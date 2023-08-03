Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64

Как и сто лет назад - пехота остаётся царицей полей. Никуда от этого не денешься, как бы долго не вести разговоры о войне роботов. Новая война снова показала, что только пехота обеспечивает настоящую и полноценную победу. Мы там, где твёрдо стоит сапог нашего пехотинца! Автор @der_kultur_kampf

Муралы и плакаты в городах

«Раз уж начал — побеждай!» — в Симферополе торжественно открыли мурал в память о сержанте Росгвардии Чернякове, погибшем в зоне СВО. Валерий Черняков был сержантом Росгвардии, трагически погиб в зоне СВО при выполнении служебного долга. За свои заслуги был посмертно награжден Орденами мужества и «За верность долгу».

Торжественные слова на церемонии открытия сказали сослуживцы Валерия и председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко. Даже когда СВО завершится, эта огромная картина останется на своем месте и будет напоминать крымчанам о своем герое, отдавшем жизнь за мирное небо над их головами.

https://t.me/strana_geroev/4605

В Мариуполе появился посвященный детям Донбасса мурал в исполнении итальянского художника Йорита Черулло (творческий псевдоним - Jorit). На фасаде 9-этажного дома художник изобразил девочку Настю, позади которой падают бомбы НАТО.

https://t.me/DonbassMediaGroup/32720

В Уфе заработал Центр тактической подготовки операторов БПЛА им. Владлена Татарского. В нём проводят курсы для добровольцев, желающих отправиться на СВО. Обучать желающих будут инструкторы с боевым опытом.

Обучение, питание и проживание – бесплатное, за успехи – стипендии. По окончании всем выдается сертификат единого гособразца.

https://t.me/rabotaembrat/6363

Военно-полевой детский лагерь в Крыму. Ребята со всего Крыма, а так же из Херсонской области будут жить в палатках, проходить огневую подготовку, уроки самообороны и курсы тактической медицины.

https://t.me/wagner_group_pmc/35827

Арты художников канала "Рыбарь"

ЭпизодыСВО: Огненная черта у Клещеевки — наш арт в поддержку специальной военной операции Благодаря публикациям в украинском сегменте и преждевременной панике со стороны российских военкоров, в центре мирового внимания оказался населённый пункт Клещеевка к юго-западу от Бахмута. Раз за разом село пытаются атаковать украинские формирования, но они так и не смогли занять ключевые высоты.

Оборону на этом участке держат подразделения 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса ВС РФ. И если раньше 4 омсбр выполняла задачи в составе Народной милиции ЛНР и воевала на просторах республики, то сейчас соединение задействовано для обороны населенного пункта на Донбассе.

Практически ежедневно по господствующим высотам у Клещеевки, где окопались бойцы 4 омбср и 346 обр СпН, бьют из орудий ствольной артиллерии и РСЗО. Противник пытается выкурить российских бойцов с позиций, непрестанно посылая украинские формирования на штурм.

Но несмотря на упаднические настроения в Сети, ВС РФ стабильно удерживают занятые рубежи и не дают противнику перейти пылающие огнём рубежи.

https://t.me/rybar/49448

ЭпизодыСВО: «Спецназ 346 обр СпН держит рубеж в Курдюмовке» — наш арт в поддержку специальной военной операции На прошлой неделе украинские формирования смогли прорвать российские оборонительные порядки к югу от Бахмута: была взята дамба через канал Северский Донец — Донбасс.

И на этом рубеже противник был остановлен благодаря сложенным действиям мотострелков из 57 и 132 бригад, а также подразделений спецназа 346 обр СпН.

Одной из главных проблем СВО стало применение не по назначению подразделений специальной разведки: их использовали в качестве штурмовых групп, отрядов закрепления, мотопехотных ударных кулаков — как угодно, но только не отрядов для нанесения урона тыловым объектам противника.

В сегодняшних условиях спустя 16 месяцев СВО отряды армейского спецназа выполняют самый широкий спектр задач во взаимодействии с другими подразделениями. И зачастую их вклад — порой неочевидный и невидимый — становится решающим для выполнения общих задач.

https://t.me/rybar/49445

ПейзажиСВО: «На страже крымских берегов» — наш арт в поддержку специальной военной операции С 2014 года на Украине не могут смириться с утратой Крыма. И если до начала СВО попытки «вернуть Крым» оборачивались терактами и диверсиями, то теперь гражданские и военные объекты на полуострове пытаются атаковать БЛА и ракетами.

На страже крымских берегов стоят войска ПВО и береговая оборона. Небо Крыма надёжно прикрыто от поползновений украинских террористов. На данный момент полуостров — практически самый защищённый с воздуха регион России.

Но угроза исходит не только с воздуха: на дежурстве постоянно комплексы береговой обороны «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс» и «Яхонт». Они применяются как для противодействия морским беспилотникам и лодкам противника, так и для ударов по объектам вражеской инфраструктуры.

https://t.me/rybar/49424

События на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Мы продолжаем знакомить Вас с нашими артами, посвященными ходу проведения СВО — к Вашему вниманию работы наших мастеров.

В сегодняшнюю подборку вошли сюжеты, связанные с героизмом российских военнослужащих в зоне боевых действий, а также нанесением огневого поражения распиаренной техники Запада.

Арты в высоком разрешении:

«Град неминуем» «Передышка» «Death from above» «Враг на подходе» «Зверобой» «Шторм во ржи» https://t.me/rybar/49406

ПейзажиСВО: «Корабельная мощь» — наш арт в поддержку специальной военной операции За годы использования МТ-ЛБ завоевали славу проходимой и надежной, а главное — неприхотливой техники. «Многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный» (ласково прозванный «мотолыгой», «мотолабой» и просто «метлой») несмотря на архаичную на первый взгляд конструкцию таит немалый потенциал.

На Запорожском направлении применяют МТ-ЛБ с корабельной артустановкой 2М-3М. С 25-мм орудий можно работать на расстояния до трех километров, что позволяет обрушивать на противника дождь из снарядов, выкашивая не только посадки, но и личный состав на легкобронированной технике.

Можно стрелять и по воздушным целям — правда, низкоскоростным. Но как и в случае с ЗУ-23-2, скорее всего, основными целями для этих орудий являются укрепления и строения, занятые противником.

https://t.me/rybar/49572

ДушаЗавода: Мотовилихинские заводы — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики ПАО «Мотовилихинские заводы».

«Мотовилихинские заводы» берут свое начало в первой половине 18-го века как медеплавильное предприятие, в комплексе с которым впоследствии появлялись заводы по производству артиллерийских орудий. В Первую мировую войну Пермские «Мотовилихинские заводы» поставили Русской армии пятую часть артиллерийского вооружения.

Сейчас, на металлургических и машиностроительных мощностях «Мотовилихинских заводов» готовится крайне востребованная на полях СВО техника оборонного значения: артиллерийские орудия, миномёты и реактивные системы залпового огня.

«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускают самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Нона-М1» и многие другие артиллерийские системы.

https://t.me/rybar/49530

Немного рисунков Автор АК Автор mydrawingdiary Автор mydrawingdiary Автор mydrawingdiary АРТподдержка АРТподдержка Алексей Филиппов, позывной Фанат и Каштанка АРТподдержка Автор @ARTpodderjka

Шевроны Ну и заканчиваю традиционно юмором Языки в желе, а не то о чем некоторые могли подумать Ты кто такой? Резонно! Давно пора Третий элементл Весь саммит НАТО в одном фото

А закончить хочу вот таким

Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок