Как американцы Олимпиаду купили - коррупционный скандал, шокировавший мир

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Американский Солт-Лейк-Сити очень долго боролся за право проведения зимней Олимпиады: первую неудачную заявку город отправил еще в 1932 году, за которой последовали еще две в 70-х. В 1995 году МОК все же отдал Олимпиаду-2002 американцам, но цена, которую заплатили чиновники из Солт-Лейка, была слишком высокой.

Проиграв заявочную кампанию Олимпиады 1998 года японскому Нагано, американские чиновники вовсю обвиняли японцев в недобросовестной конкуренции, жалуясь на дорогие подарки, которые члены оргкомитета "Нагано-98" преподносили членам МОК. Как оказалось, в Солт-Лейк-Сити не просто критиковали подход японцев, но решили его усовершенствовать и взять на вооружение в борьбе за следующие Игры.

Солт-Лейк-Сити с легкостью выиграл выборы столицы Олимпиады-2002, МОК объявил об этом во время своей 104-й сессии в 1995 году. Скандал разразился спустя три года. В конце 1998 года бывший вице-президент МОК швейцарец Марк Ходлер, занимавший пост председателя финансовой комиссии и главы координационного комитета Олимпиады-2002, выступил с заявлением, в котором обвинил ряд членов МОК в получении взяток при выборе места проведения Олимпиады.

Заявление Ходлера спровоцировало начало четырех независимых расследований по линиям МОК, Национального олимпийского комитета США, Оргкомитета "Солт-Лейк-Сити-2002" и ФБР.

Выяснилось, как именно представители заявочного комитета Олимпиады-2002 воздействовали на членов МОК. По неофициальным данным, чиновники Солт-Лейк-Сити потратили около миллиона долларов в ходе заявочной кампании, эта сумма в том или ином виде ушла 24 членам МОК и обеспечила победу американского города в голосовании.

В Оргкомитете Солт-Лейк-Сити все продумали: чиновники МОК не получали банальные взятки в размере нескольких тысяч или десятков тысяч долларов. Американцы воздействовали на представителей комитета иначе. К примеру, чилийский представитель МОК Серхио Сантандер получил грант в размере 10 тысяч долларов на кампанию за пост мэра Сантьяго, а представительница Финляндии Пирьо Хегман уехала жить в Квебек, где ее муж получил работу в местном правительстве.

Некоторые члены МОК прельстились возможностью устроить будущее для своих детей. В ходе заявочной кампании дочь Агустина Аррохо из Эквадора попала на работу в заявочный комитет Солт-Лейк-Сити. Ей также оплатили расходы на учебу в США. Не удержался и представитель Южной Кореи Хой Юнг Ким, чей сын также устроился в городе на работу ради получения вида на жительство. Грант на учебу в местном университете получили также дети представителя Ливии Башира Аттарабулси и представителя Свазиленда Сихулуми Сибандзе, а Жан-Клод Ганга из Конго и вовсе бесплатно лечил в Солт-Лейк-Сити свою тещу.

Скандал спровоцировал слухи о скорой отставке тогдашнего президента МОК Хуана Антонио Самаранча, но на одной из сессий комитета его кандидатуру поддержали абсолютным большинством голосов. Тем не менее МОК понес потери: в результате расследования в отставку ушли десять членов комитета, а к еще десятерым были применены различные санкции. Главы заявочного комитета Солт-Лейк-Сити Том Уэлч и Дэйв Джонсон покинули свои посты на начальном этапе расследования.

"Заявочные комитеты могли действовать не совсем верно, но это уже в прошлом. Теперь по их действиям судят МОК. И наша задача — справиться с этой ситуацией", — заявил Самаранч по итогам расследований.

МОК действительно нивелировал возможность такого откровенного подкупа чиновников в будущем, запретив им посещать города-кандидаты во время заявочной кампании. Такой запрет действует до сих пор.

Роберт Шилькович

https://rsport.ria.ru/20220125/olimpiada-1769296699.html