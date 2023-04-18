СМЕРШ - как работала лучшая контрразведка в истории (К 80-тилетию создания)

19 апреля 1943 г. организовано Главное управление контрразведки «Смерш» - 80 лет назад. Это была одна из лучших структур Советского Союза, а поэтому ложь и мерзость на них лилась с 90-х и льётся до сих пор.

На сайте пропала тема, которую считаю нужным вернуть и даже с комментариями.

СМЕРШ: как работала лучшая контрразведка в истории

Весной 1943 года была основана одна из самых эффективных, неоднозначных и загадочных спецслужб мира — легендарный СМЕРШ. После провала «блицкрига», когда вермахт потерпел сокрушительные поражения под Москвой и Сталинградом, Германия стала отчаянно пытаться переломить ситуацию с помощью «тайной войны» — массовых диверсий в глубоком тылу противника.

С ноября 1942 года по всему рейху была создана сеть разведывательных школ, готовивших шпионов, подрывников, связистов, провокаторов для действий за линией фронта. Прекрасно подготовленные физически, фанатично преданные идеям нацизма, отлично владеющие русским и другими языками народов СССР, террористы абвера (немецкой разведки) были грозным и хитрым противником, а труднодоступные лесные и болотистые местности запада России идеально подходили для базирования мобильных групп боевиков. Казалось, ещё немного — и коммуникации Красной Армии будет перерезаны.

Остановить «сволочей»

На организацию «СМЕРШ» возлагаются сложные задачи, и первым пунктом значится:

А) борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии.

Из постановления Главного комитета обороны СССР от 21 апреля 1943 г.

В сентябре 1943 года в Подмосковье и недавно освобождённых Воронежской и Курской областях бойцы СМЕРШ обнаружили и задержали 28 диверсантов, заброшенных в советский тыл с самолётов. При себе террористы имели взрывчатку, внешне похожую на куски каменного угля. Такие бомбы собирались подбрасывать в угольные штабеля на станциях железнодорожных дорог, ведущих к линии фронта. Возраст питомцев абвера составлял от 14 до 16 лет.

Правдивые факты, к сожалению, были переиначены некоторыми публицистами с точностью до наоборот: мол, школа по подготовке малолетних тайных убийц была проектом СМЕРШа и располагалась в СССР — на эту тему даже сняли несколько «шедевров» отечественного кинематографа. Но мы-то знаем, как всё обстояло в действительности.

«Березина»

«…Наше радио уловило ответ. Сначала прошел настроечный сигнал, затем особый сигнал, означавший, что наши люди вышли на связь без помех (нелишняя предосторожность: отсутствие сигнала означало бы, что радист взят в плен и его силой заставили выйти на связь). И ещё великолепная новость: отряд Шерхорна существует...» Отто Скорцени. Мемуары.

Бойцы СМЕРШа были виртуозами радиоигры — дезинформации, передаваемой «центру» от имени его агентов, якобы действующих в тылу врага.

18 августа 1944 года связной абвера, законспирированный на территории Белоруссии, радировал: в районе Березины уцелел большой отряд вермахта, чудом избежавший разгрома и укрывшийся в болотистой местности. Обрадованное командование десантировало в указанных координатах боеприпасы, продовольствие и радистов. Те немедленно сообщили: действительно, немецкая часть, численностью до двух тысяч, во главе с полковником Генрихом Шерхорном, остро нуждается в оружии, провианте и специалистах-подрывниках для продолжения партизанской борьбы.

На самом деле это была грандиозная операция нашей разведки под кодовым названием «Березина», с участием настоящих немецких офицеров, перешедших на сторону Красной Армии и изображавших уцелевший полк, а парашютисты-связные немедленно перевербовывались СМЕРШем, включаясь в радиоигру. Воздушное снабжение «своего» отряда Германия продолжала вплоть до мая 45-го.

Рискованная игра на «Бандуре»

По данным НКГБ СССР, на территории Южной Литвы и Западной Белоруссии действует подпольная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне «Делегатура Жонду», имеющая одной из основных задач ведение оперативной разведки в тылах Красной Армии и на фронтовых коммуникациях. Для передачи сведении «Делагатура» располагает коротковолновыми радиопередатчиками и сложными цифровыми шифрами.

Владимир Богомолов. «В августе 44-го».

В июне 1944 года в районе города Андреаполь СМЕРШ поймал четверых только что заброшенных немецких диверсантов. Руководитель и радист вражеского отряда согласились работать на нашу разведку и сообщили Центру, что внедрение на территорию противника произошло успешно. Требуются подкрепление и боеприпасы!

Радиоигра конттразведчиков 2-го Прибалтийского фронта против группы армий «Север» продолжалось несколько месяцев, в ходе которых противник неоднократно забрасывал под Андреаполь оружие и новых агентов, немедленно попадавших в распоряжение СМЕРШа.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Органы СМЕРШ имеют право применять различные специальные мероприятия, направленные к выявлению преступной деятельности агентуры иностранных разведок и антисоветских элементов.

Из постановления ГКО СССР от 21 апреля 1943 г.

Некоторые публицисты изображают СМЕРШ как репрессивно-карательный аппарат, ставивший к стенке за малейшее подозрение в измене. Что, конечно, далеко не так. Да, органы военной контрразведки могли осуществлять выемки, обыски и аресты военнослужащих. Однако подобные действия в обязательном порядке согласовывались с военной прокуратурой.

В чём офицеры СМЕРШа были настоящими профессионалами — так это в деле дальнейшей оперативной разработки пойманных диверсантов, некоторые из которых были русскими из числа эмигрантов или военнопленных, одурманенных фашистской пропагандой. В 1943-45 годах в радиоиграх СМЕРШа участвовало 157 перешедших на нашу сторону связных абвера. В одном только мае — июне 1943 года использовалось 10 радиостанций перевербованных агентов для дезинформации о позициях Красной Армии в районе Курской дуги.

Так что без контрразведки Победа могла достаться гораздо более дорогой ценой.

Неудача СМЕРШа

В фальшивых документах, которыми фашисты снабжали своих агентов, использовалась скрепка из нержавеющей стали. Такая скрепка всегда была чистой, блестящей, по бокам смежных листов не оставляла никаких следов ржавчины. В подлинных же красноармейских книжках скрепки изготавливались железными и всегда оставляли на страницах ржавые следы.

Л.Г. Иванов. «Правда о СМЕРШе».

В ходе всех радиоигр за время Великой Отечественной удалось задержать около 4000 немецких диверсантов.

У СМЕРШа были и поражения. 29 февраля 1944 года украинским националистам из УПА удалось смертельно ранить генерала Ватутина (полугодом ранее освободившего Киев) — машина военачальника попала в засаду во время объезда расположения войск.

За годы войны к нам было заброшено свыше 30 тысяч террористов и шпионов, почти все из которых были пойманы или нейтрализованы. В том заслуга и начальника Главного управления контрразведки (как официально именовался СМЕРШ) — Виктора Семёновича Абакумова, впоследствии несправедливо осуждённого и расстрелянного при Хрущёве.

Полуторка для Гёббельса

Информация, которую добывали советские разведчики во время Второй мировой войны, содействовала военным успехам Советов и представляла собой такого рода материал, который является пределом мечтаний для разведки любой страны

Аллен Даллес. Искусство разведки.

Накануне взятия Берлина СМЕРШ создал оперативные группы для розыска и ареста главарей рейха. Обгоревший труп Пауля Йозефа Гёббельса, сама фамилия которого стала синонимом одурманивающей пропаганды, обнаружил офицер СМЕРШ майор Зыбин. Тело следовало доставить в Карлcхост, где размещался отдел СМЕРШ 5-й ударной армии. Однако в распоряжении майора находился только маленький «опель», в котором вести труп по разбомбленным мостовым Берлина было попросту опасно: «Растрясёт, и не узнаешь, кого привёз». Пришлось выделить полуторку.

Именно СМЕРШ охранял ценнейшие документы, улики и драгоценности, найденные в подвалах Рейхсканцелярии. Единственным трофеем, который бойцы оставили себе, стали пищевые витамины из личных запасов Гитлера.

Бессмертие

«СМЕРШ — означает “Смерть шпионам”». Википедия.

Более 6 тысяч бойцов и офицеров СМЕРШ погибли во время войны. Сотни пропали без вести. Четверо — удостоены звания Героя Советского союза. Посмертно.

СМЕРШу довелось защищать и тех, против кого сражался. Контрразведчики обеспечивали безопасность во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Охраняли они и Вильгельма Кейтеля по дороге из Берлина в Карлсхост, где должна была состояться историческая процедура: накануне 9 мая в столице поверженного рейха тут и там продолжалась стрельба; случись что с фельдмаршалом, подписывать капитуляцию со стороны вермахта оказалось бы некому.

Овеянный легендами СМЕРШ был расформирован весной 1946 года, навсегда оставшись одной из наиболее загадочных и наиболее эффективных контрразведок мира.

https://timeallnews.ru/25047-smersh-kak-rabotala-luchshaya-kontrazvedka-v-istorii.html

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