СУ-152, который неожиданно стал грозой «Тигров» и «Пантер»

В 1943 году в Советском Союзе появилась на свет созданная в кратчайшие сроки самоходка за индексом СУ-152. Первоначально машина позиционировалась как сокрушитель долговременных огневых точек. Однако, дебютное выступление самоходки выпало на полсотни тяжелейших дней и ночей Курской битвы, где новому штурмовому орудию Красной армии была уготована работа не по специальности.

Сначала был КВ-2.

Тяжелейшая зима 1941-1942 года в целом закончилась для Красной армии на позитивной ноте. Немецкий план молниеносной войны потерпел неудачу: германские войска были разбиты под Москвой, а советским войскам удалось провести ряд успешных наступательных операций. Под оккупированным немцами Харьковом удалось взять несколько важных плацдармов. Также удалось освободить Ростов-на-Дону. Первые успехи следовало развивать, однако сделать это было не просто, в том числе по причине состояния материально-технической базы Красной армии. На момент весны 1942 года войска фактически остались без штурмового орудия: танка или самоходки, способной оказывать непосредственную огневую поддержку пехоты, уничтожая хорошо укреплённые огневые точки противника. В 1943 году появилась СУ-152.

Практика использования танков Т-34 и КВ-1 для этих целей показала: 76-мм пушки откровенно «не вывозят» борьбу не только с бетонной, но и даже с основательно выполненной древо-земляной фортификацией. При этом формально у Красной армии уже было подходящее штурмовое орудие в лице тяжелых танков КВ-2, появившихся ещё в ходе советско-финской войны. К слову, создавались КВ-2 как раз в качестве противофортификационного средства.

Однако, к весне 1942 года большинство этих грозных машин было потеряно. И без того немногочисленный парк КВ-2 поредел до считанных единиц. Хуже того, из-за эвакуации промышленности, тотального отступления и оборонного характера боевых действий в первые месяцы войны, танк сняли с производства. С производства было снята и 152-мм гаубица М-10, что использовалась для установки в башню КВ-2.Самоходка против ДОТов.

Всё это, вкупе с рядом чисто технических недостатков КВ-2, подвело советскую оборонную промышленность к необходимости разработки нового более совершенного штурмовика ДОТов. Решение этой задачи возложили на челябинских специалистов. Работа над новым штурмовым орудием велась в условиях крайне ограниченных ресурсов и поджимающих сроков, а потому новая самоходка получилась далёкой от какого-либо понятия об идеальности. В целом решение было простым и проверенным: шасси от КВ-1с, 152-мм МЛ-20С в качестве орудия, сверху – прямоугольная рубка. Конструкция вышла весьма громоздкой. При этом внутри самоходки было тесно. Вентиляция едва ли не отсутствовала как таковая. Труд самоходчиков на этой штуке – уже сам по себе был подвигом. Пять человек внутри – каждый на вес золота и без права на ошибку. Машина оказалась своевременной.

Новая самоходка получила индекс СУ-152 и формально позиционировалась как уничтожитель фортификаций. Практика, как часто бывает, оказалась гораздо сложней и разнообразней. Сдавать экзамены на профпригодность СУ-152 пришлось в ходе сражения на Курской дуге. На тот момент новых самоходок в Красной армии было, что кот наплакал: всего 24 машины, распределённые между двумя подразделениями. Как результат, на стратегическом уровне вклад СУ-152 заметен едва ли. Однако, на тактическом уровне машина проявила себя с лучшей стороны. Нужно ли говорить, что командирам не потребовалось много времени, чтобы применить 152-мм гаубицу против тяжелых танков неприятеля? Эффект был ошеломляющим. Там, где большинство противотанковых пушек не могло пробить лобовую броню средних танков даже на относительно короткой дистанции, выстрелы из СУ-152 останавливали «Тигры» и «Пантеры» на расстоянии в километр. Могла бить и танки.

Конечно, было бы преувеличением думать, что Красная армия до появления СУ-152 была безоружна перед «Тиграми». Отгонять тевтонских котов удавалось как скоординированных огнём, так и с помощью отлично зарекомендовавших себя 85-мм зенитных орудий. Последние в свою очередь пробивали буквально любой танк. Проблема была лишь в том, что столь мощных зениток было не то, чтобы много по причине их технической сложности. Тем не менее появление новой самоходки стало серьёзным ободряющим аргументом для Красной армии. Именно после Курской дуги и благодаря выступлению СУ-152 за крупнокалиберными советскими самоходками Союза станет бытовать прозвище «зверобой». И всё же век самоходки оказался не долог. Появилась ИСУ-152.

Как уже было отмечено, самоходка была далека от понятия идеальности. Проблемы были отнюдь не только с удобством экипажа боевой машины, но также с трансмиссионной и ходовой частью, скорострельностью и проходимостью. Хотя в целом СУ-152 оказалась вполне успешным проектом универсальной самоходки, уже в 1943 году в Советском Союзе кипела работа как по созданию новых противотанковых САУ, так и по созданию более совершенных штурмовых орудий. В общей сложности к 1944 году в СССР было произведено около 670 этих установок. К концу войны большая часть машин оказалась потеряна, в первую очередь из-за износа трансмиссионной части. При этом выпадавшее из рук Су-152 красное знамя подхватили появившиеся уже в 1943 новые ИСУ-152.

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