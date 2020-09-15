Казань. Было-стало - 23

Первая часть Вторая часть Третья часть Четвёртая часть Пятая часть

Шестая часть Седьмая часть Восьмая часть Девятая часть Десятая часть

Одиннадцатая часть Двенадцатая часть Тринадцатая часть

Четырнадцатая часть Пятнадцатая часть Шестнадцатая часть

Семнадцатая часть Восемнадцатая часть Девятнадцатая часть

Двадцатая часть Двадцать первая часть Двадцать вторая часть

Продолжаем путешествие. Новости СМИ2

_____________

Угол Зилантовской и Московской (в советское время — Моисея Соломоновича Урицкого и Клары Цеткин). Прошу прощения за старинную фотографию плохого качества; другой нет. Это дом купца Ивана Ивановича Алафузова, номер 7 в нашем Списке зданий, которым грозит уничтожение или потеря исторического облика. Примерная дата постройки — 1810-е годы.

Иван Иванович, по некоторым данным, купил дом в 1860-х годах. Примерно в ту же пору тесть Алафузова, Сергей Евсеевич Александров, подарил зятю прилегающие к дому четыре участка земли.

После 1917 года дом был уплотнен, а после войны здесь поселился Казанский механический завод. Это огромная и изрядно загаженная ныне территория, около 6 гектаров. На фотографии дом в 1912, 2019 и 2007 годах.

8 апреля 1929 года Президиум Татарского Центрального исполнительного комитета принимает резолюцию закрыть и снести Боголюбскую церковь, что в Адмиралтейской слободе, на улице Екатерининской. Резолюцию подписывает Миннигарей Ахметович Ахметшин, бывший руководитель НКВД ТАССР. В резолюции указано, что в Заречном районе достаточное количество церквей для верующих. Правда, через небольшое время остальные церкви в Заречье тоже были уничтожены. Боголюбскую церковь разобрали на кирпичи, из которых потом возвели школу и баню в Заречье. На старой фотографии рабочие позируют на крыше перед началом сноса. Церковь, возведенная на деньги купца Сергея Егоровича Павлова, простояла 100 лет. На ее месте построили речное училище, а на уничтоженном церковном кладбище поставили общежитие. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Когда вас спросят, как Казань изменилась за последние 70 лет, просто покажите эти фотографии. Это так называемый Коровий мост через Казанку, он стоял в Подлужной слободе. Кстати, недалеко от того места, где в 1990-е был понтонный мост. По мосту на противоположный берег гнали пастись скотину — там были большие заливные луга. В середине 1950-х из-за строительства Куйбышевской ГЭС Казанка поднялась примерно на 11 метров. Около трети города оказалось под водой, ушли под воду и заливные луга. Оцените родную ширину Казанки. Теперь в этом месте строят набережную. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 70 лет. Улица Поперечно-Воскресенская (сейчас Астрономическая) на перекрестке с Малой Проломной (сейчас Профсоюзная). В начале прошлого века фотограф выбрал это место, чтобы запечатлеть Воскресенский собор на вершине холма. Его уничтожат в начале 1930-х, почти 20 лет здесь будет пустырь, и только после войны разобьют небольшой газон, а часть места займет корпус химфака. Слева на перекрестке стоит роскошное здание бывшей аптеки Фердинанда Христиановича Грахе. Ученик великого нашего ученого Александра Михайловича Бутлерова, Грахе оказался прекрасным коммерсантом и основал самое большое аптечное предприятие в Казани. Дом Грахе выстроил Генрих Бернардович Руш. Справа — дом Блохина с надписью «Счетоводные курсы», выстроенный в 1840-х архитектором Сенной мечети Александром Ивановичем Песке. Сейчас на месте дома торчит паркинг. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Желая устроить вполнѣ приличное каменное зданiе въ Черноозерскомъ саду на углу улицъ Лобачевской и Лѣвой Черноозерской (гдѣ помѣщается полицейская будка) для продажи цвѣтовъ и вообщѣ продуктовъ цвѣтоводства, я позволяю себѣ покорнейшѣ просить городскую управу отвести для данной цѣли въ указанномъ мѣстѣ участокъ земли мерою до 100 квадратныхъ саженъ срокомъ на 12 лѣтъ съ тѣмъ, что по истеченiи указаннаго срока все построенное мною должно поступить въ собственность города. Подпись: Михаилъ Николаевичъ Квасниковъ, 11 марта 1900 года. Через год, в мае 1901 года, магазин Квасникова был построен. С тех пор беспрерывно 118 лет здесь торгуют цветами. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. В 1798 году на углу Воздвиженской и Поперечно-Казанской улиц помещик и аристократ Порфирий Львович Молоствов возводит себе дом. Руководит стройкой губернский архитектор Филипп Емельянович Емельянов. Незадолго до смерти Молоствова в 1807 году городские власти выкупают дом под 1-ю мужскую гимназию. Спустя четыре года бывший архитектор Нижнего Новгорода Смирнов и наш Яков Михайлович Шелковников перестраивают дом и расширяют его. В Первую Отечественную войну 1812 года в гимназию из Москвы переехали эвакуированные. Здесь учились великие люди: химик Бутлеров, первооткрыватель Антарктиды Симонов, поэт Державин, великий живописец Шишкин. При гимназии была Вознесенская церковь, давшая название части нынешней улицы Карла Маркса. В 1932 году в здание въехал Казанский авиационный институт. Церковь было уничтожена, а на освободившемся месте пристроили новое крыло по проекту Ахмеда Гадиевича Бикчантаева и Всеволода Дубровина. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет. Мне часто попадаются фотографии одного и того же места, сделанные в разные годы или даже разные эпохи. Здание Казанской почтовой конторы начиналось на Большой Покровской улице (ныне Карла Маркса) и выходило на Театральную площадь (ныне площадь Свободы). Кажется, перестраивалось оно больше четырех раз и в конце концов изменилось неузнаваемо. Сейчас зданию около 220 лет и здесь теперь учебный корпус КНИТУ-КАИ. Мало кто знает, что писатель и философ Александр Иванович Герцен останавливался в здании конторы весной 1835 года по пути в пермскую ссылку: "Три дня я бродилъ съ жандармами по городу. Татарки съ покрытыми лицами, скуластые мужья ихъ, правовѣрныя мечети рядомъ съ православными церквями — все это напоминаетъ Азiю и Востокъ." Вдали на верхнем снимке видна колокольня Покровской церкви, она дала название улице, а ее саму снесут в 1930-е. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет. Две фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.

Улица Воскресенская (она же Кремлевская) на перекрестке с Поперечно-Вознесенской. На втором плане стоит дом Мергасова — Челышева. Ничего не изменилось, кроме исчезнувших мостовой, фонаря, балкона. Театральная площадь, она же площадь Свободы. Парад в честь столетия Отечественной войны 1812 года. Публика взирает на происходящее с балкона старого театра. Вековой юбилей победы над Наполеоном справляли с размахом. На площади даже установили гипсовую статую князя Голенищева-Кутузова, и были планы отлить фигуру победителя императора французов из бронзы. Стали собирать деньги; в старой Россiи часто этим занимались. Памятник, впрочем, так и не поставили, помешала начавшаяся через два года война, а потом переворот и революция. Театр сгорел спустя семь лет и был разобран только в середине 1920-х, а на месте памятника Кутузову спустя всего четыре десятилетия воздвигли статую Ленина. Место и страна изменились неузнаваемо. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 107 лет.

Сегодня семь лет, как снесли бывшую Александровскую больницу (казанцам она известна как Дом культуры медработников) на улице Ново-Горшечной (она же Бутлерова). Красивое 150-летнее здание сносили спешно, чтобы никто не мог помешать. Утром остался только недоразнесенный первый этаж. До сих пор никто не знает, для чего ее уничтожили, потому что за семь лет на ее месте не построили НИ-ЧЕ-ГО. Больницу возвели в 1866 году для рабочих и ремесленников, попечителем был купец-старообрядец Яков Филлипович Шамов, строитель другой известной больницы. Здание не было внесено в реестр памятников, и потому собственник разрушил его без юридических последствий для себя лично. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Один из красивейших домов под Кремлем, 1878 года постройки. Владел им Устин Феофилактович Бочаров, бывший крестьянин, сумевший сколотить неплохой капитал. За три года до постройки дома Бочаров с детьми был причислен к казанскому купечеству первой гильдии, то есть имел капитал больше 50 тысяч рублей — целое состояние по тем временам. Дом Бочарова был без жалости снесен в 1990-е годы вместе с целым кварталом. На этом месте до сих пор пустырь. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Первоначальный проект нового здания для Казанского политехнического института разработал московский архитектор Георгий Самарьевич Гурьев-Гуревич. Это был 1929 год — последние вздохи авангарда и конструктивизма, потому Гуревич создал конструктивистское здание с простой и легкой пластикой без декора и всяких архитектурных излишеств.

Ректорату, однако, не понравилось творение Гуревича, и они объявили новый конкурс на доработку уже построенного здания. К тому времени политех был преобразован в Казанский химико-технологический институт. Выиграл проект первого секретаря Татарского отделения Союза архитекторов СССР Исмагила Галеевича Гайнутдинова (архитектор будущего памятника Салавату Юлаеву в Уфе и оперного театра в Казани). Гайнутдинов превратил гурьевский конструктивизм в сталинский ампир. Здание он не перестраивал, но навешал на ротонду коллонаду и обставил декоративными элементами фасад.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 90 лет.

На углу Жуковского и Большой Красной открыли после реконструкции дом Колодкиной 1880-х годов постройки.

Фасад сохранен и восстановлен, балкон воссоздан, как и все правое крыло. В этом доме, кстати, жил Фатих Амирхан в 1920-е.

Разница между фотографиями почти 100 лет.

Чрезвычайно интересно и немного печально находить в Казани места, изменившиеся до самой последней детали, когда ничего не остается от прежней обстановки. Вот одно из таких мест: сад семьи профессора Императорского Казанского университета Эмилиана Валентиевича Адамюка на улице Поперечно-Грузинской, ныне Жуковского. Там стоял их дом, за которым простирался сад с фонтаном и дубовой аллеей. Адамюк основал в Казани частную практику, куда стремились попасть со всего Поволжья и даже с Урала. Он умер в 1906 году, его семья эмигрировала после 1917 года. Сад был вырублен в 1940-е под строительство 116-й школы. Я в ней учился и помню в конце 1980-х остатки сада и аллеи. Их окончательно выкорчевали в начале 2000-х, когда сносили улицу Жуковского. От старинных деревянных домов остался один, да и он сгорел в прошлом году. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 120 лет. Перекресток улиц Пушкина и Горького в 1964 году. Обратите внимание на маленький белый двухэтажный дом 1854 года постройки на самом углу. В историю Казани он вошел под фамилиями трех владельцев — Лапина, Григорьева и Вятских. В нулевые годы историческое здание было снесено, несмотря на статус памятника, а на его месте турецкая компания Erel Insaat (тогда в Казани почти все строили турки) возвела по проекту Михаила Борщевского так называемый бизнес-центр «Пушкинский», который отдаленно повторяет мотивы старого дома. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет. Казанское общество пчеловодства просуществовало очень недолго, всего 14 лет, но было очень влиятельной организацией в Казани, да и во всей Имперiи, пожалуй. Годовой доход его превышал 50 тысяч рублей, что можно сравнить с самыми большими состояниями губернского купечества. У общества был музей и свое издательское дело, обширные пасеки, где пчеловодству обучались сотни казанцев. Татары, у которых образование всегда стояло на первом месте, а система обучения была самой передовой и разветвленной в России, переводили, кажется, все издания и книги общества на татарский язык и выпускали большими тиражами. После 1917 года все закончилось. Общество находилось на Рыбнорядской улице (ныне Пушкина) в доме Бурганутдина Фахрутдиновича Муллина; сейчас тут торгово-промышленная палата. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 105 лет. Каких-то 100 лет назад Булак был судоходным. По нему ходили не только лодки, но и баржи. Например, Успенскую церковь, на чьем месте стоит «Пирамида», в Гражданскую войну превратили в склад зерна, которое на баржах доставляли по Булаку. Сейчас это обычный канал. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 110 лет. Сейчас трудно представить Булак с пологими берегами, со свободным проходом к воде, с маленькими жилыми домами прямо на набережной. Тем более трудно представить, что в этом месте Булак не заканчивался, а продолжал свое течение и впадал в Казанку. Ничего, что мы видим на верхнем снимке, не сохранилось, даже Булак больше не река, как указано на старинной открытке, а обычный канал. Половину засыпали еще 60 лет назад, оставшееся русло заковали в бетон. Даже как-то трудно поверить, что оба снимка сделаны с одной точки с разницей почти 120 лет. Улица Подлужная на перекрестке с Институтским спуском (сейчас улица Толстого). Единственный дом с верхней карточки, сохранившийся до наших дней, — это усадьба XIX века. От нее остались одни стены. Она и еще два-три домика — единственные напоминания о снесенной в 1990-е годы Подлужной слободе. Я выделил усадьбу на двух снимках красными точками. Датировка снимка приблизительная, это незадолго до 1917 года или несколькими годами позже. Трудно представить, что нынешний депрессивный и разрушающийся Кировский район был некогда центром городской жизни. В 1880 году в Адмиралтейской слободе, на Московском тракте (сейчас улица Клары Цеткин), была организована Камско-Волжская частная промышленная выставка. Организовал ее этнический финн Густав Густавович Тальквист. Местом выбрали пристани на Казанке (сейчас от нее осталось только болото, которое называют старым руслом). Выставка разместилась в нескольких красивейших павильонах (один из них виден на старинном снимке). Часть из них заняло депо конки, выставка также продолжалась в саду «Тиволи», разбитом Тальквистом рядом с депо. От садов на Московском тракте не осталось и следа, их вырубили под строительство механического завода, о котором сейчас напоминают лишь рассыпающиеся трупы заброшенных корпусов. Единственное здание со старинного снимка, дожившее до наших дней, — это мельница (она стоит с правого края на обеих фотографиях. Разница между снимками — 140 лет.

Еще один взгляд на Камско-Волжскую частную промышленную выставку, проходившую в 1880 году в Адмиралтейской слободе на Московском тракте.

Выставка размещалась в районе пристаней на Казанке и тянулась вплоть до депо Казанской конно-железной дороги. Собственно, ее и организовал владелец конки Густав Густавович Тальквист. Она разделялась на промышленный, технический и сельскохозяйственный отделы и проработала от начала лета до ноября, то есть полгода, а все деньги от продажи билетов пошли на открытие в Казани ремесленного училища.

В саду «Тиволи» возвели башню-павильон. Выставляли все, что производилось в Казани: пиво Петцольда, минералка Заусайлова, мыло Крестовниковых, азиатская обувь Галеева и т.д.; на выставку приехала почти вся промышленность Поволжья.

На верхней фотографии — сельскохозяйственный павильон.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 139 лет.

Старое русло Казанки - все, что осталось от старой реки. Сейчас это заброшенное и загаженное место, а до 1940-х годов здесь кипела жизнь. Мост, соединяющий Адмиралтейскую и Ягодную слободы, был деревянным, в 1920-х начали возводить железобетонный мост. Строили быстро, с большими ошибками, в результате чего конструкции неоднократно обрушались. К 1930 году мост закончили, но он быстро пришел в негодность; пришлось убрать с него трамвайные рельсы, а потом вовсе запретили транспорт. Это случилось еще в 1960-е годы, но до конца 2000-х по нему разрешалось ходить; сейчас запрещено и это. Мост очень красивый, но спасти его трудно. Это железобетонная конструкция, и проблема, что металлический каркас внутри ржавеет, увеличивается и разрушает бетон. Есть проект накрыть мост стеклянным куполом и сделать смотровую площадку с ресторанами. С моста действительно открывается красивый вид... Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 70 лет. Мы снова на Камско-Волжской частной промышленной выставке, что проходила на Большой Московской улице (ныне Клары Цеткин) в 1880 году. Перед нами депо конно-железной дороги, что тогда превратили в павильон механического отдела выставки. Позади депо простирается сад «Тиволи», там стоит башня — почти копия известного павильона Русского отделения Парижской всемирной выставки 1877 года. По правде, на здании депо должна висеть мемориальная доска в память об одном из первых начальников Владивостока капитан-лейтенанте Александре Адольфовиче Этолине. Именно Этолин, человек необычной судьбы, и Густав Густавович Тальквист построили конно-железную дорогу в Казани, чем навсегда вписали свои имена в историю города. Здание депо признано памятником истории, но на деле это заброшенное и разрушающееся строение. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 139 лет. В октябре 1904 года в присутствии Его превосходительства Казанского губернатора Николая Дмитриевича Сазонова в Адмиралтейской слободе на Большой Московской улице (сейчас Клары Цеткин) открылось речное училище. Его директором стал инспектор судоходства Михаил Васильевич Черепанов. Именно Черепанов стал инициатором создания училища и выбил от Казанской городской думы финансирование на его содержание 2000 рублей. Здание построили трудами и помощью судовладельца Сергея Андреевича Землянова. Деревянный корпус возвели рядом с домом Алафузова, он виден слева на обоих снимках. Спустя 115 лет на этом месте не осталось даже напоминания об училище, а дом Алафузова превратился развалины. Вот еще одно сравнение старой и нынешней Казанки. На верхнем снимке видна Смоленско-Димитревская церковь, что стояла в Ягодной слободе (по ней выстраивалась композиция). Церковь снесли в 1933 году; на ее месте возвели школу номер 81. В конце 1920-х Адмиралтейскую и Ягодную слободы соединил железобетонный арочный мост. Его возводил Дмитрий Владимирович Кованько. Правнук архитектора рассказал мне, что мост проектировался как бесшарнирный, однако под одной из береговых опор оказался плывун: «У моста в середине пролета оказался шарнир (т.е. он треснул, млность бетонной арки нарушилась). Но всю войну мостом пользовались, и танки по нему ходили». Кованько восстанавливал Романовский мост в Зеленодольске, строил вокзал в Бугульме. После Казани он работал архитектором в довоенном Сталинграде. Мост Кованько закрыт и ждет своей участи. Скорее всего, его снесут. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 140 лет.

Закрытие советских кинотеатров «на своей улице» сильно повлияло на жизнь в районах. Кинотеатр «Звезда» на Клары Цеткин вместе с садом Рыбака и несколькими предприятиями превращали Кировский район в самодостаточный: работа — развлечения — жилье — все в одном месте. Относительно недавно это все закончилось: разом закрылись все предприятия, кинотеатр, больше четверти века был заброшен парк, а из досуга остались только магазины с дешевым пойлом. Кировский район — один из самых красивых и самобытных в Казани, но последние годы довели его до вырождения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Улица Новокомиссариатская (сейчас Муштари, при коммунистах — Абрама Комлева). Двухэтажный дом, украшенный национальными флагами Россiи, и одноэтажный флигель — это дворянская усадьба семьи Лихачевых, которая стояла здесь с незапамятных времен. Оба здания были построены при императоре Николае Павловиче и сохранились до наших дней; главный дом жилой, а во флигеле в советские годы был грязный и темный магазин, где продавали овощи пополам с землей, сейчас здесь ресторан. Самый известный из рода Лихачевых — Андрей Федорович, основатель Казанского музея, того самого, что занимает Гостиный двор у Кремля. На музее до сих пор красуется вензель АЛ в честь Андрея Лихачева, а на родовом доме Лихачевых висит мемориальная доска. Еще не построено здание Дворянского банка (там сейчас ГИДУВ), но на старинной карточке уже виден забор, огораживающий стройку. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 107 лет. Бывшая улица Покровская, ныне Карла Маркса. Перед вами двухэтажный дом с антресолями, возведенный в 1770 году великим Василием Ивановичем Кафтыревым. Одноэтажный флигель рядом построил в 1880-е Лев Казимирович Хрщонович. Дом известен тем, что здесь жил Лев Николаевич Урванцов, купеческий сын, ставший довольно известным в старой Россiи писателем и драматургом. После 1917 года он эмигрировал. У дома Урванцова были красивые каменные ворота, от которых осталось лишь воспоминание, равно как от флигеля, который снесли в нулевые, чтобы построить на его месте офисный центр. В советские времена дом был доведен до состояния трущобы, что очень хорошо видно на верхнем снимке. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 40 лет. А вот флигель дома Урванцова с надворными постройками и каменными воротами. От ворот остались только два правых столба, а от флигеля, возведенного по проекту Льва Казимировича Хрщоновича, — только воспоминание. Сейчас на этом месте не самый плохой офис с претензией вписаться в разрушенную историческую среду.

Разница между фотографиями больше 110 лет. Дом Петровой — Апехтина — Афанасьевой, украшенный к 300-летию правящего Дома Романовых в 1913 году. Дом возведен в 1851 году и был перестроен в 1882-м; благополучно пережил XIX и страшный XX век, но в наше время, был изуродован новыми владельцами. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 116 лет.

Советская улица Комлева, сейчас Муштари. Сегодня, наверное, трудно уже представить, что в центре Казани совсем недавно еще было производство — швейная фабрика № 10. Сейчас легкая промышленность в Татарстане практически исчезла: из десяти швейных фабрик остались лишь три-четыре, в Казани ни одной; последним закрылся «Адонис».

Слева видна часть дома — бывшая главная контора Торговаго дома Дмитрия Ивановича Черноярова. Дом справа был построен в 2004-м. Дома во дворе расселены и дожидаются своей участи.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 40 лет.

Казанская ударно-огневая бригада позирует на Грузинской улице (сейчас улица Карла Маркса) перед отправкой на Южный фронт в сентябре 1920 года. Бригада принимала участие в так называемой Перекопско-Чонгарской наступательной операции красных в Крыму, после которой пали Южный фронт и врангелевский Крым. В 1919 году в Казани была сформирована резервная Запасная армия большевиков под командованием Бориса Гольдберга. В составе армии появилась ударно-огневая бригада. Перед отправкой на фронт ее экипировали в форму царской армии с остроконечными шлемами, которые потом назовут буденновками. На вооружении у казанцев были новейшие фугасные огнеметы и британские танки Mark I. Бригада стоит у дома телеграфной конторы. Он сохранился по сей день, но сильно перестроен уже в советские времена; из двухэтажного стал трехэтажным.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Большой Лядской и Новокомиссариатской улиц (сейчас Горького и Муштари). На старинном снимке — богадельня Потомственного и Почетного Гражданина Константина Леонтьевича Крупенникова, сына одного из самых знатных казанских купцов. Семья Крупенниковых много жертвовала на благотворительность. Эта богадельня была открыта в 1890-х годах и предназначалась для содержания «неимущихъ, престарѣлыхъ и увѣчныхъ лицъ женскаго пола изъ сословій купеческаго, мѣщанскаго и цеховыхъ г. Казани». Старинное фото сделано задолго до открытия богадельни. Этот дом был возведен в 1830-е годы и перестраивался не один раз. В числе его архитекторов — Петр Григорьевич Пятницкий и Лев Казимирович Хрщонович. При богадельне была домовая церковь. Здание неплохо сохранилось, пройдя через XX век, и было разрушено в 2005 году. Сейчас на этом месте турецкое консульство. Новая постройка стилистически повторяет контуры старого дома. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около полутора веков. Былую красоту старой Казанки и Адмиралтейской слободы с трудом, но можно разглядеть по сей день. Теперь об этих местах говорят в контексте экологической реабилитации. Дворец, возведенный в 1900 году на деньги промышленника Ивана Ивановича Алафузова, проектировал известный нам архитектор Лев Казимирович Хрщонович. Строился он как Образовательный дом Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов в Казани, а с 1909 года носил имя погибшего императора Александра II. Хрщонович построил большой зрительный зал со сценой, потому дом называли еще Народным театром. После революции дворец стал Домом культуры, а сейчас ремонтируется. После здесь будет штаб известного детского фестиваля «Созвездие — Йолдызлык». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 110 лет. Павильон Торгово-промышленного общества Алафузова на Международной выставке мелкой промышленности, профессионального образования и сельского хозяйства. Выставка завершилась 110 лет назад, а проходила в Русской Швейцарiи (теперь здесь парк Горького). Обе фотографии сделаны с одной точки.

Дом 1911 года постройки в свое время предлагали снести. Этот дом находится на улице Поперечно-Казанской (сейчас Япеева), его по ошибке называют гимназией Мануйлова. Гимназии там никогда не было. Это один из первых домов в Казани, построенный из силикатного кирпича. В 1904 году недалеко от Кизической слободы (сейчас это район ТЦ «Тандем») появился завод товарищества Волжско-Камского парового завода песчано-известкового кирпича; основателем его стал Иван Никитич Колмаков. Спустя семь лет после открытия завода возвели дом на Поперечно-Казанской, а принадлежал он купцу Александру Степановичу Алексееву. В 1908 году Алексеев выкупил участок у некоего господина Флейштейна, разобрал старую полукаменную постройку и заказал трехэтажный дворец в популярном стиле модерн. Он был доходным, там снимали жилье. В первые годы советской власти там поселился Дом охраны материнства и младенчества.

Оба снимка с одной точки с разницей что-то около 90 лет.

Черноозерский сад и первый дом Горсовета, больше известный как Мергасовский. Это послевоенные 1940-е годы, дому почти 20 лет. Спустя семь десятилетий он стоит заколоченный, необитаемый и разрушающийся.

Маленький деревянный домик — это для смотрителя парка. Было время, когда такие стояли во многих городских парках.

Обратите внимание на фонтан в центре снимка. Сейчас уже мало кто помнит, что на месте нынешней перголы еще относительно недавно работал второй в Казани фонтан, построенный Казанскимъ обществомъ водоснабженiя в 1880-х годах. Первый фонтан в Лядском саду восстановили несколько лет назад. Второй фонтан появился в Черноозерском саду, но его сломали в советские годы. Третий фонтан с амурчиками в Николаевском сквере работает до сих пор.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Ивановский спуск, что идет от Кремля, назван по Иоанно-Предтеченскому монастырю — он стоял почти 400 лет, до 1930-х годов.

Высота Спасской башни Казанского Кремля составляет 47 метров, а трехшатровый главный собор Иоанно-Предтеченского монастыря был всего на пару метров ниже. Четыре шатра — кремлевский и монастырские — составляли прекрасный и неповторимый ансамбль, заметный с Волги и бывший визитной карточкой старой Казани.

На верхнем снимке монастырь незадолго до сноса. От обители остались лишь колокольня (она выглядывает сквозь ельник на нижнем снимке) и маленькая церквушка с двумя корпусами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 90 лет.

Дом наследниц Хлудовых до советской власти и после неё.

Улица Мостовая (сейчас Миннуллина), церковь Сошествiя Святаго Духа при суконной мануфактуре, которая перешла в руки купца Ивана Афанасьевича Михляева. Деньги на строительство церкви дала жена Михляева, Евдокия Ивановна. Это была церковь для рабочего люда, в приходе были зарегистрированы несколько тысяч человек. После 1917 года церковь закрыли, колокольню и часовню снесли, а оставшееся приспособили под рабочий клуб с жилыми квартирами.

С 1950-х годов в церкви работал театр кукол «Экият».

Лишь несколько лет назад Духосошественскую стали возрождать. Заново выстроили колокольню, а в прошлом году рядом возвели православную школу.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 130 лет.

Здание Бактериологического института на углу Институтского спуска (ныне улица Толстого) и Большой Красной — одно из красивых в Казани. Его построил на рубеже веков Лев Казимирович Хрщонович. Снимок сделан в 1920-е, о чем свидетельствует вывеска на старо-татарском языке. На аттике здания изначально находился двуглавый орел, но при советской власти его убрали.