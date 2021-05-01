Значимые фотографии из прошлого СССР

Многие люди любят вспоминать «как было раньше…» и мы не исключение. А ведь и правда, если позволить ностальгии захлестнуть вас, то может стать немного грустно от того, что сейчас всё не так. Но жизнь не может стоять на месте, она должна меняться, а нам стоит ловить те хорошие моменты, которые в ней происходят.

Далее вас ждут светлые и просто приятные фотографии из прошлого СССР, от которых становится теплее на душе.

Сварщик Рая Молдован на Каховской ГЭС, Украина, 1950 год Портрет девочки, 1960-е, Армянская ССР Танцы в колхозе. «Девушки приглашают кавалеров», 1950-е Мясной ряд Центрального рынка, 1970-е, г. Москва Друзья, 1931 год Набережная Невы, Ленинград, 1966 год Сын родился, 1968 год, г. Москва