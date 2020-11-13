Неравный бой - 33 красноармейца против 70 немецких танков

В годы Великой Отечественной Войны советские солдаты очень часто сталкивались с превосходящими силами противника. Один из таких боев произошел 24 августа 1942 года. 33 красноармейца смогли остановить 70 фашистских танков.

Заняв выгодную позицию на высотке, солдаты окопались и решили любой ценой остановить продвижение немецких механизированных подразделений через свой участок фронта.

Связи с высшим командованием не было, поэтому солдаты не могли узнать замыслов соседних подразделений. Хорошо замаскировав окопы, бойцы собрали остатки оружия. Его оказалось очень немного: всего одно противотанковое ружье, пару ящиков патронов и бутылки с коктейлем Молотова.

Нехватка боеприпасов не заставила воинов отступить. Командир распределил солдат по окопу. Из противотанкового ружья никто ранее не стрелял. Поэтому политрук Евтифеев решил самостоятельно вести огонь по вражеским танкам.

Когда начало темнеть, на горизонте появились немецкие танки из 16-й танковой дивизии. На позицию красноармейцев двигалось 20 машин. Евтифеев начал стрелять по танкам. Но из шести выстрелов попал только 4 раза. Политрук решил отдать ружье младшему лейтенанту Стрелкову.

Стрелков сделал несколько выстрелов и подбил 2 вражеских танка. Получив отпор, немцы решили отступить. После отступления на горизонте показались немецкие бомбардировщики. Они обрушили град бомб на высотку, где укрепились советские солдаты. Два бойца получили ранения.

Через 30 минут фашисты вновь бросились в атаку. В авангарде шли танки, а позади них в качестве прикрытия шли автоматчики. Пехота должна была стрелять в бронебойщиков, чтобы уберечь танки от бронебойного огня. Советские бойцы поделились, кто будет метать бутылки с зажигательной смесью, а кто будет вести огонь и автоматов.

Когда танки подошли совсем близко, красноармейцы начали метать зажигательные бутылки. Немецкие машины загорались одна за одной, танкисты выпрыгивали с поверженных танков и тут же попадали под огонь из автоматов. Поняв, что оборону продавить не удастся, через несколько часов фашисты решили отступить.

В тот день немцы лишились 27 танков и 153 солдат. 24 августа 33 советских солдата совершили героический подвиг и смогли остановить 70 немецких танков. Никто из наших бойцов не погиб.

Источник: zen.yandex.ru