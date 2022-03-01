Красота как образ вечности. Художник Сергей Андрияка

Наш современник, родившийся в 1958 году, известный художник, мастер акварели, и многое - многое другое можно сказать о народном художнике России - имя которого Андрияка Сергей Николаевич. В посте будет разнообразная информация о его творчестве.

О начале



Рисовать я начал лет с шести-семи, а до этого лепил. Наверное, первым учителем был не отец-художник, а мать, которая к художеству совсем не имела отношения. Она со мной проводила большую часть времени и предлагала порой слепить что-нибудь из теста. Я лепил, и как-то это все развивалось. Я только этим и занимался: лепкой, потом рисованием и больше ничем. Других увлечений не было. А почему так сложилось, наверное, никто не скажет. «Село Быково, зимнее солнце», 2010

Мой отец поначалу не принимал активного участия в моем художественном воспитании. И относился к этому так: ну, все рисуют в раннем детстве, здесь ничего особенного нет.

Но когда он увидел, что меня от этого оторвать невозможно, стал со мной заниматься. Мне очень запомнилась одна из его позиций: «Искусство – это знакомство человека с красотой». Отец никогда это не объяснял, но всегда обращал на красоту мое внимание. Мы идем по улице, а он говорит: «Вот посмотри, как красиво».

А потом уже у меня это трансформируется по-своему, я думаю: «О, да, действительно, это красиво!» И в своем воображении начинаю представлять это как какой-то свой образ.«Панорама старой Москвы» 1985 г

«Для меня Москва таит в себе неповторимый образ, который отличается от образов всех других городов. Мне довелось родиться в старой части города, для меня наш город, как говорится, плоть от плоти». «Церковь Вознесения на Гороховом поле» «Мама за работой» 1982г. «Портрет старца (архимандрит Сергий)». 1986 год Холст, масло.

Сергей Андрияка так рассказывает об истории создания картины

«- Архимандрит Сергий (Савельев),1899 - 1977.

С 1961г. по 1977г. он был настоятелем Покровской церкви в Медведкове, пастырь удивительной судьбы и поразительного христианского мужества. Выдающаяся личность России. Этот портрет был написан через 9 лет после кончины архимандрита Сергия. У меня были небольшие наброски, рисунки, но почему-то сам портрет никак не получался.

Священноархимандрит Сергий отошел ко Господу прямо на Рождественской службе, стоя посреди храма. Судьба этого старца, подвижника благочестия и его семьи не менее удивительна, чем его кончина.

Я удостоился быть его крестником, и с раннего детства меня привозили на службу и в дом в Фирсановке. Этот великий человек оказал влияние на мое становление как личности и как художника.



В цикле работ по Фирсановке я постарался более подробно рассказать о биографии священноархимандрита Сергия, о родной жизни в домовом монастыре, созданным им и его семьей, принявшей монашеский постриг. В этом доме царила любовь ко всем и ко всему живому, здесь преклонялись перед красотой Божьего мира, радовались простой сосульке, выросшей над окном, ярко переливающейся в лучах солнца.

Архимандрит Сергий был человек совершенно неординарный и высокодуховный, необыкновенно эрудированный и высокообразованный человек.



Он служил в Медведково, в храме Покрова Богородицы, поэтому этот храм так часто встречается в моем творчестве.

Когда он ушел из этого мира, мне хотелось написать его портрет, но, как я уже говорил, хотя у меня и были какие-то зарисовки, рисунки, но за все девять лет у меня так ничего и не выходило.Но однажды мне приснился сон, будто я нахожусь у него в кабинете и рисую его в свой альбом, и я понял, что должен сделать еще одну попытку и закончить этот портрет.



Я написал его очень быстро, всего за два сеанса. Получился образ человека, переживающего и страдающего о других, а с другой стороны – такая просветленность внутренняя, задумчивость и мудрость. Это один из немногочисленных масляных портретов, и он, конечно, мне очень дорог». «Церковь святого Владимира» . 1999г.

Свое творчество художник начинал с работы маслом, гуашью и темперой. Занимался также мозаикой, витражом, офортом, росписью по фарфору и эмали. Затем перешел на акварельную живопись, что и стало его визитной карточкой. «Морозное утро» 1998 г. «Купол Рождественского собора в Звенигороде» «Муром-городок» «Переяславль Залесский».

О вдохновении

Люди все время думают, что надо чего-то ждать. Но чем больше ты работаешь, тем вдохновения больше. А как только разрывы между творческой работой увеличиваются, художник думает: «А чего бы мне сделать? Почему настроения нет?»

Наверное, у художника идет накопительный процесс. Его мастерство, умение накапливается и идет словно на одной линии. И у него есть внутреннее осознание того, что он на этой базе ровно работает, и ничего нового в его творчестве не происходит. Все стабильно. И вдруг неожиданно наступает такой удивительный момент, когда (сам художник этого не понимает) у него в какой-то работе независимо ни от каких обстоятельств появляется какое-то новое качество. «Майский вечер». 2010г. «Старый липовый парк».

Что это такое, хорошо ли, плохо ли, сам художник этого сказать не может. А потом это новое проникает во все работы – и ты попал на другую ступень. Почему ты именно сейчас попал, а не до того, никто объяснить не может. Бывает с некоторыми художниками такая вещь: ты поднялся и уперся головой в потолок. Ты не поднимаешься выше, чуда не происходит. А происходит это чудо, когда художнику дан определенный творческий потенциал. Плюс работает еще и интеллект. Это одно из таких чудес творчества, которые объяснить никто не может. Это дается свыше. «Красная гостиная» 1994 г.

Состояние праздника дивным образом слышится, видится, ощущается в акварелях Сергея Андрияки. Казалось бы, как можно так точно прочувствовать и угадать лично мое настроение? Но иначе и быть не может, если ты с человеком в одном духе. «Москва»

"Вера поднимает, дает жить, надеяться, дает стимул жизни, это состояние подъема, а не спада, — говорит Андрияка.

— И я радуюсь той красоте, которая вокруг меня, удивляюсь, восторгаюсь ею. А радость и удивление творению вокруг дает уверенность на сто процентов, что будешь видеть это всегда.

И это — уверенность в вечности. Страшно становится, когда видишь людей угрюмых, мрачных, подавленных и убитых своими бедами. Это люди, у которых внутри ничего не горит, пустота.

Их можно только пожалеть. Ведь воздухом, духом жизни пронизано все живое, что человека окружает. А мы, увы, разучились это ощущать и восторгаться. Восторгаться пробивающейся травой, облаками, солнцем. Впрочем, я и за собой замечаю: если разозлен, перестаешь замечать красоту.

Но тогда я говорю себе: «Тут ты не прав, остановись». Творческий путь любого художника довольно сложно объяснить. Он складывается из череды случайностей. Сергей Андрияка неожиданно открыл себя в акварели.

В 1985 году в музее Савино - Сторожевского монастыря состоялась его первая персональная выставка. Там было более сотни маленьких акварелей в белых паспарту и несколько десятков сюжетных масляных работ.



"Я смотрел и анализировал себя со стороны, — говорит Андрияка.

— И задавался вопросом, почему отдаю предпочтение маслу, ведь акварель удивительна. Она светоносна, ее возможности колоссальны, если не безграничны. В 1994 году я масляную живопись из своей жизни выбросил, оставил, о чем совершено не жалею". «Петровский бульвар. Лето. Пасмурно». Рисунок, 2001

Сегодня глава специализированной школы акварели возрождает старинные традиции многослойной акварельной техники. Но акварель для Андрияки — это далеко не самоцель, скорее непростой и тернистый путь к себе.



"Все люди по своему мировосприятию, мироощущению разные. Но прийти к самому себе, освободиться и посмотреть на мир своими чувствами, собственными глазами невероятно трудно. И именно в этом преодоление будет всегда состоять наша неповторимость, — убежден художник.



"Я живу. У меня, как у любого другого, что-то внутри происходит и выбирается наружу. «Казанский собор на Красной площади» 1999г.

Я мир воспринимаю через цвет, и мне хочется художественно выразить себя в цвете, колоритом объяснить свое переживание от состояний окружающего мира. Для меня проповедь, созерцание, умиление, удивление в живописи почти тождественные вещи, если ты показываешь красоту.

И задача, которую я перед собой ставлю, как у Иванова, не решаема, — выразить образ вечности. Но как это сделать? Цель существует, но достигнуть ее, кажется, невозможно". «Соловецкие острова». 2014 «Кирилло - Белозерский монастырь».

«Для любого художника главное – это умение хорошо рисовать. Академический рисунок является основой, фундаментом». Сергей Андрияка «Церковь Бориса и Глеба в Рязани»

Добавлю ещё картин и ещё разных цитат. Вот что сам Сергей Андрияка пишет об искусстве и картинах

«Можно ужасное жизненное явление изобразить мудро и красиво, а можно самое святое своим «творческим актом» скинуть в помойку, и сделать это профессионально, убедительно. В каждом произведении искусства есть некий фон, отражающий внутренний мир автора. И от этого фона все зависит. В данном случае мы говорим об изобразительном искусстве, здесь я произведение меряю, прежде всего, на внутренний какой-то отзыв, на свет, который оно дает. Оно может быть не настолько академическим, человек может быть самодеятельным художником, — это неважно. Вот пример очень хороший – вся классика. Вот берем классику. Старую школу. Приходим в Третьяковскую галерею. Карл Брюллов, Тропинин, Венецианов. Жили в одно время, писали портреты.

Но можно подойти к Венецианову и к Тропинину – полотна на темных фонах, вроде все тоже самое, но от них идет свет. Потому что свет шел от самого автора, от художника, которые все это производил, и естественно ощущение такое светлое идет, доброе. Он видел в людях свет.

Рядом Брюллов. Художник, академист, блестящий мастер, виртуознейший рисовальщик. А вот подходишь – холодно. И даже какая-то иногда такая черноватость идет от этих вещей. Я ни в коем случае не буду умалять его величия, потому что это – великий Карл Брюллов. Но того тепла и света, которые идет от Тропинина и Венецианова – конечно, невозможно сопоставлять (...) Пейзаж с мостиком. «Летние сумерки. После дождя». 2009г. «Закат над зимней рекой». 2011г «Рогожская площадь. Летний зной». 1999г.

Плохо, когда человек из совершенно посторонних соображений просто так покупает какую-то картину, или ему дарят – она висит у него дома и постоянно воздействует.

Любая вещь несет очень сильную энергетику автора, его внутреннего состояния. Не случайно у Гоголя есть замечательное произведение «Портрет», где может быть с долей художественного преувеличения описано именно это: воздействие картины на душу, и потом и на судьбу всякого, соприкасающегося с ней. Когда воздействие не кратковременно, а непрерывно, и от него не спрятаться – как у Гоголя герой пытался спрятаться за ширму, потом завесил портрет тканью – а глаза все равно смотрели на него сквозь все преграды – то хозяин просто не имеет возможности стряхнуть с себя ее воздействие и может полностью попасть в плен. Если в первый же момент встречи человек не распознает тьму, то тьма эта его поглотит. Это страшно. И потому надо быть предельно бдительным (...) Самое трудное – продолжать традиции. Не возрождать. Возрождать никогда ничего не надо. Как только начинают что-то возрождать – появляется мертвец. Живого не выходит. Потому что мы все запрессованы штампами и всякое возрождение выливается в банальное копирование. Копировать – само по себе — не плохо, это необходимая ступень развития. Но со временем все-таки надо придти к самому себе и посмотреть на мир своими глазами, своими чувствами. В этом смысле я очень люблю музыку Свиридова. Это композитор, который продолжал старые традиции, создал свои мелодии, свои образы. Но он при этом — очень современен. Все очень гармонично сочетается.

И в изобразительном искусстве то же. Смотреть на мир своими глазами и при этом не отвергать великий багаж наших предков, того, что мы называем традицией, чтобы оно тоже было в тебе. И, сохраняя в себе традицию, не впадать в копирование, во вторичность. Это очень сложно.» И опять цитата самого художника:

« (...) всё, что касается природы, часто пишу по памяти. Вот вы пошли, увидели что-то красивое, и это вас поразило. Как это впечатление обострить? Надо отвернуться, представить этот образ себе и передать на бумаге. На своих мастер-классах я прихожу в зал и спрашиваю: какое состояние вы хотите, чтобы я написал?

И мне дают тему: например, сильный мороз. Сижу на сцене и в режиме реального времени 2-3 часа пишу картину с белого листа и до конца. Это делают не все. Потому что для любого художника такая работа — шоковая, ошибка видна сразу и всем. Помню, одна наша преподавательница пришла: ой, я на лыжах каталась.

Ёлки, берёзы в инее, солнце садится, такая красота! И показывает фотографию.

Я: «Ты рассказываешь красиво, а на фотографии ничего этого нет». «Фото не может передать всю ту красоту», — отвечает.

«Ладно, — говорю, — сделай чёрно-белый ксерокс». И пишу в цвете то, что она видела. Кричит: «Да!» Это и есть работа с образом... Но не все это могут оценить.

Был случай обидный. Зима, по памяти пишу перед залом натюрморт с одуванчиками. Все в восторге.

А потом подходят несколько зрителей: «Всё здорово, но лучше, если вы в следующий раз поставите цветы. Чтобы мы видели и букет, и вашу картину». — «Извините, но писать без натуры в сто раз сложнее». — «Мы понимаем, но всё-таки лучше, когда есть натура». «Академия акварели. Юные художники. 2010 «В отличие от городской архитектуры, природа всегда была для меня объектом преклонения, восторга и внимательного наблюдения. Для того чтобы написать по памяти, нужно изучать структуру деревьев, расположение веток, форму крон, листвы». «Снег идёт...Демидовский особняк». 1998 г. «Нижний Новгород». «Сосны». «Уголок старой Москвы».

«Московская набережная» 2004г. «Московская набережная» 2004г.

«Волжские просторы». «Волжские просторы».

«Зимний Зальцбург ». «Зимний Зальцбург ».

«Зимний Зальцбург». (фрагмент)

«Канал в Венеции». 2008г. «В Венеции». 2009г. «Замок Монжерон под Парижем». «Водопад в Норвегии». 2007г. «Амстердам».

«Женевский фонтан». 1992 «Женевский фонтан». 1992

«Шамбези». (под Женевой) «Шамбези». (под Женевой)

«Средневековый замок в Центральной Франции». «Средневековый замок в Центральной Франции».

«Черногория. Св.Стефан» «Черногория. Св.Стефан»

«Англия. Кемптон». 1994г. «Англия. Кемптон». 1994г.

- В мой третий приезд в Англию я взял автомобиль с правым рулем и объехал почти всю Англию, побывал в Шотландии, проехал более пятнадцати тысяч миль.

Конечно, везде я останавливался в живописных уголках, делал зарисовки, писал. Так родились работы: “Окрестности Оксфорда”, “Дарингтон Хаус” (это дом Питера), “В окрестностях Лондона”, “Кемптон Апдэйл”, “Оксфорд”, “Чарлбери”, “Сент Денис”. Огромное впечатление на меня произвел Йоркширский национальный парк, уникальный своим богатым растительным миром и архитектурой. Также меня поразила более суровая, величественная природа Шотландии. Там я написал “Старые Шотландские горы на острове Скай”, “Водопады Хайфорс” и “Киттлрок”. Я благодарен судьбе за столь удивительный подарок – знакомство с поистине Великой Британией. «Сретенский монастырь». 2001г. «Священные купола. Соборы». 2002 год «Дубы в Солотче». 2010 г . «Ипатьевский монастырь». «У Никитских ворот». «В окрестностях Космодемьянска». 2009 «Старо-Конюшенный переулок». «Родные просторы». «Осень. Гороховец». 2011г. «Кремлевские купола» 1996г. «Александровская слобода» «Заснеженные сосны». «Январский день в селе Быково». «Екатерининская пустынь». 2008 г. «Троице Сергиева Лавра».

Сергей Николаевич вспоминает...

«- Я еще в раннем детстве любил ездить к бабушке в Сергиев Посад. Она водила меня по Лавре, и мы вместе любовались панорамой Троице-Сергиевого монастыря. Так вот, приезжая к бабушке, я неизменно отправлялся в Лавру. По дороге, была смотровая площадка. Первый раз я с этого удобного места с отцом писал Лавру. Помню, вдоль спуска к Лавре росли большие высокие деревья, которые, увы, уже не существуют. А они когда-то органично дополняли общую атмосферу благости и красоты.

Став уже профессиональным художником, я в своей манере продолжал искать в тех местах разные выгодные точки для работы. И вот, подъезжая однажды туда на электричке, я обнаружил, что с железнодорожного полотна открывается великолепный вид на Сергиев Посад и Лавру.

Тогда я забрался на насыпь и стал делать подробный рисунок. Но Лавра была очень далеко, и я ее потом на полотне “приблизил”. Получилась великолепная охватывающая панорама.

Были в тех местах и встречи с очень интересными людьми. Я много общался тогда, например, с архиепископом Сергием. Он очень много мне рассказал и поведал. А я показывал ему свои картины, советовался». «Снегопад в старой Вологде». 2010г. «Храм Христа Спасителя» «Вологда. Церковь Иоанна Златоуста». 2009г. «Дорога через поле ржи». 2010 «Валаам. Летний полдень». 2008г «Башни древнего Пскова» «Вид на Боголюбский монастырь». «Соловецкий монастырь». 2017 «Час заката» «Молния. Изборск». Старая Москва «Дорога в зимнем лесу»... 2010г. Туманные сумерки. «Старый пруд в центре Нерехты». 2010 г. «Со скалистого». «Снег в сентябре» «Лесная тропинка». «Лунная ночь в Успенской слободе под Галичем». 2013г. На фото художник : Андрияка Сергей Николаевич

Цветы и натюрморты. Будут представлены отдельным постом, их очень много, поэтому пока всего несколько для примера : «Кудрявые хризантемы». 2001. «Дыни». 2007г. Розовые и красные пионы. 2006 Ирисы. 2008 Художник рассказывает:

- Тема черемухи в моем художестве практически никогда не встречалась. Отцветает она очень быстро, поймать этот момент трудно. Чаще, чем черемуху, я пишу все-таки сирень. А у наших друзей на даче, которая находится достаточно далеко от Москвы, росла уникальная черемуха с очень большими шапками цветов. Они даже были намного больше, чем обычно. Они нарвали для нас этой черемухи. Привезли букет размером с куст в Москву и тут же позвонили мне.

И хотя мне нужно было куда-то уезжать, я помчался к друзьям, взял этот куст, поставил в большое строительное ведро и довез до мастерской. В лифт мне приходилось заходить “частями”, собирая черемуху. Она осыпалась и запорошила весь подъезд, как снег, – так ее было много. Расставив цветы в несколько ведер у себя в мастерской, я только начал ее писать, но закончить не мог, так как мне нужно было срочно уехать в заранее запланированную командировку.

Когда я вернулся, черемуха почти полностью завяла. Пришлось писать ее по памяти.

Единственное, что я делал с натуры, так это листья. Они не вяли. Мне пришлось создавать заново этот букет, поэтому работа была необыкновенно сложная. Пионы Сирень 2000 Полевые цветы Анютины глазки Разноцветные ирисы. 2000 г. Флоксы 1995 г. Садовые гвоздики 1998 Художник Сергей Андрияка за работой

https://www.pravmir.ru/sergej-andriyaka-tam-gde-zhivet-komfo...

https://aif.ru/culture/person/hudozhnik_sergey_andriyaka_cve...

https://vk.com/sergeyandriyaka?w=wall-61785392_831

https://vk.com/sergeyandriyaka

https://foma.ru/krasota-kak-obraz-vechnosti.html