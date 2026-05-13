Ленин и Сталин в лесу

Этот памятник сразу после изготовления по распоряжению Хрущева Н.С. был брошен в подвал, где пролежал 63 года. Нынче стоит в лесу.Скульптурная группа «Ленин и Сталин в Горках» была отлита из бронзы на ленинградском заводе «Монументскульптура» в 1950-х годах. Весит она больше тонны. Памятник предназначался для Выборга, но грянул ХХ съезд партии, культ личности разоблачили и, естественно, речи об установке этого памятника уже не было.
В музее-заповеднике «Ялкала» уникальное парное изваяние впервые стало доступным широкой публике.А вот здесь можно посмотреть видео, как в музее-заповеднике «Ялкала» побывала корреспондент ЛенТВ24 Альфия Бекарсланова:
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЯЛКАЛА»
Историко-Этнографический музей-заповедник «Ялкала», расположенный в поселке Ильичево, Выборгского района, Ленинградской области, находится недалеко от Зеленогорска. Добираться до него удобнее, конечно, на машине, но и на автобусе можно доехать: от вокзала Зеленогорска до самого музея, у автобуса там конечная остановка (кольцо).
Информационный щит перед входом рассказывает нам о том, что музей был создан в 1940 году, после окончания Советско-Финской войны 1939-1940 годов.
На хуторе финской семьи Парвиайнен в августе 1917 года скрывался Ленин.
В 1993 году музей был преобразован в историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала».
А тогда это была деревня Ялкала, находящая на территории Великого Княжества Финляндского. Сонная деревенька с хуторами и дачными домиками.
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ
Дом-музей был открыт в Ялкале 20 октября 1940 года, сразу после завершения Зимней войны с Финляндией.Открытие музея
Он стал первым в Советском Союзе домом-музеем Ленина и проработал до 1993 года с перерывом на войну и восстановление в 41-46 годах. В 1948 году Ялкала была переименована в посёлок Ильичёво. А в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ленина, была произведена масштабная реставрационная работа.
Весь дом перебрали буквально по бревнышку, а хлев, конный и сенной сараи, которые не имели отношения к Ленину, снесли. Напротив дома открыли большой выставочный павильон.Выставочный павильон
Самое главное – дом поставили на полутораметровую каменную подушку, накрыли сверху навесом и соединили навес и фундамент стеклянными панелями. Дом оказался как бы внутри огромного стеклянного куба.Навес над домом
Из-за подвижек фундамента остекление начало разрушаться, и в 80-е годы его полностью демонтировали из соображений безопасности. Сейчас о нём напоминает стеклянный забор, окружающий дом по периметру, и пазы в навесе, повторяющие этот периметр.Видно место, где фундамент "поплыл".
ЧАСОВНЯ
Первое, что мы видим в заповеднике, - небольшая ослепительно белая церковь, ярко сияющая на солнце "золотым куполом". Это храм-часовня Святого Леонида, совсем новая, построена в 2020 году. Храм посвящен памяти всех погибших в войнах и бедствиях на Карельском перешейке.Инициатором строительства церкви был незаурядный человек: археолог, профессор Анатолий Николаевич Кирпичников. Много лет он руководил раскопками в Старой Ладоге. В сферу его научных интересов входили история, археология, культура и архитектура Древней Руси. В январе 2020 года часовня была освящена, а в октябре Анатолия Николаевича Кирпичникова не стало.
Часовня внутри светлая, строгая и лаконичная, построена в ранневизантийском стиле.
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУПройдя по дорожке через красивый сосновый лес в сторону музея и наслаждаясь полезным лекарственным воздухом соснового леса, встречаешь большой памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор исполнил его сидячим за работой, среди карельских скал.
ДОМ СЕМЬИ ПАРВИАЙНЕНВдали виден дом семьи Парвиайнен, Ленин прожил у них всего неделю, но этого хватило для того, чтобы дом вошел в историю.
Домик небольшой, построенный в финском стиле, снаружи сруб дома украшен разными интересными фигурками.
Когда входишь в музей,то ощущение, что попал в сельскую библиотеку: шкафы с книгами, разные поделки и стенгазеты. Всё это впечатляет. Оказывается, вся экспозиция музея выполнена в формате стенгазет.
В центре зала длинный стол с лавками для проведения мастер-классов.
Неожиданно среди такой экспозиции смотрится полностью стеклянная стена. Окна в пол с видом на сосновый лес - очень красиво и интересно...
В основном в музее находятся экспозиции об археологии региона, истории и этнографии коренного населения Карелии о Советско-Финской войне. И, конечно, стенды, посвященные вождю, которого укрывала семья Парвиайнен, а также его коллегам-революционерам.
