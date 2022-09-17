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Теплые моменты из советского прошлого

Любому из нас по душе вспоминать приятные моменты из жизни. У некоторых это воспоминания о былом детстве, а возможно кто-то вспоминает о прошедшей любви, все мы что-то вспоминаем наилучшее из жизни и даже скучаем по тем временам. Так или иначе, любому человеку имеется что вспомнить. Эти снимки образуют приятные впечатления и дают возможность на некоторое время возвратиться в прошлое.

Подружки — колхоз «Красный Октябрь», 1950-е, Кировская обл.Теплые моменты из советского прошлого

Евгений ЛеоновТеплые моменты из советского прошлого

Олег Табаков, г. Москва — 1970-еТеплые моменты из советского прошлого

Центральный рынок — Молочный ряд, 1946 года (май), г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

Игра мальчишек — штрафной удар, 1982 года (июнь), г. ЛенинградТеплые моменты из советского прошлого

Друзья, пос. Североонежск — Архангельская обл, 1982 годТеплые моменты из советского прошлого

Своими руками украшают машину к свадьбе, дер. Шешуево, Брянская обл 1990 годТеплые моменты из советского прошлого

Встреча Леонида Брежнева и Фиделя Кастро, 1970-еТеплые моменты из советского прошлого

«Сад хурмы...», Узбекская ССР — 1980-еТеплые моменты из советского прошлого

Домоводства проходят в школе комсомольцев, 1960-еТеплые моменты из советского прошлого

Комбинат кондитерских и хлебобулочных изделий, г. Москва № 3, 1974 годТеплые моменты из советского прошлого

Группа руководителей и состав 1 отряда космонавтов на отдыхе, 1961 года (май)Теплые моменты из советского прошлого

Аркадий Райкин, г. Ленинград, 1970-еТеплые моменты из советского прошлого

Завтрак в колхозе, Куйбышевская обл, 1938 годТеплые моменты из советского прошлого

Виктория и Леонид Брежневы с правнучкой Галей, 1973-74еТеплые моменты из советского прошлого

Доярки отдыхают разгадывая кроссворд, Тамбовская обл, колхоз «Коминтерн» 1957 годТеплые моменты из советского прошлого

Соревнования, 1960-еТеплые моменты из советского прошлого

Производственная гимнастика в цеху ткацкой фабрики, 1960-е Теплые моменты из советского прошлого

Осенний призыв в армию, 1980 — 1999 год, Челябинская обл.

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, г. МагнитогорскТеплые моменты из советского прошлого

 

Запись радиоспектакля. На фото актер Евгений Весник, 1960-е, г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

Елена Проклова, 1981 годТеплые моменты из советского прошлого

В городском парке, 1958 год, Украинская ССР, г. ХарьковТеплые моменты из советского прошлого

Евгений Леонов, 1980-еТеплые моменты из советского прошлого

У Большого театра, сентябрь 1977 года, г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

«Экспресс-сушка», 1984 год, г. Москва, Университетский пр-тТеплые моменты из советского прошлого

Праздник в деревне, конец 1970-х, Калининская об., дер. БерниковоТеплые моменты из советского прошлого

Арбузы, 31 июля 1986 года, г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

Студентки 2 курса московских вузов, 8 ноября 1953 года, г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

Пасечник, июнь — июль 1953 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. БерезнягиТеплые моменты из советского прошлого

День первокурсника, 1 сентября 1976 года, г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

Концерт на ВДНХ, 1960 год, г. МоскваТеплые моменты из советского прошлого

«Новости дня», 1983 год, Татарская АССР, г. КазаньТеплые моменты из советского прошлого

Женщина с котенком, 1982 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. АнтрацитТеплые моменты из советского прошлого

Светлана Митленкофотоностальгия
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