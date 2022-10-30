Территория Героев...(47)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21210 https://t.me/mod_russia/21214 https://t.me/mod_russia/21217 https://t.me/mod_russia/21229 https://t.me/mod_russia/21237 https://t.me/mod_russia/21248 https://t.me/mod_russia/21265 https://t.me/mod_russia/21270 https://t.me/mod_russia/21272 https://t.me/mod_russia/21288

Рядовой Даллакян Аршалуис Рядовой Аршалуис Даллакян выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений националистов. Продвигаясь по местности, он обнаружил группу устраивавших оборонительный рубеж боевиков и доложил об этом командиру отделения.

Оценив обстановку, российские военнослужащие вступили в бой с противником. В ходе огневого контакта, грамотно заняв огневую позицию и ведя прицельный огонь, рядовой Даллакян уничтожил пятерых националистов. Терпя поражение, противник запросил помощь артиллерии.

В результате артиллерийского обстрела врага несколько российских военнослужащих получили ранения. Рядовой Аршалуис Даллакян лично оказал первую медицинскую помощь раненным товарищам, вытащил их из-под вражеского огня, погрузил на боевую машину и эвакуировал в безопасное место. До прибытия медиков он оказывал им всю необходимую помощь.

https://t.me/rabotaembrat/4673

Старший прапорщик Трапицын Герман Герман Трапицын в составе своего подразделения выполнял задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и продовольствия к позициям российской группировки войск на линию соприкосновения с силами националистов.

Противник, стремясь сорвать снабжение российских подразделений на передовой, открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой следовал Герман Трапицын. Проявив личное мужество, опыт и профессионализм, Герман вывел автомобиль из-под огня боевиков в безопасное место, исключающим его поражение артиллерией противника, и вместе с двумя военнослужащими перенес ящики с боеприпасами непосредственно к подразделению, ведущему огонь. Благодаря этому наши войска вовремя получили боеприпасы для выполнения боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/4680

Ефрейтор Гордеев Александр Александр Гордеев выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения батальонно-тактической группы ВС РФ в заданный район российских войск.

Противник, стремясь сорвать попытки наступления наших войск на свои позиции, атаковал колонну. В условиях массированного обстрела националистами Александр Гордеев сумел сориентироваться и, грамотно управляя ответным огнем, нанес значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожил четыре машины пехоты боевиков. Также в ходе боя, умело маневрируя, экипаж смог уничтожить вражеский автомобиль Урал с личным составом украинских националистов.

В результате ответного огня боевая машина Александра была подбита. Ефрейтор Гордеев мгновенно оценив ситуацию, эвакуировал из машины раненых сослуживцев, перенес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь. По итогам боя группа боевиков, атаковавшая колонну была полностью ликвидирована.

https://t.me/rabotaembrat/4683

Младший сержант Соковиков Денис В составе батальонно-тактической группы российских десантников, младший сержант Денис Соковиков выполнял задачу по взятию под контроль одного из стратегических объектов, удерживаемого украинскими боевиками.

Десантировавшись вблизи объекта и умело используя условия местности, в скоротечном бою группа уничтожила боевиков и взяла объект под свой контроль. Враг предпринял попытку отбить объект и атаковал оборонительные рубежи российских десантников, когда подошло его подкрепление.

Денис Соковиков, действуя на одном из наиболее опасных участков, вел огонь из штатного оружия. Он грамотно сменял позиции в ходе боя и наносил урон боевикам, удерживая занимаемый рубеж.

Несмотря на превосходство украинских националистов в живой силе, российские десантники удерживали объект до подхода подкрепления. После этого противник был отброшен.

https://t.me/rabotaembrat/4694

Военнослужащий Насыров Айдар 22-летнего Айдара Насырова из села Новые Киешки Кармаскалинского района Республики Башкортостан наградили орденом Мужества.

Айдар в течение четырех месяцев находился на территории Украины, принимая участие в специальной военной операции.

Указом президента России за проявленные отвагу и самоотверженность молодой человек награжден орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/4705 Гвардии старший прапорщик Александр Древаль знает, что такое — попасть под обстрел в машине, полной боеприпасов. Его задача — довезти груз и вернуться целым и невредимым. И чтобы подчинённые были сыты, одеты, обуты и полны сил для выполнения поступившей задачи в любое время дня и ночи. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/21249 Подразделения, которыми командует гвардии подполковник Евгений Агафонов, восемь часов обороняли самый опасный участок, где противник пошёл в прорыв. Евгений был контужен, но из боя не вышел. Наши бойцы удержали позицию — не отступили и не пустили врага.

Гвардии подполковник Евгений Агафонов награждён орденом Мужества.См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/21226 В боевом расчете ЗРК все работают как одно целое. Старший сержант Павел Слободин — «многостаночник»: может и технику отремонтировать, и место мехвода занять. В видео он рассказывает, как им удалось уйти от ураганного обстрела ВСУ и выполнить поставленную задачу. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21092 Стал настоящим Героем в 19 лет и уже представлен к высокой государственной награде! Матрос Андрей Малых рассказывает историю своего подвига (см. видео по ссылке). Вот такие парни сегодня защищают Родину!

https://t.me/mod_russia/21114 Денис Чужиков «переквалифицировался» из морской авиации в танкисты. На Украину он отправился добровольно, вместе со своим экипажем решает самые сложные задачи. Победа для него — главная награда. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21170 Молодость и профессионализм: командир зенитного ракетного взвода Анатолий Ищенко рассказал, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации

В ходе специальной военной операции лейтенант Анатолий Ищенко осуществлял захват воздушных целей и производил пуски ракет из переносного зенитного ракетного комплекса.

Прикрывая объекты российской группировки войск от воздушного нападения противника, Анатолий атаковал пару вражеских Су-25, появившихся в зоне его ответственности.

В результате первого выстрела из ПЗРК прямым попаданием Анатолий Ищенко сбил самолет. Пилот второго самолета, опасаясь быть подбитым, прекратил атаку и покинул контролируемое воздушное пространство.

Также офицер в ходе удержания батальонно-тактической группой российских войск стратегически важного рубежа обнаружил в небе вражеский самолет Су-25 и точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса уничтожил его.

Спустя несколько дней, Анатолий обнаружил еще пару самолетов Су-25 противника. Офицер оперативно среагировал на появление воздушных целей и выстрелами из переносного зенитного ракетного комплекса поразил оба штурмовика.

Один из пилотов катапультировался и приземлился на территории, контролируемой российскими Вооруженными Силами. Летчик был пленен и доставлен на командный пункт полка. От пленного были получены важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов.

Всего за период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 самолетов Су-25 и 4 вертолета Ми-8 противника, из них лично офицером – 5 самолетов и 3 вертолета.

По мнению самого героя, эта награда — общая, за все заслуги бойцов взвода. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21255 Бой до последнего патрона: командиру роты морской пехоты Александру Данилову присвоено звание Героя Российской Федерации

В ходе наступательных действий российских войск была обнаружена ДРГ противника численностью до 20 боевиков. Завязался скоротечный бой. Враг обратился в бегство и при отступлении вышел на командно-наблюдательный пункт капитана Александра Данилова.

Группа офицеров сковала отступление диверсантов. Военнослужащие огнем прижали противника к земле и до последнего патрона не давали ему возможности двигаться. Порядка 25 минут шел ожесточенный бой, в результате которого было уничтожено 10 националистов.

Дождавшись прибытия штурмовой группы, российские военнослужащие перешли в наступление и стали окружать оставшегося врага.

Противник начал массированный артиллерийский обстрел лесополосы, позиций роты и стоянки техники. Александр Данилов быстро оценил динамично меняющуюся обстановку и принял решение о выводе роты из зоны поражения. Уверенно действуя под беспрерывным огнем, офицер без потерь вывел свое подразделение и технику в безопасное место.

Из-за разрыва снаряда на расстоянии менее 10 метров Александр Данилов получил тяжелое ранение, был контужен, не мог разговаривать и почти сутки находился без памяти. После оказания первой медицинской помощи он отказался от госпитализации.

В дальнейшем в ходе наступления капитан Данилов, смело и уверенно командуя подразделением, обеспечил выполнение поставленной боевой задачи.

После того, как поднял в атаку свой личный состав, он попал под артиллерийский обстрел и ударной волной был отброшен в окоп, повторно получив минно-взрывную травму, ушиб правой стороны, контузию. Но несмотря на это, Александр Данилов продолжил управлять боем, до темноты корректировал огонь артиллерии и командовал бронегруппой.

Только убедившись в том, что назначенный рубеж взят нашими войсками, офицер позволил себя госпитализировать.(См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21182 Выполнил свой долг: техник пункта наведения авиации Сергей Домбровский рассказал о своём подвиге (см. видео по ссылке)

Сергей Домбровский обеспечивал передачу данных от корректировщиков огня на передовой штаб авиации.

Пункт связи и авианаведения был под постоянным огнем нацистов. По подразделению российских войск работала РСЗО «Град», в результате прилёта Сергей получил серьезные ранения. Но оставлять службу он не планирует.

«Я горжусь, конечно, своим мужем. Самый главный герой мой. В моей жизни. Мы с детьми его очень сильны ждем домой. Ждем возвращения», - поделилась жена героя.

https://t.me/mod_russia/21158 Капитан Денис Лукьянов отразил воздушное нападение противника

С целью уничтожения объектов военной инфраструктуры противник атаковал позиции российских войск, применив ударную беспилотную авиацию и реактивные системы залпового огня.

Оперативно оценив обстановку, Денис Лукьянов немедленно приступил к отражению воздушного нападения. В результате дивизион капитана Лукьянова уничтожил беспилотный летательный аппарат, а также пять реактивных снарядов артиллерийского комплекса HIMARS. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21181 Младший сержант Дмитрий Бурылов уничтожил две боевые машины пехоты и до 20 боевиков

Действуя в составе расчета реактивной артиллерии, младший сержант Дмитрий Бурылов оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям ВС РФ.

Дмитрий оперативно рассчитал установки для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по врагу.

Оперативные и профессиональные действия младшего сержанта Бурылова позволили обеспечить успешное продвижение российского подразделения вглубь обороны противника. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21275 Выполнил задачу под вражеским огнем: подвиг старшего сержанта Ивана Кайгородова. (См. видео по ссылке)

При развездке местности оператор БПлА «Орлан-10» Иван Кайгородов вскрыл буксируемую батарею противника, которая выходила на позиции. Координаты вражеской батареи были оперативно переданы расчетам РСЗО «Град», но в ходе очередной разведки расчет старшего сержанта Кайгородова попал под обстрел. Несмотря на ранение, Иван продолжал передавать координаты очередной цели.

За мужество, проявленное в бою, Ивана наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами.

После курса реабилитации оператор беспилотника снова полон сил. Он уверен в том, что все поставленные цели СВО будут достигнуты!

https://t.me/mod_russia/21140 Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» Равиль Аскаров уничтожил свыше 100 целей в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» Равиль Аскаров в составе расчета уничтожил свыше ста целей, среди которых укрепрайоны, склады с боеприпасами, бронетехника, средства огневого поражения и живая сила противника.

Рискуя жизнью, Равиль неоднократно выполнял боевые задачи, под ответным огнем вражеской артиллерии.

Благодаря слаженной работе расчетов реактивных систем залпового огня обеспечиваются действия штурмовых групп и мотострелковых подразделений.

https://t.me/mod_russia/21215

Майор Артур Орлов Командир танкового батальона

Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов.

В ходе наступления штурмовой отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. В результате грамотных действий офицера был совершен обходной маневр, позволивший застать врага врасплох и сходу прорвать его оборону.

За героизм, мужество и отвагу, майору Орлову присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://t.me/mod_russia/21081

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Суздальцев Виктор Погиб 09.03.2022

https://zpobeda.ru/viktor-suzdalcev/

Рядовой Варанкин Никита В зоне проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб рядовой контрактной службы Никита Александрович Варанкин.

Никита Варанкин родился в 1999 г. в посёлке Афанасьево. После окончания Афанасьевской средней школы учился в Вятском государственном университете на факультете «Электроэнергетика и электротехника».

Осенью 2021 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Проходил службу в Нижегородской области по специальности гранатометчик тяжелого огнеметного взвода, огнеметной роты, батальона огнеметного и аэрозольного противодействия.

https://zpobeda.ru/nikita-varankin/

Капитан Потапов Николай Потапов Николай Андреевич, г. Кяхта.

3 сентября 2022 года при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб 31 летний капитан Потапов Николай Андреевич.

Николай - любящий супруг, прекрасный отец своих двух несовершеннолетних дочерей и 3-х месячного сына.

https://zpobeda.ru/nikolaj-potapov/

Военнослужащий Серкин Денис При выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине героически погиб в неравном бою наш товарищ Денис Серкин.

Денис родился 20 июля 1999 года в селе Троицкое Прибайкальского района Республики Бурятия.

Принимал участие в антитеррористической кампании в Сирии.

В командировку для участия в спецоперации на Украине отправился ещё в январе текущего года. За время боев проявил себя с самой лучшей стороны, сражался доблестно и самоотверженно.

Приказом Верховного главнокомандующего за мужество и героизм, проявленные в ходе боя, Серкин Денис Фёдорович награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было всего 22 года. На малой родине у него остались мать, отец, брат и сестра.

https://zpobeda.ru/denis-serkin/

Гвардии старший сержант Дуганов Сергей Дуганов Сергей Николаевич - заместитель командира взвода-командир БМД, гвардии старший сержант контрактной службы.

Родился 06.01.1988 года в селе Новочеркутино Добринского района Липецкой области.

В составе парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.

https://zpobeda.ru/duganov-sergej-2/

Военнослужащий Ищенко Роман Погиб Роман Ищенко, житель села Среднеивкино Верхошижемского раона Кировской области.

27 ноября этого года ему исполнилось бы 26 лет.

https://zpobeda.ru/roman-ishhenko/

Сержант Войтович Роман Выполняя воинский долг погиб сержант Войтович Роман Анатольевич 14.05.1980 г.р

https://zpobeda.ru/vojtovich-roman/

Власенко Александр В ходе СВО в Донецкой Народной Республике погиб Александр Власенко.

Александр Власенко был членом поискового отряда «Сокол» «Поисковой экспедиции «Долина».

В июне в ДНР он участвовал в огромной работе по восстановлению мемориалов погибшим при защите Отечества. И спустя несколько месяцев встал в один строй с воинами-освободителями Родины.

https://zpobeda.ru/aleksandr-vlasenko/

Ефрейтор Асрян Владик Асрян Владик Норайрович

21.10.2000г. - 31.08.2022г.

В ходе специальной военной операции в Украине погиб Асрян Владик.

Владик родился в Армении. С 3 месяцев жил в Волгоградской области и служил в Волгоградской области г. Камышин, воинская часть 20-я, отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Воруженые силы России. Героический погиб!

Герою было всего 21 год.

Дома ждали его папа, мама, сестры и 4 маленьких племяников и племяшек.

https://zpobeda.ru/vladik-asryan/

Военнослужащий Сычев Артём 20 лет, погиб 4.08.22

https://zpobeda.ru/artjom-sychev/

Гвардии старшина Петрутик Станислав Петрутик Станислав Александрович - старшина роты, гвардии старшина контрактной службы.

Погиб при выполнении боевой задачи.

Похоронен башкирском селе Иглино.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.

https://zpobeda.ru/stanislav-petrutik/

Военнослужащий Борисов Антон В ходе специальной военной операции на Украине погиб Борисов Антон Сергеевич, 1991 г.р, с.Удинск.

В июне 2022 года заключил краткосрочный контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен для участия в специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/anton-borisov/

Военнослужащий Сливко Артем 11.04.1998 - 09.03.2022

с. Донское Липецкой обл.

Артем Сливко служил по контракту, участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Был командиром взвода управления гаубичной артиллерийской батареи.

По указу президента РФ Артёму Сливко посмертно присужден Орден Мужества

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154929351245268

Военнослужащий Ηaдымoв Сepгeй Β хoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa Укpaинe пoгиб Ηaдымoв Сepгeй Рoмaнoвич.

Пocлe oкoнчaния учeбнoгo зaвeдeния, ушёл в apмию, гдe и пoдпиcaл кoнтpaкт.

Он выбpaл путь вoeннoгo, любил cвoю «paбoту», пaтpиoт, вceгдa пoмoгaл и нe oткaзывaл людям. Имeл oчeнь мнoгo знaкoмых, тoвapищeй и дpузeй. Εгo увaжaли и любили.

https://zpobeda.ru/sepgej-adymov/

Военнослужащий Сириков Сергей В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб Сириков Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич родился в 1988 году. После окончания школы, продолжил обучение в ГОУ «Профессиональное училище N55».

В 2011 году поступил на военную службу по контракту. Службу проходил в воинской части г.Пскова в должности мастера ремонтной роты.

https://zpobeda.ru/sergej-sirikov/

Сержант Цыбин Алексей В ходе специальной военной операции на территории Украины, проявив мужество и героизм, погиб сержант Цыбин Алексей.

В военной спецоперации он участвовал с первых ее дней. Алексей погиб, до конца выполнив воинский долг и оставшись верным раз и навсегда данной присяге. Осенью ему исполнилось бы 34 года.

У него остались мама, супруга и трое детей.

https://zpobeda.ru/aleksej-cybin/

Военнослужащий Круглов Максим В спецоперации погиб 29-летний ярославец Максим Круглов.

Максим работал на шиномонтаже автомехаником с 2016 года. В августе решил подписать военный контракт и отправиться на спецоперацию. Простой, открытый человек. Любил рыбалку, лес. Никогда не держал камень за пазухой. Был профессионалом своего дела.

У Максима осталась маленькая дочь.

https://zpobeda.ru/maksim-kruglov/

Военнослужащий Белокрылов Вадим 11.03.1989 — 29.08.2022.

Вадим Александрович был старшим стрелком-зенитчиком зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи, погиб 29.08.2022,отражая танковую атаку противника на Херсонском направлении, он не смог отступить.

Похоронен на аллее героев в городе Новороссийске, остались родители, жена и дочь…

Представлен к ордену Мужества(посмертно).

https://zpobeda.ru/vadim-belokrylov/

Старший лейтенант Грачев Алексей Грачёв Алексей Александрович

11.10.1997 - 08.03.2022

В 2019 году окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, проходил службу в г. Шали Чеченской Республики.

До последней минуты он оставался верен служебному долгу и погиб героически, защищая будущее нашей страны.

Алексей Грачев награжден орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154692000038356

Военнослужащий Норполов Бато Норполов Бато, 1994 г.р, с.Судунтуй, старший матрос.

Погиб в ходе спецоперации на Украине.

23 марта отправился на Украину для участия в спецоперации.

Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

У военнослужащего остались жена и маленькая дочка.

https://zpobeda.ru/bato-norpolov/

Младший сержант Филонов Андрей С первых часов специальной военной операции младший сержант Андрей Филонов выполнял боевые задачи, проявляя беспримерное мужество и самоотверженность.

В тот роковой день, 6 сентября 2022 года, на территорию населенного пункта Балаклея Харьковской области, прорвались диверсионно-разведывательные группы противника, наемники. Вступившие с врагом в неравный бой росгвардейцы оказались под угрозой окружения, попав под шквальный перекрестный огонь. Оценив обстановку, младший сержант Андрей Филонов, проявляя мужество и героизм, принял решение о выдвижении на грузовой машине Урал на переднюю линию соприкосновения с противником, закрыв техникой своих боевых товарищей от смертоносного свинца, чем спас жизни военнослужащих. Подразделение Росгвардии получило возможность перегруппироваться и нанести поражение противнику. При отходе вражеские боевики произвели по Уралу выстрелы из противотанковых гранатометов. Андрей получил множественные осколочные ранения… Его, смертельно раненного, эвакуировали в госпиталь, где врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, герой умер 9 сентября, не приходя в сознание…

Герой представлен к Ордену Мужества (посмертно).

Андрею было 40 лет. Без отца остались трое детей, новорожденная младшая дочь.

https://zpobeda.ru/andrej-filonov/

Старший лейтенант Сметанин Антон Исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции погиб уроженец Оричевского района Кировской области старший лейтенант инженерных войск Антон Сметанин.

Антон Александрович Сметанин родился в посёлке Мирный 11 мая 1997 года. Окончил Мирнинскую среднюю школу. Затем Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Командир взвода инженерной разведки, старший лейтенант Сметанин нёс службу в городе Богучар Воронежской области (в/ч 91717) .

Погиб в Харьковской области.

https://zpobeda.ru/anton-smetanin/

Военнослужащий Булич Денис Погиб 29.08.2022.

Красноярский край. Балахтинский район. Посёлок Черёмушки.

https://zpobeda.ru/denis-bulich/

Военнослужащий Шамсутдинов Марик Погиб 12.08.2022

https://zpobeda.ru/5279-2/

Гончаров Анатолий Погиб на Украине спасая раненых.06.09.2022

https://zpobeda.ru/anatolij-goncharov/

Военнослужащий Страупе Максим Геройски погиб, выполняя боевую задачу, Страупе Максим Борисович, уроженец г. Уфы.

Максим принимал участие в СВО на территории Украина с 24 февраля по настоящее время.

Срочную службу служил в 7 ДШД 247 ДШП( г. Ставрополь) далее служил по контракту в 3-ей бригаде спецназ ГРУ( г. Тольятти)

Принимал участие в боевых действиях на территории Сирии.

Имеет множество Государственных и ведомственных наград.

https://zpobeda.ru/maksim-straupe/

Военнослужащий Кравчук Анатолий В ходе спецоперации на Украине погиб житель Вологодского района Анатолий Кравчук.

Анатолию Николаевичу было 47 лет.

На службу поступил по контракту. Служил в Чечне, в Сирии.

В июне этого года был награжден медалью Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени. Дома у него остались жена и дети.

https://zpobeda.ru/anatolij-kravchuk/

Тонкаль Максим Выпуск 2020.

Погиб 12.09.2022.

Совсем ещё юный, молодой, удивительно добрый и всегда ответственный парень.

Максим погиб Героем, выполняя свой долг.

https://zpobeda.ru/maksim-tonkal/

Наркевичус Арнольдас 16.09.1976 - 09.03.2022

Героически погиб за Донбасс

https://zpobeda.ru/narkevichus-arnoldas/



СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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