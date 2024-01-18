Скрытые операции

Материлом поделился по просьбе одного из подписчиков Канал специального назначения, и которой посвящен разведчику одного из подразделений ВС России, который с первых часов находится в зоне СВО. Речь пойдет об офицере разведки с позывным С., свой боевой путь он начал 24 февраля 2022 года как командир взвода огневой поддержки. Первая задача - занять ту самую объездную дорогу в Харькове. Взвод поддержки усиливал мотострелковую роту, которая выдвигалась в заданный район. Думаем кадры с того места видели все еще 24-25 февраля.

Примерно в 9 утра усиленная рота закрепилась на дороге. Почти сразу со стороны Циркунов на них вышло 2 БТР-4 с пехотой, которая была взята в плен. Чуть позже еще несколько военнослужащих ВСУ были взяты в плен. Примерно через час на дороге показались еще несколько БТР-4, которые сблизившись на 200-300 метров открыли огонь из своих 30-мм пушек. Завязался бой, который вызвал неразбериху, так как для многих это был первый бой в жизни. Мотострелки переместившись заняли оборону, взвод же С. остался на открытом месте, и занял позиции за трофейными БТР-4. В первые минуты боя, огнем из ПТРК был уничтожен МТЛБ взвода поддержки. Далее был уничтожен наш танк (кадры также видели все). Командир взвода С. взяв трофейный РПГ открыл огонь по противнику, в результате огня были подбиты БТР-4. После этого огнем из АГС-17 попытались накрыть отходящую пехоту ВСУ, в это же время рядом с С. разорвался выстрел из ПТРК Javelin, сам же командир взвода получил контузию. Через некоторое время начался обстрел артиллерии и было принято общее решение отойти в посёлок позади,для закрепления.

26 февраля С. вместе с еще двумя разведчиками вышел на задачу по поиску экипажа сбитого вертолета. Выйдя в район, где был сбит вертолет, разведчики пытались связаться с летчиками, но те опасаясь что на них выходит противник решили выходить в своим силам сами. Тройка разведчиков все это время шла позади, прикрывая летчиков, пока те не вышли в расположение наших подразделений.

19 марта в ходе артобстрела, С. эвакуировал раненого бойца в тыл. После этого вновь отправился на передний край, но в это время в 4-5 метрах от машины на которой ехали разведчики прилетела 120-мм мина. Сам С. получил осколочные ранения левой части груди и контузию (вторую). После ранения был эвакуирован в госпиталь, от лечения отказался вернувшись в расположения своего подразделения.

С лета 2022 года С. заместитель командира роты глубинной разведки. В декабре 2022 года участвовал в огневом налета на позиции ВСУ в районе Двуречной.

24 февраля 2023 года, в годовщину начало СВО, С. вместе с командиром роты и командиром группы выводил две разведгруппы в тыл противника для последующего захвата позиции. Пройдя через боевые порядки ВСУ, разведчики вышли к позиции и в ходе скоротечного огневого налета захватили позицию. Ввиду того, что пехоте не удалось выйти в район и закрепиться на захваченной позиции, группы глубиной разведки попали в огневой мешок. Ведя бой, и поняв что подмоги не будет, как и подноса бк, разведчики приняли решение оставить взятый опорный пункт и отойти. В ходе боя С. получил пулевое ранение бедра, также были ранены еще шесть разведчиков, двое погибли.

За два года проведенные в зоне СВО С. был награжден орденом Мужества (за эпизод описанный выше) и медалью Суворова. С. и его пулеметчик в ходе выполнения одной из боевых задач в зоне СВО.



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