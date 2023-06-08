Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.60

16 мая Киев объявил, что все ракеты сбили (почему-то больше, чем было запущено). А это во сне? Страшном сне.

https://t.me/rustroyka1945/10492

Россия завершила разработку ЗРК "Птицелов" для ВДВ Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса предназначается для защиты войск от воздушного нападения противника. "Птицелов" оснащён 12 управляемыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км. Новейшее ЗРК имеет современную оптико-электронную систему управления и два пакета по шесть зенитных ракет 9М340 на вооружении.

Новое средство ПВО представляет собой боевой модуль "Сосна" на авиадесантируемом шасси БМД-4М.

Эксперты называют "Птицелов" уникальным ЗРК, который значительно усилит противовоздушную оборону подразделений ВДВ. "Птицелов" может заменить в Воздушно-десантных войсках комплекс "Стрела-10".

https://t.me/boris_rozhin/85980



В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Республики Алтай, младший сержант Владислав Копергенович Константинов.

За время учебы и службы показал себя как старательный, целеустремленный, добросовестный, ответственный человек, отличался храбростью, смелостью и искренностью.

Служил по контракту на Сахалине, затем отправился на спецоперацию.

Погиб 6 мая, мужественно и самоотверженно выполняя воинский долг.

Вечная и светлая память Герою!

https://t.me/strana_geroev/4464

24-летняя девушка из Екатеринбурга погибла под Бахмутом, отправившись помогать раненым бойцам.

Юлия Мищенко находилась в зоне СВО с августа 2022 года. Сначала она ухаживала за военными в госпитале, а с января подключилась к эвакуации раненых с первых линий фронта.

11 мая девушка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.

У нее никого не было из родных. Бабушки не стало, а родители разбились год назад....

Вечная память героине!

18 мая 2023 года в Севастополе простились с Вадимом Чепелевым - водителем гаубичного артиллерийского взвода 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны и Артемом Сухецким - водителем 3 гранатометного отделения гранатометного взвода 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Вадим родился на Украине, в Лисичанске Луганской области. Воевал с 2014 года в составе Донецкого ополчения, затем переехал в Севастополь к маме и сестре, стал членом севастопольского казачьего общества, активно участвовал во всех мероприятиях. В июле прошлого года решил пойти добровольцем. Погиб во время специальной военной операции в Херсонской области. Артем родился в с. Первоконстантиновка Чаплинского района Херсонской области. Переехал в Севастополь после женитьбы. Тоже не смог оставаться в стороне и пошел освобождать свою родную землю от нацистов. Был ранен во время специальной военной операции в Херсонской области. Умер в госпитале в Севастополе от полученных ранений.

Вечная память Героям.

https://t.me/rabotaembrat/5981

Двое сапёров центра «Лидер» погибли при выполнении работ по разминированию территорий ДНР. Старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко проводили работы по очистке местности для восстановления линий электропередачи.

Оба сапёра имели большой опыт и неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для разминирования.

Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших.

https://t.me/rabotaembrat/5983

Один из авторов "Уральских пельменей", бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации, церемония прощания с ним состоялась в Екатеринбурге. Истомин ушел добровольцем, погиб еще в июне прошлого года.

СМИ пишут, что его похоронили сегодня с военными почестями. Выяснилось, что в прошлом году бард отправился добровольцем на СВО, но потом связь с ним пропала, он был признан пропавшим без вести. Погиб Истомин почти год назад, но его семья узнала об этом только сейчас.

Игорю Истомину вручат госнаграду посмертно.

Сегодня, 18 мая, его похоронили с воинскими почестями.

https://t.me/c/1524001401/9627

Государственные, и ведомственные награды командира 108-го гв. десантно-штурмового полка 7-й гв. дшд ВДВ полковника Виталия Сукуева (Легион). Полковник Сукуев погиб 28 сентября находясь на Херсонском направлении, на котором в те дни шли тяжелые бои. За время службы полковник Сукуев был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова. Посмертно он удостоен звания Героя России.

https://t.me/ok_spn/24622

Экипаж модифицированного танка Т-80БВМ нанес удары по позициям ВСУ. Двигатель мощностью больше 1 тыс. лошадиных сил разгоняет многотонную машину до 80 км/ч. Помимо надписи и изображений хищника на танке, на дуле российский триколор. Технику готовят к новому выезду, командир танковой роты — герой России Руслан Курбанов, он прославился невероятным умением беречь жизни подчиненных. С начала спецоперации он поразил множество целей, а в подразделении капитана не числится ни одной потери. Высшую государственную награду Руслан Курбанов считает заслугой каждого сослуживца. На задачи героя России новый статус никак не повлиял. В очередной боевой выезд он отправляется лично.

https://t.me/izvestia/130947

В Варшаве сегодня прошли масштабные учения по противодействию радиационной, химической и биологической угрозе.

И всё это на фоне странных скачков радиации на границе с Украиной.

Напомним, в польском Люблине измерительные приборы зафиксировали резкое повышение ( в 6−7 раз) уровня висмута, который является продуктом распада обеднённого урана. В Польском национальном агентстве по атомной энергии (ПАА) вынуждены были признать, что циркулирующая в интернете диаграмма, где отмечен тот самый скачок, является подлинной — она взята из Европейской системы радиационного мониторинга.

И вот на фоне неясности, граничащей с паникой, в столице Польши неожиданно провели учения по нейтрализации последствий применения радиационного и химического оружия во время массового мероприятия. В учениях были задействованы разные службы — от военной полиции до специалистов химлаборатории.

Масло в огонь подлил начальник лаборатории военной полиции подполковник Бартош Клепчинский:

«Это международные процедуры, согласующиеся с другими службами, чтобы можно было эффективно и точно идентифицировать пострадавших на месте крупномасштабных бедствий».

То есть все-таки «крупномасштабное бедствие»?

А британские ученые и журналисты, пишущие статейки о безопасности обедненного урана за чашечкой кофе на Оксфорд стрит, вам врут?

Тогда хватайте, что у вас есть, и бегите в сторону этой самой Оксфорд стрит. Это надо было сделать вчера.

https://t.me/proofzzz/10886

На польско-украинской границе пограничники досматривают машины в защитных костюмах Местные сообщают, что мероприятия связаны с принятыми мерами по защите от радиационного заражения.

Ранее сообщалось, что на востоке Польши «внезапно» отключились измерители радиационного фона, а в аптеках образовался дефицит йода

https://t.me/c/1524001401/9628

Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении

https://t.me/rosich_ru/41660

СВО в фотографиях, «Мангуст» СВО в фотографиях, «Мангуст»

https://t.me/photoMURPH/498

Сотрудники подразделения спецназа Росгвардии в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/24624

На войне как на войне: глава Союза добровольцев Донбасса показал фото с передовой Депутат Государственной Думы Александр Бородай показал фотографии с оперативного совещания, глядя на которые на память сразу приходят легендарные строки:

«Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза…» Может лирику навевают скромные пасхальные гостинцы на столе, а может та особенная мудрость, которая появляется в глазах людей, которые часто видели боль и смерть. В минуту затишья видно, как глубоко доверие между собравшимися: даже фотокор, уже нюхнувший пороху, как и все здесь, уже свой, поэтому его камеру почти не замечают, поэтому так спокойны и расслаблены лица, так искренни глаза.. В полевых условиях не до формальностей протокола: командиры делают «разбор полетов», строят новые планы, тут же ужинают и отдыхают от ратных трудов. Зона ответственности батальона Союза добровольцев Донбасса Барс-14 - окрестности на севере Луганской Народной Республики. Глава Союза добровольцев Донбасса Бородай приезжает сюда постоянно, чтобы участвовать в жизни батальона, из первых уст узнавать о проблемах бойцов, максимально оперативно их решать.

https://t.me/tsargradtv/44089

Моменты войны Моменты войны

https://t.me/boris_rozhin/86121

19 мая освобождены наши военнослужащие из плена. Среди 35 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, которые сегодня возвращаются домой в Республику, есть женщина – Анна Бабицкая.

Она пережила жестокие избиения и издевательства. Украинские силовики намеренно распространяли информацию о ее расстреле. При этом Анна не только стоически перенесла все испытания, но и сохраняет боевой дух – собирается вернуться на службу. Мужественная стойкость!

https://t.me/pushilindenis/3434

Украинские националисты вырезали пленному российскому военнослужащему "скандинавский символ" на груди, а во время процедуры угрожали бить током, если будет дергаться.

"Один из них захотел себе такую татуировку и решил посмотреть, как она будет смотреться именно на этом месте", — рассказал военный.

По его словам, к пленным бойцам относились ужасно, применяли насилие. Одного из них сотрудники СБУ избили до смерти.

https://t.me/izvestia/131853

Работаем на ПОБЕДУ!

https://t.me/rusich_army/8925

У братьев по крови и вере в сводной казачьей бригаде «Дон». Как дома побывали.

https://t.me/i_bachurin/1096

Посвящается майору Вадиму Вячеславовичу Лемешу. Офицеру 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Свою службу Вадим начал в 33-й горной мотострелковой бригаде, командиром разведвзвода, потом идя по ступеням дошел до заместителя, и командира стрелковой роты снайперов, участвовал в различных соревнованиях ЮВО. Потом стал начальником штаба, а далее и командиром мотострелкового батальона 102-го мсп. После чего стал офицером отдела боевой подготовки ЮВО.

С началом СВО майор Лемеш решил вернуться в 102-й полк, который к тому времени понес потери, погиб один из комбатов. Вернувшись в полк, Вадим стал собирать под свое командование наиболее опытных и грамотных военнослужащих полка, в том числе с других батальонов. После некоторых событий настроение в батальоне было далеко не боевое. Майор Лемеш начинает менять эту ситуацию, постепенно возвращая 2-у батальону уверенность в себе, а главное - победы. С 29-го марта БТГр полка под командованием Вадима принимает участие в боях за Мариуполь. Батальон двигается с востока, вдоль улицы Таганрогская по промзоне. Взяв хороший темп, и успешно наступая полк передает позиции «Ахмату», а сам начинает чистить частный сектор по направлению к проспекту 1-го мая. 14-го апреля полк выводят с Мариуполя на Попасную. Несмотря на хороший темп, в БТГр Лемеша потери были на минимальном уровне для таких боев.

ЛНР. Первой задачей батальона было взятие поселка Богуславка. Справившись с этим, БТГр начинает выполнять задачи по овладению трассой Камышеваха-Попасная, с целью отрезать снабжения для гарнизона Попасной. Здесь батальон Лемеша сменил тактику со штурмовой, на разведывательную, став действовать скрытно и аккуратно. Работая в ночи или сумерках, подразделения батальона обходили посадки занятые противником, и устраивали засады на маршрутах снабжения ВСУ. В течение некоторого времени на одной и той же дороге подразделения батальона забивают несколько колонн противника. Овладев трассой, БТГр «Клинка» берет Александрополье. 2-й батальон оказывается в отрыве от 102-го полка, но продолжает уверенно действовать, и минирует дороги, которые ВСУ использует для движения в Попасную. Увы, но на общем фоне вклад 2-го мсб 102-го мсп 150-й дивизии во взятие Попасной остался не заметен.

После Александрополья был обход Камышевахи, взятие Викторовки, Врубовки, Николаевки, бои у Берестового, за это время батальон взял 26 человек пленными, сжёг танк, угнал у ВСУ БМП-2, захватили в плен офицера ГУР, затрофеил много западного вооружения: NLAW, немецкие, шведские гранатометы, ПТРК Javelin , винтовки UAR-10, различное советское стрелковое вооружение.

После ЛНР, после недолгого восстановления, Вадим с батальоном начал бои за Марьинку. 6 августа при артобстреле майор Вадим Лемеш погиб. Находясь у входа в подвал, услышав «входящий», он толкнул внутрь перед собой своего бойца и сам на секунду не успел, приняв в спину несколько осколков, один из которых, попав в шею, оказался смертельным.

За успешно выполненые задачи в ходе СВО, командир 2-го батальона 102-го полка майор Вадим Лемеш представлялся к званию Героя России. Но увы, не получил его при жизни, не получил и посмертно, хотя очень того достоин. За время службы был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу». «Многие пытались откосить от войны, а он, наоборот, пришёл сам с более безопасного места на более важное.»

https://t.me/ok_spn/24668

В Стерлибашевском районе Башкирии простились с Ярмухаметовым Ильнуром Варисовичем, погибшим в ходе спецоперации. Добрым, открытым, целеустремлённым и трудолюбивым – таким помнят и знают Ильнура Варисовича его учителя, друзья и односельчане. Несмотря на молодость, он успел завоевать авторитет и уважение окружающих, в том числе сослуживцев. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Ильнур Варисович награждён Орденом Мужества. Орден передан на вечное хранение отцу солдата.

https://t.me/strana_geroev/4470

СВО в фотографиях СВО в фотографиях

https://t.me/photoMURPH/507

Боевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР Боевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР

https://t.me/rosich_ru/41821

В зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/41870

Обновление хроники боевых действий 20 апреля—2 мая.

Бахмут освобожден. Это несомненная победа, стоившая не одного десятка тысяч жизней для обеих сторон. Попытки фланговых ударов ВСУ захлебнулись. Только сейчас со стороны ВСУ стали появляться кадры тяжелых боев за опорные пункты в районе Хромово и Берховки и Ивановского. До этого ЦИПСО нам в старательно подбрасывало материалы с нашими пленными, убитыми и бегущими. С нашей стороны были в основном негативные новости подпитываемые заявлениями Пригожина в стиле «МО все просрало». Не знаю насчет МО, но пехота наша дралась как умела и могла, а занявшие наши опорники ВСУ-шники далеко не все смогли заглянуть в завтрашний день. Артиллерия перепахала потерянные позиции настолько качественно, что Украинцы продвинуться дальше 2-3км не смогли. Именно после провала фланговых ударов и сноса нашей артиллерией остатков «фортеции» украинским командованием было принято решение об оставлении города.

https://t.me/boris_rozhin/86480

Пара штурмовиков Су-25СМ выполнила боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров при скорости 900 км/ч, пилоты в составе боевых пар приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли ракетные удары по живой силе и легкобронированной технике националистов. Пуски велись 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами.

https://t.me/boris_rozhin/86610

Наши.

Фото: @zmityaaa

22 мая хохлы в отместку и для отвлечения внимания от позорного проигрыша в Бахмуте-Артемовске, пересекли границу России в Белгородской области. Ну все об этом слышали, не хотелось даже говорить на эту тему. Вот разве что такое фото: Уничтоженные боевики ВСУ в ходе операции на границе в Белгородской области, Докладывают, что уничтожено было до 70 боевиков.

https://t.me/rosich_ru/42013

Да уничтоженная техника

https://t.me/rosich_ru/42019

Итак, на момент вечера 23 мая в общей сумме во время набега противник лишился: — 2 американских бронеавтомобиля M1224 MaxxPro (оба захвачены)

— 2 американских бронеавтомобиля HMMWV M1151A1 (оба повреждены и брошены)

— 1 американский грузовой бронеавтомобиль HMMWV M1152A1 (уничтожен)

— 1 украинский бронеавтомобиль КРАЗ КОБРА (уничтожен)

— 1 польский бронеавтомобиль AMZ Dzik-2 (уничтожен)

Также было потеряно несколько единиц легкой автотехники.

https://t.me/milinfolive/101124

После побега украинских ДРГ российские бойцы захватили трофеи Помимо американского бронеавтомобиля International MaxxPro бойцам РФ достались 6 РПГ M136 (AT-4) и пулемет M240 и несколько коробок с патронами.

https://t.me/c/1524001401/9789

Снайпер спецназа «Ахмат» ликвидировал в зоне СВО наёмника из Польши, которому дал прозвище Жестокий. Польский снайпер специально стрелял нашей пехоте в шею и подмышки, чтобы ребята умирали мучительной смертью, рассказал RT боец с позывным Аид (на фото), командир одного из разведотрядов:

«Я долго его выслеживал. В день расплаты поляк пытался использовать тактику кукушки — тактику финских снайперов, то есть сидел на дереве, откуда лучше обзор, рассчитывая выследить меня. Его выдал хруст ветки. После моего выстрела он упал с дерева с дыркой в шее».

Аид также вспомнил о другой дуэли с высокопрофессиональным снайпером ВСУ с нашивкой «Горгона», которая длилась несколько недель. Позднее Горгона погибла от пули коллеги Аида.

В зоне СВО военный находится уже год, пошёл добровольцем-контрактником. Дважды был ранен, но в обоих случаях отказался от госпитализации — не мог бросить свой отряд.

https://t.me/pravda_shuravi/53226

Российский министр решил уйти добровольцем на спецоперацию Глава Минздрава Коми Дягилев заявил о своей отправке на спецоперацию в качестве добровольца. Его знания и опыт травматолога, несомненно, будут востребованы в зоне СВО, сказал чиновник.

https://t.me/c/1524001401/9835

Тульские десантники, выполняющие задачи по удержанию одного из рубежей в зоне СВО, показали своего питомца В полевом быту никуда без пушистых помощников. Несмотря на юный возраст, котёнок по кличке «Гоша» уже выполняет задачу по поиску и ловле мышей. В часы затишья он радует своим присутствием солдат Воздушно-десантных войск и поднимает бойцам настроение.

https://t.me/mod_russia/26813

Ну и еще несколько питомцев на линии соприкосновения. И на этом на сегодня всё.



