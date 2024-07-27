Обнадеживающие новости

МАСШТАБНЫЙ РЕЙД С УЧАСТИЕМ БРОНЕТЕХНИКИ ПРОШЕЛ ПО МИГРАНТАМ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
На автодорогах выставили 25 контрольно-пропускных пунктов полиции. Задействовали около 250 сотрудников разных подразделений: от ДПС и ППС до миграционной полиции, оперативников и кинологов с собаками.
Полицейские остановили более 3 тысяч автомобилей и проверили порядка 3600 человек.
https://t.me/specnazAlpha/27616
В Москве, без особой шумихи, по делу о коррупции арестован и помещен в СИЗО "Бутырка" бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии.
По данным РИА Новости, Булгаковым была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенным ценам, даже в условиях СВО.
Экс-замминистра получил откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с Минобороны.
Однако, кучно пошло.
https://t.me/proofzzz/23850ФСБ задержали зам. министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который был замом Шойгу.
Продолжается зачистка «старых» кадров.
Зато в танковом биатлоне мы первые были!
https://t.me/zloy_zhurnalist/16445Регалии задержанного тыловика:
✔️ Герой Российской Федерации (2016),
✔️ Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени,
✔️ Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени,
✔️ Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени,
✔️ Орден Александра Невского (2014),
✔️ Орден "За военные заслуги",
✔️ Орден Почёта,
✔️ Заслуженный военный специалист Российской Федерации (2007),
✔️ Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005),
✔️ Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области военной науки.
Видимо с Тимуром Ивановым начал воевать еще в Русско-Турецкую.
Мой важнейший источник в МО РФ: женщина, которая стоит на кассе в местной столовке, скинула мне фото транспорта, который повезет все награды Генералиссимуса в суд. Уместилось с трудом.- насмехается Злой журналист
https://t.me/zloy_zhurnalist/16446
Вот еще одна красивая новость:Сообщение ТАСС: Сотрудники МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали группу лиц по делу о разбойных нападениях и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону.При обыске в квартире одного из задержанных силовики обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. Они направлены на экспертизу. Ведутся следственные мероприятия. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн рублей.Вот что пишет комбат Востока Александр Ходаковский:
На освобожленные территории после продвижения армии вперед хлынули разные "деловые люди" и начали качать права, прикрываясь высокими фамилиями или организацияии. Мариуполь особенно интересует подобного рода публику, которая попыталась поставить под сомнение эффективность правоохранительной системы и ведет себя на правах хозяина. Недавний конфликт между местным населением и гостями Республики, заехавшими на пляж на внедорожнике, примерно показыаает модель поведения "деловых людей" и их отношение к территории. Но никаких "особых прав" ни у кого нет - законы одни на всех.
https://tass.ru/proisshestviya/21454773
Ну и самая обнадеживающая новость. Слова Бастрыкина сподвигнули на принятие решения.Во Владивостоке создана дружина из участников СВО, которые будут ставить на место мигрантов, которые неподобающим образом себя ведут в городе. На основе этой дружины будут созданы ячейки и в других крупных городах. Отряд создан по инициативе губернатора Приморского края.Здравый губернатор - Олег Кожемяко.Губернаторам сейчас чаще нужно брать инициативу на себя если местное МВД, которое в федеральном подчинение не хочет или не может работать.Губернатор приморья создал добровольческий отряд из ветеранов СВО для поддержания порядка на улицах города.Олег Николаевич имеет свое видение по ситуации с мигрантами, которые не хотят соблюдать правила приличия и ведут себя неадекватно нарушая общественный порядок.
Сегодня он принял заступление на службу отряда, собранного из ветеранов СВО, призванного совместно с правоохранительными органами обеспечивать порядок на улицах города.В строю участники СВО, кто отслужил в составе добровольческого отряда «Тигр». Теперь их задача – вместе с правоохранительными органами, полицией и Росгвардией обеспечивать общественную безопасность и порядок в дальневосточной столице. Такие патрули появятся и в других городах края, когда отряд наберёт сотрудников. Пока это будет около 300 человек.
https://t.me/c/1524001401/26183
Удачи мужикам на посту, а остальным губернаторам надо брать пример, а не ваньку валять и ждать взрыва или когда жареный петух закукарекает
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