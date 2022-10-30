Территория Героев...(47)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.https://t.me/mod_russia/21210https://t.me/mod_russia/21214https://t.me/mod_russia/21217https://t.me/mod_russia/21229https://t.me/mod_russia/21237https://t.me/mod_russia/21248https://t.me/mod_russia/21265https://t.me/mod_russia/21270https://t.me/mod_russia/21272https://t.me/mod_russia/21288
Рядовой Даллакян АршалуисРядовой Аршалуис Даллакян выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений националистов. Продвигаясь по местности, он обнаружил группу устраивавших оборонительный рубеж боевиков и доложил об этом командиру отделения.
Оценив обстановку, российские военнослужащие вступили в бой с противником. В ходе огневого контакта, грамотно заняв огневую позицию и ведя прицельный огонь, рядовой Даллакян уничтожил пятерых националистов. Терпя поражение, противник запросил помощь артиллерии.
В результате артиллерийского обстрела врага несколько российских военнослужащих получили ранения. Рядовой Аршалуис Даллакян лично оказал первую медицинскую помощь раненным товарищам, вытащил их из-под вражеского огня, погрузил на боевую машину и эвакуировал в безопасное место. До прибытия медиков он оказывал им всю необходимую помощь.
https://t.me/rabotaembrat/4673
Старший прапорщик Трапицын ГерманГерман Трапицын в составе своего подразделения выполнял задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и продовольствия к позициям российской группировки войск на линию соприкосновения с силами националистов.
Противник, стремясь сорвать снабжение российских подразделений на передовой, открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой следовал Герман Трапицын. Проявив личное мужество, опыт и профессионализм, Герман вывел автомобиль из-под огня боевиков в безопасное место, исключающим его поражение артиллерией противника, и вместе с двумя военнослужащими перенес ящики с боеприпасами непосредственно к подразделению, ведущему огонь. Благодаря этому наши войска вовремя получили боеприпасы для выполнения боевых задач.
https://t.me/rabotaembrat/4680
Ефрейтор Гордеев АлександрАлександр Гордеев выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения батальонно-тактической группы ВС РФ в заданный район российских войск.
Противник, стремясь сорвать попытки наступления наших войск на свои позиции, атаковал колонну. В условиях массированного обстрела националистами Александр Гордеев сумел сориентироваться и, грамотно управляя ответным огнем, нанес значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожил четыре машины пехоты боевиков. Также в ходе боя, умело маневрируя, экипаж смог уничтожить вражеский автомобиль Урал с личным составом украинских националистов.
В результате ответного огня боевая машина Александра была подбита. Ефрейтор Гордеев мгновенно оценив ситуацию, эвакуировал из машины раненых сослуживцев, перенес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь. По итогам боя группа боевиков, атаковавшая колонну была полностью ликвидирована.
https://t.me/rabotaembrat/4683
Младший сержант Соковиков ДенисВ составе батальонно-тактической группы российских десантников, младший сержант Денис Соковиков выполнял задачу по взятию под контроль одного из стратегических объектов, удерживаемого украинскими боевиками.
Десантировавшись вблизи объекта и умело используя условия местности, в скоротечном бою группа уничтожила боевиков и взяла объект под свой контроль. Враг предпринял попытку отбить объект и атаковал оборонительные рубежи российских десантников, когда подошло его подкрепление.
Денис Соковиков, действуя на одном из наиболее опасных участков, вел огонь из штатного оружия. Он грамотно сменял позиции в ходе боя и наносил урон боевикам, удерживая занимаемый рубеж.
Несмотря на превосходство украинских националистов в живой силе, российские десантники удерживали объект до подхода подкрепления. После этого противник был отброшен.
https://t.me/rabotaembrat/4694
Военнослужащий Насыров Айдар22-летнего Айдара Насырова из села Новые Киешки Кармаскалинского района Республики Башкортостан наградили орденом Мужества.
Айдар в течение четырех месяцев находился на территории Украины, принимая участие в специальной военной операции.
Указом президента России за проявленные отвагу и самоотверженность молодой человек награжден орденом Мужества.
https://t.me/rabotaembrat/4705Гвардии старший прапорщик Александр Древаль знает, что такое — попасть под обстрел в машине, полной боеприпасов. Его задача — довезти груз и вернуться целым и невредимым. И чтобы подчинённые были сыты, одеты, обуты и полны сил для выполнения поступившей задачи в любое время дня и ночи. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/21249Подразделения, которыми командует гвардии подполковник Евгений Агафонов, восемь часов обороняли самый опасный участок, где противник пошёл в прорыв. Евгений был контужен, но из боя не вышел. Наши бойцы удержали позицию — не отступили и не пустили врага.
Гвардии подполковник Евгений Агафонов награждён орденом Мужества.См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/21226В боевом расчете ЗРК все работают как одно целое. Старший сержант Павел Слободин — «многостаночник»: может и технику отремонтировать, и место мехвода занять. В видео он рассказывает, как им удалось уйти от ураганного обстрела ВСУ и выполнить поставленную задачу. (См. видео по ссылке)
https://t.me/mod_russia/21092Стал настоящим Героем в 19 лет и уже представлен к высокой государственной награде! Матрос Андрей Малых рассказывает историю своего подвига (см. видео по ссылке). Вот такие парни сегодня защищают Родину!
https://t.me/mod_russia/21114Денис Чужиков «переквалифицировался» из морской авиации в танкисты. На Украину он отправился добровольно, вместе со своим экипажем решает самые сложные задачи. Победа для него — главная награда. (См. видео по ссылке)
https://t.me/mod_russia/21170Молодость и профессионализм: командир зенитного ракетного взвода Анатолий Ищенко рассказал, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации
В ходе специальной военной операции лейтенант Анатолий Ищенко осуществлял захват воздушных целей и производил пуски ракет из переносного зенитного ракетного комплекса.
Прикрывая объекты российской группировки войск от воздушного нападения противника, Анатолий атаковал пару вражеских Су-25, появившихся в зоне его ответственности.
В результате первого выстрела из ПЗРК прямым попаданием Анатолий Ищенко сбил самолет. Пилот второго самолета, опасаясь быть подбитым, прекратил атаку и покинул контролируемое воздушное пространство.
Также офицер в ходе удержания батальонно-тактической группой российских войск стратегически важного рубежа обнаружил в небе вражеский самолет Су-25 и точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса уничтожил его.
Спустя несколько дней, Анатолий обнаружил еще пару самолетов Су-25 противника. Офицер оперативно среагировал на появление воздушных целей и выстрелами из переносного зенитного ракетного комплекса поразил оба штурмовика.
Один из пилотов катапультировался и приземлился на территории, контролируемой российскими Вооруженными Силами. Летчик был пленен и доставлен на командный пункт полка. От пленного были получены важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов.
Всего за период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 самолетов Су-25 и 4 вертолета Ми-8 противника, из них лично офицером – 5 самолетов и 3 вертолета.
По мнению самого героя, эта награда — общая, за все заслуги бойцов взвода. (См. видео по ссылке)
https://t.me/mod_russia/21255Бой до последнего патрона: командиру роты морской пехоты Александру Данилову присвоено звание Героя Российской Федерации
В ходе наступательных действий российских войск была обнаружена ДРГ противника численностью до 20 боевиков. Завязался скоротечный бой. Враг обратился в бегство и при отступлении вышел на командно-наблюдательный пункт капитана Александра Данилова.
Группа офицеров сковала отступление диверсантов. Военнослужащие огнем прижали противника к земле и до последнего патрона не давали ему возможности двигаться. Порядка 25 минут шел ожесточенный бой, в результате которого было уничтожено 10 националистов.
Дождавшись прибытия штурмовой группы, российские военнослужащие перешли в наступление и стали окружать оставшегося врага.
Противник начал массированный артиллерийский обстрел лесополосы, позиций роты и стоянки техники. Александр Данилов быстро оценил динамично меняющуюся обстановку и принял решение о выводе роты из зоны поражения. Уверенно действуя под беспрерывным огнем, офицер без потерь вывел свое подразделение и технику в безопасное место.
Из-за разрыва снаряда на расстоянии менее 10 метров Александр Данилов получил тяжелое ранение, был контужен, не мог разговаривать и почти сутки находился без памяти. После оказания первой медицинской помощи он отказался от госпитализации.
В дальнейшем в ходе наступления капитан Данилов, смело и уверенно командуя подразделением, обеспечил выполнение поставленной боевой задачи.
После того, как поднял в атаку свой личный состав, он попал под артиллерийский обстрел и ударной волной был отброшен в окоп, повторно получив минно-взрывную травму, ушиб правой стороны, контузию. Но несмотря на это, Александр Данилов продолжил управлять боем, до темноты корректировал огонь артиллерии и командовал бронегруппой.
Только убедившись в том, что назначенный рубеж взят нашими войсками, офицер позволил себя госпитализировать.(См. видео по ссылке)
https://t.me/mod_russia/21182Выполнил свой долг: техник пункта наведения авиации Сергей Домбровский рассказал о своём подвиге (см. видео по ссылке)
Сергей Домбровский обеспечивал передачу данных от корректировщиков огня на передовой штаб авиации.
Пункт связи и авианаведения был под постоянным огнем нацистов. По подразделению российских войск работала РСЗО «Град», в результате прилёта Сергей получил серьезные ранения. Но оставлять службу он не планирует.
«Я горжусь, конечно, своим мужем. Самый главный герой мой. В моей жизни. Мы с детьми его очень сильны ждем домой. Ждем возвращения», - поделилась жена героя.
https://t.me/mod_russia/21158Капитан Денис Лукьянов отразил воздушное нападение противника
С целью уничтожения объектов военной инфраструктуры противник атаковал позиции российских войск, применив ударную беспилотную авиацию и реактивные системы залпового огня.
Оперативно оценив обстановку, Денис Лукьянов немедленно приступил к отражению воздушного нападения. В результате дивизион капитана Лукьянова уничтожил беспилотный летательный аппарат, а также пять реактивных снарядов артиллерийского комплекса HIMARS. (См. видео по ссылке)
https://t.me/mod_russia/21181Младший сержант Дмитрий Бурылов уничтожил две боевые машины пехоты и до 20 боевиков
Действуя в составе расчета реактивной артиллерии, младший сержант Дмитрий Бурылов оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям ВС РФ.
Дмитрий оперативно рассчитал установки для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по врагу.
Оперативные и профессиональные действия младшего сержанта Бурылова позволили обеспечить успешное продвижение российского подразделения вглубь обороны противника. (См. видео по ссылке)
https://t.me/mod_russia/21275Выполнил задачу под вражеским огнем: подвиг старшего сержанта Ивана Кайгородова. (См. видео по ссылке)
При развездке местности оператор БПлА «Орлан-10» Иван Кайгородов вскрыл буксируемую батарею противника, которая выходила на позиции. Координаты вражеской батареи были оперативно переданы расчетам РСЗО «Град», но в ходе очередной разведки расчет старшего сержанта Кайгородова попал под обстрел. Несмотря на ранение, Иван продолжал передавать координаты очередной цели.
За мужество, проявленное в бою, Ивана наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами.
После курса реабилитации оператор беспилотника снова полон сил. Он уверен в том, что все поставленные цели СВО будут достигнуты!
https://t.me/mod_russia/21140Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» Равиль Аскаров уничтожил свыше 100 целей в зоне СВО
В ходе проведения специальной военной операции заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» Равиль Аскаров в составе расчета уничтожил свыше ста целей, среди которых укрепрайоны, склады с боеприпасами, бронетехника, средства огневого поражения и живая сила противника.
Рискуя жизнью, Равиль неоднократно выполнял боевые задачи, под ответным огнем вражеской артиллерии.
Благодаря слаженной работе расчетов реактивных систем залпового огня обеспечиваются действия штурмовых групп и мотострелковых подразделений.
Майор Артур ОрловКомандир танкового батальона
Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов.
В ходе наступления штурмовой отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. В результате грамотных действий офицера был совершен обходной маневр, позволивший застать врага врасплох и сходу прорвать его оборону.
За героизм, мужество и отвагу, майору Орлову присвоено звание Героя Российской Федерации.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Военнослужащий Суздальцев ВикторПогиб 09.03.2022
https://zpobeda.ru/viktor-suzdalcev/
Рядовой Варанкин НикитаВ зоне проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб рядовой контрактной службы Никита Александрович Варанкин.
Никита Варанкин родился в 1999 г. в посёлке Афанасьево. После окончания Афанасьевской средней школы учился в Вятском государственном университете на факультете «Электроэнергетика и электротехника».
Осенью 2021 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Проходил службу в Нижегородской области по специальности гранатометчик тяжелого огнеметного взвода, огнеметной роты, батальона огнеметного и аэрозольного противодействия.
https://zpobeda.ru/nikita-varankin/
Капитан Потапов НиколайПотапов Николай Андреевич, г. Кяхта.
3 сентября 2022 года при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб 31 летний капитан Потапов Николай Андреевич.
Николай - любящий супруг, прекрасный отец своих двух несовершеннолетних дочерей и 3-х месячного сына.
https://zpobeda.ru/nikolaj-potapov/
Военнослужащий Серкин ДенисПри выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине героически погиб в неравном бою наш товарищ Денис Серкин.
Денис родился 20 июля 1999 года в селе Троицкое Прибайкальского района Республики Бурятия.
Принимал участие в антитеррористической кампании в Сирии.
В командировку для участия в спецоперации на Украине отправился ещё в январе текущего года. За время боев проявил себя с самой лучшей стороны, сражался доблестно и самоотверженно.
Приказом Верховного главнокомандующего за мужество и героизм, проявленные в ходе боя, Серкин Денис Фёдорович награждён Орденом Мужества. Посмертно.
Герою было всего 22 года. На малой родине у него остались мать, отец, брат и сестра.
https://zpobeda.ru/denis-serkin/
Гвардии старший сержант Дуганов СергейДуганов Сергей Николаевич - заместитель командира взвода-командир БМД, гвардии старший сержант контрактной службы.
Родился 06.01.1988 года в селе Новочеркутино Добринского района Липецкой области.
В составе парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.
Погиб при выполнении боевой задачи.
Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.
https://zpobeda.ru/duganov-sergej-2/
Военнослужащий Ищенко РоманПогиб Роман Ищенко, житель села Среднеивкино Верхошижемского раона Кировской области.
27 ноября этого года ему исполнилось бы 26 лет.
https://zpobeda.ru/roman-ishhenko/
Сержант Войтович РоманВыполняя воинский долг погиб сержант Войтович Роман Анатольевич 14.05.1980 г.р
https://zpobeda.ru/vojtovich-roman/
Власенко АлександрВ ходе СВО в Донецкой Народной Республике погиб Александр Власенко.
Александр Власенко был членом поискового отряда «Сокол» «Поисковой экспедиции «Долина».
В июне в ДНР он участвовал в огромной работе по восстановлению мемориалов погибшим при защите Отечества. И спустя несколько месяцев встал в один строй с воинами-освободителями Родины.
https://zpobeda.ru/aleksandr-vlasenko/
Ефрейтор Асрян ВладикАсрян Владик Норайрович
21.10.2000г. - 31.08.2022г.
В ходе специальной военной операции в Украине погиб Асрян Владик.
Владик родился в Армении. С 3 месяцев жил в Волгоградской области и служил в Волгоградской области г. Камышин, воинская часть 20-я, отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Воруженые силы России. Героический погиб!
Герою было всего 21 год.
Дома ждали его папа, мама, сестры и 4 маленьких племяников и племяшек.
https://zpobeda.ru/vladik-asryan/
Военнослужащий Сычев Артём20 лет, погиб 4.08.22
https://zpobeda.ru/artjom-sychev/
Гвардии старшина Петрутик СтаниславПетрутик Станислав Александрович - старшина роты, гвардии старшина контрактной службы.
Погиб при выполнении боевой задачи.
Похоронен башкирском селе Иглино.
Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.
https://zpobeda.ru/stanislav-petrutik/
Военнослужащий Борисов АнтонВ ходе специальной военной операции на Украине погиб Борисов Антон Сергеевич, 1991 г.р, с.Удинск.
В июне 2022 года заключил краткосрочный контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен для участия в специальной военной операции.
https://zpobeda.ru/anton-borisov/
Военнослужащий Сливко Артем11.04.1998 - 09.03.2022
с. Донское Липецкой обл.
Артем Сливко служил по контракту, участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Был командиром взвода управления гаубичной артиллерийской батареи.
По указу президента РФ Артёму Сливко посмертно присужден Орден Мужества
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154929351245268
Военнослужащий Ηaдымoв СepгeйΒ хoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa Укpaинe пoгиб Ηaдымoв Сepгeй Рoмaнoвич.
Пocлe oкoнчaния учeбнoгo зaвeдeния, ушёл в apмию, гдe и пoдпиcaл кoнтpaкт.
Он выбpaл путь вoeннoгo, любил cвoю «paбoту», пaтpиoт, вceгдa пoмoгaл и нe oткaзывaл людям. Имeл oчeнь мнoгo знaкoмых, тoвapищeй и дpузeй. Εгo увaжaли и любили.
https://zpobeda.ru/sepgej-adymov/
Военнослужащий Сириков СергейВ ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб Сириков Сергей Николаевич.
Сергей Николаевич родился в 1988 году. После окончания школы, продолжил обучение в ГОУ «Профессиональное училище N55».
В 2011 году поступил на военную службу по контракту. Службу проходил в воинской части г.Пскова в должности мастера ремонтной роты.
https://zpobeda.ru/sergej-sirikov/
Сержант Цыбин АлексейВ ходе специальной военной операции на территории Украины, проявив мужество и героизм, погиб сержант Цыбин Алексей.
В военной спецоперации он участвовал с первых ее дней. Алексей погиб, до конца выполнив воинский долг и оставшись верным раз и навсегда данной присяге. Осенью ему исполнилось бы 34 года.
У него остались мама, супруга и трое детей.
https://zpobeda.ru/aleksej-cybin/
Военнослужащий Круглов МаксимВ спецоперации погиб 29-летний ярославец Максим Круглов.
Максим работал на шиномонтаже автомехаником с 2016 года. В августе решил подписать военный контракт и отправиться на спецоперацию. Простой, открытый человек. Любил рыбалку, лес. Никогда не держал камень за пазухой. Был профессионалом своего дела.
У Максима осталась маленькая дочь.
https://zpobeda.ru/maksim-kruglov/
Военнослужащий Белокрылов Вадим11.03.1989 — 29.08.2022.
Вадим Александрович был старшим стрелком-зенитчиком зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи, погиб 29.08.2022,отражая танковую атаку противника на Херсонском направлении, он не смог отступить.
Похоронен на аллее героев в городе Новороссийске, остались родители, жена и дочь…
Представлен к ордену Мужества(посмертно).
https://zpobeda.ru/vadim-belokrylov/
Старший лейтенант Грачев АлексейГрачёв Алексей Александрович
11.10.1997 - 08.03.2022
В 2019 году окончил Новосибирское высшее военно-командное училище, проходил службу в г. Шали Чеченской Республики.
До последней минуты он оставался верен служебному долгу и погиб героически, защищая будущее нашей страны.
Алексей Грачев награжден орденом Мужества посмертно.
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154692000038356
Военнослужащий Норполов БатоНорполов Бато, 1994 г.р, с.Судунтуй, старший матрос.
Погиб в ходе спецоперации на Украине.
23 марта отправился на Украину для участия в спецоперации.
Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.
У военнослужащего остались жена и маленькая дочка.
https://zpobeda.ru/bato-norpolov/
Младший сержант Филонов АндрейС первых часов специальной военной операции младший сержант Андрей Филонов выполнял боевые задачи, проявляя беспримерное мужество и самоотверженность.
В тот роковой день, 6 сентября 2022 года, на территорию населенного пункта Балаклея Харьковской области, прорвались диверсионно-разведывательные группы противника, наемники. Вступившие с врагом в неравный бой росгвардейцы оказались под угрозой окружения, попав под шквальный перекрестный огонь. Оценив обстановку, младший сержант Андрей Филонов, проявляя мужество и героизм, принял решение о выдвижении на грузовой машине Урал на переднюю линию соприкосновения с противником, закрыв техникой своих боевых товарищей от смертоносного свинца, чем спас жизни военнослужащих. Подразделение Росгвардии получило возможность перегруппироваться и нанести поражение противнику. При отходе вражеские боевики произвели по Уралу выстрелы из противотанковых гранатометов. Андрей получил множественные осколочные ранения… Его, смертельно раненного, эвакуировали в госпиталь, где врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, герой умер 9 сентября, не приходя в сознание…
Герой представлен к Ордену Мужества (посмертно).
Андрею было 40 лет. Без отца остались трое детей, новорожденная младшая дочь.
https://zpobeda.ru/andrej-filonov/
Старший лейтенант Сметанин АнтонИсполняя воинский долг в зоне специальной военной операции погиб уроженец Оричевского района Кировской области старший лейтенант инженерных войск Антон Сметанин.
Антон Александрович Сметанин родился в посёлке Мирный 11 мая 1997 года. Окончил Мирнинскую среднюю школу. Затем Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.
Командир взвода инженерной разведки, старший лейтенант Сметанин нёс службу в городе Богучар Воронежской области (в/ч 91717) .
Погиб в Харьковской области.
https://zpobeda.ru/anton-smetanin/
Военнослужащий Булич ДенисПогиб 29.08.2022.
Красноярский край. Балахтинский район. Посёлок Черёмушки.
https://zpobeda.ru/denis-bulich/
Военнослужащий Шамсутдинов МарикПогиб 12.08.2022
Гончаров АнатолийПогиб на Украине спасая раненых.06.09.2022
https://zpobeda.ru/anatolij-goncharov/
Военнослужащий Страупе МаксимГеройски погиб, выполняя боевую задачу, Страупе Максим Борисович, уроженец г. Уфы.
Максим принимал участие в СВО на территории Украина с 24 февраля по настоящее время.
Срочную службу служил в 7 ДШД 247 ДШП( г. Ставрополь) далее служил по контракту в 3-ей бригаде спецназ ГРУ( г. Тольятти)
Принимал участие в боевых действиях на территории Сирии.
Имеет множество Государственных и ведомственных наград.
https://zpobeda.ru/maksim-straupe/
Военнослужащий Кравчук АнатолийВ ходе спецоперации на Украине погиб житель Вологодского района Анатолий Кравчук.
Анатолию Николаевичу было 47 лет.
На службу поступил по контракту. Служил в Чечне, в Сирии.
В июне этого года был награжден медалью Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» II степени. Дома у него остались жена и дети.
https://zpobeda.ru/anatolij-kravchuk/
Тонкаль МаксимВыпуск 2020.
Погиб 12.09.2022.
Совсем ещё юный, молодой, удивительно добрый и всегда ответственный парень.
Максим погиб Героем, выполняя свой долг.
https://zpobeda.ru/maksim-tonkal/
Наркевичус Арнольдас16.09.1976 - 09.03.2022
Героически погиб за Донбасс
https://zpobeda.ru/narkevichus-arnoldas/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
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