Интересный Санкт-Петербург

SHAMAN спел песню "С чего начинается Родина" на палубе брига "Россия" на "Алых парусах". Его появление можно назвать неожиданным сюрпризом для выпускников, так как его участие в мероприятии не было анонсировано. Выступление на палубе плывущего символа праздника — брига "Россия" — сопровождались залпами фейерверков и яркими красками. Столь патриотическое выступление автора и исполнителя привлекло внимание российских военнослужащих, которые также наблюдали за ним. Под залпы салютов корабль прошел через арку Троицкого моста, проплыл вдоль Дворцовой набережной и совершил разворот. В этот момент тысячи выпускников по всей стране загадали свои желания, уверенные, что они обязательно сбудутся. Во дворе книжного магазина «Буквоед» на Невском проспекте появился памятник петербургской корюшке

Памятник Пушкину в сквере у развилки Пулковского и Петербургского шоссе увезли на реставрацию Неравнодушные жители Пушкина много лет пытались привлечь внимание к бедственному положению памятника. Его хотели не только отреставрировать, но и перенести, потому что после обустройства новой развязки высокие стенки тоннеля закрыли монумент от проезжающих. Наконец, деньги на реставрацию нашлись – их выделили местные предприниматели. Поаккуратнее с Александром Сергеичем, он - наше всё! Это только у местечковой власти денег на это не нашлось. Все ушли на деревья в кадках.

А вы знали, что в Кронштадте существует сквер с бонсаем?! 23 октября 2018 года в Кронштадте появился сквер Инчхона – города-партнера Санкт-Петербурга в Республике Корея. Новый сквер, построенный в Кронштадте, призван символизировать дружбу народов России и Кореи, а также историческую связь, сложившуюся между Кронштадтом и Инчхоном (Чемульпо). Дизайн сквера выполнен в корейском стиле: там растут деревья бонсай, оборудована большая беседка и установлены скамейки с видом на Финский — с них можно любоваться маяками и маленькими островками в заливе. Место для сквера с таким необычным названием и символом неслучайно. Именно из Кронштадта начинался путь легендарного крейсера «Варяг», героически погибшего 27 января (9 февраля) 1904 года в неравном бою с противником в одной из первых битв Русско-японской войны 1904-1905 годов. Свою гибель крейсер «Варяг» принял вблизи порта Чемульпо – современного города Инчхон. В честь этих событий в сквере установлено два стенда.

Кронштадт, ул. Зосимова, 46

Доходный дом герцога Лейхтенбергского 1905 год постройки Образец петербургского модерна. Мозаичные панно на пятом этаже: река, холмы, трубы завода, парусные корабли.

Владелец дома - герцог Лейхтенбергский, внук дочери Николая I, полковник, участвовал в Первой мировой войне.

После революции занялся виноделием на юге Франции.

Необычное мощение на Большой Морской улице

На втором фото можно увидеть чугунное мощение.

Оно было самым надёжным и устойчивым, но дорогим.

Кусочек такого мощения сохранился в Кронштадте. На третьем фото — деревянное шестигранное мощение.

В 1820 году такими деревянными шашками-торцами были выложены участки Большой Морской и Миллионной улиц.

Это было самое гладкое и бесшумное покрытие.

Окончательно оно исчезло после наводнения 1924 года. ⠀

Ново-Михайловский дворец. Построен в 1857–1862 гг., архитектор А.И.Штакеншнейдер. Дворец был построен специально для Великого Князя Михаила Николаевича — сына императора Николая I. Здание возводилось по случаю женитьбы князя на баденской принцессе Цецилии Августе. Так как в городе уже имелся один Михайловский дворец, жилище для Михаила было решено назвать Ново-Михайловским. Фасад выделяется тремя ризалитами: центральным и двумя боковыми. На уровне третьего этажа в центральном ризалите между фигурами кариатид расположен мраморный великокняжеский герб. В 1911 году в помещениях, которые Михаил Николаевич занимал при жизни, был создан музей. Экспозиция касалась личной жизни великого князя, была посвящена военной и государственной деятельности Михаила Николаевича. В настоящее время в Ново-Михайловском дворце располагается Институт археологии.

Дворцовая наб, 18

Один из уютнейших двориков Петербурга - Дворик планетария №1 Тут можно расслабиться на гамаке и покачаться на качелях. В солнечную погоду вы сможете сыграть тут в пинг-понг, посетить лекцию и мастер-класс на свежем воздухе. Режим работы: пн-вс; 10:00-22:00. Вход свободный, билет в планетарий не нужен.

Располагается на наб. Обводного канала, 74

Стрит-арт: «Наказанные», Чарльз Бертон Барбер Художник: Ulyana Poloz, фото: anya ch.

Где: Мойки наб., 114 / Писарева ул., 2, особняк В.А. Шрётера.

Стрит-арт на Разъезжей улице

На Лиговский пр., 62 расположен Особняк Сан-Галли Дом был выстроен для Сан-Галли и его семьи в 1872 году. Весь металлический декор здания: крыша, балконы и лестницы и др. сделал на собственном заводе хозяин особняка. В издании "Зодчий" в 1877г. писали:

“Нельзя не заметить, что в доме г. Сан-Галли всё, даже последние безделушки, исполнены по особым рисункам г. Рахау. Во всем видно неутомимое терпение художника и величайшая любовь к делу.” Особняк находится в частной собственности, экскурсии принимает нечасто

А вы знали, что в прошлом веке по Выборгу ходили трамваи? Трамвайная система функционировала в Выборге с 28 сентября 1912 года по 1 апреля 1957. Трамваи шли из жилых районов, проходя через центр города.

В годы Великой Отечественной войны трамвайное хозяйство было частично разрушено.

В 1957 было принято решение о закрытии трамвайного движения, так как пути были сильно изношены. Последние рельсы Выборгского трамвая были убраны 10 июля 1957 года. В 2018 году был установлен памятник Выборгскому трамваю — макет в натуральную величину, украшенный статуями кондуктора и мальчика-безбилетника.

Первый театр в Санкт-Петербурге: какое отношение к этому имеет сестра Петра I? Первый театр появился в городе в 1710 году.

Он располагался рядом с Литейным двором в простом деревянном доме

В театре играли десять актеров и актрис.

Театр был открыт младшей сестрой Петра I Натальей Алексеевной.

Ввиду отсутствия собственной семьи, Наталья Алексеевна могла столько времени и сил уделять театру.

Сама идея театра нравилась Петру I: он считал театр эффективным средством общественного воспитания.

Репертуар театра был разнообразен: от духовных пьес до интермедий о современной российской жизни и любовных романов.

Наталья сама писала стихи и пьесы для первого публичного театра.

Для некоторых постановок она стала и режиссером.

Как хорошо, что есть театр!

Он был и будет с нами вечно,

Всегда готовый утверждать

Все, что на свете человечно.

Как в Петербурге появились мосты

Пётр I был против любых мостов через Неву и допускал передвижение только на лодках.

В 1727 году через Неву провели первый плашкоутный мост — Исаакиевский.

Напротив Исаакиевского моста был дом А. Меншикова, который приказал построить мост для его удобного перемещения по Неве.

За проезд по Исаакиевскому мосту брали плату – 1 копейка с прохожего, 2 копейки за каждую лошадь и 5 копеек с владельца кареты.

Николай I издал указ построить первый постоянный мост через Неву — Благовещенский.

Ходили слухи, что Николай I пообещал повысить инженера на столько званий, сколько пролётов будет у моста.

В 1911 году был подписан контракт о строительстве Дворцового моста с условием, что использоваться будут только русские материалы и русские рабочие.

Открытие Дворцового моста состоялось 23 декабря 1916 года.

Нахимовское военно-морское училище В конце 19 века Городская Дума приступила к рассмотрению проектов к 200-летию Петербурга. Остановились на строительстве Училищного дома Петра Великого. В нише главного фасада поставили бюст Петра Великого в латах и мантии: «Отцу Отечества. 1703 – 1903». Над бюстом находится горельеф с короной Российской империи и вензелем Петра I. Между окон последнего этажа располагается циферблат с механизмом знаменитого «Фридриха Винтера». После революции 1917 г. в здании продолжались размещаться школы. В 1944 г. Городской училищный дом имени Петра Великого передали Ленинградскому Нахимовскому военно-морскому училищу.Располагается на Петроградской набережной, д. 2-4

Дом А. Г. Лаваль на Английской набережной, построен в 1800-1809; 1880-е гг. Архитекторы: А. Воронихин, Ж. Ф. Тома де Томон, Г. Боссе Особняк графини Лаваль, внучки знаменитого купца Ивана Семеновича Мясникова, является памятником русского классицизма конца XVIII — начала XIX века.

У этого особняка было 6 владельцев, самым известным из которых был Александр Меншиков.

В 1790-х годах дом был переделан под руководством архитектора А.Н. Воронихина, а только в начале XIX века по проекту архитектора Тома де Томона здание было перестроено для графини А.Г. Лаваль. Главный фасад дома украшают десять ионических колонн. В боковых крыльях здания – окна с низкими треугольными фронтонами. Над окнами размещаются скульптурные панно на мифологические темы.

Дом графини Лаваль принимал балы, на которых бывали и знаменитые особы. Гостями были Н. И. Гнедич, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Адам Мицкевич, Н. М. Карамзин и А. С. Пушкин.

Светлановская площадь Светлановская площадь — одна из крупнейших площадей Северной столицы.

До 1950-х годов на её месте стояла церковь и несколько деревянных домов. Потом все это снесли и построили один из самых красивых архитектурных ансамблей поздней сталинской эпохи.

Архитекторы Белов, Савкевич и Шретер спроектировали три здания, которые образуют полукруг. Дома построены из монолитных блоков и снабжены прямолинейными массивными эркерами с огромными окнами.

Интересно, что на Светлановской, в отличие от других подобных площадей в Петербурге, до сих пор нет станции метро.

Красный закат в Санкт-Петербурге

Минута юмора в Петербургских историях

И последняя новость. В Петербурге обнаружены народные защитники — охотники на змей.