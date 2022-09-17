Теплые моменты из советского прошлого

Мы из Советского Союза

Любому из нас по душе вспоминать приятные моменты из жизни. У некоторых это воспоминания о былом детстве, а возможно кто-то вспоминает о прошедшей любви, все мы что-то вспоминаем наилучшее из жизни и даже скучаем по тем временам. Так или иначе, любому человеку имеется что вспомнить. Эти снимки образуют приятные впечатления и дают возможность на некоторое время возвратиться в прошлое.

Подружки — колхоз «Красный Октябрь», 1950-е, Кировская обл.

Евгений Леонов

Олег Табаков, г. Москва — 1970-е

Центральный рынок — Молочный ряд, 1946 года (май), г. Москва

Игра мальчишек — штрафной удар, 1982 года (июнь), г. Ленинград

Друзья, пос. Североонежск — Архангельская обл, 1982 год

Своими руками украшают машину к свадьбе, дер. Шешуево, Брянская обл 1990 год

Встреча Леонида Брежнева и Фиделя Кастро, 1970-е

«Сад хурмы...», Узбекская ССР — 1980-е

Домоводства проходят в школе комсомольцев, 1960-е

Комбинат кондитерских и хлебобулочных изделий, г. Москва № 3, 1974 год

Группа руководителей и состав 1 отряда космонавтов на отдыхе, 1961 года (май)

Аркадий Райкин, г. Ленинград, 1970-е

Завтрак в колхозе, Куйбышевская обл, 1938 год

Виктория и Леонид Брежневы с правнучкой Галей, 1973-74е

Доярки отдыхают разгадывая кроссворд, Тамбовская обл, колхоз «Коминтерн» 1957 год

Соревнования, 1960-е