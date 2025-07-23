Стихи о главном, ч.12

Я ничего не чувствую, понимаешь?

Тут кто-то опять начал срач про жалость.

Как ему не жалко клятых хохлов,

Чтоб рассказать про это потратил немало слов.

Если я повторю, выражений не выбирая,

То мне будет грозить двести восемьдесят вторая.

И летит в пятый угол том Достоевского,

Где тварь дрожащая и слезинка детская.

Но если бумага терпит, то эфир вообще эфемерный,

И они достали свои черепомерки,

И стали тем и этим ярлыки развешивать.

А на улице в Горловке лежат тела вперемешку

Тех у кого окончание фамилии на - ко и у кого на - ов,

Чтобы что-то чувствовать, надо каких-то слов.

Но просто десять лет воет внутри,

И давно не знаешь, что ещё говорить.

Только видишь в кадрах замедленной киносъемки —

Вот лежит тело старухи, а там тело ребенка.

И если так же будут лежать где-то в Луцке,

То этот вой все равно меня не отпустит.

В разбомбленном доме сгорели все мои книги,

Разве мне станет легче, если спалить Чернигов?

У меня отняли прежнюю жизнь и память,

Мне станет легче, если всё сжечь напалмом?

Как предлагали Авдеевку сжечь под корень

Те, кто любит в интернетах от скуки спорить,

С благой вроде целью — не стреляли чтоб по Донецку,

А кто не уехал, виноваты сами, что некуда деться.

На большом расстоянии не наводится резкость,

Где там Авдеевка и что называют Торецком.

Но когда наши Авдеевку отвоевали,

Оказалось, живые люди сидят в подвале.

И что русских солдат ждёт какой-то мальчишка,

И просит: "Привезите, пожалуйста, книжки.

Я, пока сидел в темноте со свечкой,

Перечитал всё, что было не изувечено".

И наши бойцы везут на броне хлеб, лекарства и книжки

Для тех, кто с далеких диванов кажется лишним.

Там не надо им лишних ртов, и лишнего неба не надо:

Кто тех хохлов разберёт — степь, баштан да левада.

А я ничего не чувствую, что я прочёл то?

Мне никого не жалко, жалко у пчёлки.

Над руинами ветер воет и воет.

Я ничего не чувствую кроме боли.

© Борис Бергин

Что я помню? Проклятую мину?

Взрыв и кровь, залившую рот?

Что убит был наполовину

И боялся, что жизнь утечёт?



Нет! Я помню цветок у траншеи,

Необъятную звёздную гладь,

Запах пороха на батарее

И в землянке для писем тетрадь.



Шёпот прадеда из Сталинграда:

"Не сдавайся, Алёшка, держись,

Я же выбрался как-то из ада,

И ты сможешь, шагай же, борись"!



И я шёл. По наитию. Слепо.

Я шагал, куда вёл Господь,

Я не верил, что сгину нелепо,

И я смерть сумел побороть.



Я мечтал, как маму увижу

И её обниму, что есть сил,

Как зимою пойду я на лыжах

В лес, где детство своё проводил.



Я смогу! Я сумею! Мне надо!

Каждый выдох больнее, чем вдох,

Но карабкаясь, жажду возврата!

Я хочу. Да поможет мне Бог!

© Вениамин Углëв

Художник —chromeoxide

В ходе специальной военной операции героически погиб воспитанник Военно-Патриотического Спортивного Клуба "Маргелов" Вечкасов Кирилл.

Очень больно прощаться с такими молодыми.

Очень трудно прощать.

Наши сыны встали за нас и теперь стоят в небесном воинстве… Уходят лучшие…

Прости -

Боль затмевает временами

Всё то, что выстрадано нами,

Всё то, что видано в пути.

И небо хмуро, и виток

Очередной даётся трудно.

Война по венам прёт, как будто

Слёз обжигающий поток.

Но, унося с собой родство,

Запомни, что мы совершили:

На смерть свои примерив силы,

Жизнь победила! Торжество -

Не в горе пополам с тоской

И речи длинной на помине.

Не в том, что в век ушёл живой,

А что навеки жив - отныне!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

© Светлана Размыслович

«Будь проклята война»

Склонилась мать над гробом сына,

И слёзы падают на крышку.

Мне душу с сердцем рвёт картина

Жаль, не поднять её, сынишку.

В моих глазах застряли слёзы,

Не лезет глубже в горле ком.

По сердцу иглами занозы

Как рано он покинул дом!

И слёзы горькие мужчины

Тайком рукою вытирают.

У молодых уже морщины,

И про войну не с книжек знают.

Стоим и губы в кровь кусаем,

И нужных слов не подыскать.

Своих друзей мы вновь теряем,

И вновь теряет сына мать…

(Георгий 07.12.2024)

https://t.me/Georgiypoems/4524

Мой папа- самый смелый!

Мой папа- мой Герой!

Уехал далеко он,

Но мысленно со мной!

Он защищает Родину!

Он гонит прочь врага,

Который подло, пакостно,

Бьёт наши города.

Я знаю папа, справишься!

Всём сердцем мы с тобой!

Прогоните врага вы,

Вернётесь всё домой!

Я видел, мама плакала.

Тихонько у окна, она переживает

И очень ждёт тебя!

Нам с братом говорит,

Что мы- надёжный тыл,

Что верить нужно в папу

Что ты, не подводил!

Ты САМЫЙ ЛУЧШИЙ, ПАП!

Жду встречи я с тобой!

Когда пожмëшь мне руку,

Своей крепкою рукой.

Обнимешь маму, брата

И скажешь: "Я скучал! "

Уйдёт в миг вся тревога

Ведь я тебя так ждал!

Автор Яна

___

Стихотворение посвящено мужу автора, старшему сержанту гвардии 382 ОБМП с позывным "Варяг", который пропал без вести 19 января 2024 года в Крынках. Старший сын автора выучил это стихотворение, сделав его семейным посланием для отца. Это стихотворение — выражение любви, надежды и ожидания его возвращения домой от жены и сына.

____

Когда же умерла свобода?

За день? За месяц? За полгода?

Ее годами убивали,

В конвульсиях ей биться дали,

Свободу в Ливии бомбили,

В Цхинвали танками давили,

В Одессе – так живьем сжигали,

Ей в Хомсе сердце вырывали,

И грязью обливали в СМИ –

Да, сделали всё, что могли:

По всем каналам дружно врали,

В Совбезе ноги вытирали,

Джин Шарп рукой хирурга правил,

Чем время жизни поубавил,

Майдан в конец ее добил,

Впредь за нее лишь имбецил.

Нет веры больше – вот ведь гадство! –

В свободу, равенство и братство,

Их превратила непреложность

Сугубо в противоположность,

И вот теперь необходимость

Нас встретит радостно у входа,

И на вопрос: «Свобода где?»

Ответит: «Умерла свобода».

© Вук Задунайский

НЕ ДРОГНЕТ МОЯ РУКА

Хлестал по щекам комбат,

Трехэтажный мат вспоминая:

"Что ж ты творишь, солдат?!".

А я смотрел, не моргая,

Как стекает по лезвию кровь,

Как бегут по ножу кровинки,

Заливая мне, вновь и вновь

Провонявшие боем ботинки.

И руки мои не дрожат,

И голос мой глух и спокоен.

Я просто злой солдат,

Я озверевший воин.

Мне уже никогда не забыть, нет,

То, что видел в отбитой той хате...

Девчонку тринадцати лет

Истерзанную на кровати.

Изрезанную в лоскуты

Насиловали толпой,

Мучали эти скоты

И бросили чуть живой.

А в плену он по-русски залепетал?!

А я ему покурить и пожрать?!

Я девчонке той обещал

Пленных больше не брать!

Не дрогнет моя рука!

Я их буду резать и рвать!

Мне завещала девчонка та

Пленных больше не брать.

Льётся кровь с моего ножа.

У ног моих скорченный труп.

Руки мои не дрожат.

Это мой справедливый суд.

© Артём Сычёв

25 мая 1999 года... ничего себе, ведь четверть века, а звучит, как сегодня!

Кому нужны российские фашисты?!

А тем, кто сербов лупит по мозгам

И сбрасывает бомбы, как сосиски,

К России приближая ураган.



У нас найдутся умные засранцы

И позовут на помощь сорок стран,

Чтоб нас вовсю бомбили иностранцы,

Ссылаясь на фашистский балаган.



И будут нас долбать америкосы,

Диктуя нагло свой ковбойский план,

И будут резать нас фашистские отбросы,

Собой заполнив мировой экран.



А я уйду, конечно, в партизаны,

Чтоб эту авиацию крушить

И, как простые русские тарзаны,

В землянке водку ведрами глушить.



А в это время умные засранцы

Гуманитарно улетят в Париж,

Где горячо их примут, сделав танцы,

От радости в душе, когда бомбишь.



И улетят российские фашисты

Туда, где будут им с икрой блины.

А стран демократических танкисты

Избавят нас от собственной страны.



И мы под войском оккупационным

Начнем неимоверно процветать,

И больше петь не будем по вагонам,

Турецкий мусор будем подметать.



А Гитлер слаб по части диамата -

Гуманитарной не назвал войну,

Поэтому не он, а блок ГОВНАТО

У нас, ребята, схрюкает страну.



Какие-то говенные лепешки

Ее гуманитарно сдали в плен -

За барахло, которое в бомбежке

У них сгорит, как символ перемен.



Отрывок из поэмы Юны Мориц "ЗВЕЗДА СЕРБОСТИ".

21 апреля - 25 мая 1999 года, Москва

Книга ЛИЦО 2000 год

https://vk.com/wall246193325_310437



Мы на позиции уже пятнадцать суток,

Замены столько же не будет, говорят...

Вот с неба снег ложится в грязь, как будто

Ложатся мины в заданный квадрат.

Ноль... минус два... дожди, дожди и ветер...

Водой набухший снег пошёл с утра...

И зябко дрожью бьёт в бронежилете

Уставшая, но дерзкая махра.

На умывание - воды нормальной кружка,

А хочешь больше - сползай до ручья,

Периодически туда бьёт точно зушка

И можно стать находкой для врача.

Здесь связи нет. Что в мире, непонятно,

У нас позиция - её нам и держать

Со всем упрямством, твердолобо-ватным,

Землёй раскисшей этой дорожа.

Здесь нет героев, просто работяги,

Чей труд в сырых окопах, как у всех,

За это нам не вешают «отваги»,

Но и без них здесь воевать не грех.

Ноль... минус два... с такой температурой,

С высокой влажностью в окопах просто ад...

Но с неба снег ложится десантурой,

Как мины прямо в заданный квадрат.

©️ Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

СТАРШИНА

Старшина, без тебя пропадём на войне

В этой дикой, мятежной, гнилой стороне.

Дремлет враг под горючей травою,

Где в атаку мы шли за тобою…

Даже наш капитан, похвалы не любя,

Окрестил как-то «русской надеждой» тебя.

У Аллаха и камни отмщенье таят.

За спиной старшины разорвался снаряд…

Он упал на обветренном склоне,

Как-то вывернув странно ладони.

И врачи старшине в ту же ночь без затей

Две руки подровняли чуть выше локтей.

А в столице колдует, шабашит зима,

И в снегу на Арбате и Пресне дома…

Но узнал я в солдатских обносках

Старшину на дороге к Загорску,

И зелёный берет на краю колеи,

Где устало на дне притаились рубли.

«Слава богу, старшой! Не пропал, не исчез», –

И я обнял его, пожимая протез.

Он с улыбкой сказал ледяною:

«Никогда не был я старшиною.

Никогда не был солнцем восточным палим.

Я погиб… я погиб до войны рядовым».

© Александр Ананичев, член Союза писателей России, кандидат педагогических наук

НЕ УСПЕЛИ...



Умирал солдат. Потеря крови.

70 осколков, нет ноги.

Понимал, что будет, сдвинул брови:

«Господи, немного помоги!



Дай мне силы чиркнуть пару строчек

Матери любимой и жене.

Я носил с собой рисунки дочек,

И они спасали на войне.



А теперь осколками пробиты,

Все в крови и их не разглядеть.

Я хочу, чтоб в память были вбиты,

Были чтоб они со мной и впредь.»



Вынул из-за пазухи, расправил,

И сквозь кровь сумел он прочитать -

Видимо, и вправду, Бог управил -

«Папа, возвращайся! Будем ждать!»



И глаза закрылись у солдата,

Из его безжизненной руки

Все в крови, как главная утрата,

Выпали бумажные листки.



Ангела встречать его послали,

Просветлело воина лицо.

Дочери ещё не дописали

Дедушке Морозу письмецо.



В нём они подарков не просили,

Можно их совсем другим отдать.

«Папа пусть придёт! В твоей же силе?»

Просто не успели дописать...



Елена Ивченко (https://vk.com/id241164961) ©

11.12.2024 г.

Хвалились, едучи на рать.

А ныне - мама рОдная!

Одним - еще бабла урвать.

Другим - Война Народная.

Мы одолеем, помолясь,

Победами не скорыми.

Но как изжить всю эту мразь

С их вечными офшорами?

© Юрий Поляков, советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель, председатель Национальной ассоциации драматургов.

Истории листаю свиток,

Куда ни глянь – азарт раскола.

Европа колется как свитер,

Больное горло исколола.

Сегодня бы сказали топчик,

Чем хуже новость – тем видней.

Евразия упрямо топчет

Своих сбесившихся коней.

Россия больше, чем разлука,

Россия больше, чем тоска.

Как Купидон стреляй из лука,

Пока не дрогнула рука.

Казалось нам, война не близко,

Но вот рассвет от крови ал.

А «Господин из Сан-Франциско»,

Стоит на полке, ждет сигнал.

Не в моде лак на небе синий,

Меняй его на красный лак,

Россия больше чем Россия,

Когда сжимается в кулак.

Захватим вражеские пушки,

А для тевтонцев тонок лед.

У нас всегда найдется Пушкин,

Что милость к павшим призовет.

Летят снаряды, пули, мины,

И враг приходит на порог.

У нас всегда найдется Минин,

Который скажет: «С нами Бог».

Над полем брани самой жуткой,

Страна, ты соколом паришь.

У нас всегда найдется Жуков,

И свой Берлин, и свой Париж.

© Максим Замшев, председатель правления Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор "Литературной газеты"

Только беспамятство – самая

худшая доля,

Злая беда и большой

человеческий грех

К нам возвращается

приступом горя и боли,

К тем, кто заветы отцов

променял на успех.

К тем, кто забыл их дела

и попрал их наказы,

Кто растерял сам себя,

позабыл про свой род.

И расползлась по Руси

безучастья зараза,

В злую толпу превращая

великий народ…

© Андрей Бениаминов, член Союза писателей России, организатор Онлайн-акции "Позывной - Россия!"

Безвременьем раздетые до нитки,

Глотая водку или крепкий чай,

Мы платим за политиков ошибки,

Порою, не успев сказать «Прощай…»

Под шум дождя и вой седой метели

Со словом Божьим в кознях сатаны,

Расписываем шрамами на теле

Новейшую историю Страны…

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

ПОД КУРСКОМ ВНОВЬ БОИ....

Посвящается Приморскому добровольческому отряду ТИГР ( БАРС-22).

Под Курском вновь бои, как в прошлом веке!

Как в 43-м, за Россию - мы стеной!

За Родину свою мы все в ответе,

Какой бы ни был, даже пусть последний бой!

Бойцы отряда «Барс» - все добровольцы,

С Дальневосточного Приморья храбрецы!

Гордились бы все даже полководцы -

Участники всех прошлых войн и их отцы!

Их мужество и доблесть, и отвага

Врагу не по «зубам» война - не хватит сил!

А материнский оберег - преграда,

Приморья «Барсов» тех никто не победил!

Чтоб водрузить Победы нашей Знамя:

«Огонь! Вперёд, ребята! Победим врага!

И пусть оно, как огненное пламя,

Согреет души и растопит все снега!»

Война четвёртый год - в молитве храмы...

Вас ждут родные сёла, веси, города...

И тёплые носки всем вяжут мамы,

Чтоб поддержать сынов в мороз и холода...

Но Русский воин, он на то и Русский!

В нём Русский дух, пусть даже он мари, тувин,

Есть остров на востоке тоже Русский,

Он тоже был всегда врагом непобедим!

Донецк, Луганск и Курск уже в осаде,

Но мы уверены - фашизм не так силён,

Когда такие парни есть в отряде,

Враг непременно будет побеждён!

Под Курском вновь бои, как в прошлом веке!

Как в 43-м, за Россию - мы стеной!

За Родину свою мы все в ответе,

Какой бы ни был, даже пусть последний бой!

© Наталия Семьянская

Художник – Я вижу

Я не прошу у Господа прощенья –

Мои грехи останутся со мной.

Лишь об одном молюсь я ежедневно –

Чтобы с войны вернулись все домой.

Чтоб встретились все вместе и, обнявшись,

На берег Унжи сели все гурьбой.

Чтобы смеялись все и улыбались,

И мирным небо, чтоб над головой.

Так хочется забыть нам всё плохое

И больше о войне не вспоминать.

Не плакали чтоб больше у могилы

Чья-то жена, отец, сестра и мать.

Так хочется ребят своих увидеть,

С которыми встречался на войне.

Им руки крепко жать и улыбаться,

И чтоб вернулись все они к семье.

Забыть скорей предательство, всю мерзость,

Всю грязь, что приходилось пережить.

Чтоб залечить израненную душу

И без войны, вновь, научиться жить.

Я не прошу у Господа прощенья.

В моих словах, молитвах, смысл простой:

Дай, Господи, нам силы и терпенья

Измученным, растерзанным войной.

© Алексей Антипов

Мамаша, успокойтесь, он не хулиган,

Он не пристанет к вам на полустанке,

В войну Малахов помните курган?

С гранатами такие шли под танки.

Такие строили дороги и мосты,

Каналы рыли, шахты и траншеи.

Всегда в грязи, но души их чисты,

Навеки жилы напряглись на шее.

Что за манера – сразу за наган,

Что за привычка – сразу на колени.

Ушел из жизни Маяковский – хулиган,

Ушел из жизни хулиган Есенин.

Чтоб мы не унижались за гроши,

Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,

Ушел из жизни хулиган Шукшин,

Ушел из жизни хулиган Высоцкий.

Мы живы, а они ушли туда,

Взяв на себя все боли наши, раны…

Горит на небе новая Звезда,

Её зажгли, конечно, хулиганы.

(С) Валентин Гафт

ГРОМ

1

Мне вчера раскаты грома

Вновь напомнили о том,

Как держали оборону,

Окопавшись за Днепром.

Как в боях сгорела осень

И на снег легла золой.

Как стволы «трёхсотых» сосен

Кровоточили смолой.

Как блестели в лунном свете

Гильзы, вмёрзшие в песок.

Как мы прятались от смерти

В колее лесных дорог.

Как въедалась в лица копоть

От буржуек и костров.

Как весной вокруг окопов

Проросла цветами кровь.

2

Мне вчера раскаты грома

Вдруг напомнили о том,

Как мы встретили Харона

Под Антоновским мостом.

Он в тумане правил лодкой,

Разрезая гладь Днепра.

На корме сидела тётка –

Нашей Родины сестра.

Развращённая Европой

И отвергнутая ей.

На лице – пожарищ копоть,

На одежде – кровь детей.

© Сергей Лобанов , участник СВО, член Союза писателей России

Стояла зима седая, угрюмый стоял блиндаж,

А в нём сидели ребята, ты двадцать едва им дашь,

И рушили мирозданье осколки над головой,

Один из бойцов недавно закончил письмо домой.

Под звуки разрывов строки: "Мамуля, меня прости,

Своё отважное сердце хотел тебе привезти,

Война обточила норов, бунтарства задув угли,

Я стал там намного лучше, да многие так смогли.

Души маету облегчив, весной, что во мне болит,

Ушел на войну, и звякнул жестокий дверной магнит,

Я знаю, ты освятила слезой мою колыбель,

За слезы твои в прихожей теперь не люблю апрель.

Пора бы с ним примириться, ведь сам шагнул за порог,

Но бьётся раненой птицей сердце, попавши в силок.

Работает по наводке и бьёт прямо в наш блиндаж

Проклятая самоходка, а дальше - на абордаж

Пойдут, но без вариантов мы будем держать укреп,

Не боги и не атланты, мальчишки, что любят рэп.

Я чувствую, что сегодня узнаю, как хорошо

Идти под крылом Господним и видеть, как порошок

Снежинковый, будто смирна, ласкает так горячо

И рацию вне эфира, и тело уже ничье.

Печалятся рядом ивы, согнув над землею стан,

Небесного зверя грива таинственна и проста,

В ковшах подадут мне кашу из звёздных каких-то круп,

Услышу молитвы ваши, летящие с нежных губ".

Он ночью погиб, - и чувства сокрыло письмо навек,

Но выстоял русский бруствер, трёх потеряв человек,

А мать старее на годы, в которые суждено

Пустые встречать восходы, испив потери вино,

Смотря на улыбку сына, наглаживала гранит,

Не верила, хоть и знала, что мальчик её убит.

...Безмолвье зимы нарушив, заплакала вдруг капель, -

Пред матерью повиниться за сына пришёл апрель...

декабрь 2024 Анастасия Беннер (https://t.me/SVOim_ot_Nasti_na_schastje)

Так хочется хороших новостей!

Живём мы в ожидании победы!

Устали очень и от этого больней,

Но всё равно мечтаем о просвете!

Так много женщин ждут своих мужей

И сильно по отцам скучают дети.

Становится молитва горячей,

За тех, кто перед Родиной в ответе!

Так много и отцов, и матерей,

Во всём этом воинственном сюжете,

Которые ждут дома сыновей

И берегут родных фотопортреты.

Огромное количество ночей,

От грустного заката до рассвета,

И множество тревожных, долгих дней,

Как кинолента в чёрно-белом цвете.

Немало раненых солдат, простых людей.

Так жалко, что они были задеты!

Немало помогало им врачей.

Боритесь, воины, ведь песня не допета!

Немало потеряли вы друзей...

В стихах и музыке их подвиги воспеты!

Спасибо, что не сдали рубежей!

Всё для того, чтоб стало мирным небо!

Так хочется хороших новостей!

Живём мы в ожидании победы!

Огромное количество семей

Мечтают вновь о счастье на планете!

© Юлия, жена героя 14.11.2024

У последней черты

вороньё и кресты,

и сгорают мосты

к чёрту...



Осиянная Русь,

не блажи и не трусь,

я, конечно, вернусь —

твёрдо.



Заучи навсегда:

и беда — не беда,

коль вскипает вода

кровью.



Уж свезло, так свезло.

Ищет ветер крыло,

тянет вниз бремя зло-

словья.



Не иссякнет земля,

не сгорят векселя,

но не дать шенкеля —

поздно.



Нынче, присно и впредь

будут ярко гореть

через стылую мреть

звёзды.

© Владислав Русанов, член Союза писателей России

За три года прошёл путь не маленький.

Каждый день смотрел смерти в лицо -

Был отважным и смелым бойцом,

Но погиб в лесополке под Марьинкой.

Он под сердцем хранил письма детские,

Перед штурмом всегда их читал.

Он однажды мне как-то сказал,

Что влюблён в терриконы донецкие.

В эти горькие травы пьянящие,

В эти тёмные ночи звенящии,

В эти судьбы людей настоящие.

Разорённые земли донецкие –

Чернозёмные души людей.

Просто вспомни считалочку детскую

И любовью сердца отогрей.

Пусть горит огонёк в сердце маленький,

Ночь холодная рвётся струной.

Где-то божья коровка спит в Марьинке,

Но проснётся вновь ранней весной.

© Анатолий Сорокин

НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ



Над полем, где трупы обжиты мышами,

Где щедро посеяны тысячи гильз,

«Медведицы» черпают небо ковшами,

И звёзды срываются каплями вниз.



Луна освещает разбитые хаты,

Поодаль от них золотятся стога.

На брустверах – иней, в окопах – солдаты

В молчании ждут наступленье врага.



В поднятые плечи упёрты приклады,

Аптечки с гранатами рядом лежат.

Солдаты готовы к любому раскладу –

Им всем не впервой оборону держать.



Всего пять позиций. На каждой – по трое.

Немного от роты осталось ребят.

Но с ними в окопах невидимым строем

Погибшие братья с молитвой стоят.

© участник СВО, член Союза писателей России, гвардии лейтенант Сергей Лобанов

ВЕЗУНЧИК

Меня в полку везунчиком прозвали.

Из боя вышел. Сам не знаю как.

Земля дрожала! Землю мины рвали,

Которые на нас обрушил враг.

Из всех стволов по нам прицельно били,

Пытаясь подавить, сковать огнём.

Наёмники к нам с фланга заходили,

Болтая на коверканном своём.

И мы дрались, упрямые, как черти,

Цедя сквозь зубы крепкий русский мат!

Боялись только плена, но не смерти,

Поэтому не пятились назад.

А шли вперёд, чтоб выполнить задачу,

Но всякое бывает на войне...

В тот летний день военная удача

Была, увы, на вражьей стороне.

Последнее, что помню – это вспышку

И небо, придавившее меня,

Вкус крови, чей-то крик и друга Мишку,

Лежащего у хаты на камнях.

Очнулся я среди врачей в подвале.

Достали два осколка из груди.

...Меня в полку везунчиком прозвали –

Из боя вышел... только я. Один.

© участник СВО, член Союза писателей России, гвардии лейтенант Сергей Лобанов

ТРИ ДНЯ

Луганскому Александру

Ты выжил там, где властвовала смерть.

Она тебя, мой брат, три дня пытала.

Ты мог бы сдаться, мог бы не терпеть,

Но для тебя погибнуть – было мало.

Израненный, средь дыма и огня

Три дня лежал ты в поле у дороги,

Когда твои погибшие друзья

Уже в раю беседовали с Богом.

Ночами, в ожидании зари,

Боролся ты с чужой февральской стужей.

И чтобы жажду как-то усмирить,

Ты ел кровавый снег и пил из лужи.

Бои гремели где-то в стороне:

Рвались снаряды, голосили мины.

Едва дыша, ты думал о жене

И некрещёном годовалом сыне.

На третью ночь тебя нашли свои.

Играло небо звёздною картечью.

И даже громогласные бои

Не заглушали звуков русской речи.

Живи, мой братец, всем смертям назло!

Со временем затянутся все раны.

И знай, тебе не просто повезло –

У Бога на тебя другие планы.

© участник СВО, член Союза писателей России, гвардии лейтенант Сергей Лобанов

Катит солнышко, красным блюдцем

И садится за рощу малую,

Я гадаю впрок, может сбудется?

Вера сильная, доля славная…

Я иду вперед, отвергая страх,

В землю липкую, словно олово,

Целый век нести на одних руках,

Не попало бы только в голову.

Голова моя, мне еще нужна,

Столько мыслей в ней передумано.

Там любовь живет, и цветет весна,

Там такая жизнь! где все любо мне.

На закате цвет, как у Царских врат.

И за что беду нам накликали?

Лезет тьма на свет, как на брата брат,

Укрывает ночь Русь Великую.

Буду я хранить в сердце эти дни,

Нашу Веру, в счастье и в горести.

Будут вечные полыхать огни

И звучать военные повести.

Я иду вперед с пеплом на губах

Через зло чужое и дикое.

Я все вынесу на своих руках.

Лишь бы Бог хранил Русь Великую…

© Алексей Саниев, участник СВО, сапёр, альпинист, поэт

Город Киев духовно вымер:

Здесь от смрада нельзя дышать.

Но приходит опять Владимир -

Новых идолов сокрушать -

Новых демонов, старых бесов,

Что на Бога пошли войной.

Над широким Днепром, над лесом

Длится вечный, незримый бой.

Над Крещатиком, над Подолом

Вьётся капищ зловещий дым.

Своим собственным произволом

Отказался он быть святым -

Город чистых, святых истоков

Веры праведной на Руси.

Погубил он своих пророков,

И о милости не проси!

Но святая моя княгиня

Не позволит ему пропасть!

Эй, Алёша, Илья, Добрыня,

Отвоюйте у бесов власть!

Отвоюйте святыни наши

У бандеровских не-людей!

Пусть нацистская нечисть пляшет -

Чует, мало осталось ей!

Пусть над Лыбедью, над Почайной

Гуси-лебеди ввысь летят

И уносят небесной тайной

Души павших за Русь солдат.

Горе горькое длится долго,

Нелегко отвести беду.

Свет-Владимир, святая Ольга,

Наши парни - в одном ряду.

Всё Господь с небеси провидит.

Мы великой Победы ждём!

...Дом пустой* покидает Лыбедь,

На прощанье взмахнув крылом...

* "Се, оставляется вам дом ваш пуст..." (Мф 23:38)

© Ольга Гусева

ВОИН

Был собой обеспокоен:

"Вдруг убьют- всему кондец!"

И очнулся: "Я же воин.

Я мужчина, наконец.

Со страною приключилось.

Что- то ж должен сделать я.

Ладно, мама, не случилась

жизнь беспечная моя".

Вышел- сильный и красивый.

Шаг великий совершил.

И за матушку Россию

сын головушку сложил.

По душе, а не по долгу,

воевал, погиб в бою.

Людям подарив и Богу

молодую жизнь свою.

Кто герой, а кто ничтожен,

кто в атаку, кто в кусты,

все на небе подытожат,

всем воздастся за труды.

Все войдем – сквозь смерть и тленье –

в вечность –верится, иль нет.

Трусам там – позор забвенья,

а героям – жизнь и свет!

© Александр Жарков

ГОСПОДИ, СПАСИ РОССИЮ

Господи, спаси нашу Россию!

Помоги нам в битве победить!

Пусть скорее небо станет мирным!

Научи нас искренне любить.

Научи прощению, помилуй,

Помоги тяжёлый крест нести,

Дай нам покаяние и силы,

И по милосердию прости.

Умягчи сердца, очисти мысли,

В вере православной укрепи,

Дай нам жизнь свою переосмыслить,

И страну к единству приведи.

Бой идёт за Матушку Россию!

Защити солдат в этом пути

И укрой от пуль, ранений сильных,

Сохрани их и благослови!

Ангелы-Хранители незримо

Отведите от бойцов беду.

Пусть осколки пролетают мимо,

Чтоб остались воины в строю.

Матерь Божья, огради от плена!

Без вести пропавших возврати!

Жизнь - она поистине бесценна.

На полях сражений их спаси.

Память вечна - го́ловы сложившим,

Павшим на тропах этой борьбы.

Им за подвиг кланяемся низко.

Господи, их души помяни.

Техника ревёт и фронт грохочет,

И Россия бьётся за добро.

Помоги нам, Боже, просим очень

И пошли Победу в СВО!

© Юлия, жена героя 13.04.2025

Художник ZaПобеду

Два года назад не стало бойца ЧВК «Вагнер», русского поэта Юрия Волка. Теперь он защищает Россию с небес, в рядах Бессмертного Полка СВО.

Мы все скорбим об утрате. Быть воином — жить вечно.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Друзья уходят вдаль, за край земли.

Бойцы уходят, а не умирают.

Они в бессмертный полк совсем ушли,

Которому нет ни конца, ни края.

Их Родина оплакала дождём,

Стелила в ночи трав тугие стебли.

Уходят молодые день за днём

За кромку вечереющего неба.

Нам, что ни сводка, то удар поддых.

Кому-то залп приносит гибель рода.

Как больно провожать их, молодых,

Нам постаревшим и седобородым.

В одно мгновенье майский день умолк —

Пошли колонной с мёртвыми живые.

В молчании идёт бессмертный полк,

Где рядом с генералом рядовые.

Они сейчас в одном строю равны.

Священный долг исполнили когда-то,

Идут в строю защитники страны

С одним высоким званием солдата.

Бессмертный полк — бескрайний океан.

Идёт за нами, с нами и над нами.

Прокатит городами разных стран

Но не волной, а яростным цунами.

Пройдёт победным маем по Москве.

Во Франции и Польше, верю, будет.

В Германии, надеюсь, и Литве —

Еще остались мыслящие люди.

Вчера мой друг за горизонт ушёл.

“Держу!”— в бою последним было слово.

Лицо закрыл закатный красный шёлк.

Одни глаза остались васильковы.

© Юрий Волк, член Союза писателей России

Художник — Машины рисовашки

Дым горький от сгоревших хат

терзает, как наждак по коже,

и червь войны ползёт брюхат,

клыкаст, стоглаз и многоножен.



Он жаден, голоден и зол,

вонзает жвалы в плоть живую,

и сквозь седой березозол

войну пророчит мировую.



За ним горелый смрадный след

и вдовьи слёзы, и погосты.

И сотню лет, и тыщу лет

степные ветры лижут кости.



Он честно служит Сатане,

меняя клички и личины.

Белград, Дамаск, Луганск, Донецк —

сюда летят его личинки.



Мечтает мир перемолоть

и утопить в бреду тифозном.

Глотая кровь, вгрызаясь в плоть

ползёт он, полосато-звёздный...

© Владислав Русанов, член Союза писателей России

Художник – Мила Приймакова

ЕСТЬ, ЗА КЕМ.....

Как бы, братцы нам за чью-то выгоду

Ни нарезать Русь, как колбасу…

Лихоимцы, заворуи, выжиги

Отчий Дом, коль прибыльно, снесут.



И, затеяв многоговорение

На англиЦком - непонятней чтоб -

Объяснят: не гибель – обновление.

И слова их, словно гвозди в гроб.



С умным видом глядя в телекамеры,

Наплетут народу: срок пришел

Изменять житейские параметры.

Вот помрём и станет хорошо!



Вместо слова русского. любимого

Как из унитаза, затопив,

Бьёт реклама неостановимая:

Бизнес-Налетай-Продай-Купи.



А мы верим. Мы покорно слушаем,

Мол, до счастья только взмах руки.

Горе нам, коли людскими душами

Управлять взялись ростовщики.



Глупо верим льстивым обещаниям:

Выиграть и вмиг разбогатеть…

А взамен разор и обнищание,

А кому-то прежде срока смерть.



Так и будем мы покорным стадом?

Неужели не за кем идти?

Как спасти нам Русь от супостата?

Кто сумеет изо тьмы вести?



Есть у нас за кем в пути держаться.

Кто в бою умелым был и смел,

Кто не стал в Победе сомневаться,

И для Жизни жизни не жалел…

© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

ПЯТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ!

Пять лет войны - как это было много

Теперь я начинаю понимать,

Пять лет - в душе гнетущая тревога...

Как было дедам трудно воевать!

Пять лет войны - землянки и окопы,

Предел мечты - нормальная кровать

И против них почти что вся Европа,

И за Россию надо умирать!

Пять лет - терять друзей своих, знакомых

Как тяжело и сердце на разрыв,

Солдатских душ, почти что невесомых,

Считает Бог средь мертвых и живых!

Пять лет войны - в любое время года

Когда окопы замела метель,

Когда весна свои раскрыла воды,

Когда на нарах мокрая постель...

Пять лет войны - бомбёжки и обстрелы

И день и ночь - по флангам пулемёт,

Тупая боль от раны застарелой

И та перловка, что не лезет в рот!

Простите нас, что мир не сохранили,

Он добывался кровью столько лет,

Но честь солдата мы не уронили

И злой войне сломаем мы хребет!

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

Художник – Владимир Киреев

Моим друзьям так часто не до сна.

Со мною разделив дороги эти,

Они давно узнали, что война

Рифмуется с весной, а спит со смертью.

Мы разделяем тяготы дорог,

Но все невзгоды быстро забываем,

Ведь тех, кто так нам дорог и далёк,

Мы в настоящих битвах оставляем.

Моим друзьям даются тяжело

Слова: они их отмывают,

Чтобы солдату радостней жилось,

С болотной глубины. И оживляют.

У правды много чистых родников,

Но здесь она - горящее болото.

И кто-то должен проходить его.

Мои друзья и есть вот этот кто-то.

© Екатерина Минорская



СПАСАТЕЛИ КНИГ

Я беру только книги в разбитых домах,

Знаю, их уничтожат и сырость, и снег.

Нахожу им местечко в моих закромах,

Вызывая улыбки друзей и коллег.

Эти книги - единственный ценный трофей,

Забираемый мною в жилище пустом.

Только их привожу я из наших степей,

В возведённый германскими пленными дом.

Есть Сан Саныч один, петербургский поэт

И рабочий, спасающий множество книг,

(В новых грозах стальных есть его силуэт) -

Обнаружил в руинах военный дневник.

Есть Сан Саныч другой, он давно в ДНР,

Не шахтер, но провёл 20 лет под землёй.

Миномётчик и старый милиционер,

Тоже книги спасает от смерти гнилой.

Двое тёзок моих! Я мечтаю о том,

Чтобы мы одолели в тяжёлой борьбе;

Чтобы вместе разрушили вражеский дом,

Чтобы книги врага мы забрали себе!

© Александр Сигида, позывной "Захар", доброволец С 2014 года

СУДЬБА

Дед уехал на фронт на рассвете,

Эшелон уходил на Донбасс.

Это было давно - сорок третий.

Внук ушел в двадцать третьем, сейчас.

На изрытом не паханом поле

Дед обрел вековечный надел.

Он лежал и не чувствовал боли,

Он убитый на небо глядел.

В двадцать третьем, сраженный осколком,

Внук упал головою вперед.

И у школы в районном поселке

С ним пришел попрощаться народ.

И на фронте простились, как надо -

Обложили, рванулись во мрак,

И месили ползучего гада

Потому, что иначе никак.

Мне знакомы судьбы переклички.

И сюжеты из разных времен…

Русский мир не меняет привычки,

Он со злом воевать обречен.

© Андрей Маркиянов

Задали в школе сочинение,

«Моя мечта» — так прост вопрос.

А у ребёнка без сомнения

Ответ в душе давно пророс:

«Пускай поставят мне хоть двойку,

Но правду я скажу свою —

Мечтаю, чтобы брат мой стойкий

Вернулся к нам и был в строю.

Чтоб с той войны пришёл он целым,

Обнял меня, как и всегда».

И ручкой вывела пятерку

Учитель, веря в чудеса.

«Надеюсь, сбудется», — приписка

Легла под красным знаком «пять».

И эта детская записка

Заставит небо услыхать.

Ведь нет мечты сильней на свете,

Чем та, что дышит в детских снах.

Пусть всё, о чём мечтают дети,

Найдёт опору в небесах.

Латун Любовь