Генерал Ватутин: «Венгров в плен не брать!» - что стояло за знаменитой фразой полководца

15 января 1943 войска Воронежского фронта в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции полностью разгромили 2-ую Венгерскую армию. Одной из кровопролитнейших битв Великой Отечественной войны является оборона Воронежа. И если о таких великих сражениях, как оборона Москвы и Севастополя, Сталинградская и Курская битвы нам рассказывают сотни и тысячи книг и кинолент, то длившееся 212 дней сражение за Воронеж остаётся одной из наименее известных страниц войны.

А ведь бои на улицах города длились на 12 дней дольше, чем вся Сталинградская битва и врагам так и не удалось полностью овладеть городом!

Бои в городе разгорелись 7 июля 1942 года, когда немецким войскам удалось ворваться в западную часть Воронежа. А южнее Воронежа вышли к берегу Дона и закрепились части 2-ой Венгерской армии. Ценой невероятных усилий советским войскам удалось захватить и удержать важный плацдарм на западном берегу Дона в районе села Сторожевое-1 Острогожского района. Именно этот плацдарм и сыграл важнейшую роль в проведении Острогожско-Россошанской операции, в результате которой был освобожден Воронеж. Уличные бои в Воронеже, 1942 год.

Но вернемся к венгерским частям. Вернее – к тем бесчинствам, которые творили оккупанты на нашей земле. В начале января 1942 г. Гитлер потребовал от Хорти увеличить число венгерских частей на Восточном фронте. Первоначально планировалось направить на фронт не менее двух третей всей венгерской армии, но после переговоров немцы уменьшили свои требования.



Для отправки в Россию была сформирована 2-я венгерская армия общей численностью около 250 000 человек под командованием генерал-лейтенанта Густава Яня. В ее состав вошли 3-й, 4-й и 7-й армейские корпуса (в каждом- три легких пехотных дивизии, аналогичные 8 обычным дивизям), 1-я танковая дивизия (фактически — бригада) и 1-е авиасоединение (фактически полк). 11 апреля 1942 г. на Восточный фронт отправились первые части 2-й армии.



28 июня 1942 г. немецкие 4-я танковая и 2-я полевая армии перешли в наступление. Их главной целью являлся г. Воронеж. В наступлении участвовали войска 2-й венгерской армии — 7-й армейский корпус.



9 июля немцам удалось ворваться в Воронеж. На следующий день южнее города к Дону вышли и закрепились венгры. В ходе сражений только одна 9-я легкая дивизия потеряла 50% своего личного состава. Немецкое командование поставило задачу перед 2-й венгерской армией ликвидировать три плацдарма, оставшихся в руках советских войск. Самую серьезную угрозу представлял Урывский плацдарм. 28 июля венгры предприняли первую попытку сбросить его защитников в реку, но все атаки были отбиты. Разгорелись ожесточенные и кровопролитные бои. 9 августа советские части нанесли контрудар, оттеснив передовые подразделения венгров и расширив плацдарм под Урывом. 3 сентября 1942 г. венгерско-немецким войскам удалось отбросить противника за Дон у села Коротояк, но в районе Урыва советская оборона держалась. После того как основные силы вермахта были переброшены в Сталинград, фронт здесь стабилизировался и бои приняли позиционный характер.

13 января 1943 г. по позициям 2-й венгерской армии и Альпийского итальянского корпуса нанесли удар войска Воронежского фронта при поддержке 13-й армии Брянского фронта и 6-й армии Юго-Западного фронта.



Уже на следующий день оборона венгров была прорвана, некоторые части охватила паника. Советские танки вышли на оперативный простор и громили штабы, узлы связи, склады боеприпасов и снаряжения. Ввод в бой 1-й венгерской танковой дивизии и частей 24-го немецкого танкового корпуса не изменил ситуацию, хотя их действия замедлили темп советского наступления. В ходе сражений в январе-феврале 1943 г. 2-я венгерская армия понесла катастрофические потери.



Были потеряны все танки и бронемашины, фактически вся артиллерия, уровень потерь по личному составу достиг 80%. Если это не разгром, то сложно вообще как-то это еще назвать.

Наследили венгры здорово. Сказать, что их ненавидели больше, чем немцев — это не сказать ничего. Сказка о том, что генерал Ватутин (низкий ему поклон и вечная память) отдал приказ «венгров в плен не брать» — абсолютно не сказка, а исторический факт.

Одной из военных легенд стали слова генерал-лейтенанта Николая Фёдоровича Ватутина, вынесенные в заголовок этой статьи. Что же так категорично настроило советского полководца в отношении венгров?

В разгар боёв на Сторожевском плацдарме генерал встретился с группой жителей Острогожского района, которым удалось пробраться в расположение наших частей. Люди рассказали командующему о поистине звериной жестокости венгерских солдат, которая проявлялась в отношении военнопленных красноармейцев и мирных жителей. В захваченных деревнях венгерские захватчики устраивали настоящую резню. Мирным гражданам рубили головы, расчленяли пилами, пробивали ломами и штыками головы, сжигали заживо, женщин и детей насиловали. Попавших в плен красноармейцев подвергали жесточайшим пыткам. Венгерские войска отличались жестоким обращением не только с партизанами и мирным населением, но и с советскими военнопленными. Так, в 1943 году при отступлении из Чернянского района Курской области "мадьярские воинские части угоняли с собой содержащихся в концлагере 200 человек военнопленных бойцов Красной Армии и 160 человек советских патриотов. В пути следования фашистские варвары всех этих 360 человек закрыли в здании школы, облили бензином и сожгли заживо. Пытавшихся бежать расстреливали"

Можно привести примеры документов о преступлениях венгерских военнослужащих в годы Второй мировой войны из зарубежных архивов, например израильского архива Яд ва-Шем национального мемориала Катастрофы и Героизма в Иерусалиме:

"12 - 15 июля 1942 г. на хуторе Харькеевка Шаталовского района Курской области солдатами 33-й венгерской пехотной дивизии было захвачено четверо военнослужащих Красной Армии. Одному из них, старшему лейтенанту П.В. Данилову, выкололи глаза, прикладом винтовки сбили на бок челюсть, нанесли 12 штыковых ударов в спину, после чего в бессознательном состоянии зарыли полуживым в землю. Трех красноармейцев, имена которых неизвестны, расстреляли" (Архив Яд ва-Шем. М-33/497. Л. 53.).

Жительница города Острогожска Мария Кайданникова видела, как венгерские солдаты 5 января 1943 года загнали группу советских военнопленных в подвал магазина на улице Медведовского. Вскоре оттуда послышались крики. Заглянув в окно, Кайданникова увидела чудовищную картину: «Там ярко горел костер. Два мадьяра держали за плечи и ноги пленного и медленно поджаривали его живот и ноги на огне. Они то поднимали его над огнем, то опускали ниже, а когда он затих, мадьяры бросили его тело лицом вниз на костёр. Вдруг пленный опять задёргался. Тогда один из мадьяр с размаху всадил ему в спину штык» (Архив Яд ва-Шем. М-33/494. Л. 14.).

Выслушав людей, генерал Ватутин в ярости буквально прохрипел только одну фразу: «Венгров в плен не брать!». Конечно же, оброненная в гневе фраза командующего фронтом не была приказом к действию, но солдатская молва быстро разнесла эти слова по частям и соединениям фронта. Так же быстро среди солдат распространялась и информация о творимых венгерскими солдатах преступлениях. Венгерские солдаты у горящего дома, лето 1942 года

Изрядно потрепанные в ожесточенных боях в районе Коротояка, две дивизии Венгерской королевской армии бежали с поля боя. После чего их с трудом удалось собрать воедино. При этом 20 человек были расстреляны перед строем, а остальные предупреждены, что в случае повторного самовольного оставления позиций они так же будут казнены. За этот инцидент венгерский комендант Острогожска был снят с должности, а в город прибыл немецкий полк. О трусости венгров упоминал начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Ф. Гальдер, записав в своем военном дневнике: «Южнее Воронежа венгры бегут с позиций. В остальном на фронте 2-й армии тихо».

И как показали будущие события на фронте – в плен венгерских солдат действительно попадало очень мало. Бойцы, будучи в курсе того, что творили венгры, восприняли это как некую индульгенцию. И поступали с венграми соответственно. То есть, в плен не брали. Часто в ближайшем овражке или лесочке. «Подкалывали мы их… При попытке к бегству».



В итоге сражений на Воронежской земле 2-я венгерская армия потеряли около 150 тысяч человек, фактически всю технику. То, что осталось, было раскатано уже на земле Донбасса. В ходе сражений января-февраля 1943 года 2-ая венгерская армия потеряла порядка 85% своего личного состава. По самым скромным подсчёта в воронежской земле осталось лежать более 160 тысяч хортистских солдат. Венгерский военнослужащий фотографирует зимний пейзаж у села Ивановка Хохольского района Воронежской области

25 января 1943 года Воронеж был освобождён от фашистских захватчиков. В 2008 году Президент Российской Федерации подписал указ, согласно которому Воронеж был удостоен звания «Город воинской славы».

Интересный факт: Воронеж был единственным городом в Европе, где немцам не удалось установить местную оккупационную власть. Ни один житель города не перешел на сторону врага и не записался в полицию!

Сегодня на территории Воронежской области существует два массовых захоронения венгерских солдат и офицеров.



Это село Болдыревка Острогожского района и село Рудкино Хохольского. Девиз Венгерской Королевской Армии "Цена венгерской жизни - советская смерть" не оправдался. Обещанное Германией вознаграждение в виде крупных земельных наделов в России для особо отличившихся на Восточном фронте венгерских солдат выдавать практически было некому.



В Болдыревке похоронено более 8 тысяч солдат гонведа. Там мы не побывали, но к 75-летию Острогожско-Россошанской операции обязательно посетим. Равно как и городок Коротояк, название которого в Венгрии известно фактически каждой семье. Как символ скорби. Для страны такого масштаба, как Венгрия, поражение под Воронежем имело даже больший резонанс и значение, чем Сталинград для Германии. Венгрия, за 15 дней боев, потеряла сразу же половину своих вооруженных сил. От этой катастрофы Венгрия не смогла оправиться до конца войны и уже никогда не выставляла группировки, по численности и боевой способности равной погибшему объединению.



А вот в Рудкино заехали.

Мемориал всегда закрыт, его открывают только когда приезжают делегации из Венгрии. Но для летательных аппаратов преград нет, и для съемок задействовали дрон.

Сколько здесь лежит венгров, сказать сложно. На каждой плите — 40-45 фамилий. Сколько плит, сосчитать можно, но сложно.

Тот, кто снимал - попробовал. Получилось, что здесь приблизительно от 50 до 55 тысяч упокоено. И плюс 8,5 тысяч в Болдыревке.







Где остальные? А все там же, по берегам Дона-батюшки.



Где остальные? А все там же, по берегам Дона-батюшки.



Мораль тут проста: кто к нам с мечом придет, тот все равно загнется. Мораль тут проста: кто к нам с мечом придет, тот все равно загнется.













Но! Мы, русские, с мертвыми не воюем. Венгерское правительство содержит (пусть и нашими руками) кладбища своих солдат. И ничего в этом такого зазорного нет. Все в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содержании и уходе за воинскими захоронениями.



Так что пусть лежат венгерские вояки, под мраморными плитами, в довольно красивом уголке излучины Дона.



Некоторым неприятно, что вот так существуют кладбища венгров, немцев, итальянцев. Ухоженные такие.Но! Мы, русские, с мертвыми не воюем. Венгерское правительство содержит (пусть и нашими руками) кладбища своих солдат. И ничего в этом такого зазорного нет. Все в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содержании и уходе за воинскими захоронениями.Так что пусть лежат венгерские вояки, под мраморными плитами, в довольно красивом уголке излучины Дона.

Для справки: 8 венгров были награждены немецкими Рыцарскими крестами. За годы Второй мировой войны наибольшее количество добровольцев в войска СС дала именно Венгрия. В войне против СССР погибло более 200 тысяч венгров (в том числе 55 тысяч - умерли в советском плену). За период Второй мировой войны Венгрия потеряла убитыми около 300 тысяч военнослужащих, в плен попало 513 766 человек.

Только венгерских генералов в советских лагерях для военнопленных после войны насчитывалось 49 человек, в том числе был и начальник Генштаба венгерской армии.