Значимые фотографии из прошлого СССР

Многие люди любят вспоминать «как было раньше…» и мы не исключение. А ведь и правда, если позволить ностальгии захлестнуть вас, то может стать немного грустно от того, что сейчас всё не так. Но жизнь не может стоять на месте, она должна меняться, а нам стоит ловить те хорошие моменты, которые в ней происходят.
Далее вас ждут светлые и просто приятные фотографии из прошлого СССР, от которых становится теплее на душе.
Сварщик Рая Молдован на Каховской ГЭС, Украина, 1950 годПортрет девочки, 1960-е, Армянская ССРТанцы в колхозе. «Девушки приглашают кавалеров», 1950-еМясной ряд Центрального рынка, 1970-е, г. МоскваДрузья, 1931 годНабережная Невы, Ленинград, 1966 годСын родился, 1968 год, г. Москва
Физкультурник и физкультурница, 1928 год, г. МоскваКрым, 1925 — 1926 годФото того же автора«Позвонить», 1980 год, г. Москва«Хочу куклу!», 1959 год, Калининская обл., г. НелидовоПока класс собирает металлолом, октябрь 1977 года, г. МоскваФевраль - май 1977 года, Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Ленина,Фаина Раневская и Ростислав Плятт, 1977 — 1979 годВ рабочий полдень, 1972 годXI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г.
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