Москва. Было — стало - 31

Продолжаем путешествие...

Перекрёсток Лесной и 1-й Миусской улицы. Перед вами здание бывшего Миусского трамвайного парка. Чёрно-белая фотография сделана в 1910 году. Нижний снимок — 112 лет спустя.

Это место на Лесной с 1870-х годов занимало большое депо конно-железной дороги. Городская управа начала перестраивать его для обслуживания электрических трамваев осенью 1907 года. Конюшни были снесены. Их место заняли ангары. Парком занимались архитекторы Михаил Николаевич Глейниг и Николай Константинович Жуков. Конструкции проектировал великий инженер Владимир Григорьевич Шухов. Это было самое большое предприятие в Москве на тот год — больше, чем Манеж.

В советские годы трамвайное депо носило имя слесаря Щепетильникова. Потом здесь обосновались троллейбусы. В 2014 году парк был закрыт и приспособлен под иные нужды. С недавних пор на его территории рестораны «Депо».

Обе фотографии сделаны с одной точки. 1-й Тверская-Ямская. Дом Фёдора Венедиктовича Езерского. Чёрно-белая фотография сделана в 1909 году. Современный снимок — 113 лет спустя.

Здание в стиле модерн с волнообразным аттиком — это дважды перестроенный жилой дом семьи Езерских. В 1903 году знаменитый поклонник модернизма — архитектор Клавдий Леонидович Розенкампф надстроил здание до пяти этажей, а в 1909 году придал ему черты модерна.

Простое сравнение современной и старинной фотографий показывает, что дом Езерского потерял весь свой богатый модерновый декор. Это произошло в 1920-х годах, а так называемая реконструкция 1990-х и вовсе изменила облик дома.

Сам действительный статский советник Езерский был очень яркой фигурой — изобретатель русской тройной бухгалтерии, он буквально проповедовал свою форму счетоводства и настаивал на использовании в бухгалтерии русских слов вместо иностранной терминологии. Счетоводческие курсы Езерского в те годы широко рекламировались по всей Москве. К сожалению, Езерский и его наследие сейчас забыты.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петровка. Братский корпус Высоко-Петровского монастыря, давшего имя всей улице. Чёрно-белая фотография — 1933 год. Нижний снимок — почти 90 лет спустя

Братский корпус часто называют палатами бояр Нарышкиных. Семья матери Петра Великого жила на территории монастыря. Братский корпус был возведён по приказу молодого Петра Алексеевича в 1690-х, и при строительстве бывшую нарышкинскую усадьбу встроили в новое здание. За братским корпусом стоит храм Преподобного Пахомия Великого, возведённый в 1750-х годах.

До революции первый этаж братского корпуса занимали торговые лавки и магазины, забегаловки. Монастырь был закрыт в конце 1920-х. Долгие годы здесь размещался Государственный литературный музей. При реставрации 1952 года братский корпус был немного надстроен, это хорошо заметно при сравнении снимков. Первому этажу возвращён первоначальный облик. С 1990-х здесь снова монастырь.

Петровку заасфальтировали относительно недавно — в конце 1950-х. До этого здесь была красивая мостовая.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Кудринская (ныне Баррикадная). Пресненский полицейский дом. 1913 год. Нижний снимок сделан почти с той же точки 110 лет спустя.

В 1919 году улица Кудринская стала Баррикадной и вот уже более века носит это имя. В двухэтажных постройках с XIX века располагался Пресненский полицейский дом. В советские годы полицейские участки нередко становились отделами милиции. Вот и здесь после революции разместилось отделение милиции №14 (ныне тут управление по делам миграции). На дальнем плане двух фотографий — Пресненское пожарное депо. В советские годы это Краснопресненская пожарная станция (сейчас просто пожарная часть №9).

На фасаде двухэтажного дома, что слева, висела мемориальная доска: в 1917 году здесь располагался штаб Красной Гвардии Пресни. В начале 1970-х этот дом был снесён из-за строительства станции «Баррикадная». Дом бывшего Императорского Московского речного яхт-клуба. Чёрно-белая фотография — 1935 год. Нижний снимок — 87 лет спустя. Яхт-клуб расположен на узком мысе, образованном Москва-рекой и Водоотводным каналом, на стрелке Берсеневской и Болотной набережных.

6 июля 1867 года император Александр II утвердил клубный устав. Пристань для клуба организовали у сторожки Бабьегородской плотины. В 1893 году здесь был возведён клубный дом в готическом стиле. Архитектор Карл Васильевич Трейман. В этом году дому ровно 130 лет.

В клубе занимались не только греблей — был ресторан, библиотека. Зимой переезжали на Петровку, где на арендованном пруду устраивался каток. Большую роль в клубе играли знаменитые братья Шустовы (коньячные короли), Сергей Николаевич и Василий Николаевич — каждый успел побывать командором. В советские времена яхт-клуб был национализирован. Появилась гребная база «Стрелка». Сейчас здесь частный, закрытый яхт-клуб.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Перед вами два снимка одного и того же места. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х годов. Нижний снимок — с той же точки около 120 лет спустя. Это старинный корпус бывшего Преображенского богадельного дома, что на Преображенском валу.

В XIX веке центральный проезд корпуса был украшен белокаменным декором. Это очень старое архитектурное чудо, невесть каким образом попавшее в богадельню. Некогда оно украшало въезд на парадный двор Потешного дворца в Кремле. Называли — Львиными воротами, по фигурам львов на левом и правом пилонах. Второе название — Преображенский портал.

Ворота украшали корпус до 1930 года. Потом реставратор Пётр Дмитриевич Барановский, опасаясь уничтожения памятника, разобрал и вывез его в Коломенское — в запасники музея, которым он руководил тогда. Львиные ворота до сих хранятся в Коломенском в разобранном виде.

Львиные ворота необходимо вернуть Москве! Кажется, что это два разных места на фотографиях. Но ошибки нет! Арбатская площадь. Чёрно-белая фотография сделана примерно в 1909 году. Нижний снимок — примерно с той же точки 113 лет спустя.

На дальнем плане старинной фотокарточки мы видим Борисоглебский храм. Поближе стоит церковь Тихона Амафунтского. Историки пишут, что первое упоминание деревянной церкви Бориса и Глеба относится к 1490-м годам, а первая каменная была сооружена в 1520-х. Свой классический вид храм приобрёл в 1768 году, при императрице Екатерине II, благодаря потомку французских гугенотов, обрусевшему архитектору Карлу Ивановичу Бланку. Деньги на строительство дал граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.

Борисоглебский храм был снесён в 1930 году. Церковь Тихона Амафунтского — четыре года спустя из-за строительства станции метро «Арбатская». В 1997-м на месте Тихоновской церкви был поставлен храм-часовня Бориса и Глеба. Он хорошо виден на современной фотографии.

По центру чёрного-белого снимка красивый дом — Арбатское отделение Соединённого банка. Варварка. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х годов. Нижний снимок — с той же точки 120 лет спустя. Довольно удивительно, что и спустя век на этой части улицы торчит строительный забор, но уже не деревянный, а из профлиста.

На нечётной стороне Варварки теперь остались только храмы, палаты Романовых, да ещё Английский двор спас реставратор Барановский. Вся остальная застройка была снесена к середине 1960-х.

Храм Георгия Победоносца на первом плане двух кадров был возведён в конце 1650-х годов, в царствование Алексея Михайловича. При царе Александре I, в 1818-м, у храма была поставлена звонница в готическом стиле.

На чёрно-белой фотокарточке за храмом выглядывает роскошное здание с куполом. Это торговый дом Товарищества Никольской мануфактуры Викулы Елисеевича Морозова. Он был снесён в 1967 году при строительстве гостиницы «Россия». Большая Татарская улица. 1913 год. Современная фотография — около 110 лет спустя. Богатый некогда фасад, украшенный маркизами, теперь предельно упрощён. Исчез дворянский герб на фронтоне, пропали капители на пилястрах, сбита лепнина на фризе.

Дом построил, вернее, перестроил старую дворянскую усадьбу, архитектор Дмитрий Иванович Певницкий в 1875 году. Сначала усадьба принадлежала дворянам Чихачёвым, а затем много лет переходила от хозяина к хозяину, в основном в купеческие руки. В 1860-х усадьбу занял чугунолитейный и механический завод товарищества «Добров и Набгольц».

В первые годы Советской власти завод был национализирован, а затем стал Московским насосным заводом имени Калинина. Тогда же появился третий этаж. Его не надстроили, а разделили второй этаж перегородкой и пробили окна. Теперь здесь офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Обе фотографии сделаны на Тверском виадуке (путепроводе). Он был проложен в 1907 году над путями Московско-Брестской железной дороги. Проектировал Иван Иванович Струков. По левой и правой сторонам виадука стоят белые башенки-фонари. Пожалуй, нет в России более красивых уличных фонарей, чем эти.

На втором плане старинного снимка виден купол храма Воздвижения Честного Креста Господня при Ямских училищах. Храм был снесён в 1938 году.

По виадуку проходил трамвай. Интересная деталь. На опоре контактной сети написано большими буквами: ОСТАНОВКА. Здесь останавливался главный вагон.

Оба снимка сделаны с одной точки. Исчезнувшая Собачья площадка. Ныне здесь пролегает Новый Арбат (бывший проспект Калинина). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1940-е годы. Одноэтажный дом с дорическими колоннами был снесён в 1962 году вместе со всеми строениями Собачьей площадки.

Дом был построен в начале XIX века. Принадлежал полковнику Ренкевичу, в 1840-е годы домом владела статская советница Левенталь, затем Романовский. В 1890-е годы в Москву переехала матушка Ленина Мария Алек­сандровна Ульянова. Вместе с дочерью Анной Ильиничной и её мужем они поселились в доме Романовского. Ленин останавливался у них и жил четыре дня в феврале 1897 года. Этот факт пытались использовать как аргумент для сохранения дома. Власти Москвы рассматривали вариант передвинуть строение на красную линию будущего проспекта Калинина. Но от идеи отказались — дорого.

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, напоминают лишь два жилых дома на втором плане. Большая Садовая улица. Весна 1934 года. Нижний снимок — 88 лет спустя. Трудно поверить, что обе фотографии сделаны с одной точки. Но это действительно так.

Нынешний массивный корпус Концертного зала имени Чайковского — это сильно перестроенный бывший театр Игнатия Сергеевича Зона. Здание возведено архитектором Модестом Александровичем Дурновым в 1900 году как театр «Буфф» Шарля Омона. После революции здесь разместился Театр РСФСР, а затем, в 1920-е годы, работал ГосТиМ, или Государственный театр имени Мейерхольда.

Всеволод Эмильевич хотел изменить здание. Был готов проект архитекторов Вахтангова и Бахмина. Но он не был реализован. Появился второй проект. Тоже неудачно. Затем третий, за авторством Алексея Викторовича Щусева. Он хотел возвести над театром башню. Но не получилось. Концертный зал Чайковского приобрёл нынешний вид к 1940 году. Руководил строительством на основе проекта Щусева Дмитрий Николаевич Чечулин. В 1960 году в этом месте по Большой Садовой был проложен тоннель. Спиридоновка (в советские годы улица Алексея Толстого). Дом Зинаиды Григорьевны Морозовой. Начало 1900-х годов. Нижняя фотография с той же точки 120 лет спустя.

Дом построен в 1898 году по заказу Саввы Тимофевича Морозова. Проектировал Фёдор Осипович Шехтель. На момент исполнения заказа архитектору было 34 года. Интерьеры оформлял Михаил Александрович Врубель.

Зинаида Морозова после смерти смерти мужа продала дом Михаилу Павловичу Рябушинскому. Тот жил здесь до 1918 года. Затем дом был национализирован Советской властью. Сначала здесь работал Губернский продкомитет. Затем расположились приют для сирот-беженцев и Узбекский институт просвещения.

В 1929 году дом был передан на баланс Наркомата иностранных дел СССР как жильё для наркома Максима Литвинова. Позже дом приспособили для дипломатических приёмов. Врубелевские интерьеры хорошо сохранились. Но 4 августа 1995 года опустошительный пожар уничтожил их. Впросем, всё было восстанавлено. Здесь и теперь Дом приёмов МИД России. Может сказать, что это второй корпус министерства. Храм Спаса Преображения, что в Малом Староболвановском переулке (с 1954 года — 2-й Новокузнецкий). Между фотографиями ровно 140 лет.

Храм на Болвановке был поставлен ещё в седой древности. Забавное название местности тоже пришло из глубины веков. По распространённой версии, болваном назывался образ ордынского хана, его возили с собой ордынские послы, встречать которых, по-видимому, приходилось здесь.

Деревянный храм был разобран в 1750-х. Тогда же поставлен новый — кирпичный. Изящная колокольня возведена чуть позже. В советские годы храм был закрыт, затем снесены колокольня и трапезная с приделами. Сохранившийся четверик использовали по-разному, но перед концом Союза здесь располагались мастерские. С 1992 года в храме вновь идут службы. Кстати, обратите внимание, как за полтора века выросло дерево, что у колокольни. Вид на Скарятинский переулок со стороны Большой Никитской. 1897 год. Современная фотография с той же точки 125 лет спустя. Дом, что справа, ныне занимает посольство Испании. С 1903 года здесь жил великий Немирович-Данченко. Дом слева принадлежал семье Щербатовых. Александр Алексеевич Щербатов в 1863 году был избран московским городским головой. Ушёл в отставку в 1869-м.

Более всего на старинном снимке интересны детали навсегда ушедшей эпохи. Например, пешеходная часть дороги отделялась от проезжей части массивными колесоотбойниками. Спуск на проезжую часть оформлен в виде ступеньки. Переход заасфальтирован небольшой пешеходной дорожкой.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Путинковского переулка и Малой Дмитровки. 1912 год. Нижняя фотография — 110 лет спустя. Большая вывеска на первом этаже сообщает, что здесь «Центральное бюро похоронных процессий А.П. Александрова».

У этого дома богатая газетно-журнальная судьба. В 1880-х тут располагалась редакция журнала «Зритель», где работал Антон Павлович Чехов с братьями Александром и Николаем. Перед революцией здесь печатались «Известия Русского общества любителей фотографии». В первые годы Советской власти был отдан газете «Известия». Здесь же, рядом, в 1920-х будет возведён знаменитый корпус «Известий». Его непарадный фасад нависает над домом на современной фотографии. В 1947–1964 годах здесь работала редакция легендарного журнала «Новый мир». Главред Александр Трифонович Твардовский.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток Тимирязевской улицы и проезда Соломенной Сторожки. На чёрно-белом снимке та самая сторожка, по которой ныне назван целый проезд. Трудно поверить, что обе фотографии сделаны с одной точки, но это действительно так.

Спроектировал сторожку Николай Леонтьевич Бенуа в 1865 году. Здесь была квартира сторожа, что должен был охранять границы Петровской академии и поля Бутырского сельскохозяйственного хутора. Академия сдавала в аренду южную часть имения. Появился дачный посёлок, который в народе тоже окрестили «Соломенная сторожка».

Соломенной её называли по глинобитным стенам с соломой. Кровля была черепичная, а не соломенная. В доме жили рабочие академии. В одной из комнат поселился Степан Илларионович Мельников с женой. Мельников был десятником на строительстве Нового шоссе Петровской земледельческой и лесной академии. 3 августа 1890 года у него родился сын Константин, ставший много лет спустя всемирно известным архитектором.

Разница между верхним и нижним снимками — 156 лет. Советская Москва. 2-я улица Текстильщиков (с 1972 года — Юных Ленинцев). Верхняя фотография сделана летом 1968 года. Современная — с той же точки 55 лет спустя. Здесь почти всё сохранилось на своих местах. Даже одноэтажный домик на левом крае двух снимков. Когда-то там было кафе-мороженое. Теперь здание на балансе Мосгортранса.

На старой фотокарточке хорошо видны троллейбусы. Это легендарные МТБ-82. Их производили после войны на 82-м Тушинском авиазаводе. Аббревиатура расшифровывается как «Московский троллейбус». Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). Старинная деревянная дача Ивана Михайловича Юрасова. Она была построена в 1890-е годы по проекту архитектора Сергея Флегонтовича Воскресенского.

В год, когда была сделана чёрно-белая фотография, дача была в аренде у соседнего цинко-литейного завода «Георг Поль». Если увеличите верхний снимок, можете разглядеть вывеску завода.

Известно, что Юрасов продал дачу Софье Карловне Мещериновой, а она, в свою очередь, сдала её в аренду. Шоссе в те годы было фактически пригородом, но прекрасно организованным: с двух сторон его окаймляли большие аллеи, усаженные деревьями. Были устроены специальные дорожки для верховой и велосипедной езды.

В первые годы Советской власти дача Юрасова была национализирована и разбита на коммуналки. К сожалению, годы и люди не пощадили дом. Его богатый декор ныне утрачен. Памятник нуждается в защите и реставрации. Адрес: Ленинградский проспект, 5, к. 8.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Старая Божедомка (ныне улица Дурова). На чёрно-белом снимке — храм Иоанна Воина, что на Убогом дому. На современной фотографии — гостиница «Славянка», что построена на месте храма.

Божедомка получила своё имя по Божьему (или Убогому) дому. Это был морг — мертвецкая, куда в седую старину свозили неопознанные, невостребованные тела всех, кого нельзя погребать на общем погосте. В Троицу и на Покров, то есть два раза в год, неопознанных погребали в общей могиле.

Храм на Божедомке был поставлен ещё в 1630-е. Сначала деревянный, потом из кирпича. Он не один раз достраивался в течение следующих веков. Последней, в 1908 году, была возведена шатровая колокольня. Проектировали архитекторы Николай Сильвестрович Курдюков и Сергей Флегонтович Воскресенский. В советские годы храм постигла обычная, в общем-то, участь: закрытие и разбор на кирпичи. В 1935-м на этом месте был пустырь. В 1937-м рядом была заложена гостиница Центрального дома Советской Армии. Она работает до сих пор.

На чёрно-белой фотографии виден забор, ограждавший берег пруда, на месте русла реки Неглинной. Пруд давно засыпан, а река закована в подземную трубу.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Скаковая аллея. Конюшни Левона Александровича Манташева. Чёрно-белая фотография сделана в 1916-м или 1917 году. Нижний снимок — 105 лет спустя.

Манташев — младший сын Александра Ивановича Манташева. Его отец — крупный нефтепромышленник Российской империи, невероятно богатый. До революции Манташевы, вероятно, одна из самых известных армянских семей Москвы.

Манташев-старший много занимался благотворительностью. Но его сын был типичным молодым мажором. Много играл в карты, любил скачки на Московском ипподроме: держал здесь лошадей. Для них он заказал роскошные конюшни. Архитектора вызвал из Мелитополя — Аршака Григорьевича Измирова. Тот привлёк братьев Весниных. Вместе они спроектировали шедевральный дом в стиле необарокко.

В советские годы конюшни, понятно, национализировали. Здесь разместился гараж Москоммунхоза. Ныне памятник архитектуры федерального значения на балансе Театра классического балета. Здание нуждается в реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Красная площадь. Трамвай у Спасской башни. 1913 год. Современная фотография — 110 лет спустя.

Трамвай по Красной площади впервые проехал в 1909 году. Но рельсы несколько раз перекладывались с места на место. До революции трамвай возмущал членов Императорского археологического общества. Они боялись, что вибрация повредит памятникам русской старины, и требовали убрать рельсы и провода. Городские власти пошли навстречу. Рельсы были перенесены ближе к кремлёвской стене.

После революции рельсы были перенесены в 1924 году, со строительством мавзолея Ленина. Окончательно трамвай был убран в 1930 году. Но до 1963-го Красная площадь была проезжей для автомобилей.

На старинном снимке видны исчезнувшие часовни у Спасской башни. Чуть видна царская башенка в строительных лесах. Её реставрировали к 300-летию Дома Романовых. За кремлёвской стеной — купола Стародевичьего Вознесенского монастыря. Он был сломан в конце 1920-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Скаковая аллея (бывшая Беговая аллея). Дом правления Московского Скакового общества. Чёрно-белая фотография опубликована в 1907 году в Ежегоднике Общества архитекторов-художников. Нижний снимок — 115 лет спустя.

Мы уже смотрели на конюшни Левона Манташева. Посмотрим на соседний дом Скакового общества. Его построил великий архитектор Иван Владиславович Жолтовский в 1905 году. Рядом в то время было два ипподрома: беговой и скаковой. В доме размещались канцелярия общества, залы заседаний, кабинеты членов; красивый балкон, с которого можно было наблюдать за скачками.

Скаковое общество заседало здесь недолго. С началом Первой мировой войны скачки почти не проводились, а после революции и вовсе прекратились. Общество было распущено. Долгие годы здесь работал штаб авиации ВМФ СССР. До сих пор дом на балансе Минобороны. Теперь пустует.

Внутри сохранились интерьеры, потолочные росписи выдающегося художника Игнатия Игнатьевича Нивинского. В марте 2016 года дом Скакового общества был включён Мосгорнаследием в реестр памятников.

Обе фотографии сделаны с одной точки. На чёрно-белой фотографии Дворец физкультуры государственного авиазавода имени Авиахима на Ленинградском проспекте. 1934 год. Современная фотография сделана с той же точки 89 лет спустя. Теперь это спорткомплекс «Крылья Советов».

Дворец строился с 1931-го по 1934 год по проекту архитектора Николая Александровича Метлина как образцовое спортивное учреждение Москвы. Рядом в то же время вырос стадион «Динамо».

Здесь занимались теннисом, баскетболом, боксом, борьбой. Позади был пристроен зал для выступлений на 500 зрителей — бывший гимнастический манеж Рябушинских.

Дворец в хрущёвскую оттепель использовали как место для модных показов. Наверное, самое известное выступление здесь — дефиле моделей французского дома мод Кристиана Диора в 1959 году.

В поздние советские годы здание было перестроено, и фасад в духе конструктивизма с гипсовыми статуями атлетов — строителей социализма ушёл в прошлое.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Страстной бульвар. 1903 год. Императорская Екатерининская больница. Нижний снимок почти с той же точки. В этом году исполняется ровно 190 лет, как в бывшем дворце князя Сергея Сергеевича Гагарина открылась Новая Екатерининская больница. В 1876-м она получила статус Императорской, то есть находилась на попечительстве монарха. Лечение в больнице бесплатное и для всех.

Архитектором дворца называют Матвея Фёдоровича Казакова. Построен в 1770-х. Во время французской оккупации Москвы дворец заняли офицеры интендантской службы армии Наполеона. Среди них был Marie-Henri Beyle, будущий великий писатель Стендаль.

Дворец сгорел в Большом московском пожаре и много лет стоял заброшенный. В 1828 году генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын выкупил здание для обустройства больницы. Восстановил дворец и дополнил Осип Иванович Бове.

В советские годы — клиническая больница 1-го медицинского института, затем — в войну — госпиталь. После Победы — клиническая больница №24. В 2009 году больница окончательно переехала в новое здание. Дворец реставрирован. Теперь здесь Мосгордума.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 120 лет. Советская Москва. Вешняковская улица. 1983 год. Нижний снимок с той же точки 40 лет спустя.

Справа на двух фотографиях — киноконцертный «Энтузиаст». Он построен в 1977 году по проекту архитектора Владимира Сергеевича Атанова. С 2015 года закрыт и не используется.

За «Энтузиастом» в 1985 году появился один из самых известных магазинов позднесоветской Москвы — универмаг «Вешняки». Очень современный по тем меркам: с эскалаторами. Туда ездили из Москвы и из области (благо железнодорожная станция рядом). Бывший универмаг виден на современной фотографии. Ныне он перестроен и изменён до неузнаваемости. 3-й Монетчиковский переулок. Дом Пятницкого попечительства о бедных. Чёрно-белая фотография была опубликована в газете «Московские ведомости» в 1910 году. Нижний снимок с той же точки 113 лет спустя.

Городские попечительства о бедных в Москве были созданы в 1894 году. Они помогали нищим и обездоленным, которых в Москве в ту пору было немало. Председателем Пятницкого попечительства был Владимир Александрович Бахрушин.

Дом в 3-м Монетчиковском переулке в неорусском стиле был возведён в 1905 году. Проектировал Карл Карлович Гиппиус. Он построил по заказу Бахрушиных немало зданий в Москве. Можно вспомнить, например, роскошный Дом бесплатных квартир для вдов и сирот на Софийской набережной (там сейчас штаб-квартира Роснефти).

Здесь размещались канцелярия попечительства, общежитие для бедных, народная столовая, детский приют для мальчиков и девочек плюс ясли. В подвале были баня и прачечная, склад одежды для бедных, белошвейная и столярная мастерские. Дети учились здесь ремеслу. Также была своя домовая церковь во имя Константина и Елены. На старинной фотографии видны звонница и купол храма. В советские годы он был сломан.

После революции попечительство было закрыто. В 1960-х в добротном здании разместилось Министерство лесного хозяйства СССР. Теперь здесь Федеральная служба лесного хозяйства. Церковь Успения Богородицы в Вишняках. Московский уезд. 1886 год. Современная фотография сделана 136 лет спустя. Теперь бывшее село Вишняково называется районом Вешняки. С 1960 года — в составе Москвы.

Успенский храм прекрасно сохранился. Правда, его трудно разглядеть за деревьями. Ныне здесь проходят две улицы. Слева — Красный Казанец. Справа — Юности. Вишняково, как и соседнее Кусково, некогда было собственностью Шереметевых. Храм был построен на деньги боярина Фёдора Ивановича Шереметева в 1640-х. Рядом образовался погост, где хоронили жителей сёл Кусково, Вишняково, Выхино и Вязовки. В советские годы храм был закрыт, но в 1947 году богослужения были возобновлены. Храм открыт по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. Никитские Ворота. Осень 1971 года. Нижний снимок с той же точки 51 год спустя.

Той осенью полвека назад на площади сносили старинные дома между улицами Герцена и Качалова (ныне Большая и Малая Никитские). Москва готовилась к визиту президента США Ричарда Никсона. Власти разбирали ветхие и, как тогда казалось, невзрачные, ненужные постройки. Был снесён храм Казанской иконы Божией Матери на Калужской (тогда Октябрьская площадь), были снесены Кошельная слобода, бывший кинотеатр «Чары» на Пречистенке и старинная застройка на Боровицкой площади.

Доходный дом Грачёва на стрелке Большой и Малой Никитских в советские годы занимал продовольственный магазин. «Теперь с площади Никитские Ворота хорошо стал виден монументальный белый куб церкви Вознесения», — сообщала газета тех лет. В Большом Вознесении тогда работала лаборатория высоковольтных газовых разрядов и молниезащиты. В 1990 году началось восстановление храма. В 2004-м была поставлена новая колокольня по сохранившемуся с XIX века проекту архитектора храма Фёдора Михайловича Шестакова. Пятницкая. Храм Живоначальной Троицы. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году. Нижний снимок — 140 лет спустя.

В центре старой Москвы был топоним Вишняки. Храм, что перед вами, называется Троицей в Вишняках. Стоит он на углу Пятницкой улицы и Вишняковского переулка. Топоним произошёл от имени стрелецкого головы Матвея Михайловича Вишнякова. Тут когда-то жили стрельцы, обороняющие линию Земляного вала.

Нынешний храм стоит на месте старой церкви. Строился долго. Начат в 1804-м, закончен накануне войны 1812-го. Сгорел в Большом московском пожаре и восстанавливался почти 10 лет. Колокольня поставлена позже всех — в 1826 году. Это совместный проект Фёдора Михайловича Шестакова и Николая Ильича Козловского. В конце 1920-х годов храм был закрыт, как тысячи других, и приспособлен под конторы. Здесь размещался отдел кадров Московского конструкторского технического бюро. С 1994 года в храме снова идут службы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мимо этой фотографии пройти трудно. Она была опубликована весной 1935 года в журнале «Строительство Москвы». Нижняя фотография с той же точки 88 лет спустя.

Стадион «Динамо» был открыт в августе 1928-го. Через несколько лет стало ясно, что мест на трибунах не хватает.

«Большие дни летнего сезона 1934 года на стадионе „Динамо“ (футбольные состязания Москва — Турция и др.) показали, что трибуны этого крупнейшего в Москве стадиона уже не могут вместить огромное количество москвичей, — писал архитектор стадиона Лазарь Зиновьевич Чериковер. — До настоящего времени трибуны стадиона „Динамо“ имели в плане вид подковы, внутри которой были расположены мотовелотрек и футбольное поле с беговой дорожкой. Трек, построенный в 1928–29 гг., к настоящему времени устарел».

В тот год было решено достроить стадион и замкнуть трибуны в единую конструкцию. К настоящему времени от того исторического стадиона сохранилась лишь одна Западная трибуна. Стадион в 2012 году был капитально перестроен и переименован в «ВТБ Арену». Сокольнический Полицейский Дом с пожарной частью и каланчой на Сокольническом шоссе (ныне Русаковская улица). Чёрно-белая фотография сделана в середине 1930-х.

Сейчас это кажется удивительным, но каланча была построена на собранные буквально по копеечкам деньги жителей Сокольников. Собрали 20 тысяч рублей. Устроили конкурс. Победил проект немца Максима Карловича Геппенера. Он известен как автор Преображенской свечи и двух прекрасных (ныне снесённых) водонапорных башен у Крестовской заставы.

Строился дом три года. Завершён в 1884-м. В следующем году ему 140 лет. На время постройки это вторая по высоте смотровая башня после Сухаревской. Каланча служила для наблюдения за пожарной обстановкой и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая температура и т.д. Старинное выражение «ночевать под шарами» значит попасть под винтилово и угодить в полицию.

Пожарные жили здесь же. Тут же содержались три десятка лошадей. В 1999 году дом был перестроен. Теперь здесь заседает управление главной пожарной службы Восточного административного округа и пожарная часть №12.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Андреевская богадельня Московского Купеческого общества. Чёрно-белая фотография сделана в 1884 году. Современный снимок — 139 лет спустя.

Андреевская богадельня была открыта в 1806 году. Она разместилась в бывшем Андреевском мужском монастыре. Обитель «на реке на Москве, у Воробьёвых круч» появилась как минимум в 1600-х годах. Название своё монастырь получил по храму Андрея Стратилата. Здесь в 1640-х Фёдор Михайлович Ртищев организовал знаменитое Училищное братство (Ртищевскую школу), из которого потом родилась Славяно-греко-латинская академия. Обитель была упразднена ещё в царствование Петра Великого. В бывшем монастыре содержали московских беспризорников и подкидышей; недолго была тюрьма. Одно время сюда свозили умалишëнных.

Незадолго до войны с Наполеоном открылась богадельня. Тут бесплатно (за счёт московского купечества) содержались престарелые, инвалиды; всего более 500 человек. В годы Советской власти богадельня была закрыта. Тут появился дом-коммуна для сотрудников 1-й московской фабрики «Гознак». В 1960-х квартиры были выселены. В бывшем монастыре поселился НИИ метрологии Госстандарта СССР (разрабатывались измерительные приборы). С 1990-х здесь вновь небольшой мужской монастырь, а также Синодальная библиотека и некоторые учреждения Московской Патриархии.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Коровий Вал. Чёрно-белая фотография сделана в 1917 году. Нижний снимок с той же точки 105 лет спустя.

На старинном снимке Общедоступный электротеатр «Великан». Название не случайно. Это самый большой на то время кинотеатр Москвы — на 670 зрителей. Хотя играть в пиар в Москве умели и 100 лет назад.

Построен кинотеатр в 1914-м. В революционные дни 1917 года здесь размещался склад оружия. В начале 1930-х «Великан» был переоборудован и переименован в «Спорт». В первые дни войны, в 1941-м, в здание попала немецкая бомба. На этом месте долгое время был пустырь. Но в 1957 году был возведён новый кинотеатр «Буревестник» по проекту архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского.

«Буревестник» — типовой проект. Такой же, под именем «Победа», встал в том же 1957 году на Абельмановской улице и на шоссе Энтузиастов под именем «Слава». Строились они и в других городах СССР, например в Череповце.

В 1991 году «Буревестник» был передан мэрией Александру Градскому для музыкального театра. Теперь здесь «Градский Холл».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет. Верхне-Прудовая улица (ныне Конюшковская). Павильон бактериологической станции. Старинная фотография — 1894 год. Нижний снимок — 129 лет спустя.

Павильон построен в 1892-м на деньги Владимира Карловича Феррейна по проекту Адольфа Эрнестовича Эрихсона. В самом начале 1890-х в районе нынешней Конюшковской улицы планировали разбить Ботанический сад. Место выбрано по соседству с Зоологическим садом. В 1892-м на территории недоорганизованного сада прошла II Всероссийская ботанико-акклиматизационная выставка. Все павильоны выставки были временными, кроме одного. Он перед вами.

Феррейн собирался после выставки устроить Ботанический музей в этом прекрасном маленьком (там всего три комнаты) здании. Тогда же он передал дом в дар Императорскому Русскому обществу акклиматизации животных и растений. Но музеем пожертвовали в пользу бактериологическо-агрономической станции.

В советские годы на базе станции вырос ВНИИ микробиологических средств защиты растений и бактериальных препаратов. Дом выжил, не сказать что не пострадал. С потерей облика, но дошёл до нашего времени. Теперь это объект культурного наследия регионального значения. Ныне тут банковские офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. 2-й Новокузнецкий переулок (бывшая Малая Болвановка). Корпус фабрики «Рот Фронт». Чёрно-белая фотография сделана в январе или феврале 1946 года. На это указывают транспаранты. В фабричном корпусе был организован избирательный участок. Выборы в Верховный Совет СССР проходили 10 февраля 1946 года.

«Рот Фронт» — это бывшая кондитерская фабрика семьи Леновых. Старинные корпуса той фабрики сохранились в переулке до сих пор. После революции фабрика Леновых была национализирована, а в 1931 году приобрела (в духе времени) имя «Рот Фронт» в честь организации немецких коммунистов. Четырёхэтажный корпус, что перед вами, был построен в 1930-е. Впоследствии он был надстроен до шести этажей.

У подъезда припаркованы два авто ГАЗ М1, легендарные «Эмки». Один начальственный (директорский), второй — пикап.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 76 лет. Советская Москва. Площадь Маяковского. Середина 1930-х. На чёрно-белом снимке — дом купца Алексея Гладышева 1860-х годов постройки. Его можно назвать самым театральным домом Москвы. Он стоял на исчезнувшем ныне углу с 1-й Брестской улицей.

В доме Гладышева в 1910 году открылся первый театр-варьете «Альказар». Причём хозяин дома был директором. После революции здесь поочередно работали Малый театр и Пресненский районный театр. Затем 1-я студия Московского художественного театра. Потом эстрадный театр, взявший по старой памяти имя «Альказар». В 1927-м сюда переехал Театр сатиры. В 1954-м он перебрался в новое здание, и здесь до 1961 года обосновался Театр эстрады. Последним обитателем дома была студия, ставшая затем известным театром «Современник».

Здание было снесено в 1974-м. Говорят, когда разбирали дом, москвичи уносили кирпичики домой — на память. На этом месте уже половину века парковка. В 1960 году по Большой Садовой был проложен тоннель. В то же время за театром выросла коробка Министерства оборонной промышленности СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 90 лет. 1-я Мещанская улица в 1913 году. Ныне это проспект Мира. Перед вами старинный корпус Набилковского коммерческого училища.

Когда смотришь на старинные фотографии Москвы, удивляет, что почти каждый дом украшал небольшой палисадник. За счёт вырубки этих палисадников в 1930-е и 1940-е годы были значительно расширены городские улицы.

Корпус будущего Набилковского училища был возведён в 1817 году как жилой дом. Говорят, что проектировал Елизвой Семёнович Назаров, ученик Баженова и Казакова. Зданием владели бывшие крепостные, выбившиеся в купеческое сословие, — братья Набилковы, Фёдор Фёдорович и Василий Фёдорович. Они подарили его Императорскому человеколюбивому обществу.

Сначала размещалась богадельня (позже богадельня переехала в соседний Протопоповский переулок), затем тут был дом призрения сирот, или Набилковское училище. Детей учили художественным ремёслам: живописи, ваянию, токарному, чеканному, столярному делу. Училище было закрыто после революции. Теперь здесь физико-математическая школа.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 110 лет. Советская Москва. Бакунинская улица. На чёрно-белой фотографии 1931 года — Бауманский телефонный узел. Это типовой проект инженера Владимира Владиславовича Патека. В конце 1920-х такие же станции возведены на Большой Ордынке и на Арбате. Те первые советские АТС строились по контракту с Ericsson. Оборудование для них поставлял ленинградский завод «Красная Заря» (бывший «Русский Эриксон»). Какое-то время в здании также работали почта и телеграф, но потом они покинули здание. Жаль, что на фасаде не сохранились надписи рубленым шрифтом.

Около 10 лет назад МГТС продала бывшую АТС. Летом 2018 года здание снесено полностью за исключением фасада. Сохранившаяся часть ныне встроена в комплекс апартаментов Tatlin.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет. Советская Москва. Красная Пресня. Вероятно, начало 1960-х. На чёрно-белом снимке Краснопресненские бани. Они же бывшие Бирюковские, а в народе — старые бани.

Здание бани образовывало угол Красной Пресни с улицей Дружинниковской. Бирюковскими они назывались до революции. По имени Петра Фёдоровича Бирюкова — банного короля Москвы. Здание в стиле модерн было построено в 1903 году, то есть ровно 120 лет назад. Проектировал Иван Павлович Машков. Бирюков не пожалел денег — получилась одна из самых красивых построек на Пресне со своим зимним садом. Говорят, что в подковообразной нише над главным входом было мозаичное панно «Лебеди» работы М. Врубеля.

Здесь было два отделения: народное и дворянское. Можно было не только помыться, но и поиграть в биллиард, выпить чаю в буфете, даже посетить библиотеку. В советские годы здесь сохранялся приличный сервис: маникюр, педикюр, парикмахерская, буфет.

В конце 1970-х Москва готовилась к Олимпиаде-80. Красная Пресня была значительно расширена. Власти сносили, как тогда считали, старые и ненужные постройки. Бани снесли в самом начале 1980 года. С тех пор на этом месте пустота.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 60 лет. Мы у храма Михаила Архангела, что в Овчинниках. Между фотографиями 140 лет.

В историю Москвы церковь вошла как первый каменный храм, освящённый при царе Михаиле Фёдоровиче Романове. У него обычная судьба: храм строился и перестраивался не раз. В советские годы был закрыт. В 1960-х оказался в окружении многоэтажных корпусов. Службы в храме возобновились в 1997 году. Памятник федерального значения. Средний Овчинниковский переулок, 7. _______