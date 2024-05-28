Фестиваль цветов на ВДНХ, ч.1

На фестивале 89 клумб-экспозиций всех регионов страны! А также цветочные экспозиции ведомств и госкорпораций, уникальные флористические арт-объекты. Сразу как заходишь встречают посадки цветов совсем не характерные для этого времени, например розы или георгины. Они уж точно зацветают позднее."И Ленин всегда молодой"Мы идем в сторону павильона Космос, где расположена основная выставка.
Мимо роз я не смогла пройти.Несколько кадров самых красивых, впрочем, некрасивых роз не бывает.Ладно, идем дальше, а то это бесконечная история с розами.По пути встречаются разные клумбы.За памятником соорудили по типу вертикальных садовОчередная цветочная инсталяция"Ксюша, юбочка из плюша", а тут балеринка в цветочной юбочке.Но насилственная высадка не проходит для некоторых растений даром.Красивый водопад петуний."Анютиноглазовое" сердечкоРастения живые. Как их поливают, интересно?А за этим домиком стоит большой временный павильон с цветами.Запах от пионов стоит умопомрачительныйПравда, они все в срезкеПомимо пионов есть еще розы, герберыИрисыПравда, они стоят оень недолго.А вот за павильоном и начинается выставка регионов, но там много фотографий, поэтому покажу завтра.
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