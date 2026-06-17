Короткие рассказы о художниках и их произведениях

Необычная гравюра Эта гравюра XVII века с изображением Иисуса Христа в терновом венце названа «Единый единою чертою». И действительно, то, что издали напоминает обычный рисунок, вблизи оказывается изображением, созданным с помощью одной-единственной линии, которая закручивается по спирали. Все детали лица и переходы света и тени созданы с помощью утолщений этой линии.

Автор работы — французский художник Клод Меллан.

Для современников художника его способ гравирования остался загадкой, и повторить его так никто и не сумел. «Пасечник» — картина русского художника Ивана Крамского Написана в 1872 году. Она является частью собрания Государственной Третьяковской галереи.

Размер картины — 63,5 × 49,2 см.

Изначально была представлена на 3-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников») в Санкт-Петербурге в 1874 году.

Далее картина была приобретена у автора Козьмой Солдатёнковым и стала частью его коллекции. В 1901 году, после смерти Козьмы Солдатёнкова, по его завещанию картина была передана в Румянцевский музей, из которого в 1925 году она перешла в собрание Государственной Третьяковской галереи.

В письмах Крамского, на первых выставках и в каталогах также использовались другие названия для этой картины — «Старик на пчельнике», «Стар стал» и «На пасеке». Почему коллекционеры воровали эти афиши?

История успеха Альфонса Мухи - это классический сюжет о том, как один счастливый случай и готовность пойти на риск могут изменить судьбу человека и даже мир искусства.

В канун Рождества 1894 года Муха, тогда еще малоизвестный чешский иллюстратор, заглянул в типографию «Лемерсье».

Муха создал нечто революционное. Вместо привычных кричащих цветов и мелких деталей он представил узкое, вертикальное полотно в человеческий рост. Главная актриса постановки была изображена в образе византийской императрицы: в роскошном облачении, с золотым нимбом над головой и пальмовой ветвью.

Успех был мгновенным и оглушительным. В день расклейки афиш Париж проснулся влюбленным в новый стиль. Горожане были настолько очарованы грацией и благородством образа, что коллекционеры срезали плакаты с заборов или подкупали расклейщиков, чтобы заполучить экземпляр. Сара Бернар была в таком восторге, что немедленно заключила с художником контракт на шесть лет. Наверное нет такого образованного человека, который не слышал об уникальной истории картины Куинджи "Лунная ночь на Днепре" Загадка Куинджи

Мало кто знает, что за невероятным «свечением» полотен Архипа Куинджи стояли не только талант и мастерство, но и хорошая генетика. Дружба Куинджи с Дмитрием Менделеевым открыла художнику двери в мир большой науки. Менделеев ввел живописца в круг ученых и познакомил с профессором физики Федором Петрушевским, который в те годы занимался изучением технологий живописи с научной точки зрения.

В кабинете Петербургского университета художники-передвижники часто собирались, чтобы изучать свойства пигментов и свет. Однажды там проводились уникальные испытания на специальном приборе - измерителе чувствительности глаза к тонким цветовым нюансам. Илья Репин, присутствовавший при этих опытах, вспоминал:

Куинджи побивал рекорд в чувствительности до идеальных тонкостей, а у некоторых товарищей до смеху была груба эта чувствительность. Возможно, биологический феномен зрения Куинджи помогал художнику в передаче закатов и лунного света. Дмитрий Менделеев и Архип Куинди за партией в шахматы.

Как знать! Москва до пожара: взгляд через века На картине Фёдора Алексеева мы видим Москву, какой она была до 1812 года — усталую, немного запущенную, но всё ещё величественную.

Художник словно запечатлел момент между славой и забвением, когда столица уже уступила первенство Петербургу, а Кремль начал терять свой лоск.

На переднем плане — ров, когда-то мощное оборонительное сооружение. Он существовал с 1508 по 1814 год и назывался Алевизовым, в честь архитектора, его создавшего.

Его размеры впечатляют: длина — 506 м, глубина — 12 м, ширина — 34 м.

К началу XIX века ров давно утратил своё значение, превратившись в бесполезную пустоту. После Отечественной войны 1812 года его просто засыпали мусором — иронично, ведь спустя столетия эти отходы стали ценными археологическими находками.

Алексеев не просто писал Москву — он создавал визуальную летопись эпохи, где каждый штрих дышит временем и напоминает, как история уходит под землю, чтобы однажды быть вновь откопанной. «Утро стрелецкой казни» — Василий Суриков, 1881 год. Полотно о расправе Петра I над стрелецкими полками после мятежа 1698-го. Суриков выбирает момент до казни: стянутые верёвками стрельцы сидят у рва, вокруг — семьи, московская толпа, на дальнем плане — купола Покровского собора (храма Василия Блаженного); справа — всадник, которого традиционно опознают как молодого Петра. Никакой «сцены удара», только нестерпимое ожидание — поэтому драматизм возникает в лицах и жестах, а не в действии.

Художник работал над картиной несколько лет, делая десятки этюдов «старой Москвы»: кремлёвские стены, ворота, типажи, зимний свет. Полотно показали на IX выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1881 году — и оно сразу стало событием. Его приобрёл Павел Третьяков; сегодня картина находится в собрании Государственной Третьяковской галереи.

Примечательная деталь: Суриков сознательно выстраивал «маршрут» взгляда — от белого меха на шапке стрелецкого сотника и алого платка женщины в толпе к тёмной линии рва и далее, к сверкающим главам собора. Так возникает эффект присутствия: зритель словно стоит на Красной площади ранним зимним утром, когда ещё можно надеяться на чудо — но история уже решила иначе. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — Илья Репин, 1880–1891 годы. На огромном полотне круг веселящихся казаков диктует писарю ответ султану Мехмеду IV — дерзкий, насмешливый, почти пляшущий в словах. Репин строит сцену на контрастах: шершавый стол, блестящая чернильница, лохматые шапки, вспыхивающие на свету зубы, — и общая спаянность композиции, где смех становится главным «двигателем» картины. Каждый персонаж узнаваем по жесту и мимике: кто-то хлопает по колену, кто-то вскидывает голову, писарь сдерживает улыбку, но перо всё равно скачет быстрее диктовки.

Здесь важна подкладка из реальных наблюдений. Репин годами собирал «лица» и предметы быта, делал десятки этюдов, консультировался у историка Дмитрия Яворницкого по казачьим обычаям и речи. Благодаря этому в картину вошли подлинные детали — кафтанные пуговицы, кинжалы, трубки, узоры тканых поясов; даже текст письма художник изучал по старым публикациям и рукописям. После завершения полотно стало событием: в 1892 году его приобрёл император Александр III за 35 000 рублей — по тому времени огромную сумму, — и сегодня картина находится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Есть и продолжение истории: Репин создал ещё одну авторскую версию композиции (конец 1880-х — первая половина 1890-х), которая ныне хранится в Харьковском художественном музее. Так один сюжет, выросший из анекдотического письма, оказался зафиксирован в двух музейных вариантах и стал одной из самых «живых» и цитируемых сцен русской живописи XIX века.

Еще одна знаковая картина Репина. «Бурлаки на Волге» — Илья Репин, 1870–1873 годы. Одно из ключевых полотен русского реализма XIX века, созданное после поездок художника по Волге, где он писал многочисленные этюды и зарисовки реальных артелей. На картине — одиннадцать измождённых бурлаков, впряжённых в лямки и тянущих баржу по мелководью. Репин сознательно отказался от идеализации: грубые холщовые рубахи, усталые лица, жаркий воздух приглушённых тонов — всё подчёркивает тяжесть физического труда и достоинство людей, не сломленных этой тяжестью.

Интересный факт. У центрального бурлака был реальный прототип — артельщик по имени Канин, которого Репин встретил на Волге и написал с натуры. Художник включил в дальний план пароход: на горизонте дымит труба, намекая, что эпоха ручной бурлацкой тяги уходит, хотя люди на переднем плане всё ещё вынуждены тянуть баржу «по-старому». Этот контраст «старого» и «нового» стал одним из самых обсуждаемых композиционных ходов картины. Полотно принесло Репину широкую известность; главный вариант был приобретён великим князем Владимиром Александровичем и сегодня находится в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а многочисленные этюды к нему — в российских музеях, включая Третьяковскую галерею. «Богатыри» — Виктор Васнецов, 1898 год. Монументальное полотно, на котором три героя русских былин — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович — выставлены в дозор. Васнецов тщательно прописывает детали: кованые доспехи, кожаные перевязи, узорные щиты, жилистые шеи и натруженные руки. За спинами — степь с редкими кочками и невысоким горизонтом: пространство словно отступает, подчёркивая неподвижную мощь фигур. Композиция выстроена как триединый фронт — каждый герой индивидуален по характеру и пластике, но вместе они образуют цельную «стену».

Интересный факт. Картина создавалась необычно долго: от первых замыслов и этюдов в 1870-е годы до завершения в 1898-м прошло около двух десятилетий. За это время художник многократно переписывал фигуры и фон, добиваясь точного соотношения масштаба и характера каждого богатыря. Итог — впечатляющий размер полотна примерно 295 × 446 см, из-за чего «Богатыри» воспринимаются почти как архитектурный объект: зритель оказывается перед ними будто на одном уровне с полем.

Почему так долго?

Первый вариант произведения Виктор Васнецов создал в Париже, когда гостил у своих друзей, Репина и Поленова. Он хотел подарить небольшой холст другу Василию Поленову, но тот согласился принять подарок только после того, как товарищ напишет масштабную картину. Сказано - сделано. Правда, ждать Поленову пришлось долго…

Кто тут изображен?

В центре — могучий Илья Муромец, крестьянский сын, который лежал на печи до 33 лет. Конь у него, как вы видите, самый харАктерный.

Рядом с Ильей — Добрыня Никитич, олицетворяющий воинскую доблесть. Он на белом коне. Думается, что художник выбрал этот цвет не просто так. Добрыня - представитель дворянства, иначе говоря, «белая кость».

Алеша Попович, справа от Ильи Муромца, сын попа. Он отличался от других богатырей - врага побеждал сноровкой и хитростью, не только «силушкой богатырской».

Сам Васнецов идею картины в письме своему учителю изложил так:

«Богатыри Добрыня, Илья и Алешка Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого?»

И немного про пейзаж.

Если приглядеться, сзади можно увидеть курганы. Это захоронения воинов, павших в битвах прошлых веков. А на переднем плане - молодая поросль. Получается, идея преемственности налицо.

В год окончания работы Павел Третьяков приобрёл картину для своей галереи, и сегодня она — один из центральных экспонатов Государственной Третьяковской галереи, определивший визуальный канон трёх богатырей для нескольких поколений.

И кстати. Мало​​ кто знает, что знаменитая будёновка, ставшая одним из главных символов Красной армии довоенного периода, была разработана еще в царской России. Знаменитый русский художник В.М. Васнецов создал эскизы формы, в которой Русская императорская армия должна была провести парад победы в Берлине и Константинополе. За основу были взяты традиционные мотивы, характерные для русского модерна конца XIX - начала XX вв.

Головной убор, шинель и другие элементы должны были нести в себе отсылки к домонгольским шлемам русских витязей и кафтанам периода Московского царства. Форма хранилась на складах и в годы Первой мировой войны в войска не поступала, так как должна была быть представлена после победы над противником.

После революции большевики приняли решение использовать ее, чтобы сформировать у населения ассоциацию красноармейцев с былинными богатырями. На многие десятилетия будёновка станет неизменным атрибутом бойцов РККА. Историю военного флота России можно изучать по картинам выдающегося художника-мариниста, морского офицера Алексея Петровича Боголюбова. Эта работа - одно из его первых полотен, посвященных морским баталиям. 1807 год. Русско-турецкая война в самом разгаре, сражения идут не только на суше, но и на море. И вот, недалеко от полуострова Афон в Эгейском море, несмотря на численное превосходство турок в кораблях и артиллерии, русская эскадра 1 июля атаковала турецкий флот капудан-паши Сеида-Али. Нашими парусниками командовал вице-адмирал Д. Н. Сенявин. Этот момент и запечатлел художник на своем полотне. Однажды художник А.И. Куинджи пригласил Айвазовского к себе в академическую мастерскую, с целью продемонстрировать своим ученикам мастерство и технику исполнения, которая была известна только одному Айвазовскому.

Советский пейзажист А. А. Рылов вспоминал об этом: «Архип Иванович подвел гостя к мольберту и обратился к Айвазовскому: «Этто вот… Иван Константинович, покажите им, как надо писать море». Айвазовский назвал необходимые ему четыре или пять красок, осмотрел кисти, потрогал холстик, стоя, не отходя от мольберта, играя кистью, как виртуоз, написал морской шторм.

По просьбе Архипа Ивановича он моментально изобразил качающийся на волнах корабль, причем поразительно ловко, привычным движением кисти дал ему полную оснастку.

Картина готова и подписана. Один час пятьдесят минут тому назад был чистый холст, теперь на нем бушует море. Шумными аплодисментами мы выразили свою благодарность маститому художнику и проводили его всей мастерской к карете». На тот момент художнику было 80 лет...

Ну и, конечно фото художника. Русский художник армянского происхождения Иван Айвазовский рядом со своей картиной. 1898 г.

«Тройка» или «Ученики мастеровые везут воду», является самым эмоциональным произведением Василия Перова. На нём художник изобразил троих измученных детей, которые на себе тянут тяжёлый груз пронзительно холодным зимним вечером. На их усталых лицах читаются следы мук, безысходности и страдания.

Натурщиков двух детей по краям художник нашёл легко, но застопорился на мальчике посередине. Он долго не мог подобрать этот образ, поэтому картина какое-то время оставалась незавершённой.

Однажды Перов встретил на улице старушку с мальчишкой. Вглядевшись в лицо мальчика, художник сразу понял, что это именно тот типаж, который он искал. Он попытался уговорить женщину нарисовать её ребёнка, но та отказывалась, говоря, что это плохая примета. Она считала, что от этого чахнут и даже умирают, но Перову всё же удалось уговорить её.

В ходе работы над картиной Перов выяснил что это мать мальчика, но тяжелая судьба и труд так повлияли на ее внешность (она рано овдовела и остальные ее дети умерли), Вася был ее единственной надеждой и смыслом жизни. Ему было 12 лет.

4 года спустя в мастерскую художника пришла сгорбленная старуха, Перов не сразу узнал в ней мать мальчика. Она поведала что Вася умер год назад от оспы. Она готова была отдать все что у нее есть за картину. Художник отвел женщину в Третьяковскую галерею. Ведь он продал полотно Третьякову.

Перед картиной она упала на колени и стала молиться в слезах. Перов написал портрет ее сына, отдал несчастной женщине и не взял за это ни копейки Алексей Кондратьевич Саврасов, «Могила на Волге. Окрестности Ярославля» (1874) При упоминании Саврасова обычно люди вспоминают самую популярную картину художника «Грачи прилетели», а также: «Лосиный остров в Сокольниках», «Просёлок», «Радуга».

Но немногие видели данное полотно. Это одно из самых драматичных произведений Саврасова, созданное им под впечатлением от личной трагедии. Тогда супруга художника, 44-летняя Софья Карловна, сильно заболела и родила недоношенного, последнего ребёнка. Девочка умерла в младенчестве, её похоронили на берегу Волги. Одиноко стоящий крест на горизонте – это могилка его маленькой дочери. В этой картине Саврасов будто раздумывает о смысле человеческих страданий и смерти, но при этом сам пейзаж – очень спокойный.

Ученик Алексея Кондратьевича – Исаак Левитан позже повторил этот мотив в своей знаменитой картине «Над вечным покоем». Гавриил Павлович Кондратенко, «Зимний вечер» 1887 год. Художник Гавриил Кондратенко немалую часть своего творчества посвятил зимней тематике. Не стала исключением и его работа под названием «Зимний вечер», изображающая сумерки в русской деревушке.

Живописец очень реалистично смог воссоздать на холсте заиндевелые деревья, присыпанные снегом дома, замёрзший пруд, покосившийся плетень, белый дым из трубы, живописный мостик.

Вся природа на картине словно уснула, убаюканная суровым дыханием зимы. Однако люди, возвращающиеся на повозках домой, делают пейзаж очень живым, динамичным и насыщенным.

В настоящее время картина «Зимний вечер» находится в коллекции Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева. Картина, которую все понимают неправильно

В советское время любили публиковать картину Н.Богданова-Бельского «У дверей школы». 1897 г. Ох уж, этот проклятущий царизм, мешавший народу тянуться к свету! (Правда, внутри-то, в классе, не дворянские же детки сидят… Да и пришедшего мальчика никто не гонит)

Но обычно "забывали" пояснить, что это — практически автопортрет художника (вот что значитсмолчать, чтоб перевернуть факты, не сказав ни слова). Внебрачного сына батрачки. Который после учебы в сельской школе, школе иконописи при Сергиевской Лавре, Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в Академии художеств и творческой командировки в Италию, Францию и Германию — состоялся в качестве модного и хорошо оплачиваемого живописца, чьи работы находились в лучших собраниях, в т. ч. царской семьи.

Так что на самом деле это полотно — мощная мотивационная картинка о социальных лифтах. "Дети войны", 1941 год. Осень 1941 года тяжелейшее время для огромной страны. Солдаты отражали вражеский натиск, а на хрупкие плечи женщин и детей легла обязанность трудиться в тылу. Вот и на картине братьев Ткачевых изображена типичная ситуация русской деревни осени 1941 года.

Крестьянская семья, в которой четверо детей, убирают урожай картофеля. На переднем плане стоит старший сын с лопатой - главный помощник матери и единственный мужчина в доме. На заднем плане еще трое детей (мал-мала меньше).

Именно в это время пришло письмо-весточка от отца-фронтовика. Судя по конверту-треугольнику, это не зловещая похоронка, а долгожданное письмо... Только на измученных лицах домочадцев не видно радости и зрителю остается только догадываться, что написано в письме...

А вести могли быть самыми разными. Ранение, тяжелая степень инвалидности, госпиталь... Хороших новостей в ту пору ждать не приходилось. До победного мая 1945 года было очень далеко. И женщина на картине понимает, что ей придется как-то в одиночку заботиться о четверых детях....

Картина художников братьев Ткачевых Алексея и Сергея "Осень 1941. Дети", была написана в 70-е годы. Братья Ткачевы не просто творческий тандем. Сергей Ткачев - фронтовик, который добровольно ушел на передовую в 1941 году. А его младший брат Алексей - труженик ВОВ, работавший на Уралмаше в цехе, который производил моторы для танков. За спиной матери — родная земля! Картину «Мать партизана», которую художник Сергей Герасимов писал семь лет, считают одной из самых драматических работ всего советского искусства военного времени. Произведение высоко оценили не только в нашей стране, но и за рубежом.

Как однажды сказал художник, он хотел в образе простой крестьянки — матери партизана, показать всех матерей, которые отправили на войну своих сыновей.