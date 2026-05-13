Ленин и Сталин в лесу

Этот памятник сразу после изготовления по распоряжению Хрущева Н.С. был брошен в подвал, где пролежал 63 года. Нынче стоит в лесу. Скульптурная группа «Ленин и Сталин в Горках» была отлита из бронзы на ленинградском заводе «Монументскульптура» в 1950-х годах. Весит она больше тонны. Памятник предназначался для Выборга, но грянул ХХ съезд партии, культ личности разоблачили и, естественно, речи об установке этого памятника уже не было.



В музее-заповеднике «Ялкала» уникальное парное изваяние впервые стало доступным широкой публике. А вот здесь можно посмотреть видео, как в музее-заповеднике «Ялкала» побывала корреспондент ЛенТВ24 Альфия Бекарсланова:

В связи с началом реставрации цейхгауза музей принял решение переместить скульптуру в Ялкалу. И зимним днем 2017 года бронзовые узники Ленин и Сталин покинули стены Выборгского замка.

Его спрятали сначала на складах комбината благоустройства, потом в городской оранжерее, а затем в запасниках Выборгского замка. Вместе со Сталиным в «опалу» попал и Ленин.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЯЛКАЛА»

Историко-Этнографический музей-заповедник «Ялкала», расположенный в поселке Ильичево, Выборгского района, Ленинградской области, находится недалеко от Зеленогорска. Добираться до него удобнее, конечно, на машине, но и на автобусе можно доехать: от вокзала Зеленогорска до самого музея, у автобуса там конечная остановка (кольцо).

Информационный щит перед входом рассказывает нам о том, что музей был создан в 1940 году, после окончания Советско-Финской войны 1939-1940 годов.

На хуторе финской семьи Парвиайнен в августе 1917 года скрывался Ленин.

В их доме и был создан Дом-музей В.И.Ленина.

В 1993 году музей был преобразован в историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала».

А тогда это была деревня Ялкала, находящая на территории Великого Княжества Финляндского. Сонная деревенька с хуторами и дачными домиками.

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

Дом-музей был открыт в Ялкале 20 октября 1940 года, сразу после завершения Зимней войны с Финляндией. Открытие музея

Он стал первым в Советском Союзе домом-музеем Ленина и проработал до 1993 года с перерывом на войну и восстановление в 41-46 годах. В 1948 году Ялкала была переименована в посёлок Ильичёво. А в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ленина, была произведена масштабная реставрационная работа.

Весь дом перебрали буквально по бревнышку, а хлев, конный и сенной сараи, которые не имели отношения к Ленину, снесли. Напротив дома открыли большой выставочный павильон. Выставочный павильон

Самое главное – дом поставили на полутораметровую каменную подушку, накрыли сверху навесом и соединили навес и фундамент стеклянными панелями. Дом оказался как бы внутри огромного стеклянного куба. Навес над домом

Из-за подвижек фундамента остекление начало разрушаться, и в 80-е годы его полностью демонтировали из соображений безопасности. Сейчас о нём напоминает стеклянный забор, окружающий дом по периметру, и пазы в навесе, повторяющие этот периметр. Видно место, где фундамент "поплыл".

ЧАСОВНЯ

Первое, что мы видим в заповеднике, - небольшая ослепительно белая церковь, ярко сияющая на солнце "золотым куполом". Это храм-часовня Святого Леонида, совсем новая, построена в 2020 году. Храм посвящен памяти всех погибших в войнах и бедствиях на Карельском перешейке. Инициатором строительства церкви был незаурядный человек: археолог, профессор Анатолий Николаевич Кирпичников. Много лет он руководил раскопками в Старой Ладоге. В сферу его научных интересов входили история, археология, культура и архитектура Древней Руси. В январе 2020 года часовня была освящена, а в октябре Анатолия Николаевича Кирпичникова не стало.

Часовня внутри светлая, строгая и лаконичная, построена в ранневизантийском стиле.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ Пройдя по дорожке через красивый сосновый лес в сторону музея и наслаждаясь полезным лекарственным воздухом соснового леса, встречаешь большой памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор исполнил его сидячим за работой, среди карельских скал.

ДОМ СЕМЬИ ПАРВИАЙНЕН Вдали виден дом семьи Парвиайнен, Ленин прожил у них всего неделю, но этого хватило для того, чтобы дом вошел в историю.

Домик небольшой, построенный в финском стиле, снаружи сруб дома украшен разными интересными фигурками.

Когда входишь в музей,то ощущение, что попал в сельскую библиотеку: шкафы с книгами, разные поделки и стенгазеты. Всё это впечатляет. Оказывается, вся экспозиция музея выполнена в формате стенгазет.

В центре зала длинный стол с лавками для проведения мастер-классов.

Неожиданно среди такой экспозиции смотрится полностью стеклянная стена. Окна в пол с видом на сосновый лес - очень красиво и интересно...

В основном в музее находятся экспозиции об археологии региона, истории и этнографии коренного населения Карелии о Советско-Финской войне. И, конечно, стенды, посвященные вождю, которого укрывала семья Парвиайнен, а также его коллегам-революционерам.

