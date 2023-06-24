Наши защитники. Александр Попов

Вчера годовщина со дня гибели Саши Попова, Героя России. Тема посвящается его памяти. Собрала все работы Вадима Окладникова и фото, что у меня есть в один материал. Верхний и нижний плакаты выложены впервые. Верхний вообще сделан вчера. Вот это последний плакат, выполненный буквально на днях. Вот увеличен фрагмент, чтоб прочитать стих

Быть Героем - жить вечно!

Размышления над книгой Александра Смышляева «Позывной “Камчатка”»

«Я – Бамут! Я – Бамут! Передаю координаты цели…» – раздаётся в эфире настойчивый голос взводного, наводящего российскую артиллерию на расположение противника. Однополчане командира не единожды улавливают в неприятельских переговорах по рации раздражённые голоса: «Да уничтожьте вы этого Бамута! Найдите, перехватите!».

А он ходил к линии соприкосновения чаще всего один, стараясь не рисковать лишний раз жизнью своих подчинённых. Местность знал до малейшего кустика. Имея блестящую спортивную подготовку и навык легко обходиться без самого необходимого, умел оставаться и днём и ночью невидимым, неуловимым.

Менее чем за год до решающего сражения 25-летний лейтенант гвардии, только что получивший новое звание, уже командовал разведвзводом, став для своих бойцов, в силу необычайно светлого, позитивного характера, и другом и братом. Несмотря на молодость, умел брать на себя ответственность и вести за собой.

«Нас во взводе 18 человек, ели, что называется, из одной чашки, пили из одной кружки, очень дружный взвод, братский», – вспоминал тяжело раненный в том бою сержант ВДВ Евгений Берёза. Благодаря ему и стали известны подробности последнего боя Александра Попова, из которого бесстрашный комвзвода вышел уже Героем России.

Посмертно…

(посмотрите в эти глаза и сравните с фото ниже. Сколько в них опыта и боли! Мамы рассказывают, что некоторые ребята там становятся седыми...)

«Патриотизм – это страстное до ярости чувство своей огромной Родины, за которую человек готов драться и отдать жизнь…» – сказал Валентин Пикуль. Многие воины гибнут сегодня за Родину, и все заслуживают нашей благодарной памяти. Но всё-таки бывают какие-то особенно яркие биографии, в которых безошибочно усматриваем волю Божью. И заключается она, кажется, в том, чтобы явить нам эту судьбу в качестве положительного образца, некоего вразумляющего примера – от самого рождения и до последнего земного вздоха того, кто уходит на небеса Героем. Да, именно Героем с большой буквы, не литературным, а настоящим.

Именно о таком человеке написана новая документальная книга камчатского писателя Александра Смышляева «Позывной “Камчатка”: Очерк о жизни и подвиге Героя России Александра Попова». Книга подобного свойства написана в России впервые. Без малого год длится специальная военная операция на Украине, но пока что нет книг о современных героях этой войны. Благодаря особенной любви камчатцев к своему краю и признательности к тем, кто стал честью и славой Камчатки, гвардии старший лейтенант Александр Попов первый удостоился книги о своём подвиге. И мне тоже нельзя было о ней не написать.



Хотя с её автором мы уже почти десятилетие по-дружески общаемся, обмениваясь литературными работами, меньше всего хотелось, чтобы мои впечатления и суждения выглядели отзывом дружеским. Всё-таки главным побудительным мотивом стала личность того, кому она посвящена. Не будь героем этого очерка Герой России, русский воин, чьё по-детски удивлённое лицо смотрит на нас с обложки, книга могла бы остаться лишь сувениром на память. Но с первых же слов авторского вступления стало ясно, что эта вещь задевает не только эмоциональные, душевные струны, а требует и серьёзного размышления. Это значит, читать её будет интересно. Имею в виду размышления о превратностях судьбы, выковывающих железный характер… Мне всегда казалось, что писателю нужно самому быть военным, чтобы суметь хорошо написать о войне. Книга Александра Смышляева, по профессии геолога, по призванию, пожалуй, писателя-документалиста, вдруг со всей очевидностью обнаружила несостоятельность моих представлений. И хотя он писал не о войне, а о Герое войны, причём войны самой современной и во многом основанной на противостоянии технологий, документальная хроника его всё-таки не обходится без батальных сцен. И вот здесь мне пришлось сделать открытие, что автору вовсе не обязательно самому брать на себя труд описания боевых действий – в документальном очерке за автора говорят свидетели и очевидцы. Но из личного разговора с автором мне известно, что книга подверглась тщательной проверке в соответствующих службах государственной безопасности, чтобы писатель ненароком не сболтнул чего лишнего, что будет на руку врагу. То есть именно он, автор книги, несёт ответственность за то, что говорят о военных действиях его собеседники, очевидцы событий.

Все эти тонкости, судя по всему, и смущают некоторых авторов, кто мог бы, по своему таланту, но не решается писать и издавать свои книги о войне, которая пока ещё длится и требует от нас чрезвычайной внимательности в словах и делах.

Александра Смышляева, как видим, не напугали эти препятствия. Да ведь и герой его книги достоин того, чтобы мы уже сегодня знали о нём всё, что привело его на путь самопожертвования во славу России.

О книге «Позывной “Камчатка”» поначалу даже и не представляешь что сказать. Кажется, информация дана исчерпывающая (вещь-то документальная), и твои «лирические отступления» тут ни к чему. «Очерк о жизни и подвиге Героя России…» – такой подзаголовок сразу «дисциплинирует», настраиваешься на суровое бесстрастное чтение. Однако фото на обложке внезапно останавливает внимание, и смотришь на него чуть дольше, чем можно смотреть на портрет чужого человека. Собственно, с этого портрета всё и начинается. Книга неожиданно оживает и, будучи ещё закрытой, уже начинает говорить. Она стремительно становится родной.

А всё потому, что герой, хоть и устрашающий автомат у него в руках, и рация на плече, и гранаты в карманчиках бронежилета на груди, – смотрит так спокойно, открыто, даже чуть удивлённо, что и сам в удивлении застываешь и уже с пристальностью психолога начинаешь изучать это лицо. Что за человек? Где он родился, и кто были его родители? Какие края напитали душу его впечатлениями, из которых вызрела героическая судьба?

Ни тени надменности, самоуверенной жёсткости, не говоря уже о жестокости; ни даже малейшего оттенка самодовольства во взгляде, какой иногда проскальзывает в лицах мужчин, уверенных в своей силе и правоте. Герой доброжелательно смотрит из глубины живых, по-настоящему спокойных, будто уже ведающих все тайны земные, но оттого ещё не уставших глаз. Как-то сразу высвечивает – уже кажется тебе – весь его облик эту будущую готовность к жертве, к самоотдаче, эту потаённую до времени любовь, что двигает горы и берёт города… Банер в исполнении Вадима Окладникова

И хорошо, что фото на обложке не официальное, с документов, на которых обычно лица у людей как бы «неживые», напряжённо застывшие, а любительское, дружеское, кто-то, видимо, снял товарища камерой мобильного телефона в минуту затишья на склоне песчаного холма где-то в лесу.

…И чем пристальнее всматриваешься в эти светло-голубые глаза, тем отчётливее тепло ответного взгляда, тем очевиднее для тебя факт, что этот человек – жив! Он по-прежнему в боевом строю и по-прежнему мужественно защищает те отеческие горизонты, что синеют кромкой древесных вершин у него за спиной...



Позывной «Камчатка»!

Наш взводный Саня…

Где-то между небом и землёй

Мы за тобой!



О нём уже поют песни однополчане, его именем названа школа, где он учился в посёлке Термальном на Камчатке, и он первый из нынешних Героев России, о ком уже написана книга, хотя с момента его героической гибели прошло чуть более полугода. Рисованный портрет в исполнении Вадима Окладникова



Вряд ли нужно рассказывать подробно о содержании книги. И если я всё-таки кое-что повторю, то лишь потому, что факты эти показались мне знаменательными в судьбе Александра Попова. Сам автор, кажется, избегал комментариев по поводу тех или иных обстоятельств жизни своего героя. Его задачей была биография в чистом виде – чтобы знали и помнили! Но мне особенно интересно подумать над тем, что могло сформировать такую сильную личность.

Александр Смышляев давно известен и как талантливый прозаик, и как неравнодушный историк и публицист. И в нынешней его работе есть всё, что предполагает жанр документального очерка. Тщательны, насколько это возможно по соображениям военной безопасности, описания решающего боя, свидетельства очевидцев-однополчан, близких друзей. Исчерпывающий, насколько позволяли краткие сроки создания очерка, ответ на закономерно возникающий у нас вопрос: откуда берутся такие герои? Кто их воспитывает? Какая природная ширь, какая благородная почва питает и взращивает такие мужественные и притом нежные мужские сердца?

Понятно, что всё это заключено в биографии человека, начиная с рождения и до последних мгновений земного пути: семья, заботы родителей, школа, отношения с одноклассниками и учителями; детские и юношеские страхи и преодоление их; осознание своей мечты и упорство в достижении цели. Всё это было у Александра Попова, как рассказывают об этом его родители, одноклассники, друзья, как тщательно доносит это до нас, читателей, и автор книги.

И конечно, в биографии командира взвода десантников не может не быть такого пункта, как высшее специальное военное образование. У Александра Попова это ДВОКУ – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Страницы книги, посвящённые этому периоду становления героя, особенно интересны.

Банер работы Вадима Окладникова

И тут задумаешься: а что, для подвига во благо Отечества одного командирского образования уже достаточно? Или всё-таки нужна ещё сила духа и высота нравственных устремлений. И не в том смысле, что будущий Герой не должен был иметь никаких слабостей. У всех есть что-то «слишком человеческое». И у курсанта Попова оно тоже, конечно, было. Но был и волевой характер, была и требовательность к себе, была и мужская мечта, в достижении которой он никогда не сдавался.

А препятствий возникало много: и в командное училище он, активист военно-спортивного юнармейского движения, командир юнармейского отделения, не смог сразу после школы поступить – настолько высоким был конкурс (зато поступил после службы в армии); и в ВДВ курсанта командного училища не сразу взяли (по зрению), пошли навстречу лишь после его настойчивых просьб.

Да что там эти препятствия. Вы представьте мальчишку-подростка, когда уже начинают формироваться мужские амбиции, оставленным на второй год в шестом классе… Вот когда взыграло, небось, самолюбие – и он рванулся вперёд, обходя своих сверстников и в учёбе, и в спорте, и даже в мечтах, которые сам и осуществлял, невзирая на неудачи.

Завидная целеустремлённость, не правда ли?



И есть ещё одно важное качество, которым обладал будущий Герой.

Нам иногда кажется, что жизнью легче жертвовать тому, кто её не очень-то и любит. Это ошибочное мнение, как показывает сама жизнь. Унылый и равнодушный скорее с карниза в никуда шагнёт или наркотиками обколется, чем отдаст свою жизнь постылую в жертву ближнему.



Еще один банер

В том-то и дело, что на великие жертвы способны лишь те, кто знает истинную цену человеческой жизни, кто умеет любить эту жизнь и благодарно радоваться каждому в ней дню и событию. Именно таким был Александр Попов, взводный Саня, которого ответно любили за простоту нрава и чистоту души.



Плакат работы Вадима Окладникова

Особенно хороши в книге страницы о детстве. Будучи ребёнком, Саня умел любить своих родителей, не ставя в вину им то, что они разошлись и тем могли бы разрушить его счастливое детство. Не разрушили. Потому что мальчишка не торопился обижаться на судьбу и благополучно провёл половину детства с матерью, а вторую половину – с отцом. Отец и воспитал в нём мужчину. Причём мужчину с крепким, северным, «камчатским» характером. Хотя родился Саша Попов в тёплой уютной Алупке, и раннее детство его, надо думать, было разнеженным («был до невозможности избалованным и не поддавался воспитанию»).

Долгое время он был гражданином Украины. Российское гражданство дала ему Камчатка. И нам приходит в голову такая символика: Украина – детство беспечное, неразумное, потакание слабости и безволию; Камчатка – возмужание и ответственность, суровая рука отца, от которой не отшатнулся, принимая вызов, учась упорной борьбе. Украина – мать, Россия – отец. Вот и пошёл русский воин защищать материнскую честь от насилия супостатов.

Родившись на жарком юге, он неожиданно и беззаветно полюбил Север. Здесь же встретил любимую девушку. Уже после его смерти она вспоминала: «Когда он первый раз приехал в Благовещенск в отпуск уже со службы, то постоянно повторял: «Как я люблю этот город, люблю его воздух, люблю Амур. А мой любимый ДВОКУ – это он об училище, – как я скучал по нему, он снился мне».

Работа Вадима Окладникова

Да, при таком жизнелюбии он, конечно, знал цену тому, чем, быть может, придётся пожертвовать на этой войне...

О сильном, нравственно здоровом характере Александра красноречиво говорит даже такая, казалось бы, мизерная деталь, как ласковое прозвище любимой. Трудно представить в его устах этих истасканных «Котиков», «Рыбок», «Малышек», «Птичек» и тому подобное сюсюканье. Даже не «Мышка», а – «Мышь», «Мышуха». Так называл он Настю по телефону в редкие минуты затишья между боями. И больше никто на свете не знал этого прозвища его любимой. Оно не было производным от фамилии, просто девушка была ниже ростом, казалась слишком маленькой рядом с этим статным мужчиной с офицерской выправкой. Даже хочется подчеркнуть: судя по фото, где влюблённые сидят рядом и радостно улыбаются (после выпуска из военного училища), назвать Настю серой мышью по внешности никак нельзя. Это тоже важный нюанс: обидным для девушки такое прозвище быть не могло. Любящий мужчина, конечно, это понимал.

Тут, думаю, необходима цитата из книги, чтобы упомянутые выше телефонные разговоры во время боевых действий не вызвали недоумений у читателя, да и об отношениях героев она даёт представление:

«Они приняли участие в спецоперации на Украине с первого дня, – рассказывает Анастасия. – Но первый раз на связь со мной он вышел только 11 марта и попросил положить деньги на телефон. У них был один телефон на всех, и они постоянно меняли на нём номер, чтобы враг не засёк. Звонить домой хотелось каждому, и после разговоров они сразу выбрасывали «симку». Первый раз он позвонил, я глянула: номер украинский, а голос вроде его. Сразу мысль: а если попал в плен, поэтому и деньги просит? Сказала ему: «Если всё нормально, скажи какие-нибудь слова, которые знаем только мы с тобой». Он засмеялся: «Мышь, Мышуха, да я это, я, Санька!» Господи, Мышью только он меня называл! Значит, это он, всё в порядке».

Хватало Санькиной любви на всех. С неизменной благодарностью вспоминают его и школьные товарищи, одноклассники. И хотя информация эта взята Александром Смышляевым из сети интернет, а значит, и доступна всем, я всё же процитирую один отзыв, автор которого сумел сказать главное о человеке, не теряясь в частностях характера своего школьного друга:

«Саша появился в школе, когда учился в шестом классе, он переехал к нам из Крыма. Я был младше его, и он стал мне старшим другом, я бы сказал даже старшим братом. Он уже тогда выделялся среди всех сверстников: взрослый был не по годам, умный, надёжный. Таких людей я не встречал раньше. Знаете, запомнился на всю жизнь такой момент: Саша не раз ходил с нами в походы. А дети есть дети – балуешься где-то, шалишь, так он никогда не ругался. Посмотрит только и скажет: «Рома, ты что? Ты же мужчина, веди себя достойно». А было ему тогда лет 16 от силы. Вот он всегда вёл себя достойно.

…Мы все, Сашины друзья и близкие, конечно же, внимательно прочли всё, что известно о его подвиге. У меня возникла гордость от того, что я близко знал его. И одновременно чувство огромной невосполнимой утраты… Он был настоящим товарищем, и погоны его не испортили. Он всегда оставался таким же человечным по отношению ко всем, кто его окружал, как было это и в школе. Редкие качества и редкий человек, каких встречаешь очень и очень немного…».



И что же мы сочтём главным в характере Героя?

Мне кажется, это не столько ум и надёжность дружеского плеча, что склонны высоко ценить в первую очередь мужчины. Для воина, для защитника нет ничего важнее, осмелюсь предположить, чем умение в любой ситуации сохранять человеческое достоинство и оставаться человечным по отношению ко всем. В бою противник должен быть убит, а пленные – достойны милости. В этом и проявляется человечность бойца, призванного защитить Родину.

Укронацисты хотели уничтожить разведчика с позывным «Бамут». На первый взгляд, это им удалось. На самом деле они просчитались: на российском патриотическом небосклоне воссияла ещё одна негасимая Золотая Звезда!

Банер работы Вадима Окладникова

«Ну и что, – скажет кто-нибудь из «пятой колонны», – Украина такие звёзды у себя тоже зажигает».

Ну-ну… «зажигает»… И президент у них тоже «зажигает»…

Зря, что ли, Зеленский так старательно позирует перед американскими кукловодами на фоне той самой «героической» стены, где развешаны фото наиболее отличившихся в зверствах укронацистов. Или он из национальной гордости это делает? Ну да, очень нужна Америке его «национальная гордость», которая не более чем шутовство средь театральных декораций. И американские его хозяева прекрасно это понимают, поощряя послушного клоуна на всё большие подлости и откровенные преступления против человечности.

Нет, никогда не будут поставлены в один ряд подвиги российских героев и бессмысленные зверства потомков Бандеры и Власова, возмечтавших увидеть в руинах Россию и вцепиться зубами в горло последнему «москалю»!



В книге, названной «Позывной “Камчатка”», чаще звучит другой позывной Александра Попова – «Бамут». Жаль, не уточняется, чем обусловлен выбор такого личного позывного. Об этом можем лишь догадываться, имея в виду, что позывные «Ялта» и «Камчатка» обусловлены фактами биографии командира взвода – местом рождения и местом обретения статуса российского офицера. А вот «Бамут» стал официальным позывным корректировщика боевого огня, и, надо сказать, корректировщика умелого и точного...

Думаю, понять намёк, заключённый в позывном, можно путём перевода с чеченского языка слова бамут. В вольном переводе это «стоянка всадников», а ближе к оригиналу – «войск стан».

Вот и наводил будущий Герой России не только российскую «арту» и авиацию на вражеские военные цели («войск стан» ВСУ), но и страх, растерянность, боевой дух противника умел поколебать своей точной наводкой корректировщика или быстрым разведывательным броском.

(Выражение «войск стан» само по себе нейтрально, не отнесено мною к ВСУ, а лишь означает сигнал, в данном случае указывающий, что по означенным координатам находится цель, та самая «стоянка» врага. И слово «бамут» нейтрально, как и наши слова «лагерь», «привал», «стоянка» и т.п.)

Укронацисты скрежетали зубами, посылая «Бамуту» проклятия, обещая вычислить и уничтожить. А он с беспечностью молодости верил в неуязвимость: «Пусть поищут, всё равно не найдут».

И не нашли бы, если бы не слепой, наобум долетевший снаряд миномёта…

Комвзвода Попов не берёг свою жизнь пуще жизней товарищей. Когда надо было любой ценой остановить противника, не отступил сам и не позволил оставить боевые позиции своим подчинённым. Они выстояли, не сдали рубеж. Но цена их победы, приближавшей другую Победу, – жизнь командира.

Эти страницы самые печальные в книге. Сначала в главе «Последний бой», предваряющей рассказ о детских и юношеских годах Александра, автор даёт подробную картину событий глазами участников боя, но и будто со стороны, привнося некоторый элемент художественности, прописывая отрывистые диалоги. Затем возвращается ещё раз к тем трагическим дням и минутам, когда о смерти любимого узнаёт Анастасия и берёт на себя тяжкую обязанность сообщить горестную весть его отцу и сестре. Официальное уведомление из районного военкомата было чуть позже. Как и Указ Президента с бесстрастной формулировкой: «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…».

Александр погиб через пять дней после своего дня рождения. 18 июня 2022 года ему исполнилось двадцать шесть. Это, кажется, так мало, так рано ещё было ему уходить... Но вспомнишь о другом воине, ставшем святым в девятнадцать лет, Евгении Родионове, и догадаешься, что Бог высматривает себе лучших среди молодых…

…Книгу о Герое России не хочется закрывать.

Листаешь, пересматриваешь фотографии, всё чего-то ждёшь от себя, какого-то откровения. И вдруг отчётливо сознаёшь: будоражит тебя именно факт неземного происхождения героизма!

Что имею в виду? Да, пожалуй, то, о чём непрестанно пишут на наших патриотических сайтах лучшие писатели и публицисты: только любовь и вера – в самом высоком смысле этих слов – способны вести человека к подвигу. Из меркантильных соображений героями не становятся.

Потому у героев чаще всего бескорыстное сердце и мягкая душа. В мирной жизни они, кажется, и муху не обидят.



…Смотришь в это лицо на обложке прочитанной книги и вспоминаешь, что душа Александра Попова уже высоко-высоко над тобой… И загадочно щемит сердце, будто любуешься родным братом… И гордишься этим родством, и возвышаешься им над всеми своими страхами и напастями… Ведь он отдал свою жизнь и за твоё право жить на этой земле…

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя.

Кто не помнит этой евангельской истины.

И всё-таки каждый раз, когда слышишь о человеке, бескорыстно жертвующем собой ради жизни и благополучия ближнего, сердце вздрагивает в изумлении перед этой неслыханной силой и красотой духа.

Кто-то скажет: жить бы ему да жить ещё, и жениться на любимой и радоваться земному счастью. И с этим, видимо, не поспоришь. Счастье земное желанно всем.

Но отчего же судьба героя так будоражит сердце, будто даже завидуешь ты ему?.. Ведь какой яркий, какой мужественный путь пройден по земле человеком! А принесение себя в жертву Родине ходатайствует и к любви Божией.

Работа Вадима Окладникова

Не каждому из нас по силам этот путь в небо, эта судьба. Вот и любуешься в восхищении, радуясь и ликуя, что ещё один твой брат во Христе отыскал благословенную дорогу к Богу. Может случиться, что когда-нибудь он – незримо, неуловимо – подтолкнёт, направит и тебя на спасительную стезю, не давая совести твоей утучнеть, окуклиться в желании покоя и беспечалия.



Позывной «Камчатка»!

Наш взводный Саня…

Где-то между небом и землёй –

Мы за тобой!



Марина МАСЛОВА.

https://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/news/311096.html

Еще приведу очерк из издания "Красная звезда"

На Камчатке в трёх средних школах открыли парты Героев: в одном учебном заведении увековечили память кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта Алексея Лымарева, в двух других – Героя России гвардии старшего лейтенанта Александра Попова.

На митингах, посвящённых знаковым событиям, собралось множество народа, в мероприятиях приняли участие родные и близкие офицеров, отдавших жизнь за Родину, ученики, учителя школ, в которых учились герои, односельчане, представители региональных, муниципальных властей, воинских частей, дислоцированных на территории Камчатки. Собравшиеся почтили память отважных и мужественных земляков минутой молчания. Все выступающие были едины во мнении, что открытие парт Героев в школах Камчатки – это повод для гордости, повод равняться на тех, чьи имена увековечены. Подобные мероприятия и акции объединяют поколения. Ораторы отмечали, что мы русские люди и гордимся тем, что русский человек в том случае, если его стране угрожает опасность, всегда станет на защиту Родины. Не задумываясь о себе, он будет с честью и достоинством, отважно защищать её, не щадя самой жизни.



Биографию выпускника Термальненской средней школы Камчатки Александра Попова сегодня знает практически каждый ученик этого образовательного учреждения. Здесь уже положено начало музею Героя России гвардии старшего лейтенанта Александра Попова, а школа носит его имя. К митингу, посвящённому открытию парты Героя, учитель истории и обществознания Алексей Ряписов, собравший в своём архиве десятки фотографий любимого ученика, создал из этих снимков биографический фильм о нём, а также показал новостийный сюжет, в котором о подвиге командира рассказывают бойцы его подразделения. «В то утро головы поднять было некогда. По ним били из миномётов, «Градов» и тяжёлых орудий. Если бы его отряд окружили, погибли бы все. Без него бы не справились.

Александр Попов родился 18 июня 1996 года. В посёлок Термальный приехал в 2008 году. С 2008 по 2014 год учился в местной средней школе, после окончания которой прошёл службу по призыву. В 2015-м поступил в знаменитое Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, которое окончил с отличием. Распределение получил в бригаду ВДВ в Улан-Удэ – он действительно очень хотел служить в «крылатой пехоте» и сам просил об этом командиров. Из этой бригады и отправился на спецоперацию – находился там с первого дня. Рисованный портрет работы Вадима Окладникова

С 24 по 27 февраля 2022 года десантники под командованием старшего лейтенанта Александра Попова уничтожили 6 танков, 12 БМП-1, 27 единиц автомобильной и легкобронированной техники противника

и до 120 военнослужащих ВСУ.

Как мало пожил Александр на земле и как много он сделал для свободы и независимости братских республик Донбасса и России в целом. Об этом красноречиво свидетельствует его короткий, но яркий боевой путь в рамках специальной военной операции. Он всегда был впереди, там, где опасно и трудно. Широкой публике известны события последнего боя Александра, в котором он, будучи дважды ранен, продолжил командовать своим подразделением и, не допустив прорыва превосходящих сил противника, выполнив поставленную задачу, погиб. Между тем гвардии старший лейтенант Александр Попов и его подчинённые проявляли отвагу и героизм с самого начала боевых действий на Украине. Этой эксклюзивной информацией с нами поделилось командование ВДВ РФ.

Гвардии старший лейтенант Попов Александр Николаевич, заместитель командира роты – инструктор воздушно-десантной подготовки разведывательной роты разведывательного батальона отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В ходе активных наступательных действий на южном направлении старший лейтенант Александр Попов в период с 24 по 27 февраля 2022 года действовал в составе бронегруппы батальонной тактической группы в тылу врага с целью вскрытия позиций противника, состава его подразделений и для поддержки тактического воздушного десанта. В условиях огневого поражения авиации средствами ствольной и реактивной артиллерии беспилотных летательных аппаратов типа «Байрактар» офицер и его подчинённые многократно вскрывали оборонительные позиции противника, а также места расположения огневых точек. Бронегруппа неоднократно вступала в бои с живой силой, бронетанковой и автомобильной техникой противника. В результате десантниками уничтожено 6 танков, 12 БМП-1, 27 единиц автомобильной и легкобронированной техники противника и до 120 военнослужащих ВСУ.

Плакат работы Вадима Окладникова

В период с 1 по 10 марта 2022 года старший лейтенант Александр Попов участвовал в составе основных сил батальонной тактической группы в блокировании одного из южных городов. При выдвижении к месту боевых действий своевременно обнаружил противотанковое минное поле, произвёл рекогносцировку местности и пути обхода опасного участка, а затем обеспечил своевременное прохождение бронегруппы батальонной тактической группы. В дальнейшем выявлял наиболее важные цели противника, по которым впоследствии наши войска наносили огневое поражение. При этом он лично корректировал огонь артиллерии. Благодаря грамотным, мужественным и нестандартным действиям офицера за указанный период в ходе постоянного ведения разведки переднего края обороны противника и дальнейшего огневого воздействия при успешной корректировке огня подразделением старшего лейтенанта Александра Попова было уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, шесть единиц бронетанковой техники, семь автомобилей, пять кочующих миномётных расчётов на базе пикапа.

Плакат работы Вадима Окладникова

5 марта 2022 года подразделение старшего лейтенанта Александра Попова проводило разведывательно-поисковые действия близ населённого пункта на предмет наличия там военнослужащих ВСУ. Из информации, полученной от местных жителей, установлено, что личный состав и тяжёлая техника противника находились в лесопосадке. Используя естественные укрытия и неблагоприятные погодные условия, офицер с товарищами провёл разведку места расположения врага и передал координаты на командный пункт. В результате авианалёта ВКС РФ было уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, три танка и БМП-1.

25 марта 2022 года взвод старшего лейтенанта Александра Попова принимал участие в проведении разведывательно-поисковых действий, в ходе которых была обнаружена и уничтожена штабная машина ВСУ. При её осмотре были найдены секретные документы и образцы вооружения иностранного производства. Благодаря высочайшему профессионализму офицера, ответственному подходу к исполнению своих обязанностей и упорству в достижении поставленной цели штаб союзных сил был своевременно обеспечен важной достоверной информацией.

5 апреля 2022 года взвод старшего лейтенанта Александра Попова усиливал группу специального назначения под руководством начальника штаба батальона и принимал участие в доразведке позиций противника. Внезапно силы ВСУ численностью до роты предприняли попытку прорыва во фланг к основным силам десантно-штурмовой роты. Взвод под командованием старшего лейтенанта Александра Попова вступил в бой с превосходящими силами противника. В условиях, сопряжённых с риском для жизни, лично на боевой машине выдвинулся во фланг противника с задачей не допустить прорыва и нанести максимальное огневое поражение врагу, занял выгодный рубеж для ведения огня. В бою лично уничтожил пять военнослужащих ВСУ. В итоге во время боестолкновения взвод уничтожил 60 военнослужащих ВСУ и трёх взял в плен.

Серия Бессмертный полк

23 июня 2022 года старший лейтенант Александр Попов принял последний бой. Противник силами до двух мотопехотных рот при поддержке артиллерии предпринял попытку прорыва позиций роты с целью в дальнейшем развить успех и выйти в тыл нашим обороняющимся подразделениям. В условиях угрозы прорыва оборонительного рубежа, в критический момент боя, оценив обстановку, разведывательный взвод под руководством старшего лейтенанта Александра Попова под огнём противника совершил рывок в направлении главного удара, сковав таким образом подразделения наступающего противника.

В дальнейшем противник нарастил усилия и вышел во фланг обороняющихся подразделений с целью окружения. Командир взвода старший лейтенант Александр Попов организовал контратаку, грамотно и умело командовал личным составом. В ходе боя занял выгодную позицию и выстрелом из установки ПТУР уничтожил группу националистов численностью до пяти человек, чем внёс в ряды наступающих панику.

Некоторое время спустя по позициям нашего подразделения был нанесён мощный артудар, в результате чего старший лейтенант Попов получил ранение. Несмотря на это, он продолжил командовать личным составом и не оставил занимаемый рубеж, продолжил вести огонь из стрелкового оружия и корректировать огонь артиллерии, нанося противнику существенные потери. Даже после второго ранения офицер не оставил командование. Однако вскоре силы покинули героя. С этого рубежа 24 июня 2022 года тяжело раненный командир шагнул в вечность.

Как отмечает командование, на всех этапах выполнения поставленных боевых задач старший лейтенант Попов всегда находился на наиболее опасных направлениях. Своими мужественными, решительными и самоотверженными действиями показывал подчинённому личному составу пример настоящего воина-десантника, в любых условиях складывающейся обстановки поднимал боевой дух.

Синеглазый приветливый парень, светлый душой, всегда готовый помочь и выслушать – таким и запомнили его земляки. Место упокоения Героя России старшего лейтенанта Александра Попова – небольшое сельское кладбище посёлка Термального Камчатского края.