Это наша земля, наша страна, наша Родина

Украина занимается распространением фейковой базы данных мобилизованных, заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. "Делает это наш противник ровно для того, чтобы посеять ту самую панику, которой ни в коем случае не надо поддаваться. Поэтому еще раз повторяю: никому не верьте, не читайте всякую ерунду в интернете, верьте только проверенным источникам", — сказал он в комментарии "Известиям".

Ответы на все интересующие вопросы можно получить на сайтах правительства, Минобороны и Госдумы, а также через основные телевизионные каналы, добавил Картаполов.

Роскомнадзор также сообщил "Известиям", что фейковые списки "мобилизованных", заполонившие Сеть, используются для оказания давления на россиян на фоне СВО.

"Выборочная проверка показала, что указанные в базе данных сведения недостоверны", — подчеркнули в ведомстве. https://t.me/izvestia/104886

Депутат ГД Юрий Швыткин подал 6 заявлений на мобилизацию. Сейчас они будет рассмотрены и удовлетворены — Володин. Тот самый случай, когда депутат готов вести за собой не только словами, но и примером. ZOVLIVE

Ну вот, а говорят, что мы для государственных чиновников холопы. Вот вам пример!

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что четыре парламентария направили ему заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ.

Депутаты, которые подали заявление:

🔹Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов;

🔹Зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин;

🔹Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов;

🔹Зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. https://t.me/izvestia/104870

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов выразил желание отправится в зону СВО для защиты Донбасса. Намерения коллеги подтвердил "Известиям" заместитель руководителя фракции партии Ярослав Нилов.

"На собрании фракции в понедельник данный вопрос будет обсуждаться, и окончательное решение будет принято. На данный момент известно о том, что депутат фракции Наумов такую готовность (отправиться на фронт) выразил", — рассказал Нилов. https://t.me/izvestia/104908

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов попросил отправить его на самый опасный участок СВО, чтобы работать фельдшером и вытаскивать наших солдат с поля боя. "Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бандеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше это прекрасно помнят. Те, кто не помнят, молодежь, могут посмотреть в уроках истории", — добавил он.

Депутат призвал объединиться вокруг президента России Владимира Путина, чтобы добиться победы. https://t.me/izvestia/104874

Депутат Госдумы Виталий Милонов прибыл в Донбасс. Он заявил, что не может бросить тех, борется со злостным врагом. Если сейчас не отстоять свою честь, свободу и достоинство, то западные страны подготовят для Донбасса судьбу своих слуг, "как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода", уверен Милонов. https://t.me/izvestia/104876

Еще один депутат подал заявление о направлении в зону СВО по защите Донбасса. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Колесников отметил, что считает своим долгом уходить именно сейчас. В своем заявлении парламентарий подчеркнул, что у него есть опыт службы в Советской Армии в Польше, где он был командиром самоходного артиллерийского орудия. https://t.me/izvestia/104998

Ранее о готовности стать участниками спецоперации заявили Станислав Наумов, Олег Голиков, Александр Ильтяков, Юрий Швыткин, Николай Брыкин, Ирина Ивенских, которая может оказывать на передовой психологическую помощь, и Екатерина Стенякина, записавшаяся на сестринские курсы. (https://t.me/smotri_media/23938)

На передовой СВО и освобожденных территориях уже находятся несколько депутатов Госдумы. Это Ахмед Догаев, Адам Делимханов (лидер добровольцев Чеченской Республики), Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий.(https://t.me/uranews/67090)

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск. (https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html)

Депутат Госдумы Александр Бородай мобилизовался еще в самом начале спецоперации. Он возглавляет "Союз добровольцев Донбасса", который к этому времени организовал пять специальных отрядов и три батальона, и с начала СВО часто был на передовой. "Я уже давно сам себя мобилизовал, но я готов сделать заявление — я готов к призыву Минобороны встать в строй. И из офицера запаса стать строевым офицером", — сказал Бородай.

https://t.me/izvestia/105012

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Он уже отбыл в расположение воинской части. "Закон един для всех", — сказал Аксенов. Он добавил, что гордится своим сыном. https://t.me/izvestia/104883

«Мой сын в 18 лет пошёл в армию и честно отслужил свой срок. Через месяц после армии поехал на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе “Группы Вагнера”, в составе которой получил свою первую награду “Чёрный крест”» – заявил Евгений Пригожин. https://t.me/rosich_rus/22117

Депутат Народного Собрания Дагестана Расим Гаджиагаев добровольцем отправляется для участия в специальной военной операции на Украине. https://t.me/Crimeanprachka/13021

Чечня уже выполнила норму по мобилизации — Рамзан Кадыров «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации»,

– написал глава Чечни. https://t.me/workBrothers/6429

В республике есть резерв из тысяч добровольцев. Они отправятся на Украину, если будет такая необходимость.

Рамзан Кадыров сообщил, что из аэропорта Грозный в Донбасс отправились снайперский, миномётный, зенитный, сапёрный взводы, а также штурмовые и усиленные роты. Ранее глава Чечни заявил, что батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе. https://t.me/radioARBAT/19120

Люди идут не только по призыву, но и по движению души. Вот только несколько фото среди большого колличества подобных. "Это мой долг"

Алексей собирается отправиться в зону СВО, чтобы помочь армии РФ. Несмотря на свой возраст, а мужчине 60 лет, он хочет стать добровольцем, чтобы отдать долг своей стране. Он также рассказал, что опыт боевых действий у него есть.

"У меня три дочери, и не хочу, чтобы эта мразь сюда пришла", — отметил Алексей. https://t.me/izvestia/104925

Денис с самого начала СВО хотел помогать нашей армии, нашим бойцам. И когда появилась возможность, сразу же отправился добровольцем.

"Всем хочу помогать. У всех времена тяжелые, надо помогать, не бросать. Тем более наших пацанов", — добавил мужчина.

По словам Дениса, он работал пожарным и сейчас решил уволиться, так как их мобилизация не касается из-за специфики работы. Но мужчина принял решение: "раз не касается, ладно, сам пойду тогда". https://t.me/izvestia/104929

Ситуация с мобилизацией на примере одного из военкоматов в Белгородской области. Всё снято волонтёром, получившим повестку. И таких картин по всей стране дофига и больше. Украинцы и наши западные непартнёры целый день удивляются, мол как такое возможно, что россияне идут записываться по своей воле.

А вот так! Им не понять. По некоторым данным, только в первый день явка по повесткам в Белгородской области превысила 80% от розданных. https://t.me/Crimeanprachka/12995

В военные комиссариаты Самарской области прибывают мобилизованные граждане. Большинство граждан прибывают в военкоматы, не дожидаясь повесток. Также в военкоматы прибывают и офицеры запаса, которые не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибыли в военкоматы по месту жительства для уточнения потребности в их учетной специальности. Сотрудники военкомата проводят беседу, уточняют данные на граждан. В мобилизационные отделы прибывают представители различных предприятий для получения повесток на своих работников. https://t.me/mod_russia/20130

В Керчи проводили автобусы с защитниками Отечества. Со слезами и песнями. https://t.me/workBrothers/6438

В военкоматах Новосибирска много добровольцев. Военнослужащие запаса не стали ждать повесток и отправились с приписными свидетельствами к военным комиссарам, чтобы встать очередь из желающих поехать на Донбасс. С ними тоже проводятся беседы, медицинские комиссии и ряд других мероприятий. https://t.me/workBrothers/6447

"Брат Магомеда выполняет задачи на Донбассе в зоне специальной военной операции, и как говорил Герой России Магомед Нурбагандов, - "Работайте, братья""!, - повторяет последние слова сына депутат Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Нурбаганд Нурбагандов. https://t.me/workBrothers/6456

Нурбаганд Нурбагандов - крепкий, стойкий дагестанец, депутат Государственной Думы, отец Героя России Магомеда Нурбагандова, оставившего в последний миг своей жизни послание нашим ребятам: "Работайте, братья". Считает участников СВО героями.

Он летит в самолёте в военный госпиталь, где с ранеными бойцами проводит много времени, помогает в организации их жизни после ранения.

А двоюродный брат его сына Магомеда сейчас участвует в освобождении Донбасса. Такая вот семья кавказцев. В этом и есть вся сила России.

Мобилизованные начали прибывать на места боевой подготовки. https://t.me/c/1524001401/2037

Военные будут проходить обучение, оно займет от недели до месяца. Затем начнется слаживание экипажей, команд, отделений, взводов и только потом военнослужащие отправятся в зону СВО. Таким образом первые мобилизованные окажутся в зоне проведения спецоперации еще не скоро.

А на территорию Украины многие из них даже не попадут, ведь основная задача мобилизованных - контроль освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1000 километров.

Но есть, конечно, и проблемы, и косяки. Куда без них.

На пост о реализации задачи по мобилизации приходят отклики. Что сразу хочу отменить. Пишут только мужчины, и к мобилизации они относятся не то, чтобы одобрительно. Нет. Скорее с пониманием. "Раз надо - то пойду", такой основной посыл у большинства.

Очевидно также, что проблемы на местах есть. Где-то более масштабные, где-то менее. Вот несколько ситуаций, на которые стоит обратить снтимание местным органам исполнительной власти, депутатам, ну и военкомам.

Город Уржум, Кировская область. Призвали молодого человека, который служил, но в президентском полку. В карауле стоял, боевого опыта нет.

Город Волжский, Волгоградской области. Там призвали рядового запаса, не имеющего боевого опыта, зато имеющего проблемы со здоровьем.

Снова Волгоградская область. Дословно.

"Брат ушел по повестке. Говорит, что на полигоне "Прудбой" сейчас очень много собрали мобилизованных в возрасте, не пышущих здоровьем, почти пенсионеров.

И это называется повышением боеготовности нашей армии? Получается, что-то всё это начинает смахивать на саботаж указа нашего Президента и целенаправленное разжигание недовольства!"

При этом еще раз замечу - что ни один (!) из авторов писем не против мобилизации, как таковой. Многие. повторюсь, готовы сами пойти, если призовут. Но всех удивляет формат.

"Андрей, добрый день. С учётом у нас в принципе бардак. Отслужил срочную и контракт на флоте, плавсостав, старшина команды обеспечения стрельб. В военном билете категория запаса 1, ВУС 100 - Стрелок. Так что не удивлюсь, если таких как я много".

Мобилизация в идеале это инструмент повышения эффективности Вооруженных сил. Она проводится для их усиления. Если набирать всех, кого попало, лишь бы показать скорость выполнения задачи, это приведёт только и исключительно к обратному результату.

Я честно говоря, полагал, что мобилизация, если она и понадобится, может быть проведена через систему формирования ЧВК с задачами по охране объектов на новых территориях, и реализации военной логистики. Но решили, как решили. Задача Верховного главнокомандующего такая, какая есть, и никак иначе.

Важно, чтобы было проведено качественное обучение мобилизованных. По-хорошему, обучать нужно ТОЛЬКО с учетом текущего опыта СВО. Готовить их к прошлой войне нет никакого смысла. Каждого человека нужно использовать крайне бережно, соответственно его навыкам. Без тупой бюрократии. Если у человека ВУС 131 131 - специальности артиллерийских орудий - а работал он таксистом последние 10 лет, то важно понять, что правильнее, посадить его за руль и в армии, или все же подучить и поставить к орудию. Если человек много играл на компьютере это потенциальный оператор коптера, не надо делать из него гранатомётчика.

Очень хорошо, что все проблемы реализации задач по мобилизации немедленно становятся публичными. Надеюсь, что и в случае появления проблем в области подготовки и материального обеспечения мобилизованных, мы немедленно об этом узнаем, и вместе сможем их исправить.

Гражданское общество так и работает. Вот мы граждане, мы все хотим, чтобы Родина победила. И для этого мы можем все, вместе, сообща работать, действовать, а где надо исправлять ошибки.

Вообще не надо бояться признавать тот факт, что они есть. Признали - исправили. Спрятали - выйдет потом всем боком.

Путь к Победе очень и очень непрост. Его проходить придётся всем. И тем, кто на фронте, и кто в тылу. И чтобы пройти, надо честно смотреть на вещи, и честно работать. https://t.me/MedvedevVesti/11394

Пишут из Якутска:

Первая волна, кто приехал в Хабаровск, летит обратно в Якутск. Многие не годны по здоровью, возрасту. Кто остаётся увозят в в/ч.

В Хабаровске вообще в шоке,что Якутия отправляет всех без разбора.

Мобилизация приостановлена в связи со множеством нарушений, ударились в скорость и количество, нарушая тем самым Указ, где четко были указаны категории.

Первая волна мобилизации - рядовые, сержанты и старшины возраст до 35 лет , офицеры до 50 лет и обязательное условие боевой опыт.

Военной прокуратурой проводятся проверки, в некоторых регионах в отношении лиц, занимающихся мобилизацией с последующим привлечением к ответственности. Понабрали для количества слепых ,глухих и даже не служивших и в добавок переростков. https://t.me/c/1387701698/22164

По информации знающих людей, скоро нас ожидает ряд громких уголовных дел по хищениям в самой чувствительной для государства сфере.

Оборонной. https://t.me/mig41/20750

Гражданское общество становится на защиту.

История раз. В Приморье мобилизованным выдали ржавые автоматы. Надо понимать, условия хранения были сильно нарушены.

История два. Мобилизованные это вчерашние гражданские. То есть люди взрослые и состоявшиеся. Они не стали терпеть наплевательского отношения к защитникам Родины и боевой подготовке. И сняли на видео этот ржавый хлам.

История три. Видео расползлось по сети.

История четыре. Автоматы поменяли.



Вот это и есть гражданское общество. Которое мы все строили, строили, сверху даже его как-то пытались создать. И никак. А теперь вот оно берет и строится само, через понимание граждан, что ответственность за будущее страны лежит и на них в том числе. А также через восприятие самих себя именно что гражданами, людьми.

Не надо бояться правды. И не надо бояться признать ошибку. От этого никто никогда не умер. Наоборот, работа над ошибками делает сильнее и умнее. Очень хорошо - писал это, но повторяю - что проблемы мобилизации становятся тут же публичными. Потому что их тут же можно исправить. А исправлять их нужно уже хотя бы потому, что Победа не будет легкой.

Нам всем вместе предстоит очень трудный путь. Очень.

Без честности и понимания проблем, мы этот путь просто не пройдем. А пройти надо. Вариантов-то нет. https://t.me/mig41/20757

А вот и ответ на это: Вместо отстраненного за тыловые провалы Булгакова на должность замминистра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев - начальник Национального центра управления обороной — Минобороны РФ https://t.me/izvestia/105003

Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч — о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете, — глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. https://t.me/c/1780774638/5751

Большинство призывников в Белгороде приходят в военкоматы, не дожидаясь повестки, сообщили в Минобороны РФ.

"Я военнообязанный человек, я живу в России, у меня есть долг защищать свою Родину".

Мужчины в Белгороде, прибывшие в военкоматы в связи с частичной мобилизацией, поделились своим боевым духом. Некоторые даже не стали ожидать повестки и сами явились в комиссариаты. https://t.me/izvestia/104976

В Приморском крае в формируемые воинские части и подразделения начали прибывать граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Для этих целей во Владивостоке развернут пункт приема, где военнослужащие получают обмундирование, экипировку и средства индивидуальной защиты, а также оформляют необходимые документы. https://t.me/izvestia/104979

В рамках частичной мобилизации в Петропавловске-Камчатском состоялось вручение боевого оружия АК-47 военнослужащим, призванным в ряды ВС России. Вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что сегодня мужчины выполняют важные задачи по защите соотечественников и жителей России: "Я уверен, что вы с честью, достоинством выполните свой долг перед Родиной и не посрамите славу русского оружия". https://t.me/izvestia/104978

Вот как провожают мужчин в Липецке!

Вот это организация военкомата! https://t.me/workBrothers/6470

Кадыров: "Я обращаюсь к тебе, уклонист.

Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта.

Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав, и любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот.

Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город...

И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать". https://t.me/RKadyrov_95/2866

Кадыров предложил мобилизовать силовиков.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остаётся колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК.

Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — сообщил глава Чечни. https://t.me/c/1780774638/5752

Так местные жители провожают колонну российских военнослужащих, отправляющихся в зону СВО. И ночь народу не помеха!