Господа, для начала хоть лавочку у подъезда постройте…

Валерий Панов

«О чем не скажет либерал…» — так называлась моя статья, опубликованная в Столетии» 12 января этого года. Подзаголовок уточнял тему материала: «Почему экономические достижения России всячески замалчиваются?» Речь шла достижениях нашей страны как в минувшем году, так и за последние 20 лет.

(А они — есть!) Говорилось, естественно, не обо всех успехах, лишь — о некоторых, с моей точки зрения, знаковых для политических и экономических тенденций, прежде всего, в промышленности. О восстановлении страны, разрушенной чуть ли не «до основания» горбачевско-ельцинским правлением 1985-2000 гг., и напряженной борьбе с ковидом. И главное — о явно умышленном замалчивании в российском медиапространстве результатов напряженного труда страны.

Причина, на мой взгляд, проста: ключевые звенья в культуре, СМИ, крупных социальных сетях отданы на откуп либералам, этой практически «пятой колонне» в современной России. Еще Ф.М. Достоевский вынес приговор русскому либерализму, когда, в частности, сказал:

«Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся».

И этот приговор, как показало время, абсолютно справедливый. Вроде как ничего и не изменилось в России с тех пор.

Вдобавок у нас наверху, похоже, игнорируется ставшая правилом (для умных людей!) фраза Натана Ротшильда, человека, оказавшего большое влияние на судьбы человечества: «Кто владеет информацией — тот владеет миром».

Это было сказано более двухсот лет тому назад, но не утратит актуальности до скончания века. Комментарии читателей «Столетия» к моей статье стали еще одним, пусть и небольшим, но явным подтверждением этого вывода. Естественно, что и общий тон читательских мнений — минорный. Процитирую, сохраняя авторские стиль, некоторые из них.

«Конечно, есть движение вперед. Однако оно слишком медленное. И никто не пишет почему». «В России много строится жилья, но только не для улучшения жилищных условий людей, а для обогащения строительных деляг…» «"Большие дяди с Запада" нас вроде как бы "взяли в свою компашку". Нам дали возможность заработать у нас же дома. На правах "бедных родственников", и мы очень рады. По Сеньке и шапка!» «Не только либерал-правосек, но и левосек-коммунист не скажет ничего хорошего. Ещё и польёт д…мом всё, что делается». «В общем человек должен жить своей страной, а не чужими. А по почти всем сми нам действительно транслируют один негатив, что это неизлечимая детская болезнь либералов, постоянно искать и видеть одно ... Мысли ведь в итоге могут материализоваться». «Им отвели роль тявкающей обезьяны. Но похоже эта роль вполне соответсвует внутренней сущности этих людишек».

И что прикажете со всем этим делать?

Как тут не вспомнить еще одного умного человека, Уинстона Черчилля, с его классическим советом: «Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту “Пожалуй, Вы правы”»?

Видимо, так следует ответить и на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, сказанные ею в недавнем интервью итальянскому изданию La Repubbliсa: «Москва настаивает на прошлом, потому что у нее нет достижений ни в настоящем, ни в будущем». Эта дама, правящая одним из европейских карликовых государств, явно не владеет информацией не только о России, но и об окружающем ее европейском мире. Видимо, персональная забота о каждом из 2,8 млн жителей страны не оставляет ей времени для расширения маргинального кругозора. Однако мне кажется, гораздо важнее отметить, что по существу она публично воспроизвела главный тезис либеральных стенаний в России и о России. Любопытно только, кто у кого учился?

Именно в Литву регулярно выезжают на «вильнюсские пленэры» и беглые либералы, и вполне себе угнездившиеся в России на хлебных местах т.н. несислибы. Там, а именно в Вильнюсе, они уже сотни раз предрекали конец России, призывая Запад к скорейшему ее, если и не уничтожению бомбами-ракетами, то к немедленному расчленению на ряд «суверенных» государств. По их «просвещенному» мнению, у России в любом случае нет будущего. Именно этот «вывод» они настойчиво вбивают в сознание россиян. И вкупе с европейскими лимитрофами — прибалтами, поляками и примкнувшими к ним украинцами слезно просят у Брюсселя и Вашингтона антироссийских санкций, как можно больше, разнообразней и суровей, чтоб России да побольнее было, то есть народам российским. Такие уж они, сердобольные на всю голову!..

Впрочем, санкции — это большая политика, и решение по ситуации с ними определяется внешнеполитическими интересами и вопросами национальной безопасности, но отнюдь не по мольбам русофобов разных мастей. Они этого не понимают, и им кажется, что они владеют миром. Пусть себе тешатся! Вместе с тем санкции против России вводились уже почти 100 раз. Наиболее частым инициатором санкционных событий являются США, за ними следует Европейский союз, ну и Япония, конечно (куда ж Западу без «самураев»?). Большая часть эпизодов связана с украинским кризисом. Вообще, наши «братья» вовсю стараются, чтобы нанести России как можно больший вред. У них это получается, но не очень… Санкции, разумеется, — это серьезный урон экономике. Но одновременно — это и стимул для развития производства внутри страны. У нас, в частности, введение санкций положительно повлияло на пищевую промышленность и сельское хозяйство.

Россия за 20 лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна в мире, сообщает, к примеру, газета The Financial Times.

Отмечается, что РФ занимается «пшеничной дипломатией», продвигаясь по Африке, Евразии и Латинской Америке как лидер сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь успехов на международном дипломатическом поприще.

Санкции, которыми западные страны собирались негативно повлиять на российскую экономику, только подстегнули производителей, отмечает «Газета.ру». Спустя несколько лет после введения рестрикций «страна, имеющая самую большую площадь, превратилась в главного экспортера пшеницы», подчеркивает газета. В этом Российская Федерация впервые обогнала США и Канаду в 2017 г. По прогнозам российского Минсельхоза, урожай нынешнего года позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал.

При этом российская промышленность быстро реагирует на новые тенденции в экономике страны. Так, группа компаний «Ростсельмаш» приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Это первый завод такого направления в постсоветской истории. Как отметил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин, создание нового производства позволит компании выйти на новый для нее рынок, а также полностью локализовать в России производство тракторов.

Это — только один из наших ответов современным «Чемберленам». В соответствии с запросами времени, инженеры компании «КАМАЗ» разработали первый водородный электробус КАМАЗ-6290. Таким образом, завод продолжает расширять модельный ряд инновационного пассажирского экотранспорта, который становится все более востребованным в мегаполисах. В ближайшем будущем водородный общественный транспорт может стать альтернативой дизельным автобусам, более того, в отличие от электробуса, запас хода которого после полной зарядки аккумуляторов составляет 70 км, водородный электробус может проехать 250 км, что делает его пригодным даже для междугороднего сообщения. «Испытания водородного электробуса завершатся ориентировочно, в 2023 году», — сообщил главный конструктор завода по автомобилям Андрей Савинков.

Подчеркнем: каждый месяц в разных субъектах РФ вступают в строй новые промышленные предприятия. В целом ежегодно запускаются около 200 заводов и других промпредприятий.

Чаще всего это небольшие производства, но среди них немало и таких, масштабы и амбиции которых поражают своими масштабами. Так, при участии президента РФ Владимира Путина состоялась торжественная церемония запуска в работу первой технологической линии Амурского ГПЗ. Реализация такого масштабного проекта в области переработки не имеет аналогов в истории российской газовой отрасли. С 2025 г. ГПЗ выйдет на полную проектную мощность. Продукция Амурского ГПЗ — товарный газ (метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты. После выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность здесь будет ежегодно производиться 60 млн куб. м гелия — по этому показателю завод является мировым лидером. По мнению аналитиков NY Times, его запуск может поставить мир в зависимость от российского гелия. Но мы пойдем дальше, на запад страны.

В г. Орске (Оренбургская область) на «Механическом заводе» (предприятие машиностроительной отрасли, выпускающее продукцию для оборонной промышленности) запущен производственный участок чугунного литья с индукционным плавильным комплексом. В цехе смогут отливать различные чугунные изделия, например, гранату или мирный товар – сковородку для плит. Отливка может являться как конечным продуктом – детали для грузовых машин или заготовкой, которую потом будут применять в мехобработке – корпусы конфорок. Продукция ориентирована на российский рынок и будет поставляться на такие предприятия, как КАМАЗ, РЖД, ГАЗ, «Технодинамика», «Ростех» и др.

Крупнейшее предприятие по выпуску экологически чистого гофрированного картона открылось в Дагестане. Предприятие находится на территории индустриального Парка «Уйташ», он расположен в Каспийске. На фабрике установлено современное оборудование, благодаря которому не будет никаких побочных продуктов от производства. Ассортимент продукции широкий: лотки для заморозки овощей; для хранения винограда и других фруктов; четырехклапанные коробки, 2-, 3-, 5-слойный гофрокартон; лотки для выпечки и пиццы; для обуви; ликероводочных изделий и др. Рынки сбыта – регионы Северного Кавказа, в перспективе намечено наладить поставки в Азербайджан и Туркменистан.

Россия является одной из главных промышленных держав мира и одним из немногих государств, где налажено производство продукции практически любого типа.

Ранее, например, на фоне промышленных гигантов как-то не принято было говорить, что сладости из России завоевывают крупные продуктовые сети Китая. Особенной популярностью пользуется мороженое из Краснодарского края, а теперь из Москвы и Санкт-Петербурга. Китайские торговые представители ищут и другие фабрики чисто российских брендов, которые могли бы удовлетворить растущий спрос. География сбыта увеличивается за счет северных регионов. Недавно фабрика мороженого открылась в Переславле Ярославской области. На запуск ушло всего полгода. Рабочих мест создано 50. Продукция уже реализуется жителям региона. Сырьем служит молоко местных ферм, у которых появился еще один крупный покупатель.

Вокруг «мороженного» бизнеса возникла целая инфраструктура: от специализированной флотилии судов (по маршруту СПб — Циндао) до многочисленных холодильников в торговых сетях Пекина, Гуанчжоу, Шанхая и других крупных городов. Вторым по популярности российским сладким товаром в Китае стал шоколад «Алёнка». Кстати «Алёнка» популярна и в активно конкурирующей с Китаем Японии, и этот факт сильно возмущает особо ретивых борцов за возвращение «северных территорий». Они даже обещали блокировать магазины, где продаются кондитерские товары из России.

Вообще, современная Россия представляет собой стройку, раскинувшуюся на поражающем любое воображение пространстве, — «от Москвы до самых до окраин». И на российских просторах, естественно, не обойтись без дорожного строительства. Кроме создания новых дорог требуется поддерживать качество старых. Поэтому в каждом регионе России строят асфальтобетонные заводы. Тому пример — Новгородская область. Там в Старорусском районе появился объект именно такого типа. Его задача — обеспечивать дорожное покрытие для региона. Как и у других подобных предприятий», здесь работа тоже автоматизирована. Обслуживающий персонал всего восемь человек, но их хватает, чтобы выдавать 340 тонн готовой смеси в час. Еще один завод такого профиля открылся в Башкирии. Его возвели быстро – за пять месяцев. Он в состоянии выпускать любые виды асфальтобетонных смесей. Появление этого объекта позволит ускорить дорожное строительство в регионе. Благодаря высокой компьютеризации весь процесс обслуживают всего пять человек.

Каждый месяц в России вводят в эксплуатацию и мусорные заводы. А куда тут денешься: насорили прилично. И вот еще один такой завод появился в Архангельске. Он занимается сортировкой твердых коммунальных отходов. Мусор, привезенный на грузовиках, здесь разделяют на восемь фракций: белое и тёмное стекло, ПЭТ-тара, одноразовая посуда, жесть, алюминий, бумага, картон. Их спрессовывают в брикеты и отправляют на другие предприятия. Там используют в качестве сырья для производства чего-либо. Бесполезный мусор тоже сдавливают прессом для уменьшения объёма и хоронят на полигоне. Все процессы обслуживают 17 человек.

Отходы образуются не только в быту, но и на производстве. Работа по их вторичному использованию также ведется. В Новотроицке Оренбургской области запущен новый дробильно-сортировочный комплекс. Он предназначен для измельчения и разделения на фракции отходов металлургии — шлаков. А получаемый в итоге материал может использоваться для производства цемента. Проект крайне полезен для экологии. Шлаковые отвалы уже не будут разрастаться как раньше. Притом что экономика страны растет.

По данным Росстата, во втором квартале ВВП России вырос на 10,3%. Похожую динамику дают опрошенные Bloomberg экономисты: их медианная оценка составила 10%. Как отмечается, российская экономика восстанавливается более высокими темпами, чем ожидали специалисты. Ее рост после прошлогоднего локдауна, по оценкам экспертов, идет с самыми высокими темпами за последние 20 лет, опережая допандемийный уровень.

Агентство Morgan Stanley на фоне данных за второй квартал, оценив их как «неожиданно позитивные», повысило прогноз по ВВП России в этом году до 4,6%, а в 2022 - до 3,2%.

Об устойчивом развитии России свидетельствует и такой факт. Количество созданных компаний в России в апреле-мае впервые за четыре года превысило число ликвидированных. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Закрылось 112,1 тыс. предприятий, что в полтора раза меньше показателя аналогичного периода 2020 г. Меньшее число закрытий в аналогичном периоде последний раз было зафиксировано шесть лет тому назад, в 2015 г., после которого на Россию обрушился шквал западных санкций. И здесь, конечно, нельзя не сказать о программах импортозамещения в России.

Всего с июня 2015 г., по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализовано более 1626 проектов импортозамещения! В июле один из авторов программы импортозамещения, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что объем замещающей продукции в РФ, согласно прогнозам, может составить в этом году около 600 млрд рублей. В настоящее время реализуется больше двух десятков отраслевых программ в приоритетных гражданских отраслях промышленности. Запущены более тысячи импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство. Впрочем, экс-премьер признал, что успехи есть не везде и некоторые государственные компании «гораздо хуже» встроились в работу по импортозамещению. Он даже предложил дать им оценку, в том числе по линии Гепрокуратуры.

А вот что касается Вооруженных сил, то в целом, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется, что программа импортозамещения позволит к 2025 г. в два с половиной раза увеличить долю российской продукции на внутреннем рынке оборонной промышленности. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подтвердил, что ГОЗ за 2020 г. выполнен на 99%, а Россия по поставкам продукции ВВТ (вооружений и военной техники) занимает второе место в мире, ее продажи составили 19,6 млрд долл. При этом никакой милитаризации экономики России не наблюдается. Военные предприятия все шире переходят на выпуск конверсионных товаров.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» ключевые предприятия ОПК России продемонстрировали около 800 перспективных разработок ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники) и образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения. По данным «Военно-промышленного курьера», в ОПК уже 25,6% занимает продукция гражданского назначения, одну треть составляют доходы от ее продажи. «Предприятия Союза машиностроителей России — мощный драйвер роста российской экономики, который вносит большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества: их высокотехнологичная продукция активно эксплуатируется партнерами более чем из ста государств, в сложнейших природно-климатических и боевых условиях», — подчеркнул генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Все это говорит о том, что попытки Запада изолировать Россию от внешнего мира путем санкций и запретов, различные вето на поставки инновационной продукции завершились полным крахом. Россия уже вышла, можно сказать, на новый уровень технологического развития. И современные образцы вооружения, военной техники, представленные на МВТФ «Армия-2021», — весомое тому доказательство. Как, впрочем, и многочисленные иностранные делегации со всех уголков мира.

На Западе начинают понимать, что остановить Россию не удалось. И в последнее время появилась некая разобщенность в позициях Европы и США по санкционной политике. Очевидно, что Европа уже не так сильно хочет вводить санкции против России, как США со своим «могучим» партнером Украиной.

Бизнесмены в европейских странах все чаще призывают к отмене антироссийских санкций. В конце июня были опубликованы результаты опроса, проведенного Российско-германской торговой палатой, из которых следует, что из 89% из 109 опрошенных крупных немецких компаний (суммарный оборот 13 млрд евро) хотят отмены санкций и возобновления полноценного сотрудничества с Россией. Подобные «крамольные» мысли бродят в головах бизнесменов и других стран. Будут ли обо всем этом говорить «наши» либералы — на своих митингах, где они ратуют за разрушение России, со страниц своих СМИ, с театральных подмостков, в социальных сетях и т.д.?

Отнюдь нет: везде, где только удается, они поливают Россию отборной грязью. И ждать иного от них не приходится: либерал, скорее, удавится импортным хамоном, чем признает успехи нашей страны, Либералы как будто на другой стороне истории. Они реально участвуют в неприкрытой агрессии Запада против Москвы, отмечал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Сегодня уже вполне очевидно, что информационная война против России, в которой используются и формально российские медиа (не говоря о журналистах все еще респектабельных изданий и якобы ни от кого и ни от чего не зависимых блогеров), помимо подрыва государственности и разъедания культуры, включает в себя и мощный корпоративный аспект», — считает он.

«По сути, речь идет о формировании «пятой колонны», предназначенной, в том числе и для того, чтобы наносить максимальный ущерб по всем направлениям, не только политическим, но и, что для России сейчас важно, – в сфере экономики», — говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

И после этого они еще набираются наглости и плачутся во все международные «жилетки», что их партии никак не могут пройти в Государственную Думу России, а СМИ признаются иноагентами?!

Согласен с Мухиным и доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Политолог приходит к выводу, что Россия слишком долго жила в рамках чужой социальной модели. Он, сославшись на американского социолога Г. Шиллера, в свою очередь, подчеркнул: «Для успешного проникновения держава, стремящаяся к господству, должна захватить средства массовой информации... Нация, чьи СМИ управляются из-за рубежа, не нация – отраженный свет».

А вот как образно описал ситуацию один блогер: «Господа либералы, прежде чем строить новую страну — попробуйте для начала лавочку возле собственного дома построить...» Вот именно: попробуйте! И будет любопытно посмотреть, что обо всем этом скажут наши читатели. Неужели либералы уже успели и им промыть мозги?

