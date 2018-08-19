Договоренности по Каспию предотвратили заговор США и НАТО

Белый дом и Североатлантический альянс намеревались создать военные базы в Каспийском море, уточнил президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани заявил в среду, что подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила планы США и НАТО по отправке своих вооруженных сил в регион.

"Заговор США и НАТО был в том, чтобы на побережье Каспийского моря высадились их солдаты, здесь оказались бы американские корабли, вертолеты и военные базы, - приводит слова Роухани агентство Fars. - Однако конвенция запретила создание военных баз и присутствие иностранных судов на Каспии. Согласно договоренностям, каждое судно, находящееся в акватории этого моря, должно быть под флагом одного из пяти прикаспийских государств".

Роухани подчеркнул, что с точки зрения безопасности региона конвенция имеет большое значение. "В ходе последнего саммита был решен ряд важных вопросов, которые вызывали озабоченность Ирана и других стран. Самым важным из них был вопрос безопасности Каспийского моря", - отметил он.

12 августа прошло заседание пятого Каспийского саммита, по итогам которого президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана скрепили подписями конвенцию, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

Шойгу заявил, что в Каспийске появится полноценная военно-морская база

В настоящее время ведется масштабное строительство Минобороны РФ

Москва, 15 августа - АиФ-Москва.

Современная военно-морская база появится в Каспийске, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Во время совещания по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии он отметил, что база должна быть оснащена системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Одним из главных вопросов он назвал организацию ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона.

Шойгу подчеркнул, что решение о передислокации флотилии из Астрахани в Дагестан было принято в 2017 году. По его словам, сейчас ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты и строительство объектов в порту Махачкала. Кроме того, завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения 177-го полка морской пехоты, который в настоящее время только формируется. Также обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами.

Министр призвал уделять особое внимание жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу.

Напомним, сейчас в Каспийске строятся пирсы, причалы, пункты обслуживания и жилье. Ведутся работы по созданию культурно-досугового центра.

В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения.

ТАСС

http://www.aif.ru/society/army/shoygu_zayavil_chto_v_kaspiys...