. Во время взрыва обрушился весь верх храма. Руины разобрали уже когда русская армия отвоевала Смоленск. А новое здание построили только в 1740 году. 11. Успенский собор — это большой пятиглавый храм в стиле барокко. Изначально было 7 глав, но через 20 лет после возведения часть кровли обрушилась. Во время ремонта переделали большой каменный купол на деревянный и оставили классическую пятиглавую конструкцию. В 1772 году ремонт был закончен. С тех пор здание практически не изменилось. 12. Собор не пострадал во время захвата города французскими войсками — Наполеон даже приказал охранять храм от вандалов. А когда город захватили фашистские войска, генерал-полковник вермахта Гейнц Гудериан после осмотра здания приказал не забирать оттуда церковные ценности. Однако во время французского нашествия из храма пропал металлический шлем, а во время немецкого — копьё святого Меркурия Кесарийского и первообраз Смоленской иконы Божией Матери. 13. При строительстве соборной колокольни использовали части раннего здания, а нижняя часть украшена колоннами тосканского ордера — это один из вариантов римской архитектурной композиции с колоннами. 14. В центре города находится сад Блонье. Этот сад заложили ещё в 1830 году, а первые деревья сажал лично губернатор и местные чиновники. В парке установлена бронзовая статуя оленя — её перевезли сюда с дачи Геринга после победы в Великой Отечественной войне. 15. Этот высотный дом с башней построили в 1954 году по заказу Смоленского отделения железнодорожной дороги. Железные дороги в городе появились ещё в 1870 году, а железнодорожники считались элитой общества. На первом этаже этого дома раньше была ж/д касса. Здание считается памятником истории регионального значения. 16. Здание Администрации Смоленской области — это образец советского монументального классицизма. До 1931 года на его месте были деревянные постройки, но их снесли и с 1932 года здесь располагается администрация. 17. Во время войны здание Администрации сильно пострадало и его восстановили только в 1953 году. 18. Раньше в центре площади Победы располагались одни из ворот крепости. Во время отступления французских войск воротная башня была взорвана — уцелела только надвратная икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Затем на этом месте построили Благовещенскую церковь, но её снесли в 1936 году. Сейчас в центре площади установлен памятник защитникам и освободителям Смоленска. 19. Здание бывшей гостиницы «Смоленск» состоит из двух корпусов, выполненных в стиле сталинского ампира. Гостиница успешно работала до 1990-х годов, затем в её сдавали в аренду, у дома менялись владельцы. Сейчас в здании работает Смоленский арбитражный суд. 20. У здания важное место в истории города — именно над ним 25 сентября 1943 года после освобождения Смоленска от немецко-фашистских войск воины 331 стрелковой дивизии водрузили красный флаг. 21. Стена у Парка Пионеров — один из сохранившихся фрагментов крепости. Во время атаки Наполеона почти половина укреплений была разрушена. 22. Кинотеатр «Октябрь» — первый большой кинотеатр в Смоленске. По задумке архитектора, в городе должен был появиться монументальный кинотеатр с двумя залами на 1000 мест, но до войны успели построить только один зал. Во время освобождения города здание сильно пострадало, но затем его отстроили и «Октябрь» стал главной площадкой города для кинопоказов. Но затем в Смоленске появился кинотеатр «Современник», а в начале 90-х «Октябрь» закрылся. Сейчас в здании работает несколько магазинов. 23. Улица Ленина всегда была главной в Смоленске, хотя раньше она называлась Кирочной, а затем — Пушкинской. Особенность улицы в том, что многие здания здесь сохранились в первоначальном виде — их реставрируют, восстанавливают и стараются не сносить. 24. В центральной части города улица Ленина открыта только для пешеходов. За это её называют Смоленским «Бродвеем». 25. Пересечь Днепр в Смоленске можно по трём мостам. Один из них — на Большой Советской улице. Дорога проходит между сохранившимися участками крепостной стены. 26. Это здание в стиле модерн построили в 1912 году. До революции особняк принадлежал белорусскому купцу Крапилову, в здании работала американская пивная, несколько магазинов. В 1970 во время ремонта кровли сделали мансардную надстройку — сейчас там организовали свои студии несколько местных художников. 27. Здание Свято-Троицкого женского монастыря — самое древнее из сохранившихся на Большой Советской улице. Главное здание, Троицкий собор, построено в 1697 году. Колокольня собора расположена через дорогу. Дело в том, что Петр I во время посещения Смоленска приказал проложить новую улицу от Днепра на юг — и она прошла как раз через двор монастыря и разделила его на две части. 28. Ещё одно старинное здание на Большой Советской улице — Дом Книги. Его построили в 1889 году для местного купца Павлова. Изначально здание использовали как магазин мод и сдавали другим магазинам. А в 1918 году здесь открылся книжный магазин — и с тех пор история здания связана с книгами. 29. Ещё в XIII веке население Смоленска достигло 40 тысяч человек — это был огромный по тем меркам город. В нем было больше церквей, чем в любом городе Руси. А в 1387 году в город пришла чума и почти все жители погибли от болезни. В Никоновской летописи написано, что в живых осталось 5 человек, которые «вышли из города и закрыли за собой ворота». Но постепенно город восстановился. 30. Это здание построено в 1932 году в стиле конструктивизма. Перед главным входом — две скульптуры со львами. В этом доме жил герой гражданской войны 1918 года Епифан Ковтюх — считается, что именно он был прототипом главного героя романа А.С. Серафимовича «Железный поток». Раньше дом официально назывался «дом Героев железного потока», а неофициально — «дом со львами». 31. Еще один дом с башней в Смоленске — это бывшее здание городской думы. Дом построен в 1886 году в стиле поздней эклектики, а башня была в то время самой высокой в городе. В доме было три этажа, а башню использовали как пожарную каланчу. После войны здание перестроили, внесли элементы сталинского ампира, а башня стала гораздо ниже. 32. Здание Смоленского драматического театра им. А. С. Грибоедова построили в 1939 году в неоклассическом стиле. В театре две сцены — большая и малая, они рассчитаны на 885 зрителей. Проект разрабатывала архитектор С. А. Ильинская. Она же руководила восстановлением здания после войны. 33. Улица Маяковского. Поэт дважды приезжал в Смоленск — о его визитах напоминает памятная гранитная доска на мэрии. 34. Дом железнодорожников, здание Администрации и Драматический театр образуют архитектурный ансамбль площади Ленина. 35. Участок стены рядом с Преображенским Авраамиевым монастырём сохранился лучше других — его длина почти 1,5 км. 36. Здание Александровского реального училища строили по образцу училищ в Орле, Ливнах и Ельце. В таких училищах практически всё учебное время посвящалось естественным наукам — физике, математике, биологии. Говорят, что при строительстве училища использовали кирпич из разрушенных крепостных стен. После революции здесь была партийная школа. Когда здание восстановили после Великой Отечественной войны, в нём разместили строительный техникум, а с 1987 года в бывшем училище работал Смоленский дом молодёжи. В 2011 году в здании открылась большая художественная галерея — в ней можно увидеть древнерусскую живопись, искусство всех периодов Российского государства, Советского периода. Есть в коллекции и картины немецких, итальянских и голландских живописцев. 37. Почти все постройки Спасо-Преображенского Авраамиева мужского монастыря относятся к XVIII веку, но сам монастырь основан в 1210-1219 годах. Монастырь разоряли при нападении на город в 1611 году, его переделывали под католический доминиканский училищный монастырь, упраздняли. Но монастырь открылся снова, а в 1755 году построили первое каменное здание — двухэтажный собор. Французские войска использовали монастырь как лазарет, а в 1918 году его закрыли и переоборудовали для проживания военных. После войны здесь было книгохранилище и больница. Монастырь снова начали возрождать в 2001 году, а с 2013 он вернулся в состав РПЦ. 38. Спасо-Вознесенский женский монастырь построили в 1701 году по личному указу Петра I. В 1812 году обитель разграбили французы, но в течение года монахини её восстановили. В 1929 году обитель закрыли и здание использовалось как учебный центр для военных, а затем — как выставочный зал. Женский монастырь здесь вновь открыли в 2004 году. 39. Сейчас в Смоленске проживает более 310 тысяч человек. Смоленская область на западе граничит с Беларусью, а на востоке — с Московской областью. 40. Здание железнодорожного вокзала станции Смоленск — одно из крупнейших среди вокзалов в России. Первое здание вокзала было разрушено во время нападения немецко-фашистских войск. Его не стали восстанавливать и к 1952 году построили новый вокзал. 41. Смоленск большую часть своего существования был «западными воротами» России. Первая железная дорога через Смоленск соединяла Орёл и Витебск, затем появились пути до Москвы, Бреста, Мичуринска. Здесь останавливались международные поезда из Москвы в Берлин, Прагу, Париж, Ниццу. 42. В Смоленске есть сквер «Наши крылатые земляки», в котором установлен лайнер Як-42. Это один из последних самолётов линейки, который собрали на Смоленском авиазаводе. Самолёт появился в парке в 1988 году. Говорят, что памятник устанавливали ночью и новая достопримечательность стала неожиданностью для горожан. 43. Модель Як-42 выпускалась на Смоленском авиазаводе (СмАЗ) с 1977 по 1982 год, но после крупной аварии модель передали Саратовскому авиазаводу, а в Смоленске оставили производство отдельных деталей. 44. Бортовой номер самолёта — CCCP-10985. Лайнер летал всего 6 лет — он участвовал в испытаниях и никогда не возил пассажиров. 45. Это здание построили в 1936 году для редакции газеты «Красноармейская Правда». Сейчас здесь поликлиника. 46. Во время оккупации Смоленска фашистами, в городе погибло более 100 тысяч жителей. В 1970 году в память о погибших в Реадовском парке возвели Курган бессмертия. В основании — высокий десятиметровый холм. Говорят, его вручную насыпали жители города. На вершине установлена 11-метровая стела в виде открытой книги, окружённая пятигранником. Это место — один из самых посещаемых мемориалов Великой Отечественной Войны в Смоленске. 47. Фасад дома на улице Коммунистической 16/28 выглядит как отдельная постройка, но он соединён ещё с двумя корпусами. А рядом стоит Г-образное здание Арбитражного суда. Вместе они образуют небольшой треугольный квартал с внутренним двором. 48. Жителей Смоленска называют смолянами. Мужчин — смолянинами, женщин — смолянками. 49. Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — недействующий католический храм, построенный в неоготическом стиле. Римско-католический костел появился в городе в 1896 году и был рассчитан на 3000 прихожан. Костел построили на месте старого католического храма, который был разрушен войсками Наполеона. После революции с костела сняли колокола, в 1936 году прекратились службы, а к 1940 году католическая община в Смоленске почти исчезла. После этого здесь находился архив, но сейчас он переехал в новое здание. Сейчас костел не используется. 50. Необычный дом с дугообразным фасадом появился в Смоленске в 1956 году. Это жилое здание в стиле неоклассицизма. 51. В Смоленске много домов образуют фасадами острые углы. 52. Жилой дом с большими полукруглыми балконами на улице Пржевальского. 53. В 1985 году на улице Багратиона установили реактивный дальний бомбардировщик и ракетоносец Ту-16А. Ещё в 1940 году в Смоленске был организован 212 отдельный авиационный полк, который стал основой будущей авиации дальнего действия. Табличка на мемориале гласит, что бомбардировщик — подарок городу от воинов-авиаторов. 54. Аэродром Смоленска не приспособлен для таких больших самолётов, поэтому когда машину перегоняли, экипаж сократили до двух человек, сняли всё «лишнее» оборудование — чтобы избежать лишних жертв в случае неудачной посадки. Чтобы самолёт успел затормозить на короткой взлётно-посадочной полосе, пришлось даже открывать бомболюки. Но всё прошло благополучно и Ту-16А стал ещё одним памятником в парке. 55. 56. 57. Ленина, 7/2. Это здание построили в 1952 году как гостиницу для иностранных туристов, но в 1957 году в дом начали заселять обычных жильцов. В башне хотели оборудовать смотровую площадку, но идея не прижилась. 58. В 1985 году Смоленску присвоили звание города-героя. В 2022 году городу исполняется 1159 лет. 59. В 2020 году в Смоленске открыли федеральный музей «Смоленская крепость». Сейчас реставрируют некоторые башни и участки стены, которые затем передадут музею. Сейчас для посещений открыта Маховая башня. 60. В 2022 году Смоленская область вошла в ТОП 5 регионов по доступности отдыха. Памятные места есть не только в городе — в соседних посёлках тоже найдётся что посмотреть. В округе есть несколько заповедников, усадьба Грибоедова, дом-музей Гагарина, мемориальный комплекс «Катынь». 61. В Смоленской области нет нефти и газа, региону не достались крупные промышленные предприятия советского времени. Но регион сейчас на 12 месте по привлекательности для инвесторов, а по уровню поддержки предпринимателей — в пятёрке лучших. История показывает, что Смоленску не страшны любые неприятности — город не раз возрождался из руин, восстанавливался после войн и эпидемий — и становился лучше прежнего.

https://gelio.livejournal.com/273405.html