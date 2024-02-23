Ровно два года назад, 22 февраля 2022 года при выполнении специальной задачи на территории Сирийской Арабской Республики погиб капитан 3 ранга (по сухопутному – майор), командир группы 561-го аварийно-спасательного центра Сил специальных операций Министерства обороны России Михаил Астахов. Позывной «Рубин».

Рубин работал в составе своего оперативно-боевого подразделения в пустынно-восточной части Сирии. Основная его цель была поиск и, соответсвенно, уничтожение остатков членов террористической группировки «Исламского государства».

Мы взаимодействовали с ним и другими товарищами на протяжении пары месяцев. Пытались наносить оперативную информацию от моего источника на карту местности. Сопоставляли факты, которыми между слов делился мой контакт с обратной стороны фронта – о проезде наших колонн, о пролёте вертолетной авиации. Пытались понять откуда террорист выходит на связь, отмечая на карте сотовые вышки и уровень сигнала. И так далее.

Все эти три месяца прошли без единого контакта с противником. Даже визуального. Кроме одного раза, когда в пустынном треугольнике между населёнными пунктами Дейр-эз-Зор – Эль-Меядин – Эш-Шола они обнаружили одного боевика на мопеде, но несмотря на то, что за ним вели наблюдение, его будто бы и след простыл. Духи (так называют боевиков) действовали и действуют в пустыне как рыба в воде. Не примечательный для тебя булыжник или подножье очередной горной высоты (сиськи) для них может быть ориентиром при передвижении по бескрайней пустыне. Рубин называл её – Великое Ничто.

В небольшом взаимодействии с Мишей, мы пытались вычислить одну кочующую группу боевиков, которая работала на определённом участке местности устраивая засады и налёты. Был ряд характерных признаков, где они могли проживать. У меня же было пару фото из их жилища. Сузив круг, я предложил ему несколько мест, которые можно было рассмотреть как «рабочие». На что Рубин сказал мне примерно так: — «Не, мы так не подставляемся, уже обжигались, мы по тихому работает, я пацанами рисковать не хочу.»

Близился конец командировки. Помню, примерно 18-20 февраля Миша говорил, что в последнее время отдыхает в пункте временной дислокации, читает книги и, как все мужики, скучает по женщинам с гражданки. Последний раз мы с ним общались в ночь с 21 на 22 февраля. За несколько часов до гибели. Он тогда мне сказал, что его смена (убытие домой), которая должна была быть через несколько дней, откладывается в связи с событиями – событиями вокруг нависающих боевых действий на Украине. На что я ему ответил что-то простое, мол, ну ничего, бывает. А в своих последних мне словах Рубин сказал:

— «Ну ничего, подзаработаю тут ещё немного. И будет меньше шансов попасть в неприятную для моей души заварушку (Украину). Я же оторва. Солдат удачи».

Это уже была поздняя ночь с 21 на 22 февраля.

Буквально через несколько часов после нашего разговора, группе Сил специальных операций, которой командовал Рубин, поступила задача выдвинуться в указанный район и провести досмотр двух бесхозно стоящих автомобилей в пустынной местности. Его группа специалистов численностью 12 человек и 2 челна экипажа поднялись в составе ВПШГ на вертолёте Ми-8.

Провели облёт просмотрев в тепловизионные приборы местность, где предполагалось десантироваться, после вертолётчики посадили борт и группа начала его покидать. Сразу же в этот момент начался обстрел. Ещё при высадке один из спецназовцев получил ранение и его затянули оставшиеся на борту пулемётчик, который сидит в двери и выпускающий группы. После чего, как и положено по инструкции, вертолёт резко ушёл в небо.

Группа спецназа работала в двух «пятёрках» (малые группы по 5 человек). Рубин, как командир группы, командовал одной из них, второй же «пятёркой» командовал его заместитель. Машина, которую надо было досмотреть находилась в низине, потому противник имел преимущество, заняв ближайшие возвышенности местности. Малые группы успели отойти из под огня и залечь в естественных песочно-глиняных колеях типа арыка (в сезон дождей с горных высот стекает вода и образует к лету будто бы пересохшие русла реки).

В одном из них специалисты около 10 минут вели бой с противником, которого даже не могли наблюдать. Оценочное количество его сил было порядка 10 человек. За это время из подствольного гранатомёта был ранен один боец. Боевики по одной информации смогли спрятаться от обнаружения тепловизорами в вырытой норе, по другой же имели плотные термоодеяла из фольги, которые были обрызганы водой и посыпаны пылью с песком, после чего укрылись под ними от тепловизоров.

После вызова эвакуации, несмотря на непрекращающийся огонь противника, вертолёт всё-таки было решено снова посадить. Группы начали отход. При отходе ранение получает ещё один боец. Его также успешно затягивают в вертолёт. Уже почти ведя обстрел в рост, противник начинает «провожать» вертолёт и начинает закидывать его ВОГами из подствольного гранатомёта. Осколками одного из таких выстрелов ранят в лицо выпускавшего группу из вертолёта.

Несмотря на правила, что прикрывать должен пулемётчик, группу прикрывал Миша. Он последним зашёл в вертолёт. И сразу же начал пересчитывать личный состав, никого ли не бросили. И тут одна из пуль противника пробивает обшивку вертолёта, после чего заходит Мише в бок между боевым поясом и бронежилетом. Несмотря на попытки сохранить ему жизнь по дороге, Рубин погибнет.

Позже его товарищи, когда уже начнётся война на Украине, вспоминая Рубина добрым словом, будут шутить – а Мишаня, от войны закосил всё-таки.

Капитан 3-го ранга, специалист ССО МО России Астахов Михаил Викторович (02 января 1990-22 февраля 2022) позывной «Рубин» – награждён «Орденом Мужества». Посмертно.

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