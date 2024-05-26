Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны - "Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии"

Герой Советского Союза, бывший вице-президент РФ, ветеран боевых действий в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Руцкой, в беседе с журналистами Daily Storm прокомментировал чистку в рядах Минобороны и отметил, что коррупция напрямую угрожает безопасности страны. По мнению Руцкого новый министр обороны Андрей Белоусов грамотный экономист, но у этого назначения есть ряд довольно существенных нюансов. Новости СМИ2

Такого уровня коррупции никогда не было...

Отвечая на вопрос, удивлен ли он массовыми арестами в Минобороны, которые начались с приходом Белоусова, Руцкой напомнил, что в самом начале специальной операции он предупреждал чем все закончится и что из себя представляет Минобороны в его нынешнем виде.

"К глубокому сожалению, я оказался прав. Возьмите сейчас любое министерство — вы увидите, что подобная картина наблюдается везде. Полный аналог. Возьмите то же строительство - 38 тысяч незавершенных объектов. Деньги потрачены непонятно куда, а объекты так и стоят не завершенными. Везде воровство. Полнейшее отсутствие контроля за исполнением и привлечением к ответственности конкретных лиц за неисполнение тех или иных поручений. Это называется бардак" - отмечает ветеран Афганистана

Вспомнил Руцкой и о том кто последние 25 лет руководил Минобороны. Сергей Иванов — по образованию филолог, который никогда в армии служил. Следующий Анатолий Сердюков — служил в армии водителем, специалист по торговле мебелью. По словам Руцкого, именно последний напрочь уничтожил систему мобилизации, систему военного образования, развалил основные виды и рода ВС, доведя их до состояния эмбриона.

"Теперь следующий вот этот... У него Герой России, орден Андрея Первозванного, "За службу Отечеству". Вы просто посмотрите на его китель, когда он надевает все свои ордена. Где он служил, где воевал?! Но в самом деле, так же нельзя!" - сокрушается Руцкой.

Фото: bangkokbook.ru

При этом генерал-майор не согласен с выводами тех экспертов, которые утверждают что сегодня в Минобороны наконец начались чистки сравнимые по масштабам с 1937 годом. Все кого сегодня арестовывают, это по словам Руцкого "бутафорные генералы".

"Ну какие они генералы? Кто их одел в военную форму и что у этого человека было с головой, когда он это делал? Вы просто взгляните на их погоны — генерал-лейтенанты, генерал-полковники... Просто гражданские лица, которые ни дня не служили в армии, но зато щеголяют в военной форме. Г**** это, а не генералы! Для того чтобы стать генералом, надо было прежде взводом покомандовать, ротой, батальоном, полком и т.д., окончить военное училище, командную академию, академию Генштаба. Тогда это будет генерал! А не это г****! На весь мир опозорили армию. Какой из Иванова генерал, если он ни дня не служил в армии? И при этом, у него погоны генерала армии! Они все не генералы, а ряженые. А на фронте эти вот ряженые, воюют что ли? Ряженые всё это время воруют. А гражданские люди считают, что раз он при погонах — значит генерал" - рассуждает генерал-майор.

Фото: smi24.net

При этом Руцкой отмечает, что 30 лет своей службы в армии такого размаха коррупции он никогда не видел. В Советской армии тоже были элементы воровства, но не настолько глобального уровня. Да, на низах воровали, но незначительно. При этом Советская армия могла вести боевые действия, проводить наступательные, стратегические и оборонительные операции, за что её уважал весь мир.

"А что происходит сейчас? Нас каждая шавка норовит пнуть, нахамить и оскорбить! В Советском Союзе офицеры и генералы в соответствии с уставом выполняли свои обязанности. О какой коррупции вы говорите? Были контрольные органы, комитет госбезопасности.... Если и случались факты воровства — то они не выносить на обозрение всей страны и всего остального мира. То, что происходит сегодня в МО знаем не только мы, но и весь мир. Ну какое в этом случае может быть уважение к нашей стране?!" - возмущается Руцкой.

Александр Владимирович уверен, что если сейчас взять любое министерство и допросить с пристрастием его представителей, то картина будет аналогична Минобороны. И для этого не стоит выдумывать никаких чисток — надо просто проверить на что и сколько выделялось средств, и проследить рациональность их использования.

Фото: zelengarden.ru

"Понимаете, у нас просто напрочь отсутствует система управления. Вот например возьмем еще одного министра - министра промышленности Дениса Мантурова. Давайте взглянем на его биографию. Первое — он социолог. Второе — он никогда в жизни не работал на промышленных предприятиях. Какой из Мантурова министр промышленности, если он не имеет элементарного представления о промышленном производстве?" - недоумевает Руцкой.

Журналистами Daily Storm поинтересовались у Героя Советского Союза, по его мнению, в МО РФ, если сравнивать ведомство с 90-ми и началом 2000-х, ситуация стала хуже или лучше?

"Я ни прокурор или счетная палата. В 90-е годы были еще остатки Советской армии, которые выводились из Польши, Германии, Венгрии. И куда мы вывели войска? Просто в чистое поле. Побросали в лесах танки, БПМ и т.д. зачастую с боекомплектом на борту. Затем перестали платить денежное довольствие офицерам. В итоге все ушли, кто подался в грузчики, кто в таксисты. Понять их можно - семьи надо было как-то кормить. Сердюков просто выкинул на улицу 365 тысяч офицеров без квартир и денежного довольствия. Это целенаправленное уничтожение ВС РФ. Вот в конечном итоге и получили. Сейчас нам говорят, что было создано пять новых армейских дивизий. Хочется спросить, из кого вы их создали, если вся система военного образования была уничтожена Сердюковым?" - задается вопросом Руцкой.

Фото: zelengarden.ru

Отвечая на вопрос как победить или хотя бы снизить до минимума уровень коррупции в рядах ВС РФ, Руцкой отмечает, что в России есть целая правоохранительная система - ФСБ, МВД, счетная палата, парламент. Однако пока они не начнут работать с полной отдачей, в соответствии со своими полномочиями, надеется на какие-то кардинальные перемены не стоит. Надо просто навести элементарный порядок.

В заключительной части интервью обозреватели Daily Storm поинтересовались у Александра Владимировича, что он думает по поводу назначения министром обороны Андрея Рэмовича Белоусова.

"Флаг в руки новому министру. У меня к нему нет никаких претензий. Я знаю Белоусова как экономиста высочайшего уровня. Таких, как Андрей Рэмович, на всю страну, может человек пять наберется. То, что ему поручили Минобороны, — дай Бог, чтобы у него всё получилось. Но, учитывая, что он в Вооруженных силах не служил, не имеет военного образования, — ему придется набрать команду своих замов. Чтобы они были настоящими профессионалами, а всех тех, кого пытаются продвинуть по протекции, посылать куда подальше. Но с другой стороны, при всем моем уважении к Белоусову, он совершенно не имеет понятия о ВС РФ. И сейчас взять его и послать на заклание... Ну что он понимает в Вооруженных силах? Мы очень специфическая страна. Мы не Голландия, Дания, Норвегия, где министр обороны не пойми что. Мы Россия, огромная страна, и у нас должна быть мощная армия. Давайте вспомним слова Александра III: «у России могут быть два друга — армия и флот». Наше Минобороны должно быть самого высочайшего уровня подготовки" - резюмировал Герой Советского Союза Александр Руцкой.

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