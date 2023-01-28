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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41

Памятникопад продолжается.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Перед Рождеством в Днепропетровске снесли памятник Михаилу Ломоносову.
https://t.me/parstodayrussian/119730

В Николаеве снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову, — местные СМИ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41
Скульптура стояла у здания военной кафедры Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского.
https://t.me/c/1524001401/5029

В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому. 
Монумент стоял возле детской библиотеки, которая была названа в честь литератора. Остался лишь постамент, который в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Также активисты требовали снести его из-за участия Островского в Гражданской войне на стороне Красной армии.
https://t.me/izvestia/117511

В Днепропетровске снесли памятник Александру Матросову и советский танк

В Днепропетровске снесли памятник Александру Матросову и советский танкВ Днепропетровске снесли памятник советскому солдату, Герою СССР Александру Матросову, закрывшему собой амбразуру немецкого дота в Великую Отечественную войну, и танк Т-34, установленный в честь защитника и освободителя региона генерала Ефима Пушкина.
Об этом сообщают местные паблики.
Минкульт указал фамилию Матросова в списке имен исторических и культурных деятелей, которые он рекомендует вычеркнуть из украинских топонимов в первую очередь.
Александр Матросов, уроженец Днепра (в то время - Екатеринослава), в феврале 1943 года под Псковом закрыл собой амбразуру немецкого пулеметного дзота, чтобы дать возможность батальону пойти в атаку. Посмертно награждён звездой Героя Советского Союза.
Вместо памятника Герою СССР Александру Матросову укронацисты поставят монумент Степану Бандере — агенту нацистского абвера и пособнику гитлеровцев с кличками «Сопля» и «Баба».В Днепропетровске снесли памятник Александру Матросову и советский танкТакже в Днепре демонтировали памятник-танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю Днепропетровска и области генералу Ефиму Пушкину.
Ефим Пушкин погиб 11 марта 1944 года в результате осколочного ранения в Николаевской области. Затем прах доставили в город Днепропетровск и торжественно захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади. Памятник-танк был установлен в память о Пушкине в 1945 году.
После начала российской спецоперации украинские националисты с особым рвением ведут борьбу не только с советской историей, но и русской культурой и всем, что с ней связано. «Патриоты» с упоением продолжают крушить памятники русским писателям, полководцам и правителям.
https://antifashist.com/item/v-dnepropetrovske-snesli-pamyat...

В Киеве ублюдки разрисовали памятники Валерию Чкалову и командующему обороной Киева в 1941 году генералу Кирпоносу. Требуют снести памятники.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41В пустыню всех хохлодебилов согнать! Там не будет ни памятников, ни домов, ни школ ,ни-че-го! Деграданты должны жить вдали от цивилизованного мира! 
https://t.me/Crimeanprachka/17606

Как это назвать я уже даже не знаю.  Хохлы запретили Чебурашку.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Теперь наряду с Пушкиным, Снегурочкой, Дедом Морозом и другими это оккупант.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41
Новый мультик-фильм о нем должны снять Вагнера.
https://t.me/zloy_zhurnalist/2219

Пока тут перемирие-шмеремирие, наш дорогой брат Олег "Макаревич" Миронов, герой-нацбол, боец легендарного 9-го полка получил 31 декабря уже ТРЕТЬЕ ранение в 2022 году.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Может у наших чиновников появится совесть и они без всякой бюрократической волокиты снимут с него судимость за то, что он пытался сорвать концерт предателю и мрази Андрею Макаревичу? Собирать парню документы и ездить на суды некогда, - предлагает Владлен Татарский.
https://t.me/vladlentatarsky/18479

Узнаете? А ведь эта мерзопакость имеет орден «За заслуги перед Отечеством».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41А вы знали, что он перечислил 12 млн. зеленых  на войну с Россией? Вот такой кавалер Ордена.
https://t.me/rsotmdivision/3848

В телегах пишут, что актер и шоумен Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 млн рублей личных средств на поддержку СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Красавчик!
https://t.me/c/1766288953/13774
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41
Шоумен нигде не афиширует свою помощь, но об этом сообщил в соцсетях режиссер кукольного театра Борис Константинов.
https://t.me/c/1524001401/5213

94-летняя Елена Кизилова из Россоши связала для наших солдат 10 пар носков, а еще насушила 20 бутылок слив, яблок и абрикосов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Бабушка знает и понимает, как тяжело сейчас нашим ребятам и помогает, что ей посильно 
https://t.me/c/1524001401/5153

«Любая задача всегда выполнима» — Герой России Иван Шиц.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Иван Шиц, командир гвардейского танкового полка, получил высочайшую государственную награду за освобождение населённых пунктов в зоне проведения СВО. 
Шиц принимает неординарные решения в бою, чем и спасает жизни своих солдат. Ему неоднократно удавалось выйти без потерь из окружения на Киевском направлении. Иван всегда работает на передке вместе с боевыми товарищами и своим примером показывает, как должен вести себя командир. Говорит, что если подчиненные видят командира, то никогда и никто из них не покинет поле боя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Даже получив тяжёлое ранение, он остался на поле боя с личным составом, отказался от эвакуации и продолжил выполнять поставленные боевые задачи.  Один глаз в результате ранения у него не видит и через месяц его будут удалять. А ногу зашивал иглой "простой солдатик" и суровой ниткой. Он и сейчас со своим полком на позициях.
https://t.me/milchronicles/1456

Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский во время вручения ордена Святого Георгия IV степени.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41За время службы также награжден:
- звание Героя России (1995)
- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами
- орден Кутузова
- орден Мужества
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами
- медаль «За отвагу»
https://t.me/ok_spn/22413

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41«Суровикин стабилизировал линию фронта. При этом без потерь организовал переправу через Днепр десятков тысяч кадровых военных - десантников в Херсонской области. Он сделал ровно то, что надо. И мы перестали терять области, окопались, наполнили боевые порядки людьми и системно окучиваем инфраструктуру Украины ракетами и дронами. Картина со времен отступления из Балаклеи, Изюма и Купянска изменилась кардинально»: К вопросу о том, что сделал Суровикин за пару месяцев
https://t.me/c/1524001401/5298

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Фотография, как утверждается, тел погибших военнослужащих на линии соприкосновения между Армией России и ВСУ в районе Артемовска/Бахмута, облетает международные ТГ-каналы
https://t.me/svezhesti/68925

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41САУ «Мста»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Танк Т 90М "Прорыв"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Вот такое Доброе утро
https://t.me/rosich_ru/32711

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41https://t.me/mod_russia/23252
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41ИншааЛлах! Будет Русский мир! Будет, иншааЛлах! И обратите внимание на шеврон!
https://t.me/tvjihad/11886

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Фронтовой бытНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Фронтовой быт
https://t.me/boris_rozhin/74625

Эвакуация, ремонт, обслуживание: восстановление военной техники подразделения ВДВ в зоне спецоперацииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Задействованные в специальной военной операции ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техникиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Также они обслуживают технику артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем - обратно на передовую. Военнослужащие ремонтных подразделений выполняют круглосуточный ремонт техники Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации.
https://t.me/boris_rozhin/74708

Так куется наша Победа: военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО продолжают проводить бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники в ходе спецоперации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей.
https://t.me/boris_rozhin/75447

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Кадры обмена военнопленными опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Родину вернутся 50 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену.
https://t.me/izvestia/117766

"Россия все-таки своих не бросает! Мы все это знали. Надо было просто ждать!"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Кадры возвращения из украинского плена 50 российских военнослужащих показало Минобороны РФ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Их сразу же переобули и выдали пакеты с новым обмундированием и термобельем.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Позднее снабдили каждого телефоном с симкартой для связи с родными и близкими
https://t.me/izvestia/117773

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 50 российских военнослужащих 8 января, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41"Все ждали этого момента. Безумно рады"
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, поделились своими эмоциями после освобождения.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41"Мы не ожидали такой встречи, что это будет прям так —  дали форму, дали покушать, сразу же дали домой позвонить. Очень сильно всем благодарны", — отметил один из бойцов.
Самолет с вернувшимися из украинского плена военными ВС РФ приземлился в Москве.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые из российских солдат ранены, их ждет реабилитация.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41"Снова почувствовали себя людьми. Как только увидели наш триколор, наших людей, нашу землю и наш воздух почувствовали" 
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие рассказали о своем самочувствии. 
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
https://t.me/izvestia/117802
https://t.me/izvestia/117803

В Тульской области открыли Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он сформирован по поручению Алексея Дюмина.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Занятия в Центре проводят инструкторы с боевым опытом и преподаватели Тульского государственного университета.
https://t.me/c/1801542020/1952

"Мы, люди гражданские, делаем всё, чтобы уничтожить эту бандеровскую нечисть"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Ветеран вооруженных сил Анатолий Семенов из города Липки Тульской области передал 125 тысяч рублей в помощь нашим ребятам.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41О тяготах армейской службы он знает не понаслышке, поэтому с самого начала СВО не только внимательно следит за её ходом, но и всячески старается помочь солдатам.
https://t.me/c/1801542020/2011

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству:

«Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».
https://t.me/radioARBAT/25369

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Воздушный патруль Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41

Порой удивляешь, как такие талантливые люди оказываются на войне. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41
Импровизированный концерт бойца Росгвардии для сослуживцев на передовой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Мало того, что играет на скрипке (явно с собой взял), так еще и поет!
https://t.me/boris_rozhin/74700
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Брошенный где-то в зоне проведения СВО пикап украинских националистов с портретом Степана Бандеры. Йэх, бандерлдоги, даже кумира своего бросили, бежали так, что пятки сверкали.
https://t.me/boris_rozhin/75182

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Уничтоженный бронеавтомобиль HMMWV украинской армии
https://t.me/rosich_ru/33439

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Разбитые грузовые автомобили ВСУ в окрестностях лесов Кременной, ЛНР.
https://t.me/milinfolive/95426

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Подбитый украинский Т-64БВ в окрестностях лесов Кременной, ЛНР.
https://t.me/rosich_ru/33465

Сладков высказался:
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41МОЁ МНЕНИЕ - КАЖДАЯ СТРАНА, ОТПРАВИВШАЯ ХОТЬ ПАТРОН УКРАИНЕ, ХОТЬ РАЗ ПРОГОЛОСОВАВШАЯ НАМ ВО ВРЕД - ДОЛЖНА ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ САТИСФАКЦИЮ. 
Всех надо знать, всех политиков, актеров, любых деятелей, хоть слово сказавших в пользу врага - на карандаш. Должен быть заведен «Черный Кондуит»! 
Захотела какая-то страна нефти. Лет через сто. По какой цене? Открываем Кондуит. Аааа!!! Да вы ж вражины… Дадим вам нефть, но на 10% дороже, чем соседям, нехрен голосовать было за санкции. 
И так далее. Врага надо знать в лицо. 
https://t.me/Sladkov_plus/7010Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Участники спецоперации из добровольческих подразделений выступили за переименование Волгограда в Сталинград
https://t.me/c/1801542020/2008
Крутые фотографии у ребят из "Народных новостей (https://t.me/newsnation/45392?single)", поймать пламя от выстрела "Гиацинта" на самом деле очень тяжело. Все время промахиваешься с таймингом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41На наших огневых позициях работают русские артиллерийские орудия «Гиацинт» — мощнейшие советские системы. Эти гаубицы обладают дальностью огня, сравнимой с системами НАТО, и могут с большой точностью поражать огневые точки артиллерии ВСУ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Стрельба не прекращается ни на минуту, орудия сменяют друг друга — очередь «работать» доходит и до «Гиацинта» с личным названием «Катюша», написанным на стволе.
https://t.me/newsnation/45388
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Российские 152-мм САУ 2С19М2 «Мста-С» ведут огонь по украинским позициям.
https://t.me/rosich_ru/33475

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41От наших читателей - богов войны
https://t.me/rosich_ru/33532

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Запуск 15 ракет «Калибр» с акватории Чёрного моря летят в сторону Киевской области.
https://t.me/dnrdonetsk/59405

Friendly fire в Днепропетровске: почему украинская ПВО продолжает уничтожать жилые дома.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Сегодня (14.01.2023) были нанесены одни из самых масштабных «ударов возмездия» по территории Окраины. Вновь целями атаки русских ракет стали объекты инфраструктуры незалежной. Прилёты фиксировались во многих областях, а воздушная тревога была объявлена по всей территории Окраины. В отличие от утренних ударов по Киеву вечерний залп наносился уже привычными крылатыми ракетами типа «Калибр» и Х-101.

Судя по всему, в очередной раз отличилась украинская ПВО, попавшая по жилому дому в Днепропетровске. Повреждения здания настолько серьёзные, что есть вероятность, что имела место вторичная детонация (возможно, взрыв бытового газа). Хотя у самой украинской ракеты ПВО масса боевой части аж 180 кг, никакая крылатая ракета не могла бы вызвать столь фатальные разрушения — у дома обвалился пролёт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Молчание официального Киева по поводу причин взрыва также говорит о том, что трагедия произошла именно по вине украинской ракеты. Тем более это уже ни первый, ни второй и даже ни третий случай, когда ПВО незалежной бьёт по своим домам или польским колхозам. В чём причина таких промахов?
Их традиционно несколько.
Во-первых, крылатые ракеты летят на предельно малых высотах и пуски противоракет из городской застройки автоматически превращают жилые дома в потенциальные цели. Выходом могло бы стать создание колец ПВО вокруг городов, но у Украины не хватает комплексов для обеспечения такой безопасной защиты.
Во-вторых, не стоит забывать, что основу украинской ПВО по-прежнему составляют советские комплексы с просроченными ракетами, что делает вероятность отказов при полёте над жилыми микрорайонами весьма высокой. 

По материалам «Readovka Объясняет»
Тем временем, в Днепропетровске продолжаются спасательные работы по извлечению оставшихся в живых. Сообщают, что обнаружено 5 погибших и 27 раненых
https://t.me/dnrdonetsk/59441

Небольшая история о том, как добро порождает добро. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Мы уже на пути за ленточку, везем ребятам помощь и ваши посылки. Проездом были в Ростове-на-Дону, зашли поужинать в местный милый ресторанчик. Разговорились с управляющим Михаилом, слово за слово, рассказали куда едем и зачем.
Настолько душевная и теплая поддержка была от него, тронула всех нас до глубины души. Он тут же попросил нас немного задержаться, и они моментально собрали ребятам на фронт вкусную посылочку из колбас и хлеба, которые делают у себя в заведении, и написал очень трогательные слова поддержки. 
На самом деле именно такие встречи возвращают веру в людей. Вот так по капельке, с миру по нитке, поддержкой и теплым словом — мы движемся к победе. С такими людьми — это просто неизбежно. 
Это было очень теплое и душевное знакомство. Это не реклама, поэтому название заведения не называем, но если у нас есть в чате ростовчане и вы узнали, зайдите передать от нас еще раз слова благодарности Михаилу и ребятам.
P.S. кстати, он первый и единственный человек, который теперь знает, как выглядят админы Людей Z
https://t.me/lu_di_z/17397

Батальон имени Судоплатова в Запорожской области пополнился добровольцами из Сербии, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41«Батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ. Ребята из Белграда - настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», − приводит РИА Новости слова Балицкого.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Добровольцы в Сербии служили в военной полиции, они мастера восточных боевых искусств, добавил он. По словам Балицкого, сербы встали в один строй с российскими бойцами, «доказав не словом, а делом верность России и готовность сражаться с нацизмом».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Батальон был создан в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В батальон вступили свыше 600 человек.
https://t.me/andreyVajra/12029
https://t.me/wagner_prigozhina/10562

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Два серба с позывными «Дунай» и «Сава» в начале года вступили в ряды русской армии. До этого добровольцы служили в сербской полиции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41
 "Они сербские патриоты и русофилы, и несмотря на запрет сербского законодательства участвовать в СВО, они всё же прибыли в Запорожскую область, чтобы помочь русским братьям в борьбе против агрессии НАТО и украинского нацизма", - рассказали их однополчане.
https://t.me/wagner_prigozhina/10563

Более полумиллиона бывших жителей Средней Азии, получивших гражданство России, следует «приоритетно» направить на войну на Украину, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— «Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана» — заявил Бастрыкин в интервью “Российской газете”
По его словам, в связи с этим нужно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении «натурализованных граждан» для участия в выполнении задач «специальной военной операции».
https://t.me/grey_zone/16647

Люди Донбасса: династия врачей

Юрий Евич родился в Горловке в семье хирурга и продолжил дело отца. В 2014 году он вступил в ополчение ДНР и вернул с того света сотни бойцов. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41«...Я считаю, что эффективность моего уважаемого батюшки в деле служения Отечеству выше, чем моя, потому что он оперирует людей очень много, гораздо больше, чем мне удалось спасти на поле боя. Но я не теряю надежды, что мне удастся наверстать такое профессиональное соревнование в династии...», - рассказывает Юрий. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41В 2015 году Юрий Евич начал создавать отечественную службу тактической медицины, провел сотни семинаров для военнослужащих, сотрудников спецслужб и добровольцев. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41«...Тактический медик- это универсальный солдат, способный оказать помощь раненому прямо на передовой. Он должен ни коим образом не уступать лучшим бойцам подразделения. Потому что нужно вместе с бойцами переносить все тяготы, нужно совершать марш вместе с ними. Тогда ты можешь в бою грамотно руководить действиями, нацеленными на эвакуацию раненых, на организацию оказания первой помощи им...», - делится Юрий. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Дочь Юрия - Мария - пошла по стопам отца. Девушка учится на фармацевта и ведет курс по оказанию первой помощи во время боевых действий. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Юрий Евич уверен - в каждом россиянине живет генетическая память предков-победителей, нам нужно защитить нашу великую страну и разгромить мировой фашизм. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41https://t.me/mod_russia/23413

Халаты вместо бронежилетов: медицинский спецназ ЦВО продолжает оказывать помощь пострадавшим в зоне проведения специальной военной операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Врачи, работающие в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, проводят сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют ВСУ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41В распоряжении военных медиков есть все необходимое оборудование, включая мобильные рентгеновские аппараты, позволяющие провести необходимые обследования перед хирургическим вмешательством. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Военные врачи оказывают квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим российской армии, но и мирному населению освобожденных населенных пунктов, пострадавших от обстрелов ВСУ.
https://t.me/mod_russia/23419

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Житель Майорска, пострадавший в ходе освобождения города, после месячного лечения с радостью вернулся на фронтовые позиции. Позывной бойца - Сильвер
https://t.me/c/1801542020/1918

Шугалей рассказал о кошке при госпитале. Как мне рассказали врачи, её привезли с множественными осколочными ранениями, пожалели и прооперировали, когда была возможность. Пришлось практически всю зашивать.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Кошка потом оклемалась, прижилась и принесла через некоторое время своим спасителям котят.
https://t.me/max_shugaley/528

Хорошие новости — котят раздали. В этот раз встретил только их папашу, большого и толстого рыжего кота.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Пусть всех нас почаще встречают по жизни именно хорошие новости. Максим Шугалей
https://t.me/max_shugaley/575

Тем временем в СевастополеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41https://t.me/rosich_ru/33502

Еще несколько портретов питомцев на фронтеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.41
На сегодня все.

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