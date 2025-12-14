Какие реальные события легли в основу сказки «Аленький цветочек»

Сказка «Аленький цветочек», написанная Сергеем Аксаковым в 19 веке, имеет достаточно фантастический сюжет. Поэтому сложно предположить, что она хоть как-то связана с реальностью. Но история любви красавицы и чудовища — это не выдумка и известны не только ее детали, но и имена действующих лиц. Есть в ней и настоящее чудо, правда, его сотворила не магия, а любовь.

Писатель Аксаков не скрывал, что сюжет своей сказки «Аленький цветочек» он позаимствовал. Автор истории о любви красавицы и чудовища — писательница Габриель де Вильнев, жившая в 18 столетии. В 1740 году по ее сказке даже поставили спектакль «Земира и Азор». Сам Аксаков рассказывал, что впервые услышал сказку от своей няни в вольной интерпретации, а с оригиналом познакомился гораздо позже. Можно ли назвать русского сказочника плагиатором? Вероятно, нет. Дело в том, что в истории существует множество подобных сюжетов, начиная с эпохи Древнего Египта. Мифы и сказки о том, как красавицы оказываются в лапах чудовищ или звероподобных героев, известны всем.

Такие персонажи, как Минотавр, Змей Горыныч и Финист Ясный Сокол, тоже искали себе красивых жён. Но вряд ли Габриель де Вильнев вдохновлялась этими чуждыми ей и полностью вымышленными сюжетами. Гораздо вероятнее, что её история была навеяна реальной судьбой Петруса Гонсалвуса, чья жизнь задокументирована в разных источниках.

Чудовище из королевской семьи

Педро Гонзалес родился в 1537 году на острове Тенерифе, принадлежавшем Испании. Он появился на свет с редким генетическим отклонением — гипертрихозом, при котором лицо человека, а иногда и все тело, покрыто длинными волосами. Король Франции Генрих II

Необычного ребёнка заметил венецианский посол. Родители Педро были бедны, и иностранцу не составило труда выкупить у них мальчика. Посол преподнёс эту диковинку в дар королю Франции Генриху II, известному своим интересом к необычным людям. При его дворе жила целая свита карликов, горбунов и других людей с физическими отклонениями.

Генрих II не был уверен, что привезённое с Тенерифе существо — человек, и решил испытать его, обучив наукам и этикету. Мальчика назвали Петрус Гонсалвус и приставили к нему учителей. К удивлению короля, ребёнок быстро усваивал всё, что ему преподавали. В короткий срок он выучил три языка, научился читать и писать, а также овладел точными науками. После смерти Генриха II трон заняла регентша Екатерина Медичи, которая подарила Петруса Маргарите Пармской, штатгальтеру Нидерландов. Петрусу снова повезло. На новом месте его не только полюбили, но и усыновили. Поскольку Маргарита была внебрачной дочерью императора Священной Римской империи Карла V, Петрус стал членом королевской семьи — весьма неплохой поворот для сына рыбака с Тенерифе.

Красавица Катрин

Петрус Гонсалвус стал завидным женихом, и ему без труда нашли невесту. Ею стала красивая дочь одного из голландских купцов по имени Катрин. Разумеется, её согласия никто не спрашивал. Отец девушки был счастлив породниться с королевской семьёй и возражений не принимал. Можно только представить, что чувствовала юная особа, выданная замуж за лохматое чудовище. Но у этой истории счастливый конец. Петрус был воспитанным и обладал прекрасными манерами. К тому же, его уродливую внешность компенсировало доброе сердце. Очень скоро Катрин полюбила супруга. Пара переехала жить в Италию, где у них родились семеро детей, четверо из которых унаследовали внешность отца.

Петрус Гонсалвус прожил долгую жизнь. Точная дата и причина его смерти неизвестны, но историки предполагают, что это произошло около 1618 года. Отсутствие информации легко объяснить: церковь категорически отвергала Гонсалвуса, так как он никогда не крестился. Поэтому его похоронили не на кладбище, без записей в церковных книгах. Тогнина Гонсалвус — дочь Петруса и Катрины

В этой удивительной истории есть благородное чудовище, купец и красавица-дочка. То есть все, как в известной сказке. Не хватает только того самого аленького цветочка. Вероятно, его добавили, чтобы добавить в сюжет немного волшебства.