Тоска Запада по Ельцину и Горби

Запад - чем дальше, тем больше - тоскует, что у него в России уже нет таких партнеров, какими были Горбачев и Ельцин, а также их министры иностранных дел - Шеварнадзе и Козырев.

Есть такое правило, что к хорошему для себя люди очень быстро привыкают. А вот отвыкнуть от этого хорошего быстро обычно не получается. Такое отвыкание может быть долгим, болезненным и сопровождаться попытками вернуться в то самое «хорошее», от которого так не хочется отвыкать.

Ну вот как можно свыкнуться с мыслью о том, что на встрече тебя ждёт не "мистер "да" - некто Козырев, а "Мистер "ДБ БД" - Сергей Лавров? Что вместо хихиканья над пьяными ужимками Ельцина западные лидеры будут содрогаться от молчания Путина?

Конечно, им хочется забыть про эти ужасы и вернуться в прекрасное прошлое, когда они сияли на своём Холме и повелевали однополярным миром. И они изо всех пытаются это прошлое вернуть.

Вот и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера Евросоюза.

Сразу возникает наивный детский вопрос: "А разве Россия таким партнёром была? Или ей хотят вернуть иллюзию такого "партнерства"?

Сергей Михеев по этому поводу резонно заметил: «Я так понимаю, что это партнерство было в 90-е годы при команде Ельцина. А мы вспомним, что было в 90-е годы: полная потеря себя России. Россия перестала быть суверенным государством, жесточайший кризис экономики и разграбление страны, каких не было с давних времен. Вот это европейцы называют геополитическим партнерством. А нам зачем такое партнерство?»

https://politros.com/184060-mikheev-obyasnil-kak-es-khochet-...

Ну а уж про "партнёрство" эпохи Горбачева и говорить противно.

При этом характерно, что оценки деятельности Горбачева и Ельцина, а также их команд западными элитами и доморощенными "либералами" кардинально отличаются от тех оценок, которые им даёт народ России.

Абсолютно аналогичным является соотнесение оценок Запада и народа России в отношении деятельности Бориса Ельцина: на Западе его вспоминают с благодарностью и грустью, в России - с презрением и ненавистью.

Если мне и большинству моих соотечественников было стыдно за страну при виде таких вот кадров, то западные лидеры до сих пор вожделеют повторения такого рода моментов. Ведь пьющий и амбициозный лидер - такой удобный объект для манипуляций!

При этом, когда Запад говорит, что Ельцин был "демократом", а вот Путин - автократ, почему-то забывается расстрел российского парламента в 1993 году, ввод войск в Чечню, "коробки от ксерокса", полные наличных баксов, в период президентских выборов 1996 года. Ничего аналогичного предъявить Путину они не могут. Однако именно Путин не соответствует их критериям "гуманности и демократизма".

Запад и "западники" мечтают о возвращении России к периоду нежных объятий с Западом и жесткого повиновения командам, звучавшим от Запада, якобы во имя "дружбы и жвачки", а на самом деле - ради предательства России.

Вот свежий доклад депутатов Европарламента, где описаны пять ключевых принципов взаимодействия с Россией:

Первый принцип касается «сдерживания российской угрозы». По замыслу авторов документа, ЕС вместе с НАТО должен поддерживать стабильность в странах «Восточного партнерства» и оказывать давление на Москву с целью возвращения неких «оккупированных территорий». То есть Крым отдать Украине, Абхазию и Южную Осетию - Грузии, Курилы - Японии, Калининград - Германии... И вообще все земли российские раздать зарящимся на них светлоликим "демократам".

Второй принцип посвящен «борьбе с вмешательством России в дела стран ЕС и стран «Восточного партнерства». То есть Россия не должна препятствовать превращению стран Восточной Европы в полуколонии Запада. Украинский чернозем и карпатские леса должны беспрепятственно вывозиться, а ГМО-продукция - беспрепятственно завозиться.

Третий принцип – "поддержка демократии с помощью санкций", финансового контроля и международных расследований с привлечением таких одиозных организаций, как Bellingcat. В переводе на простонародный язык это означает, что демократично только то, что будет признано таковым западными спецслужбами и их частными лавочками.

Четвертый принцип – «поддержка демократического общества в России». Ну, примерно так, как Запад поддерживал демократию в России на президентских выборах 1996 года.

"ЕС должен противостоять «русскоязычной пропаганде», поддержав создание телеканала «Свободная Россия» с круглосуточным вещанием". То есть "пророссийские" каналы в Прибалтике и на Украине надо демократично закрывать, а антироссийские каналы по всему свету - демократично навязывать 24 часа в сутки.

Также рассматривается вопрос о "превентивном" непризнании легитимности грядущих выборов в Госдуму «в случае фальсификаций». И самое главное – предлагается рассказать России о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований.

Пятый принцип касается «поисков источников вдохновения для россиян». По словам авторов документа, успех стран «Восточного партнерства» послужит хорошим примером и «вдохновит российский народ к поддержке демократии».

Еврочиновники просто в недоумении: почему российский народ до сих пор не воодушевился примером Украины? Ведь он перед глазами:

При этом совсем недавно Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время визита на Украину допустил довольно резкое высказывание – он предупредил продолжающего клянчить у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского, что Евросоюз – это не банкомат и не благотворительный фонд.

Позже оскорбительную для Киева фразу из официального текста о визите убрали. А то как же иначе вдохновлять Россию на следование по пути Украины?

Граждане России, вступившие в сознательную жизнь в 2000-е годы, и понятия не имеют о том, что можно просить у США гуманитарную помощь и жить в ожидании траншей от МВФ, а потом, через 3 дня после клятвенных обещаний, что никакой девальвации не будет, влететь в дефолт, когда все деньги в один миг обесценятся.

По сути дела, России настойчиво и навязчиво предлагается стать второй Украиной, отдаться под внешнее управление Запада и забыть про то, что у неё могут существовать какие-то там свои собственные интересы, отличные от интересов Запада.

Но для того, чтобы привести Россию обратно в "святые 90-е" нужны не Путин, Шойгу и Лавров, а Ельцин, Козырев и Грачев.

Вот и старается вся западная рать создать "Россию без Путина". Только вот русский народ прекрасно видит в режиме реального времени, что "Россия без Путина" - это Украина в режиме Руины.

Россия без Путина = России с Навальным, Каспаровым и Касьяновым. То есть с теми, кто чихнуть не может без западных методичек, кто спит и видит Россию без армии и новейшего вооружения, без Крыма и Курил, но зато с гей-парадами и преклонением колен перед Бэ-Лэ-Эмами и прочими придумками Запада.

Как говорят русские моряки, "плавали - знаем!"

Так что наша задача состоит в том, чтобы оставить западные элиты в их влажных мечтах. Пусть они сами в них барахтаются. Без надежды выгрести из океана проблем и неудач за наш с вами счет.

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