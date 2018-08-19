Договоренности по Каспию предотвратили заговор США и НАТО

Белый дом и Североатлантический альянс намеревались создать военные базы в Каспийском море, уточнил президент ИранаПрезидент Ирана Хасан Роухани заявил в среду, что подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила планы США и НАТО по отправке своих вооруженных сил в регион.
"Заговор США и НАТО был в том, чтобы на побережье Каспийского моря высадились их солдаты, здесь оказались бы американские корабли, вертолеты и военные базы, - приводит слова Роухани агентство Fars. - Однако конвенция запретила создание военных баз и присутствие иностранных судов на Каспии. Согласно договоренностям, каждое судно, находящееся в акватории этого моря, должно быть под флагом одного из пяти прикаспийских государств".
Роухани подчеркнул, что с точки зрения безопасности региона конвенция имеет большое значение. "В ходе последнего саммита был решен ряд важных вопросов, которые вызывали озабоченность Ирана и других стран. Самым важным из них был вопрос безопасности Каспийского моря", - отметил он.
12 августа прошло заседание пятого Каспийского саммита, по итогам которого президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана скрепили подписями конвенцию, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.
Шойгу заявил, что в Каспийске появится полноценная военно-морская база
В настоящее время ведется масштабное строительствоМинобороны РФ
Москва, 15 августа - АиФ-Москва.
Современная военно-морская база появится в Каспийске, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Во время совещания по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии он отметил, что база должна быть оснащена системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. Одним из главных вопросов он назвал организацию ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона.
Министр призвал уделять особое внимание жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу.
Напомним, сейчас в Каспийске строятся пирсы, причалы, пункты обслуживания и жилье. Ведутся работы по созданию культурно-досугового центра.
В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения.
http://www.aif.ru/society/army/shoygu_zayavil_chto_v_kaspiys...
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