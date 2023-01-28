Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41

Памятникопад продолжается. Перед Рождеством в Днепропетровске снесли памятник Михаилу Ломоносову.

https://t.me/parstodayrussian/119730

В Николаеве снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову, — местные СМИ.

Скульптура стояла у здания военной кафедры Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского.

https://t.me/c/1524001401/5029

В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому.

Монумент стоял возле детской библиотеки, которая была названа в честь литератора. Остался лишь постамент, который в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской. Также активисты требовали снести его из-за участия Островского в Гражданской войне на стороне Красной армии.

https://t.me/izvestia/117511

В Днепропетровске снесли памятник Александру Матросову и советский танк

В Днепропетровске снесли памятник советскому солдату, Герою СССР Александру Матросову, закрывшему собой амбразуру немецкого дота в Великую Отечественную войну, и танк Т-34, установленный в честь защитника и освободителя региона генерала Ефима Пушкина.

Об этом сообщают местные паблики.

Минкульт указал фамилию Матросова в списке имен исторических и культурных деятелей, которые он рекомендует вычеркнуть из украинских топонимов в первую очередь.

Александр Матросов, уроженец Днепра (в то время - Екатеринослава), в феврале 1943 года под Псковом закрыл собой амбразуру немецкого пулеметного дзота, чтобы дать возможность батальону пойти в атаку. Посмертно награждён звездой Героя Советского Союза.

Вместо памятника Герою СССР Александру Матросову укронацисты поставят монумент Степану Бандере — агенту нацистского абвера и пособнику гитлеровцев с кличками «Сопля» и «Баба». Также в Днепре демонтировали памятник-танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю Днепропетровска и области генералу Ефиму Пушкину.

Ефим Пушкин погиб 11 марта 1944 года в результате осколочного ранения в Николаевской области. Затем прах доставили в город Днепропетровск и торжественно захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади. Памятник-танк был установлен в память о Пушкине в 1945 году.

После начала российской спецоперации украинские националисты с особым рвением ведут борьбу не только с советской историей, но и русской культурой и всем, что с ней связано. «Патриоты» с упоением продолжают крушить памятники русским писателям, полководцам и правителям.

https://antifashist.com/item/v-dnepropetrovske-snesli-pamyat... В Днепропетровске снесли памятник советскому солдату, Герою СССР Александру Матросову, закрывшему собой амбразуру немецкого дота в Великую Отечественную войну, и танк Т-34, установленный в честь защитника и освободителя региона генерала Ефима Пушкина.Об этом сообщают местные паблики.Минкульт указал фамилию Матросова в списке имен исторических и культурных деятелей, которые он рекомендует вычеркнуть из украинских топонимов в первую очередь.Александр Матросов, уроженец Днепра (в то время - Екатеринослава), в феврале 1943 года под Псковом закрыл собой амбразуру немецкого пулеметного дзота, чтобы дать возможность батальону пойти в атаку. Посмертно награждён звездой Героя Советского Союза.Вместо памятника Герою СССР Александру Матросову укронацисты поставят монумент Степану Бандере — агенту нацистского абвера и пособнику гитлеровцев с кличками «Сопля» и «Баба».Также в Днепре демонтировали памятник-танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю Днепропетровска и области генералу Ефиму Пушкину.Ефим Пушкин погиб 11 марта 1944 года в результате осколочного ранения в Николаевской области. Затем прах доставили в город Днепропетровск и торжественно захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади. Памятник-танк был установлен в память о Пушкине в 1945 году.После начала российской спецоперации украинские националисты с особым рвением ведут борьбу не только с советской историей, но и русской культурой и всем, что с ней связано. «Патриоты» с упоением продолжают крушить памятники русским писателям, полководцам и правителям.

В Киеве ублюдки разрисовали памятники Валерию Чкалову и командующему обороной Киева в 1941 году генералу Кирпоносу. Требуют снести памятники. В пустыню всех хохлодебилов согнать! Там не будет ни памятников, ни домов, ни школ ,ни-че-го! Деграданты должны жить вдали от цивилизованного мира!

https://t.me/Crimeanprachka/17606

Как это назвать я уже даже не знаю. Хохлы запретили Чебурашку. Теперь наряду с Пушкиным, Снегурочкой, Дедом Морозом и другими это оккупант.

Новый мультик-фильм о нем должны снять Вагнера.

https://t.me/zloy_zhurnalist/2219

Пока тут перемирие-шмеремирие, наш дорогой брат Олег "Макаревич" Миронов, герой-нацбол, боец легендарного 9-го полка получил 31 декабря уже ТРЕТЬЕ ранение в 2022 году. Может у наших чиновников появится совесть и они без всякой бюрократической волокиты снимут с него судимость за то, что он пытался сорвать концерт предателю и мрази Андрею Макаревичу? Собирать парню документы и ездить на суды некогда, - предлагает Владлен Татарский.

https://t.me/vladlentatarsky/18479

Узнаете? А ведь эта мерзопакость имеет орден «За заслуги перед Отечеством». А вы знали, что он перечислил 12 млн. зеленых на войну с Россией? Вот такой кавалер Ордена.

https://t.me/rsotmdivision/3848

В телегах пишут, что актер и шоумен Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 млн рублей личных средств на поддержку СВО. Красавчик!

https://t.me/c/1766288953/13774



Шоумен нигде не афиширует свою помощь, но об этом сообщил в соцсетях режиссер кукольного театра Борис Константинов.

https://t.me/c/1524001401/5213

94-летняя Елена Кизилова из Россоши связала для наших солдат 10 пар носков, а еще насушила 20 бутылок слив, яблок и абрикосов. Бабушка знает и понимает, как тяжело сейчас нашим ребятам и помогает, что ей посильно

https://t.me/c/1524001401/5153

«Любая задача всегда выполнима» — Герой России Иван Шиц. Иван Шиц, командир гвардейского танкового полка, получил высочайшую государственную награду за освобождение населённых пунктов в зоне проведения СВО.

Шиц принимает неординарные решения в бою, чем и спасает жизни своих солдат. Ему неоднократно удавалось выйти без потерь из окружения на Киевском направлении. Иван всегда работает на передке вместе с боевыми товарищами и своим примером показывает, как должен вести себя командир. Говорит, что если подчиненные видят командира, то никогда и никто из них не покинет поле боя. Даже получив тяжёлое ранение, он остался на поле боя с личным составом, отказался от эвакуации и продолжил выполнять поставленные боевые задачи. Один глаз в результате ранения у него не видит и через месяц его будут удалять. А ногу зашивал иглой "простой солдатик" и суровой ниткой. Он и сейчас со своим полком на позициях.

https://t.me/milchronicles/1456

Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский во время вручения ордена Святого Георгия IV степени. За время службы также награжден:

- звание Героя России (1995)

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами

- орден Кутузова

- орден Мужества

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами

- медаль «За отвагу»

https://t.me/ok_spn/22413

«Суровикин стабилизировал линию фронта. При этом без потерь организовал переправу через Днепр десятков тысяч кадровых военных - десантников в Херсонской области. Он сделал ровно то, что надо. И мы перестали терять области, окопались, наполнили боевые порядки людьми и системно окучиваем инфраструктуру Украины ракетами и дронами. Картина со времен отступления из Балаклеи, Изюма и Купянска изменилась кардинально»: К вопросу о том, что сделал Суровикин за пару месяцев

https://t.me/c/1524001401/5298

Фотография, как утверждается, тел погибших военнослужащих на линии соприкосновения между Армией России и ВСУ в районе Артемовска/Бахмута, облетает международные ТГ-каналы

https://t.me/svezhesti/68925

САУ «Мста» Танк Т 90М "Прорыв" Вот такое Доброе утро

https://t.me/rosich_ru/32711

https://t.me/mod_russia/23252

ИншааЛлах! Будет Русский мир! Будет, иншааЛлах! И обратите внимание на шеврон!

https://t.me/tvjihad/11886

Фронтовой быт Фронтовой быт

https://t.me/boris_rozhin/74625

Эвакуация, ремонт, обслуживание: восстановление военной техники подразделения ВДВ в зоне спецоперации Задействованные в специальной военной операции ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники Также они обслуживают технику артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем - обратно на передовую. Военнослужащие ремонтных подразделений выполняют круглосуточный ремонт техники Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации.

https://t.me/boris_rozhin/74708

Так куется наша Победа: военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО продолжают проводить бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники в ходе спецоперации. В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей.

https://t.me/boris_rozhin/75447

Кадры обмена военнопленными опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Родину вернутся 50 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену.

https://t.me/izvestia/117766

"Россия все-таки своих не бросает! Мы все это знали. Надо было просто ждать!" Кадры возвращения из украинского плена 50 российских военнослужащих показало Минобороны РФ. Их сразу же переобули и выдали пакеты с новым обмундированием и термобельем. Позднее снабдили каждого телефоном с симкартой для связи с родными и близкими

https://t.me/izvestia/117773

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 50 российских военнослужащих 8 января, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Все ждали этого момента. Безумно рады"

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, поделились своими эмоциями после освобождения. "Мы не ожидали такой встречи, что это будет прям так — дали форму, дали покушать, сразу же дали домой позвонить. Очень сильно всем благодарны", — отметил один из бойцов.

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными ВС РФ приземлился в Москве. Некоторые из российских солдат ранены, их ждет реабилитация. "Снова почувствовали себя людьми. Как только увидели наш триколор, наших людей, нашу землю и наш воздух почувствовали"

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие рассказали о своем самочувствии.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

https://t.me/izvestia/117802

https://t.me/izvestia/117803

В Тульской области открыли Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он сформирован по поручению Алексея Дюмина. Занятия в Центре проводят инструкторы с боевым опытом и преподаватели Тульского государственного университета.

https://t.me/c/1801542020/1952

"Мы, люди гражданские, делаем всё, чтобы уничтожить эту бандеровскую нечисть" Ветеран вооруженных сил Анатолий Семенов из города Липки Тульской области передал 125 тысяч рублей в помощь нашим ребятам. О тяготах армейской службы он знает не понаслышке, поэтому с самого начала СВО не только внимательно следит за её ходом, но и всячески старается помочь солдатам.

https://t.me/c/1801542020/2011

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству:

«Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».

https://t.me/radioARBAT/25369

Воздушный патруль

Порой удивляешь, как такие талантливые люди оказываются на войне.

Импровизированный концерт бойца Росгвардии для сослуживцев на передовой. Мало того, что играет на скрипке (явно с собой взял), так еще и поет!

https://t.me/boris_rozhin/74700

Брошенный где-то в зоне проведения СВО пикап украинских националистов с портретом Степана Бандеры. Йэх, бандерлдоги, даже кумира своего бросили, бежали так, что пятки сверкали.

https://t.me/boris_rozhin/75182

Уничтоженный бронеавтомобиль HMMWV украинской армии

https://t.me/rosich_ru/33439

Разбитые грузовые автомобили ВСУ в окрестностях лесов Кременной, ЛНР.

https://t.me/milinfolive/95426

Подбитый украинский Т-64БВ в окрестностях лесов Кременной, ЛНР.

https://t.me/rosich_ru/33465

Сладков высказался:

МОЁ МНЕНИЕ - КАЖДАЯ СТРАНА, ОТПРАВИВШАЯ ХОТЬ ПАТРОН УКРАИНЕ, ХОТЬ РАЗ ПРОГОЛОСОВАВШАЯ НАМ ВО ВРЕД - ДОЛЖНА ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ САТИСФАКЦИЮ.

Всех надо знать, всех политиков, актеров, любых деятелей, хоть слово сказавших в пользу врага - на карандаш. Должен быть заведен «Черный Кондуит»!

Захотела какая-то страна нефти. Лет через сто. По какой цене? Открываем Кондуит. Аааа!!! Да вы ж вражины… Дадим вам нефть, но на 10% дороже, чем соседям, нехрен голосовать было за санкции.

И так далее. Врага надо знать в лицо.

https://t.me/Sladkov_plus/7010 Участники спецоперации из добровольческих подразделений выступили за переименование Волгограда в Сталинград

https://t.me/c/1801542020/2008

Крутые фотографии у ребят из "Народных новостей (https://t.me/newsnation/45392?single)", поймать пламя от выстрела "Гиацинта" на самом деле очень тяжело. Все время промахиваешься с таймингом. На наших огневых позициях работают русские артиллерийские орудия «Гиацинт» — мощнейшие советские системы. Эти гаубицы обладают дальностью огня, сравнимой с системами НАТО, и могут с большой точностью поражать огневые точки артиллерии ВСУ. Стрельба не прекращается ни на минуту, орудия сменяют друг друга — очередь «работать» доходит и до «Гиацинта» с личным названием «Катюша», написанным на стволе.

https://t.me/newsnation/45388

Российские 152-мм САУ 2С19М2 «Мста-С» ведут огонь по украинским позициям.

https://t.me/rosich_ru/33475

От наших читателей - богов войны

https://t.me/rosich_ru/33532

Запуск 15 ракет «Калибр» с акватории Чёрного моря летят в сторону Киевской области.

https://t.me/dnrdonetsk/59405

Friendly fire в Днепропетровске: почему украинская ПВО продолжает уничтожать жилые дома. Сегодня (14.01.2023) были нанесены одни из самых масштабных «ударов возмездия» по территории Окраины. Вновь целями атаки русских ракет стали объекты инфраструктуры незалежной. Прилёты фиксировались во многих областях, а воздушная тревога была объявлена по всей территории Окраины. В отличие от утренних ударов по Киеву вечерний залп наносился уже привычными крылатыми ракетами типа «Калибр» и Х-101.

Судя по всему, в очередной раз отличилась украинская ПВО, попавшая по жилому дому в Днепропетровске. Повреждения здания настолько серьёзные, что есть вероятность, что имела место вторичная детонация (возможно, взрыв бытового газа). Хотя у самой украинской ракеты ПВО масса боевой части аж 180 кг, никакая крылатая ракета не могла бы вызвать столь фатальные разрушения — у дома обвалился пролёт. Молчание официального Киева по поводу причин взрыва также говорит о том, что трагедия произошла именно по вине украинской ракеты. Тем более это уже ни первый, ни второй и даже ни третий случай, когда ПВО незалежной бьёт по своим домам или польским колхозам. В чём причина таких промахов?

Их традиционно несколько.

Во-первых, крылатые ракеты летят на предельно малых высотах и пуски противоракет из городской застройки автоматически превращают жилые дома в потенциальные цели. Выходом могло бы стать создание колец ПВО вокруг городов, но у Украины не хватает комплексов для обеспечения такой безопасной защиты.

Во-вторых, не стоит забывать, что основу украинской ПВО по-прежнему составляют советские комплексы с просроченными ракетами, что делает вероятность отказов при полёте над жилыми микрорайонами весьма высокой.

По материалам «Readovka Объясняет»

Тем временем, в Днепропетровске продолжаются спасательные работы по извлечению оставшихся в живых. Сообщают, что обнаружено 5 погибших и 27 раненых

https://t.me/dnrdonetsk/59441

Небольшая история о том, как добро порождает добро. Мы уже на пути за ленточку, везем ребятам помощь и ваши посылки. Проездом были в Ростове-на-Дону, зашли поужинать в местный милый ресторанчик. Разговорились с управляющим Михаилом, слово за слово, рассказали куда едем и зачем.

Настолько душевная и теплая поддержка была от него, тронула всех нас до глубины души. Он тут же попросил нас немного задержаться, и они моментально собрали ребятам на фронт вкусную посылочку из колбас и хлеба, которые делают у себя в заведении, и написал очень трогательные слова поддержки.

На самом деле именно такие встречи возвращают веру в людей. Вот так по капельке, с миру по нитке, поддержкой и теплым словом — мы движемся к победе. С такими людьми — это просто неизбежно.

Это было очень теплое и душевное знакомство. Это не реклама, поэтому название заведения не называем, но если у нас есть в чате ростовчане и вы узнали, зайдите передать от нас еще раз слова благодарности Михаилу и ребятам.

P.S. кстати, он первый и единственный человек, который теперь знает, как выглядят админы Людей Z

https://t.me/lu_di_z/17397

Батальон имени Судоплатова в Запорожской области пополнился добровольцами из Сербии, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ. Ребята из Белграда - настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», − приводит РИА Новости слова Балицкого. Добровольцы в Сербии служили в военной полиции, они мастера восточных боевых искусств, добавил он. По словам Балицкого, сербы встали в один строй с российскими бойцами, «доказав не словом, а делом верность России и готовность сражаться с нацизмом». Батальон был создан в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В батальон вступили свыше 600 человек.

https://t.me/andreyVajra/12029

https://t.me/wagner_prigozhina/10562

Два серба с позывными «Дунай» и «Сава» в начале года вступили в ряды русской армии. До этого добровольцы служили в сербской полиции.

"Они сербские патриоты и русофилы, и несмотря на запрет сербского законодательства участвовать в СВО, они всё же прибыли в Запорожскую область, чтобы помочь русским братьям в борьбе против агрессии НАТО и украинского нацизма", - рассказали их однополчане.

https://t.me/wagner_prigozhina/10563

Более полумиллиона бывших жителей Средней Азии, получивших гражданство России, следует «приоритетно» направить на войну на Украину, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— «Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана» — заявил Бастрыкин в интервью “Российской газете”

По его словам, в связи с этим нужно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении «натурализованных граждан» для участия в выполнении задач «специальной военной операции».

https://t.me/grey_zone/16647

Люди Донбасса: династия врачей

Юрий Евич родился в Горловке в семье хирурга и продолжил дело отца. В 2014 году он вступил в ополчение ДНР и вернул с того света сотни бойцов. «...Я считаю, что эффективность моего уважаемого батюшки в деле служения Отечеству выше, чем моя, потому что он оперирует людей очень много, гораздо больше, чем мне удалось спасти на поле боя. Но я не теряю надежды, что мне удастся наверстать такое профессиональное соревнование в династии...», - рассказывает Юрий. В 2015 году Юрий Евич начал создавать отечественную службу тактической медицины, провел сотни семинаров для военнослужащих, сотрудников спецслужб и добровольцев. «...Тактический медик- это универсальный солдат, способный оказать помощь раненому прямо на передовой. Он должен ни коим образом не уступать лучшим бойцам подразделения. Потому что нужно вместе с бойцами переносить все тяготы, нужно совершать марш вместе с ними. Тогда ты можешь в бою грамотно руководить действиями, нацеленными на эвакуацию раненых, на организацию оказания первой помощи им...», - делится Юрий. Дочь Юрия - Мария - пошла по стопам отца. Девушка учится на фармацевта и ведет курс по оказанию первой помощи во время боевых действий. Юрий Евич уверен - в каждом россиянине живет генетическая память предков-победителей, нам нужно защитить нашу великую страну и разгромить мировой фашизм. https://t.me/mod_russia/23413

Халаты вместо бронежилетов: медицинский спецназ ЦВО продолжает оказывать помощь пострадавшим в зоне проведения специальной военной операции Врачи, работающие в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, проводят сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют ВСУ. В распоряжении военных медиков есть все необходимое оборудование, включая мобильные рентгеновские аппараты, позволяющие провести необходимые обследования перед хирургическим вмешательством. Военные врачи оказывают квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим российской армии, но и мирному населению освобожденных населенных пунктов, пострадавших от обстрелов ВСУ.

https://t.me/mod_russia/23419

Житель Майорска, пострадавший в ходе освобождения города, после месячного лечения с радостью вернулся на фронтовые позиции. Позывной бойца - Сильвер

https://t.me/c/1801542020/1918

Шугалей рассказал о кошке при госпитале. Как мне рассказали врачи, её привезли с множественными осколочными ранениями, пожалели и прооперировали, когда была возможность. Пришлось практически всю зашивать. Кошка потом оклемалась, прижилась и принесла через некоторое время своим спасителям котят.

https://t.me/max_shugaley/528

Хорошие новости — котят раздали. В этот раз встретил только их папашу, большого и толстого рыжего кота. Пусть всех нас почаще встречают по жизни именно хорошие новости. Максим Шугалей

https://t.me/max_shugaley/575

Тем временем в Севастополе https://t.me/rosich_ru/33502

Еще несколько портретов питомцев на фронте

На сегодня все.

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