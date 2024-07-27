Обнадеживающие новости

МАСШТАБНЫЙ РЕЙД С УЧАСТИЕМ БРОНЕТЕХНИКИ ПРОШЕЛ ПО МИГРАНТАМ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

На автодорогах выставили 25 контрольно-пропускных пунктов полиции. Задействовали около 250 сотрудников разных подразделений: от ДПС и ППС до миграционной полиции, оперативников и кинологов с собаками.

Полицейские остановили более 3 тысяч автомобилей и проверили порядка 3600 человек.

Еще во время рейда выявили несколько преступлений, связанных с наркотиками и подделкой миграционных документов.

В Москве, без особой шумихи, по делу о коррупции арестован и помещен в СИЗО "Бутырка" бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

По данным РИА Новости, Булгаковым была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенным ценам, даже в условиях СВО.

Экс-замминистра получил откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с Минобороны.

Однако, кучно пошло.

https://t.me/proofzzz/23850 ФСБ задержали зам. министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который был замом Шойгу.

Продолжается зачистка «старых» кадров.

Зато в танковом биатлоне мы первые были!

https://t.me/zloy_zhurnalist/16445 Регалии задержанного тыловика:

✔️ Герой Российской Федерации (2016),

✔️ Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени,

✔️ Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени,

✔️ Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени,

✔️ Орден Александра Невского (2014),

✔️ Орден "За военные заслуги",

✔️ Орден Почёта,

✔️ Заслуженный военный специалист Российской Федерации (2007),

✔️ Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005),

✔️ Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области военной науки.

Видимо с Тимуром Ивановым начал воевать еще в Русско-Турецкую.

Мой важнейший источник в МО РФ: женщина, которая стоит на кассе в местной столовке, скинула мне фото транспорта, который повезет все награды Генералиссимуса в суд. Уместилось с трудом.- насмехается Злой журналист

https://t.me/zloy_zhurnalist/16446

Вот еще одна красивая новость: Сообщение ТАСС: Сотрудники МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали группу лиц по делу о разбойных нападениях и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону. При обыске в квартире одного из задержанных силовики обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. Они направлены на экспертизу. Ведутся следственные мероприятия. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн рублей. Вот что пишет комбат Востока Александр Ходаковский:

На освобожленные территории после продвижения армии вперед хлынули разные "деловые люди" и начали качать права, прикрываясь высокими фамилиями или организацияии. Мариуполь особенно интересует подобного рода публику, которая попыталась поставить под сомнение эффективность правоохранительной системы и ведет себя на правах хозяина. Недавний конфликт между местным населением и гостями Республики, заехавшими на пляж на внедорожнике, примерно показыаает модель поведения "деловых людей" и их отношение к территории. Но никаких "особых прав" ни у кого нет - законы одни на всех.

https://tass.ru/proisshestviya/21454773

Ну и самая обнадеживающая новость. Слова Бастрыкина сподвигнули на принятие решения. Во Владивостоке создана дружина из участников СВО, которые будут ставить на место мигрантов, которые неподобающим образом себя ведут в городе. На основе этой дружины будут созданы ячейки и в других крупных городах. Отряд создан по инициативе губернатора Приморского края. Здравый губернатор - Олег Кожемяко.Губернаторам сейчас чаще нужно брать инициативу на себя если местное МВД, которое в федеральном подчинение не хочет или не может работать. Губернатор приморья создал добровольческий отряд из ветеранов СВО для поддержания порядка на улицах города. Олег Николаевич имеет свое видение по ситуации с мигрантами, которые не хотят соблюдать правила приличия и ведут себя неадекватно нарушая общественный порядок.

Сегодня он принял заступление на службу отряда, собранного из ветеранов СВО, призванного совместно с правоохранительными органами обеспечивать порядок на улицах города. В строю участники СВО, кто отслужил в составе добровольческого отряда «Тигр». Теперь их задача – вместе с правоохранительными органами, полицией и Росгвардией обеспечивать общественную безопасность и порядок в дальневосточной столице. Такие патрули появятся и в других городах края, когда отряд наберёт сотрудников. Пока это будет около 300 человек.

https://t.me/c/1524001401/26183

Удачи мужикам на посту, а остальным губернаторам надо брать пример, а не ваньку валять и ждать взрыва или когда жареный петух закукарекает