Мы из Советского Союза

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Значимые фотографии из прошлого СССР

Многие люди любят вспоминать «как было раньше…» и мы не исключение. А ведь и правда, если позволить ностальгии захлестнуть вас, то может стать немного грустно от того, что сейчас всё не так. Но жизнь не может стоять на месте, она должна меняться, а нам стоит ловить те хорошие моменты, которые в ней происходят.

Далее вас ждут светлые и просто приятные фотографии из прошлого СССР, от которых становится теплее на душе.

Сварщик Рая Молдован на Каховской ГЭС, Украина, 1950 год1 259Портрет девочки, 1960-е, Армянская ССРЗначимые фотографии из прошлого СССРТанцы в колхозе. «Девушки приглашают кавалеров», 1950-еЗначимые фотографии из прошлого СССРМясной ряд Центрального рынка, 1970-е, г. МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССРДрузья, 1931 год6 245Набережная Невы, Ленинград, 1966 годЗначимые фотографии из прошлого СССРСын родился, 1968 год, г. МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССР

Советская семья, 1960-еЗначимые фотографии из прошлого СССРБывший президент Египта Хосни Мубарак в Рязани в 1960-е он учился на советских бомбардировщиках ТУ-16Значимые фотографии из прошлого СССРЮморина, 1980-е

Значимые фотографии из прошлого СССРФизкультурник и физкультурница, 1928 год, г. МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССРКрым, 1925 — 1926 годЗначимые фотографии из прошлого СССРФото того же автораЗначимые фотографии из прошлого СССР«Позвонить», 1980 год, г. МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССР«Хочу куклу!», 1959 год, Калининская обл., г. НелидовоЗначимые фотографии из прошлого СССРПока класс собирает металлолом, октябрь 1977 года, г. МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССРФевраль - май 1977 года, Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Ленина,Значимые фотографии из прошлого СССРФаина Раневская и Ростислав Плятт, 1977 — 1979 годЗначимые фотографии из прошлого СССРВ рабочий полдень, 1972 годЗначимые фотографии из прошлого СССРXI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г.

МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССРНоябрь 1977 года, Абхазская АССР, г. СухумиЗначимые фотографии из прошлого СССРПразднование 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, г. МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССРПервомайская демонстрация, 1 мая 1973 года, Воронежская обл., г. ЛискиЗначимые фотографии из прошлого СССРПетр Второв и Николай Дроздов 4 октября 1978 года, Туркменская ССР, г. АшхабадЗначимые фотографии из прошлого СССРЛауреат Государственной премии СССР актер театра и кино Евгений Леонов, 1977 год, г. МоскваЗначимые фотографии из прошлого СССРАвгуст 1973 года, Познание мираЗначимые фотографии из прошлого СССР«Венок для собаки в День Знаний», 1 сентября 1983 года, г. НовокузнецкЗначимые фотографии из прошлого СССР

 

На бревнах летом, 1975 - 1978 год, Калининская обл., дер. БерниковоЗначимые фотографии из прошлого СССРДети на бревнах, 1983 — 1985 год, Калининская обл., дер. Берниково
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