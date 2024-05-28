Фестиваль цветов на ВДНХ, ч.1

На фестивале 89 клумб-экспозиций всех регионов страны! А также цветочные экспозиции ведомств и госкорпораций, уникальные флористические арт-объекты. Сразу как заходишь встречают посадки цветов совсем не характерные для этого времени, например розы или георгины. Они уж точно зацветают позднее. "И Ленин всегда молодой" Мы идем в сторону павильона Космос, где расположена основная выставка.

Мимо роз я не смогла пройти. Несколько кадров самых красивых, впрочем, некрасивых роз не бывает. Ладно, идем дальше, а то это бесконечная история с розами. По пути встречаются разные клумбы. За памятником соорудили по типу вертикальных садов Очередная цветочная инсталяция "Ксюша, юбочка из плюша", а тут балеринка в цветочной юбочке. Но насилственная высадка не проходит для некоторых растений даром. Красивый водопад петуний. "Анютиноглазовое" сердечко Растения живые. Как их поливают, интересно? А за этим домиком стоит большой временный павильон с цветами. Запах от пионов стоит умопомрачительный Правда, они все в срезке Помимо пионов есть еще розы, герберы Ирисы Правда, они стоят оень недолго. А вот за павильоном и начинается выставка регионов, но там много фотографий, поэтому покажу завтра.