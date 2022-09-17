Теплые моменты из советского прошлого

Любому из нас по душе вспоминать приятные моменты из жизни. У некоторых это воспоминания о былом детстве, а возможно кто-то вспоминает о прошедшей любви, все мы что-то вспоминаем наилучшее из жизни и даже скучаем по тем временам. Так или иначе, любому человеку имеется что вспомнить. Эти снимки образуют приятные впечатления и дают возможность на некоторое время возвратиться в прошлое.
Подружки — колхоз «Красный Октябрь», 1950-е, Кировская обл.
Евгений Леонов
Олег Табаков, г. Москва — 1970-е
Центральный рынок — Молочный ряд, 1946 года (май), г. Москва
Игра мальчишек — штрафной удар, 1982 года (июнь), г. Ленинград
Друзья, пос. Североонежск — Архангельская обл, 1982 год
Своими руками украшают машину к свадьбе, дер. Шешуево, Брянская обл 1990 год
Встреча Леонида Брежнева и Фиделя Кастро, 1970-е
«Сад хурмы...», Узбекская ССР — 1980-е
Домоводства проходят в школе комсомольцев, 1960-е
Комбинат кондитерских и хлебобулочных изделий, г. Москва № 3, 1974 год
Группа руководителей и состав 1 отряда космонавтов на отдыхе, 1961 года (май)
Аркадий Райкин, г. Ленинград, 1970-е
Завтрак в колхозе, Куйбышевская обл, 1938 год
Виктория и Леонид Брежневы с правнучкой Галей, 1973-74е
Доярки отдыхают разгадывая кроссворд, Тамбовская обл, колхоз «Коминтерн» 1957 год
Соревнования, 1960-е
Осенний призыв в армию, 1980 — 1999 год, Челябинская обл.
Запись радиоспектакля. На фото актер Евгений Весник, 1960-е, г. Москва
Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, г. Москва
Елена Проклова, 1981 год
В городском парке, 1958 год, Украинская ССР, г. Харьков
Евгений Леонов, 1980-е
У Большого театра, сентябрь 1977 года, г. Москва
«Экспресс-сушка», 1984 год, г. Москва, Университетский пр-т
Праздник в деревне, конец 1970-х, Калининская об., дер. Берниково
Арбузы, 31 июля 1986 года, г. Москва
Студентки 2 курса московских вузов, 8 ноября 1953 года, г. Москва
Пасечник, июнь — июль 1953 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги
День первокурсника, 1 сентября 1976 года, г. Москва
Концерт на ВДНХ, 1960 год, г. Москва
«Новости дня», 1983 год, Татарская АССР, г. Казань
Женщина с котенком, 1982 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. Антрацит
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