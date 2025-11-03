Спорный и политизированный

Почему День народного единства не стал по-настоящему массовым праздником?

Как чиновники пытались заменить демонстрации 7 ноября «Русскими маршами» и почему из этого ничего не вышло Фото: amic.ru

Отмечаемый 4 ноября День народного единства даже спустя 17 лет после появления в календаре «красных дат» (впервые его отметили в 2005 году) остаётся одним из самых вызывающих споры и политизированных праздников.

Таким неоднозначным отношением он обязан создателям и обстоятельствам своего появления. Впрочем, этот день всё чаще становится поводом задуматься над историей своего государства, обсудить её. Именно над ролью самого молодого праздника в перечне российских государственных торжеств и задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Ошибка в датировке

Принято считать, что в этот день в 1612 году русское ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяло штурмом Китай-город, заставив гарнизон Речи Посполитой отступить в Кремль. Спустя несколько дней командование гарнизона подписало капитуляцию и сдалось. Это означало окончание Смутного времени на Руси, что и стало своего рода идеологической основой для учреждения праздника. 29 декабря 2004 года, в соответствие с принятым федеральным законом № 201, эта дата стала в России выходным днём. Памятник Минину и Пожарскому в Москве / Фото: pixabaycom

Выбор дня для празднования сразу подвергся критике со стороны профессиональных историков. Дело в том, что взятие ополченцами Минина и Пожарского штурмом Китай-города случилось всё-таки не 4-го, а 1 ноября. Дело в том, что соотношение дней прежнего юлианского и нынешнего, григорианского календаря менялось, с каждым новым веком прибавлялся один день.

И когда 22 октября 1612 года случилась историческая победа, то в переводе на современный календарь это было именно в первый ноябрьский день.

Странно, что среди поддержавших закон о новом празднике депутатов Госдумы не нашлось ни одного, кто смог бы внимательно разобраться в датировке. Однако на тот момент у думского большинства, видимо, превалировало желание отвлечь общественное внимание от празднования 7 ноября и максимально хронологически приблизить новый «красный день» к прежнему. Столь конфликтная изначально политическая потребность в замене одного торжества на другое практически предопределила его непростую судьбу.

Новая идеология Именно идею окончания Смутного времени в нашей стране после периода перестройки и лихих 1990-х и закладывал в учреждение нового праздника прежний серый кардинал российской политики Владислав Сурков, в ту пору занимавший должность замглавы администрации президента (АП). В июне 2021 года в интервью проекту WarGonzo он сообщил, что в 2004-м руководство страны занималось сменой «идеологических дат»: «Отменили день празднования социалистической революции и ввели День народного единства».

Владислав Сурков / Фото: kremlin.ru

По словам Суркова, «в России ведь не было ни одного праздника, связанного с событиями до Революции».

«Этот день стал днём русского национализма по сути своей. Была такая задача: как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества», — отметил он.

Стоит отметить, что Сурков несколько лукавит, говоря об отсутствии у нас в стране праздничных дат, связанных с дореволюционными событиями — дни 8 марта, 1-2 мая, не говоря уже о Рождестве Христовом, всё-таки берут своё начало до Октябрьской революции.

Марш вместо демонстрации

Как бы то ни было, но с лёгкой руки этого, как ни крути, талантливого госчиновника, день 4 ноября действительно стал праздником — поначалу для многочисленных объединений русских националистов. Не секрет, что именно Владислав Юрьевич стал плотно опекать различные движения этого направления, а подчас и активно содействовал появлению новых. Во всяком случае ниточки целого ряда скандально известных организаций и деятелей тянулись именно к нему. В частности, в этот день национал-патриоты стали проводить «Русские марши» (РМ) — многолюдные шествия, устраиваемые словно в противовес традиционным демонстрациям в честь Красного октября 1917-го. «Русский марш» на День народного единства в Люблине 4 ноября 2017 года / Кадр из видео

Первый такой марш 4 ноября 2005 года состоялась первая крупная согласованная с властью акция националистов. Чиновники АП поначалу очень надеялись, что шествия смогут заменить для россиян привычные массовые демонстрации в честь Октябрьской революции. Среди организаторов было Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ)* во главе со скандально известным Александром Беловым (Поткиным), а также вполне лояльный власти Евразийский союз молодёжи, что, как полагали в АП, станет гарантией лоялистского характера мероприятия. Однако в московской акции тогда приняло участие несколько тысяч человек — преимущественно оппозиционно настроенной националистической молодёжи, что стало крайне неприятной неожиданностью для чиновников. Тогда чиновники дали федеральным телеканалам пожелание, которое можно было приравнять к жёсткой установке, не выпускать в эфир ни одного видеоматериала о марше. Таким образом, несмотря на обилие телекамер, единственным сюжетом оказался репортаж в дневном выпуске телеканала НТВ.

Один из постоянных участников прежних маршей, писатель, историк, публицист Александр Севастьянов вспоминает, что многочисленность первого РМ поразила даже его участников.

«Помню, мы шли в середине колонны, и не было видно ни „хвоста“ шествия, ни „головы“. Для нас это был праздник русской солидарности. Впервые представители различных партий, движений нашего направления, как ручейки, слились в одну большую реку. Мы прошли тогда от Чистых прудов до памятника Кириллу и Мефодию», — подчеркнул историк.

В последующие годы «Русский марш» в Москве был своеобразным смотром националистических сил и даже индикатором взаимоотношений группировок его участников. Так, случалось, что некоторые участники РМ, испытывая жёсткую неприязнь друг к другу, проводили свои отдельные акции, уменьшая таким образом общее число участников. К примеру, в 2014-м году в столице прошёл «Русский марш за Новороссию» и ещё один «Русский марш», участники которого занимали проукраинскую позицию.

Как считает Александр Севастьянов, именно в 2014 году состоялся «последний настоящий „Русский марш“, после чего русское движение ушло в толщу глубинного народа, как это принято говорить».

Шествие в Барнауле Упомянутый раскол отразился и в регионах — Центральный оргкомитет РМ, случалось, не признавал «своими» акции национал-патриотов на местах. Так было, к примеру, с маршем 2020 года в Барнауле, организатором которого выступила краевая организация незарегистрированной партии «Другая Россия» и несколько общественных активистов. В Москве назвали шествие в краевой столице «мероприятием самозванцев».

Власть перехватила идеи «марширующих»

В 2022-м оргкомитет объявил о смене формата акции — традиционных шествий не будет, как и митингов с пикетами, — их заменят встречи единомышленников с последующими гуманитарными и культурными мероприятиями. Что это означает — руководитель оргкомитета Владимир Басманов прессе так и не объяснил, но сообщил, что участники РМ на этот раз будут делать «то, что не требует согласования с чиновниками» — «собираться, пить чай, разговаривать, знакомиться, помочь семье русских стариков или съездить вместе в музей». Смену формата он объяснил тем, что во многих регионах движение националистов потеряло до 90% своих сторонников.

По мнению Александра Севастьянова, «Басманов много на себя берёт, поскольку уже несколько лет находится в эмиграции, на Украине, откуда ему вряд ли хорошо видно, что в России может быть, а чего не может». Он называет несколько причин снижения популярности идеи РМ.

«Во-первых, Кремль, безусловно, перехватил инициативу — мы видим, что идея Русского мира взята на щит кремлёвским пулом журналистов. Та повестка, которую мы, представители русского движения, обозначали много лет, включая воссоединение с Крымом, вхождение в состав страны Донбасса, Новороссии — её сегодня осуществляет власть. Эта идея, которую мы отстаивали десятилетиями, сегодня пропагандируется телеканалами и ведущими политиками, пусть даже в искажённом виде. Перехватив во многом, не во всём, конечно, повестку русского движения, она обессмыслила её многие внешние проявления, в том числе „Русский марш“», — указал Севастьянов.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Другим примером реализации идей активистов русского движения Севастьянов считает закрепление в российской конституции тезиса о русских как государствообразующем народе.

Отсутствие крупной акции 4 ноября для многих прежних политических активистов — участников РМ не означает отмену праздника. Один из организаторов барнаульских акций Михаил Варнаков, сегодня работающий врачом, говорит, что «герои вчерашних дней» эту дату постараются отпраздновать вместе.

«Соберёмся, вспомним былые события, те же марши. Вспомним нашу историю, поговорим о ней, обсудим, поспорим, как мы уже делаем несколько последних лет, возможно, в этом сегодняшний смысл этого дня», — сообщил он amic.ru.

Александр Севастьянов считает, что нежелание многих граждан страны участвовать 4 ноября в каких-то массовых акциях объясняется ещё и особенностью национального характера.

«Русские люди, на самом деле, большие прагматики и вовсе не такие идеалисты, как это принято считать. Они рассуждают так: если нет возможности там порешать какие-то важные проблемы, то чего напрягаться, куда-то ходить, когда и так всё движется», — подчеркнул историк.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

https://www.amic.ru/news/obschestvo/spornyy-i-politizirovannyy-pochemu-den-narodnogo-edinstva-ne-stal-po-nastoyaschemu-massovym-prazdnikom-511865 МЫ — ОДИН НАРОД

Мы — один народ. Пытающиеся выживать за так называемой чертой бедности (миллионы человек), едва сводящие концы с концами где-то рядом с этой чертой (десятки миллионов) и 125 долларовых миллиардеров (данные, обнародованные в апреле этого года изданием Газета. ru), а также акулы бизнеса помельче, топ-менеджеры крупных компаний и корпораций, высокооплачиваемые артисты, спортсмены и прочие "вписавшиеся в рынок" хорошо обеспеченные господа.

Во II квартале 2024 года нищих россиян Росстат насчитал "всего лишь" 12,4 миллиона человек (ТАСС). Как "границу бедности" наше щедрое и гуманное государство назначило доход аж в 15 354 рубля. Если во II квартале этого года Вы получали больше этой суммы, то уже не считались нищим. Что такое доход в 15 тысяч рублей в нашей северной холодной стране, с постоянно растущими ценами и тарифами понять несложно при желании.

Мы — один народ. Нищие пенсионеры, отдающие порой больше половины своих доходов за коммуналку, и 3 % богатейших граждан РФ, на долю которых в 2019 году приходилось 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений (более свежих данных не нашли, но вряд ли пропорция сильно изменилась).

Мы — один народ. Собственники роскошных квартир, усадьб, вилл, дворцов и миллионы граждан, не имеющих своего жилья, граждан, живущих в аварийных и ветхих развалюхах, вынужденных мыкаться по съёмным углам, миллионы ипотечных рабов (по информации ЦБ РФ, почти половина из тех, кто взял ипотеку в 2024 году, 48%, погасят её лишь в возрасте 65 лет и старше).

Мы — один народ. Миллионы безработных, существующих как придётся, и дети-бездельники состоятельных родителей, которые бесятся с жиру, потому что не знают, как им развеять свою сытую скуку.

Мы — один народ. Ведь и у бедных, и у богатых равные права и возможности, одни и те же цели в жизни, одинаковые чаяния и устремления. А неравенство, классы, деление людей на социальные группы по их отношению к средствам производства, непримиримые противоречия труда и капитала — лишь опасные выдумки Маркса.

Мы — один народ. И чтобы не забыть об этом, нам нужен объединяющий нас праздник. В качестве исторического обоснования для него выбраны события, произошедшие в Московском царстве больше четырехсот лет назад (такая близкая и понятная нам эпоха феодализма).

Так давайте же сегодня сплотимся вокруг «социально ответственного бизнеса» и его славного капиталистического государства, которое по-прежнему «ничего нам не должно», но которое теперь уже просит нас рожать. С праздником! С Днём солидаризма! Простите, народного единства.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/3789 Обложка журнала «Коммерсант Власть». Ноябрь 2005 года.

https://t.me/vatnikstan/11038 Газета «Аргументы и факты» опрашивает политиков по поводу нового праздника 4 ноября. 2005 год.

https://t.me/vatnikstan/11037

Разнообразие народного единства

4 ноября в России отмечается государственный праздник, который имеет прямое отношение только к истории России. Так 9 мая объединяет РФ, РБ, РК, КР, РА, ТР, РУз и прочие республики. Даже на постУкраине в условиях СВО и "Биореактора"(тм) запретить день Победы полностью не получилось.

4 ноября (День народного единства) праздник постсоветский, но относящийся к событиям XVII века, которые давно стерлись из реальной памяти народной, но хорошо сохранились в памяти исторической.

Поэтому с точки зрения конструирования политической идентичности эпоха и сюжет выбраны верно, тем более что Смута - важный политический кризис и гражданская война.

Правда, нашествие Наполеона было не менее важным кризисом, но об этой войне мы почему-то подзабыли. Даже народные анекдоты про поручика Ржевского и героев "Войны и мира" растворились в советской античности.

Главный жирный минус праздника 4 ноября - то что его сделали государственным, одновременно отменив 7 ноября. Что породило массу смешных и злобных народных шуток и мемов, которые вот уже 20 лет гуляют по соцсетям ежегодно. Самые смачные помню еще по ЖЖ.

Во внедрении праздника 4 ноября проявилось все наше постсоветское двоемыслие, которое в искусстве назвали "загадочной русской душой".

Ввести праздник "народного единства", но сделать это так, чтобы часть того самого народа лишить другого праздника.

Если так хочется единства, то логично объявить 4-7 ноября "днями народного единства" - и проводить эстафету празднично-патриотическую из XVII в XX век. Пугачевское восстание тоже стоит сохранять в народной памяти - не зря Пушкин нам "Капитанскую дочку" оставил.

Когда начинаешь разбираться в событиях Смуты (к чему нас призывают инициаторы праздника), то понимаешь что 4 ноября не только о единстве народа.

Смута о русских влиятельных боярах, которые в слепой жажде власти сами сдали полякам московский престол и ввергли страну в гражданскую войну. О предательстве в высших политических кругах. О частных армиях польских магнатов и отрядах казачков донских и запорожских, налетевших пограбить московитов в лихую годину. Поэтому историю Смуты, естественно, изучать и понимать надо. Но не для того, чтобы забыть уроки истории ХХ века. Но об этом речь пойдет через три дня.

Поэтому лично у меня отношение к празднику 4 ноября следующее:

- задумку инициаторов понимаю и где-то уважаю;

- смысл Смуты изучаю со школьной скамьи самостоятельно как и других кризисов русской истории;

- не праздную, ибо в XVII веке часть моих предков с вероятностью 99% были крепостными крестьянами. Это сословие, несмотря на участие в гражданской войне, освобождено не было. Хотя поляками были бы закрепощены еще сильнее - тоже факт. Но это не повод праздновать)

Поэтому сегодня имеет смысл праздновать тем, кому для чувства единства со своим народом нужно довести кризис до бояр-предателей и поляков в Кремле.

Для чистоты политического понимания 4 ноября.

Семён Уралов

https://t.me/su2050/6089 День народного единства

Зашёл в кабак «слуга народа»,

Икоркой мажет бутерброд,

И видит вдруг, что возле входа

Маячит хмурый нищеброд.

Застыл подлец, как муха в торте –

И не ползёт, и не летит.

Стоит такой и нагло портит

«Слуге народа» аппетит.

Клиент зовёт метрдотеля,

Бурча под нос : «Ядрёна мать…»,

И требует: «Изволь отселе

Вот это чучело убрать!

Небось, замыслил лихоимство –

Сам утонул и всех ко дну?..»

«Ну-с, за народное единство!

Официант! Ещё одну!»

04.11.2023

Андрей Шигин

https://t.me/shigin24/160 Коротко о "народном единстве" в классовом обществе.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/3788

"Что мы празднуем 4 ноября?" Е.Ю.Спицын на канале Соловьёв LIVE в программе "Лабиринт Карнаухова"

Интервью с Климом Жуковым о празднике 4 ноября (2016)

Предыдущие материалы: