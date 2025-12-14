Какие реальные события легли в основу сказки «Аленький цветочек»

Сказка «Аленький цветочек», написанная Сергеем Аксаковым в 19 веке, имеет достаточно фантастический сюжет. Поэтому сложно предположить, что она хоть как-то связана с реальностью. Но история любви красавицы и чудовища — это не выдумка и известны не только ее детали, но и имена действующих лиц. Есть в ней и настоящее чудо, правда, его сотворила не магия, а любовь.
Писатель Аксаков не скрывал, что сюжет своей сказки «Аленький цветочек» он позаимствовал. Автор истории о любви красавицы и чудовища — писательница Габриель де Вильнев, жившая в 18 столетии. В 1740 году по ее сказке даже поставили спектакль «Земира и Азор». Сам Аксаков рассказывал, что впервые услышал сказку от своей няни в вольной интерпретации, а с оригиналом познакомился гораздо позже.Можно ли назвать русского сказочника плагиатором? Вероятно, нет. Дело в том, что в истории существует множество подобных сюжетов, начиная с эпохи Древнего Египта. Мифы и сказки о том, как красавицы оказываются в лапах чудовищ или звероподобных героев, известны всем.
Такие персонажи, как Минотавр, Змей Горыныч и Финист Ясный Сокол, тоже искали себе красивых жён. Но вряд ли Габриель де Вильнев вдохновлялась этими чуждыми ей и полностью вымышленными сюжетами. Гораздо вероятнее, что её история была навеяна реальной судьбой Петруса Гонсалвуса, чья жизнь задокументирована в разных источниках.
Чудовище из королевской семьи
Педро Гонзалес родился в 1537 году на острове Тенерифе, принадлежавшем Испании. Он появился на свет с редким генетическим отклонением — гипертрихозом, при котором лицо человека, а иногда и все тело, покрыто длинными волосами. Это редкое заболевание всегда привлекало внимание, и такие люди вызывали большой интерес.Король Франции Генрих II
Необычного ребёнка заметил венецианский посол. Родители Педро были бедны, и иностранцу не составило труда выкупить у них мальчика. Посол преподнёс эту диковинку в дар королю Франции Генриху II, известному своим интересом к необычным людям. При его дворе жила целая свита карликов, горбунов и других людей с физическими отклонениями.
Генрих II не был уверен, что привезённое с Тенерифе существо — человек, и решил испытать его, обучив наукам и этикету. Мальчика назвали Петрус Гонсалвус и приставили к нему учителей. К удивлению короля, ребёнок быстро усваивал всё, что ему преподавали. В короткий срок он выучил три языка, научился читать и писать, а также овладел точными науками.После смерти Генриха II трон заняла регентша Екатерина Медичи, которая подарила Петруса Маргарите Пармской, штатгальтеру Нидерландов. Петрусу снова повезло. На новом месте его не только полюбили, но и усыновили. Поскольку Маргарита была внебрачной дочерью императора Священной Римской империи Карла V, Петрус стал членом королевской семьи — весьма неплохой поворот для сына рыбака с Тенерифе.
Красавица Катрин
Петрус Гонсалвус стал завидным женихом, и ему без труда нашли невесту. Ею стала красивая дочь одного из голландских купцов по имени Катрин. Разумеется, её согласия никто не спрашивал. Отец девушки был счастлив породниться с королевской семьёй и возражений не принимал. Можно только представить, что чувствовала юная особа, выданная замуж за лохматое чудовище.Но у этой истории счастливый конец. Петрус был воспитанным и обладал прекрасными манерами. К тому же, его уродливую внешность компенсировало доброе сердце. Очень скоро Катрин полюбила супруга. Пара переехала жить в Италию, где у них родились семеро детей, четверо из которых унаследовали внешность отца.
Петрус Гонсалвус прожил долгую жизнь. Точная дата и причина его смерти неизвестны, но историки предполагают, что это произошло около 1618 года. Отсутствие информации легко объяснить: церковь категорически отвергала Гонсалвуса, так как он никогда не крестился. Поэтому его похоронили не на кладбище, без записей в церковных книгах.Тогнина Гонсалвус — дочь Петруса и Катрины
В этой удивительной истории есть благородное чудовище, купец и красавица-дочка. То есть все, как в известной сказке. Не хватает только того самого аленького цветочка. Вероятно, его добавили, чтобы добавить в сюжет немного волшебства.
