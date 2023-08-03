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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Как и сто лет назад - пехота остаётся царицей полей. Никуда от этого не денешься, как бы долго не вести разговоры о войне роботов. Новая война снова показала, что только пехота обеспечивает настоящую и полноценную победу. Мы там, где твёрдо стоит сапог нашего пехотинца!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Автор @der_kultur_kampf
Муралы и плакаты в городах
«Раз уж начал — побеждай!» — в Симферополе торжественно открыли мурал в память о сержанте Росгвардии Чернякове, погибшем в зоне СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Валерий Черняков был сержантом Росгвардии, трагически погиб в зоне СВО при выполнении служебного долга. За свои заслуги был посмертно награжден Орденами мужества и «За верность долгу».
Торжественные слова на церемонии открытия сказали сослуживцы Валерия и председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко. Даже когда СВО завершится, эта огромная картина останется на своем месте и будет напоминать крымчанам о своем герое, отдавшем жизнь за мирное небо над их головами.
https://t.me/strana_geroev/4605

В Мариуполе появился посвященный детям Донбасса мурал в исполнении итальянского художника Йорита Черулло (творческий псевдоним - Jorit).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64 Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64На фасаде 9-этажного дома художник изобразил девочку Настю, позади которой падают бомбы НАТО.
https://t.me/DonbassMediaGroup/32720

В Уфе заработал Центр тактической подготовки операторов БПЛА им. Владлена Татарского.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64В нём проводят курсы для добровольцев, желающих отправиться на СВО. Обучать желающих будут инструкторы с боевым опытом.
Обучение, питание и проживание – бесплатное, за успехи – стипендии. По окончании всем выдается сертификат единого гособразца.
https://t.me/rabotaembrat/6363

Военно-полевой детский лагерь в Крыму. Ребята со всего Крыма, а так же из Херсонской области будут жить в палатках, проходить огневую подготовку, уроки самообороны и курсы тактической медицины.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64https://t.me/wagner_group_pmc/35827

Арты художников канала "Рыбарь"
ЭпизодыСВО: Огненная черта у Клещеевки — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Благодаря публикациям в украинском сегменте и преждевременной панике со стороны российских военкоров, в центре мирового внимания оказался населённый пункт Клещеевка к юго-западу от Бахмута. Раз за разом село пытаются атаковать украинские формирования, но они так и не смогли занять ключевые высоты.
Оборону на этом участке держат подразделения 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса ВС РФ. И если раньше 4 омсбр выполняла задачи в составе Народной милиции ЛНР и воевала на просторах республики, то сейчас соединение задействовано для обороны населенного пункта на Донбассе.
Практически ежедневно по господствующим высотам у Клещеевки, где окопались бойцы 4 омбср и 346 обр СпН, бьют из орудий ствольной артиллерии и РСЗО. Противник пытается выкурить российских бойцов с позиций, непрестанно посылая украинские формирования на штурм.
Но несмотря на упаднические настроения в Сети, ВС РФ стабильно удерживают занятые рубежи и не дают противнику перейти пылающие огнём рубежи.
https://t.me/rybar/49448

ЭпизодыСВО: «Спецназ 346 обр СпН держит рубеж в Курдюмовке» — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64На прошлой неделе украинские формирования смогли прорвать российские оборонительные порядки к югу от Бахмута: была взята дамба через канал Северский Донец — Донбасс.
И на этом рубеже противник был остановлен благодаря сложенным действиям мотострелков из 57 и 132 бригад, а также подразделений спецназа 346 обр СпН.
Одной из главных проблем СВО стало применение не по назначению подразделений специальной разведки: их использовали в качестве штурмовых групп, отрядов закрепления, мотопехотных ударных кулаков — как угодно, но только не отрядов для нанесения урона тыловым объектам противника.
В сегодняшних условиях спустя 16 месяцев СВО отряды армейского спецназа выполняют самый широкий спектр задач во взаимодействии с другими подразделениями. И зачастую их вклад — порой неочевидный и невидимый — становится решающим для выполнения общих задач.
https://t.me/rybar/49445

ПейзажиСВО: «На страже крымских берегов»  — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64С 2014 года на Украине не могут смириться с утратой Крыма. И если до начала СВО попытки «вернуть Крым» оборачивались терактами и диверсиями, то теперь гражданские и военные объекты на полуострове пытаются атаковать БЛА и ракетами.
На страже крымских берегов стоят войска ПВО и береговая оборона. Небо Крыма надёжно прикрыто от поползновений украинских террористов. На данный момент полуостров — практически самый защищённый с воздуха регион России.
Но угроза исходит не только с воздуха: на дежурстве постоянно комплексы береговой обороны «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс» и «Яхонт». Они применяются как для противодействия морским беспилотникам и лодкам противника, так и для ударов по объектам вражеской инфраструктуры.
https://t.me/rybar/49424

События на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Мы продолжаем знакомить Вас с нашими артами, посвященными ходу проведения СВО — к Вашему вниманию работы наших мастеров.
В сегодняшнюю подборку вошли сюжеты, связанные с героизмом российских военнослужащих в зоне боевых действий, а также нанесением огневого поражения распиаренной техники Запада.
Арты в высоком разрешении:
«Град неминуем»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64«Передышка»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64«Death from above»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64«Враг на подходе»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64«Зверобой»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64«Шторм во ржи»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64https://t.me/rybar/49406

ПейзажиСВО: «Корабельная мощь» — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64За годы использования МТ-ЛБ завоевали славу проходимой и надежной, а главное — неприхотливой техники. «Многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный» (ласково прозванный «мотолыгой», «мотолабой» и просто «метлой») несмотря на архаичную на первый взгляд конструкцию таит немалый потенциал.
На Запорожском направлении применяют МТ-ЛБ с корабельной артустановкой 2М-3М. С 25-мм орудий можно работать на расстояния до трех километров, что позволяет обрушивать на противника дождь из снарядов, выкашивая не только посадки, но и личный состав на легкобронированной технике.
Можно стрелять и по воздушным целям — правда, низкоскоростным. Но как и в случае с ЗУ-23-2, скорее всего, основными целями для этих орудий являются укрепления и строения, занятые противником.
https://t.me/rybar/49572

ДушаЗавода: Мотовилихинские заводы — наш арт в поддержку предприятий ОПКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики ПАО «Мотовилихинские заводы».
«Мотовилихинские заводы» берут свое начало в первой половине 18-го века как медеплавильное предприятие, в комплексе с которым впоследствии появлялись заводы по производству артиллерийских орудий. В Первую мировую войну Пермские «Мотовилихинские заводы» поставили Русской армии пятую часть артиллерийского вооружения.
Сейчас, на металлургических и машиностроительных мощностях «Мотовилихинских заводов» готовится крайне востребованная на полях СВО техника оборонного значения: артиллерийские орудия, миномёты и реактивные системы залпового огня.
«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускают самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Нона-М1» и многие другие артиллерийские системы.
https://t.me/rybar/49530

Немного рисунковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Автор АКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Автор mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64АРТподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64АРТподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Алексей Филиппов, позывной Фанат и КаштанкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64АРТподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Автор @ARTpodderjka
ШевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Ну и заканчиваю традиционно юморомНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Языки в желе, а не то о чем некоторые могли подуматьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Ты кто такой?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Резонно!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Давно пораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Третий элементлНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64Весь саммит НАТО в одном фото
А закончить хочу вот такимНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 64

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