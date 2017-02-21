Часто слышим "Оборотни в погонах", но есть оборотни и без погон!

Мое детство и юность прошли на Украине в 50-е годы.

Учился со мной в одном классе мальчик Ваня, отец которого в годы войны был полицаем. По окончанию войны он получил свой заработанный срок 10 лет. В школе у него была кликуха "полицай". После окончания 7 классов меньшая часть класса пошла учиться в другое село, где была 10-летка. В том числе он и я. И как-то по пути в школу, а расстояние между нашими селами было примерно 6 км, он попросил меня не рассказывать его кличку "полицай" и начал оправдывать отца, что его заставили по принуждению, что отец как бы не свирепствовал, а наоборот был на стороне мирного населения села.

Но этот Ваня с горем пополам закончил 8 классов, а в 9-ый не пошел. Наши пути разошлись. Прошли годы, распался СССР, и в 2015 году я поехал на Украину и посетил это село, ведь там остались друзья по школе. И в беседе с друзьями как-то я спросил про этого Ваню (Ивана Петровича). На что мне ответили, что Иван Петрович, как сын Шухевича, депутат местного "разлива" (сельской Рады), является ярым пропагандистом истории о том, как его отец боролся с советской властью и коммунистами. Разъезжает по школам района, выступает перед учащимися и населением. В общем, пропагандист бандеровщины!

А через несколько дней я с ним, чисто случайно, встретился в сельском магазине. Он сделал вид, что не узнал меня, но я все же подошел и представился, на что он сослался, что торопится, и нет времени поговорить.

К чему я все это пишу, что как много у нас подобных оборотней и перевертышей, которые ради благополучия своей задницы готовы на любое предательство.