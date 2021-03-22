Американо-китайские переговоры и "пни Джо"



Да что ж это такое! Это какой-то всемирный заговор против меня!

Вот только я опять решил сделать себе выходной, так они все дружно закусились. Вот чего начали, нормально же сидели?!



Сначала Байден в интервью попытался обозвать Путина «убийцей». Потом Путин сказал, что обзываться нехорошо, и вызвал Байдена на публичные дебаты. Потом фраер Байден сдал назад.



Потом Эрдоган заявил, что слова Байдена о Путине недопустимы, и назвал ответ президента РФ роскошным.

В свою очередь Рамзан Ахматович пригласил Байдена приехать в Чечню, подлечить очевидно подорванное здоровье.

После чего тушку Байдена после обработки таксидермистом продолжили пинать все, кому не лень.



Единственные, кто попытались подхрюкнуть новому фюреру – это Порошенко с Кравчуком и кто-то из евробюрократов. А так даже шведские политики отметились высказываниями о недопустимости подобной риторики на таком уровне.



Судя по всему, уже почти до всех дошло, что Бобик сдох. В смысле гегемон. И теперь все те, кто раньше пресмыкался и унижался перед ним, выстроятся в очередь, чтобы попинать труп. Чего там, уже выстроились.



Британцы из «Телеграф» тоже не упустили случая попинать «деда на перфокартах»(тм). У них вышла большая разгромная статья в его адрес.



Но самое интересное, конечно, происходило в Анкоридже. Там происходила встреча китайской и американской делегаций на высоком уровне (с китайской стороны возглавляет делегацию министр иностранных дел Ван И, с американской – госсекретарь Энтони Блинкен).

Предварительно заявлено было, что данная встреча должна урегулировать конфликты между двумя странами, развязанные предыдущей администрацией США, и завершить торговую войну. «Большая перезагрузка», «открытие новой эпохи отношений», всё вот это.



И американцы зажгли.

Мало того, что Блинкен уже во вступительной речи нарушил регламент, вместо положенного формального приветствия толкнув речугу на полчаса. Так в этой речи он вместо того, чтобы обозначить пути достижения компромисса, обвинил китайцев просто во всём. Начиная со «вмешательства в американские выборы» и заканчивая «геноцидом уйгуров».



Ах, да, ещё за день до начала переговоров США ввели новые санкции против КНР.

Спрашивается, и что после этого могло пойти не так?



А когда китайцы попытались ответить по пунктам, им выключили микрофон со словами «Регламент две минуты».

Молодцы! Чётко! Пацаны просто ребята!



Впрочем, китайские товарищи не проглотили обиду. А поскольку Ван И – это человек с фарфоровым лицом, то у него есть специально обученный коллега с более живой мимикой, Ян Цзечи, который толкнул ответную речь, где предъявил американцам всё – начиная с геноцида индейцев.



Цитирую: Ян Цзечи выступил с длинным заявлением, в котором американцам припомнил многое – развязанные США войны, свержения правительств других стран, проблемы с правами человека, включая расовые проблемы, проблемы с американской демократией, что США и Запад не представляют собой весь мир и не имеют права говорить от имени всего мира, что отстаиваемые США «универсальные ценности» не признает большинство стран мира и что Китай не признает правила, навязываемые меньшинством. Ну и еще пнул США про то, что в кибератаках настоящим чемпионом являются американцы.



Эй, чего вы начинаете? Нормально же сидели!

Перезагрузили отношения, начали новую эпоху. Но оказалось, что в новой эпохе отношения ещё хуже, чем в предыдущей.



После чего высокие договаривающиеся стороны продолжили щедро посылать друг друга в разные места.

Интересно, а кто судит этот баттл? Оксимирон или Слава КПСС? Извините, не удержался.



Прямо по ходу переговоров китайский МИД предпринял усилие над собой и призвал США прекратить ухудшение отношений Пекина и Вашингтона.



Им бы остановиться, сказать «Что-то процесс не задался. Давайте встретимся в другой раз», но нет. Белый Дом заявил, что «США пока не планируют проводить с Китаем новую серию контактов высокого уровня».



Это к вопросу «А вдруг они помирятся, и будут дружить против России». Хе-хе.

Накал дружбы был такой, что в какой-то момент американцы предложили вывести из зала переговоров прессу. На что китайцы ответили «Нет уж, пусть всё снимают. А то вы, как обычно, потом переврёте».



Когда я последний раз смотрел новости из Анкориджа, то «переговоры» ещё продолжались, но совместный ужин был уже отменён.

Более того, китайцы демонстративно достали свои коробочки с ланчами и стали есть прямо на виду у американской делегации.



Вот это уровень дипломатии! Просто божественный! Эти уж точно договорятся до всего. Главное, чтобы до войны не договорились…



А в это время Байден сдрейфил соглашаться на дебаты и навернулся с трапа самолёта. Пресс-служба Белого Дома обвинила в этом сильный восточный ветер (метеорологи пишут, что он был порядка 6 метров в секунду, то есть ни о чём). Просто нужно мелочь в карманы класть, тогда ветром сносить не будет.



Когда-то, слушая бред Горбачёва про «углубжить и расширшить», мне было стыдно. Когда-то, глядя на то, как пьяный Ельцин дирижирует оркестром, мне было стыдно.

Теперь, глядя на происходящее в США, я чувствую глубокое моральное удовлетворение.



https://news-front.info/2021/0...