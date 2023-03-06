Наши парни жгут ударно

Ребята из ЧВК "Вагнер" каждый день рискуют жизнями и здоровьем, вскрывая оборону ВСУ на юге Бахмута. Максимально простые, располагающие к себе люди с понятными и правильными жизненными ориентирами. Знаю, у них даже не возникало мыслей о том, чтобы сбежать из страны, а потому максимальное им уважение.

https://t.me/c/1780774638/11352

Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли иконы из разрушенного ВСУ храма в Опытном. И это далеко не первый подобный случай. В Клиновом после попадания снаряда ВСУ загорелась церковь, ребята (причем не только православные) спасли что успели и передали все храму в Первомайском.

https://t.me/c/1780774638/11371

На 9.02 у ВСУ в Красной Горе все очень плохо. Подразделения ЧВК «Вагнер» штурмуют населенный пункт с трех сторон. Украинские подразделения практически в котле. Плотно работает артиллерия и авиация «Оркестра».

В самой Красной Горе идут ожесточенные бои.

https://t.me/brussinf/5637

«Очень сложно было брать эту пятиэтажку, были и трехсотые, были и двухсотые, хохлы нас не подпускали, наводились артой, стреляли пулеметчики, снайпера». Разговоры о том, что ВСУ бегут из Бахмута сильно преувеличены. На самом деле каждую хрущевку обороняют, как настоящую крепость. Как говорят ребята из ЧВК «Вагнер», каждый этаж приходится брать с боями.

Один из них рассказал, как брали пятиэтажку, в которой мы вели съемку.

В то же время ВСУ жалуются на вагнеров. Стоит им "вгрызться" в здание и "выкурить" их оттуда невозможно. Приходится отступать.

https://t.me/riafan_everywhere/16654

Главное - сломить их в этом направлении, двигаться и двигаться вперед без остановки. Духом мы сильно - только вперед! "Музыканты", наступающие на северо- и юго-восточных окраинах Бахмута, рассказали об обстановке в городе.

По словам бойцов, с тяжелыми боями продвигаются вперед, создают условия для оперативного окружения противника с трех сторон. Если в южной части города наемники практически не встречаются, то на северо- и юго-востоке все чаще встречаются наемники - из Грузии, Италии и США. Националисты вытягивают вперед обычную пехоту, завязывают бой, после чего отступают, накрывая своих, и пытаясь поразить "музыкантов".

https://t.me/c/1780774638/11375

Мама погибшего бойца ЧВК "Вагнер" поблагодарила Евгения Пригожина за эвакуацию тела сына и возможность достойно похоронить:

"Я мама Саши Березнева, я очень вам благодарна за то, что вы моего сына вытащили с поле боя, и достойно я его похоронила.

Желаю вам и вашим всем ребятам, военным, чтобы мамы вас дождались домой. Всего вам доброго. Я вам благодарна".

https://t.me/orchestra_w/4913



Командир снайперской роты ЧВК "Вагнер", работающей на южной окраине Бахмута, рассказал об отработке 126 целей: пехота, снайперы, пулеметные расчеты. К раненым относятся лояльно: не добивают, оставляют для эвакуации - противника нужно уважать.

https://t.me/orchestra_w/4916

Офицер «Оркестра» показывает трофейную технику. Практически целая. Ударили со Шмеля. Лгдушили экипаж и захватив технику на ней уехали. Терерь пользуются ею против врага.

https://t.me/rosich_ru/35964

10 февраля 2017 года в Сирии погиб легендарный ветеран Управления "А" ЦСН ФСБ подполковник Блинов Виктор Иванович. Помним Героя.

https://t.me/rabotaembrat/5367

6 лет назад, 10 февраля 2017 года во время штурма высоты в районе Пальмиры погиб ветеран «Альфы» подполковник Виктор Иванович Блинов. Кто не в теме, но Виктору Ивановичу было на момент гибели 66 лет. Он не мог остаться в стороне и жить без войны, поэтому любыми путями рвался на неё. Погиб он в составе «Группы Вагнера».

До «оркестра» Виктор Иванович за свою жизнь принимал участие во многих знаковых операциях. В декабре 1979 года в составе «Альфы» захватывал штаб ВВС в Кабуле. В 1980 был на Кубе, в 1986 освобождал захваченный самолёт в Уфе, а сам Блинов за несколько секунд ликвидировал одного, и обезвредил второго террориста. Участвовал в операции по освобождению заложников в больнице Буденновска летом 1995, которую захватили чеченские террористы. Он был одним из тех кто дошёл до стен больницы в Буденновске. Тогда он в ходе боя получил осколочное ранение и контузию. Ушёл в запас в 1999 году и почти в 50 лет сдал на Краповый берет.

Виктору Ивановичу, когда он поехал в свою последнюю командировку, было 66 лет. Находился он в прекрасной физической форме, особенно для своих лет. Его отговаривали от боев на переднем крае, предлагали штабную работу, но заслуженный ветеран «Альфы» отказался на отрез и вместе со всеми ходил в наступление. 10 февраля 2017 года подразделение, в котором состоял Блинов, проводило штурм позиций «Исламского государства» (ИГИЛ). В том бою Виктор Иванович, как и всегда, шел в первых рядах, под плотным огнем противника подполз на расстояние броска гранаты и подавил пулемётное гнездо террористов. Однако при отходе получил ранение в живот. И до последней возможности вёл бой.

Благодаря его героизму задача была успешно выполнена – высота взята.

Блинов любил и знал свое дело. И даже на пенсии остался Русским воином, патриотом и офицером.

Вот и такие люди служат в оркестре! На фото похороны подполковника Блинова. Гроб с телом погибшего ветерана несут начальники оперативно-боевых отделов Управления «А» ЦСН ФСБ. Обратите внимание сколько у этих заслуженных людей наград!

https://t.me/ok_spn/22972

Вот ролик с песней снятой в его честь.

https://www.youtube.com/watch?v=6vBg_vLWuvU

"Вагнеровцы", развивая наступление на запад от села Клещеевка, подошли вплотную к селу Ступочки. Бои на окраине н.п.

Поскольку Ступочки примыкают к дороге Константиновка - Бахмут, переброска резервов и передвижение к Бахмуту затрудняется, в том числе благодаря работе артиллерии.

https://t.me/c/1780774638/11409

Вид на Бахмут, в котором "вагнеровцы" давят и проламывают оборону противника с нескольких направлений.ㅤ https://t.me/orchestra_w/4936

Военкор КП Дмитрий Стешин спросил у офицера, который его сопровождал, как «Вагнеру» получается удачно наступать с небольшими потерями.

Разведка. Переразведка. Ещё дважды разведка. Потом выбивание огневых точек «вагнеровской» артиллерией. Работа своей авиации. Видел «аллигатора» КА-52. Возвращался из Артемовска. Они буквально работают в упор. Вот так с минимальными потерями двигаются вперед.

Увидел линию обороны, которую Компания строила. Они между собой называют не ЧВК «Вагнер». А Компания. Очень серьезные надолбы, уходящие за горизонт. Прикрытые ДЗОТами. ДЗОТы опоясаны траншеями. То есть по уставу построенные канонические ротные опорные пункты. Как положено. Которые взять очень непросто. Эта надолбы - мобильные. Они двигаются. И мы будем их двигать. Понятно, что только вперед.

https://t.me/romagolovanov/10306

Комбат «Оркестра» показывает трофеи добытые в ходе боев на Бахмутском направлении. "Музыкант" показал подарки от противника - трофейное вооружение: миномет 60 мм и мины к нему, а также винтовки М4А1 - на украинской стороне такие используются бойцы ССО или разведка. Кроме того, собраны документы с погибшего противника - в кадре показать малая часть того, что есть. Всего около 200 удостоверений личности. И вооружение, и документы со времен боев на укрепрайонах между Курдюмовкой и Клещеевкой.

https://t.me/ok_spn/22988

Евгений Пригожин встретился с бывшими заключенными, чей контракт в рядах ЧВК "Вагнер" подошел к концу:

"Вам повезло, что вы были в коллективе нормальном, где все друг друга понимают. Благодаря вашей сплоченности вы вытаскивали многие вопросы".

Приедете на волю, помните главное: избыток адреналина, кран у себя внутри перекрывайте.

https://t.me/c/1780774638/11452

Командир из «Группы Вагнера», который принимает участие в управлении боем при штурме Бахмута – позывной "Зомби". "Зомби" является Героем России, и, вроде бы, единственным, кто награждён пятью «Орденами Мужества». Также он награждён «Орденом за Заслуги перед Отчеством» IV степени (с изображением мечей) и двумя «Медалями за Отвагу». Воюет с 2014 года.

https://t.me/c/1780774638/11462

История ЧВК «Вагнер» полна удивительных событий и подвигов конкретных людей. Часть из этих деталей мы недавно узнали благодаря публикации книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером». Мой старый друг Кир (Царство ему Небесное) на протяжении своих командировок собирал истории и рассказы бойцов ЧВК, благодаря чему мы узнали подробности наиболее судьбоносных для России событий. И сегодня мы многих персонажей этой книги узнаем в лицо.

Один из самых запоминающихся случаев в карьере этого командира, описанных в книге Кира, произошёл в 2014 году в Луганском аэропорту. Тогда небольшая батальонно-тактическая группа в 40 человек, из которой впоследствии вырастет большая структура ЧВК «Вагнер», в одиночку штурмовала воздушную гавань столицы ЛНР, в которой сидело до 400 ВСУшников.

Далее по тексту. Просто вникните в эти строки и почувствуйте силу духа, сокрытую в этом человеке:



«Из моей группы – все, кто был – никто за спинами не прятался. Своих раненных вытаскивали всех. Ник, впоследствии мой командир отряда, отправил нас с Султаном и Злым – ко второй группе, остановить Зомби. Зомби – командир отряда! – в одиночку побежал преследовать укропов, человек 12. Укры побежали в сторону забора… ну, пытались сдристнуть с территории, откуда их обстреливают. Он один за ними побежал.

Мы бежали за ним метров 200, чтобы просто остановить. Причём он бежал за украми, они начали через забор перелазить, он их товарит, они его обстреливают с той стороны. Зомби, вообще не прячась, с открытой грудью идёт и валит – одного, второго, третьего. Мы уже поняли, что сейчас его завалят – потому что слишком плотный огонь начался. В общем, мы подоспели ему на подмогу и выручили его».



Впоследствии Зомби – опять же, согласно рассказам из книги Кирилла Романовского – примет участие в боях за хребты вокруг Пальмиры, и также будет рубиться с ИГИЛовцами под Дейр-эз-Зором. Но именно в этот момент, выступая против 12 укропов на Луганском аэропорту, Зомби внёс свою посильную лепту в освобождение русских людей на Донбассе от украинского террора:



«С аэропорта Луганска до нашего штурма круглосуточно работало 17 «Градов» и 12 гаубиц, которые обстреливали город круглосуточно. Мы лишили их этой возможности. Соответственно 70 тысяч жителей, которые остались на то время в Луганске, вздохнули свободно».

https://t.me/astramilitarum/32387



По итогам СВО на Украине ЧВК "Вагнер" может занять в системе управления в России роль Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Иране. Беглое изучение истории возникновения и становления Корпуса, показывает очень много параллелей с ЧВК "Вагнер". В действительности, КСИР, это параллельная регулярной армии Ирана армия, полностью легитимная и даже более могущественная.

https://t.me/c/1780774638/11465

Февральская методичка Министерства Обороны РФ для СМИ и блогеров многое объясняет. Приведу небольшой скрин

Не знаю точной достоверности файла выше, но звучит это вполне в рамках тех методологических рекомендаций, что всплывали ранее, за исключением некоторых новых вводных, которые отмечены пунктами №3, 4 и 5.

• 3. В ходе освещения боевых действий на Донецком направлении (Артемовск (Бахмут), Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Николаевка и др.) в материалах средств массовой информации и на площадках в сети Интернет необходимо полностью отказаться от упоминаний ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина.

Во всех материалах по теме использовать формулировки «штурмовые отряды», «добровольцы штурмовых отрядов», «российские десантники», «подразделения ВДВ», «российские морпехи», «подразделения морской пехоты», «артиллерия и авиация Южного военного округа (ЮВО)», «Объединенная группировка войск (сил) (ОГВ(с))», «российские войска», «Вооруженные силы Российской Федерации» и так далее.

• 4. Не цитировать в материалах средств массовой информации и на площадках в сети Интернет заявлений Евгения Пригожина, касающихся обстановки в зоне проведения Специальной военной операции на территории Украины.

• 5. В материалах средств массовой информации и на площадках в сети Интернет игнорировать тему набора заключенных и их последующего участия в Специальной военной операции.

Пункт №3 и без того подтверждается, если мы рассмотрим ситуацию, которая происходила вокруг взятия Соледара «Группой Вагнера». Тогда были упомянуты силы ВС РФ, потом же некие «добровольческие отряды», и только уже после скандала в сети упомянули Вагнера. Сейчас в ситуации с Бахмутом вернулись к прежнему.

Пункт №4 и так ясен без пояснения.

Пункт №5 коррелируется с той моей информацией, что во вновь сформированные подразделения регулярной армии теперь будут набирать и из числа заключённых. Евгений Пригожин же в своём крайнем интервью сказал, что время действия процедуры, под которую оно было отведено на набор заключённых – закончилось. И несмотря на то, что Вагнер бы продолжил её проводить и далее, принято решение, по которому заключённые теперь пойдут в другие воинские подразделения.

Также примечателен последний подпункт пункта №2, о том, что именно Сергея Суровикина следует освещать в нейтральном ключе. Это абсолютно логично. Связанно это с тем, что он сыграл на понижение, а на его должность пришёл теперь начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. И нельзя, чтобы было так, что взлетевшая в небо звёздочка, кой стал Суровикин благодаря пиар-компании, вдруг затмевал Герасимова. Поэтому звезду нужно немножко потушить.

Все остальные же пункты вполне обычные и в той или иной мере зачастую повторяются в методологических материалах по другим месяцам, за исключением смены некоторых вводных.

https://t.me/grey_zone/17155

Ночью 11 февраля штурмовые отряды «Группы Вагнера» заняли населённый пункт Красная Гора, близ Бахмута. 12 февраля об этом руководством было объявлено официально.

Спустя несколько дней, как и в ситуации с Соледаром, 13 февраля о контроле над Красной Горой объявило и МО РФ, указав в сводке, что его штурмовали некие безымянные «добровольческие подразделения».

И не говорите, что эта методичка ненастоящая.

https://t.me/grey_zone/17181

Зато в Африке Вагнеру воздают должное. «”Группа Вагнера”, которая дислоцирована в нескольких странах Африки и на фронте на Украине, является грозным противником» — об этом заявил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

Из-за прибытия «Группы Вагнера» в страну, Франция начала процесс вывод своих войск и закончила его к августу 2022, которые там находились с 2013 года. Мали же являлось французской колонией до 1960 года. Также из-за Вагнера под угрозой контроля и присутствия, над Францией нависла угроза ещё в нескольких бывших колониях в Африке.

Ранее малийские политики делали ряд прорусских заявлений, одно из которых гласило:

— «Вагнер отправился и освободил Сирию. Вагнер отправился и освободил Центральноафриканскую Республику. Теперь Вагнер направляется в Мали! Нам пришлось сделать выбор и наш выбор Вагнер!»

https://t.me/grey_zone/17182



Бойцы ЧВК "Вагнер" у здания Артемовского завода стеновых материалов в пгт Красная Гора. Северо-восточный пригород Бахмута накануне был полностью освобожден "музыкантами" после нескольких дней ожесточенных боев.

https://t.me/yaremshooter/958

13.02 на ежедневном брифинге МО скупо признали:

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Красная гора в ДНР — Минобороны РФ

https://t.me/izvestia/121442

В информационном пространстве, несмотря на принимаемые меры, в большинстве случаев ресурсы расходуются неэффективно. Безграмотные дикторы преподносят работу на фронтах гаубицы Д-1 как использование «проверенного временем» вооружения (Д-1 выпускалась с 1943 по 1949 год). Шапкозакидательские настроения присутствуют в передачах, в которых обсуждают новые пакеты военно-технической помощи Украине.

Продолжается скрытое информационное противостояние Минобороны и ЧВК «Вагнер». ДИМК МО, безграмотно организуя работу по лекалам прошлых войн, не в состоянии создать образ наиболее отличившихся частей, хотя примеров массового героизма военнослужащих более чем достаточно. При этом на линии фронта никакого непонимания между военнослужащими и «вагнеровцами» нет.

https://t.me/dva_majors/9018

Пригожин выступил со срочным заявлением: Встретите атомную войну, как положено "Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер"! Дружный коллектив, научитесь мужской работе и, заодно, - встретите атомную войну, - как положено!"

https://t.me/tsargradtv/36413

Осколок от 120 мины попал в шлем, хозяин ранен. Шлем выдержал.

https://t.me/rsotmdivision/4995

Артиллерийский расчет ЧВК "Вагнер", работающий и уничтожающий позиции украинских националистов под Бахмутом. В кадре РСЗО "Град".

https://t.me/orchestra_w/4995

В начале февраля группа иностранных наемников, среди которых американец Питер Рид и норвежец Сандер Сорсвен, в северной части Бахмута попала под удар ПТУР "Корнет" расчёта "Вагнера".



Эстонец Эрко Лайдинен, будучи в нескольких метрах от взрыва, заснял прилет ракеты. Пятеро получили ранения, американец Рид погиб.

https://t.me/orchestra_w/5005

15 февраля Пригожин поставил точку в вопросе "Убили ли его кувалдой". Он привел бойца на встречу с журналистами Вагнеровец Якущенко живой и здоровый, продолжает воевать. Выполняя задачу попал в плен. Всем выдана установка при попадании в плен запоминать не только дорогу, но и все, что окружает. Говорил все, что придет в голову. ВСУчки обращались жестко, били, пытали. Украинцы жестоко обращаются с пленными, избивая, пытая и угрожая расправой. Надзиратели всеми возможными способами заставляют говорить то, что они хотят услышать, и записывают это на камеру. Одним из самых страшных моментов в плену стало неведение.

«Это когда ты не знаешь, кастрируют тебя или нет. Когда тебе обещают что-то и стоят сзади или с боку с чем-то в руках», — признался он.

Его спросили как вышел из плена. Ответил, что это скрытая информация. Пригожин сам отметил, что обменяли. Принес очень много ценной информации.

https://t.me/c/1780774638/11514

Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают отправлять на родину погибших бойцов ВСУ. Сотни тел, которые занимают огромное пространство, складывают в гробы, которые затем будут доставлены украинской стороне.

https://t.me/razgruzka_vagnera/8