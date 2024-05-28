Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Фестиваль цветов на ВДНХ, ч.1

На фестивале 89 клумб-экспозиций всех регионов страны! А также цветочные экспозиции ведомств и госкорпораций, уникальные флористические арт-объекты. Сразу как заходишь встречают посадки цветов совсем не характерные для этого времени, например розы или георгины. Они уж точно зацветают позднее."И Ленин всегда молодой"Мы идем в сторону павильона Космос, где расположена основная выставка.

Мимо роз я не смогла пройти.Несколько кадров самых красивых, впрочем, некрасивых роз не бывает.Ладно, идем дальше, а то это бесконечная история с розами.По пути встречаются разные клумбы.За памятником соорудили по типу вертикальных садовОчередная цветочная инсталяция"Ксюша, юбочка из плюша", а тут балеринка в цветочной юбочке.Но насилственная высадка не проходит для некоторых растений даром.Красивый водопад петуний."Анютиноглазовое" сердечкоРастения живые. Как их поливают, интересно?А за этим домиком стоит большой временный павильон с цветами.Запах от пионов стоит умопомрачительныйПравда, они все в срезкеПомимо пионов есть еще розы, герберыИрисыПравда, они стоят оень недолго.А вот за павильоном и начинается выставка регионов, но там много фотографий, поэтому покажу завтра.

разное
фото сегодня
города Советского Союза
Светлана Митленко

Картина дня

наверх