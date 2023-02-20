Мы вас туда не посылали! Чиновники делают из мобилизованных новых афганцев

Головотяпство на фоне войны нередко стоит жизни. Коррупция и нерасторопность чиновничьей машины убивает моральный дух воинов. Пока проржавевший механизм не смажут и не научатся реагировать на вызовы тяжёлой эпохи молниеносно, Победа будет далека и неуловима, как солнце на горизонте.

Командиры смотрели не туда

Информация о взрыве боеприпасов в Доме культуры хутора Тоненькое Белгородской области получила официальное подтверждение. Жертвами инцидента стали десять военнослужащих (погибли или получили ранения, уточняющих данных пока нет). Но уже установлено, что причиной произошедшего стал пьяный командир. Тот, изображая из себя супермена перед подчинёнными, решил поиграться с гранатой. Поигрался... Площадь возгорания составила 450 кв. м., в результате пожара сдетонировали и другие боеприпасы.

И это только то, что попало в сводки, в то время как рассказов, как отцы-командиры поступали с бойцами совсем не по–отцовски, от обычных солдат можно услышать во множестве. Другое дело, что не все готовы подтверждать их публично, дабы не получить по каске от высокого начальства. Вот и мы не будем их пересказывать.

Напомним лишь несколько резонансных случаев, ставших достоянием общественности.

Пожалуй, самый громкий из них – недавняя гибель мобилизованных в Макеевке. По официальным данным, в результате точечного удара, нанесённого в новогоднюю ночь укронацистами из РСЗО HIMARS по ПТУ, где были кучно размещены русские военнослужащие, ещё не успевшие сделать ни единого выстрела на этой войне, погибли 89 человек.

Практически сразу же, как стало известно о трагедии, начала отрабатываться версия, согласно которой украинская сторона вычислила местонахождение мобилизованных по их мобильным телефонам. Утверждалось, что они поздравляли своих родных с Новым годом, звоня в другие регионы страны: уроженцев Донбасса среди них не было, солдаты в массе своей прибыли в ДНР из Самарской области.

Возможно, так оно и было, но точно вкупе с халатностью командиров, проигнорировавших военные реалии и разместивших всех бойцов в одном здании.

Неужели в шахтёрском крае недостаточно подземных объектов для размещения личного состава. Почему продолжаем селить в гостиницах, общежитиях, ПТУ? <…> Только подвалы, только бетонные укрепления, никаких массовых сосредоточений, никаких передвижений колоннами, – прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале военкор Александр Коц.

А также напомнил, как он и его коллеги предупреждали о возможности подобного сценария задолго до трагедии. Но кто из наших военных, которые точно знают, как нужно воевать, прислушивается к мнению каких-то журналистов? (В том числе и устав вспомнил, уж если на то пошло-прим.)

Также довольно громко прозвучал в октябре минувшего года инцидент с убийством на полигоне в селе Солоть Белгородской области 11 добровольцев. Ещё 20 парней, как мы помним, получили ранения. Исполнителем кровавого преступления стали двое таджиков, которые отправились на войну на общих основаниях. И по сей день не обнародованы выводы следствия о том, что стало причиной массовой расправы, но всё больше экспертов склоняется к тому, что имел место теракт. О чём впоследствии заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:

На нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь.

Впрочем, после этого весь процесс расследования резонансного дела, как это водится у нас, был скрыт от общественности. И вопросы, безусловно, остались. Опять касающиеся пофигизма местного командования, которое допустило на полигон каких-то мутных типов без какой-либо предварительной проверки.

И подобных случаев более чем достаточно. Просто, повторимся, мы узнаём далеко не о каждом из них. Но и тех новостей, что просачиваются в инфополе, вполне хватает. Например, декабрьский случай с восемью сбежавшими с фронта мобилизованными из Калининградской области. С оружием в руках, включая пулёметы. Сумевших добраться на перекладных аж до Подмосковья…. Вы только оцените уровень творящегося, простите, бардака!

Причины солдатского возмущения

Что же тут удивляться, что в ходе недавней мобилизации военнослужащие периодически устраивали бунты, протестуя против халатности и наплевательского отношения к себе людей в погонах. Классическим тут стал инцидент с осуждённым на 5,5 года строгого режима добровольцем Алексеем Лешковым, который в ходе сборов в подмосковном парке "Патриот" умудрился ударить и обматерить офицера за то, что тот стоял перед ним, держа руки в карманах. Подобное поведение, безусловно, оправдать нельзя, но надо помнить и о причинах, спровоцировавших конфликт.

Как сформулировал их в ходе словесной перепалки сам Лешков, проблема заключалась в том, что местные офицеры "саботировали указ Верховного главнокомандующего об обеспечении форменным обмундированием" пополнения, которое готовилось к отправке на фронт. Равно как не проводило с ним тренировки, выдавало китайские бронежилеты с классом защиты, не соответствующим военным условиям, при этом разгрузки парням приходилось приобретать самостоятельно.

Подобные волнения минувшей осенью прокатились по всей стране.

Так, мобилизованные из Орловской области в своём видеообращении заявили о низком качестве обмундирования: рюкзаки рвутся, форма расходится по швам, а ножи ломаются.

А в Ульяновске провели акцию протеста из-за отсутствия положенных выплат.

В Казани бойцы активно возмущались отсутствием в достаточном количестве еды, воды и влажными, ни на что не годными дровами.

И все эти тыловые просчёты, ошибки и откровенное разгильдяйство, а порой лень и коррупция со стороны людей в форме и пиджаках в тылу, потом обязательно аукались на войне. Многократно.

Так, недавно Сеть облетело видео, где камуфлированные по последнему слову военной моды украинские штурмовики смеются над пленным русским штурмовиком. В частности, объектом насмешек служили "убитые" армейские берцы русского бойца, которые неприятно контрастировали на фоне немецких тактических ботинок Lowa, в которые были облачены украинцы.

Интересный факт: русских солдат "палят" по одной отличительной черте – чёрным берцам. Все нормальные армии мира уже отказались от кирзы/резины, из которых клепают отечественные берцы. Они убивают ноги, они требуют особого ухода, чтобы ноги не воняли, быстро изнашиваются и способствуют тому, что ноги элементарно быстро устают, – прокомментировал ролик русский блогер, журналист и боец с позывным "Топаз".

Закон есть, статуса нет

Хуже всего, когда промахи, ошибки и преступления становятся системой. Из-за которой солдат, которому и без того тяжело на войне, теряет ощущение тыла, крепкой стены у себя за спиной, о которую ему всегда можно опереться. Царьград уже писал о "щедрости" Минтруда, согласно которой долги и налоги самозанятых мобилизованных могут погасить его родственники и знакомые. И про то, как один из крупных банков России довольно вольно трактует закон о моратории на выплату платежей по кредитам для бойцов СВО – он не берёт с них "тело" кредита, но проценты – вполне себе берёт.

К этому можно добавить ещё и весьма интересное отношение нашего оборонного ведомства к добровольцам, которые ушли защищать Родину в составе БАРСов (добровольческих батальонов армейского резерва). Так, при составлении контрактов с бойцами им выдаётся на подписание только один экземпляр документа, который впоследствии забирается. Это настораживает многих, но движимые патриотическим порывом люди, как правило, закрывают глаза на подобное. А далее начинается интересное.

Долгое время Министерство обороны России не признавало добровольцев равными контрактникам, но вот в ноябре минувшего года президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к контрактникам, со всеми сопутствующими льготами. Однако и по сей день прошедшие СВО добровольцы не могут получить статус участника боевых действий (УБД). Вопреки вступившему в действие закону. Потому как паркетные чиновники на местах всячески препятствуют этому.

В распоряжении редакции оказался ответ по этой теме на запрос бойца одного из БАРСов от военной прокуратуры: тот просил предоставить ему копию контракта, дабы он мог документально доказать своё участие в боевых действиях и получить желаемый статус.

Федеральным законом от 04.11.2022 N416-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на членов добровольческих отрядов и их семей с 24.02.2022 распространяются социальные гарантии военнослужащих. Вместе с тем положения названного закона подлежат реализации в соответствии с приказом Минобороны России, который до настоящего времени не издан и воинским должностным лицам не доведён. При указанных обстоятельствах у воинских должностных лиц оснований для выдачи второго экземпляра контракта не имеется, – было сказано в ответе от заместителя военного прокурора гарнизона.

Вот так вот – закон имеется, льготы положены, но мы вам их не дадим.

Я вернулся из зоны СВО 13 июля прошлого года, и как прибыл домой, 21 июля через военкомат запросил со своей части справки о моём участии в боевых действиях, – прокомментировал ситуацию Царьграду экс-начальник связи батальона БАРС-13 "Русский Легион", подполковник в отставке Евгений Жемков.

До настоящего времени справки мне не пришли. В ноябре я написал жалобу на воинскую часть. Военная прокуратура ответила, что направила её на рассмотрение в Южный военный округ (ЮВО). И больше ничего. Я вышел на представителя нашего батальона, который занимается документами бойцов и взаимодействует с военной частью, он сделал мне необходимые справки сам, 25 ноября я их получил через свой батальон, отдал в военкомат, их там приняли. При этом номера входящих документов мне не сообщили. Сформировали личное дело и якобы отправили его в Екатеринбург (по месту жительства, в центр Приволжско-Уральского округа) на комиссию. И до настоящего времени ни ответа, ни привета, – рассказал он свою историю.

По словам Жемкова, по данным сформированного на базе добровольческих батальонов БАРС-13 и БАРС-14 Центра поддержки добровольцев никто из бойцов, по своему желанию отправившихся на СВО через систему БАРС, статус участника боевых действий не получил.

Не получили его ни те, кто пошли воевать до ноябрьского подписания закона президентом, ни после, ни бойцы первых, ни последних призывов, ни раненые, ни награждённые. В военкоматах ссылаются на то, что подписанный президентом закон должен быть продублирован соответствующими нормативными актами Министерства обороны.

И хотя с момента подписания документа президентом ведомство обязано в месячный срок опубликовать соответствующие ведомственные распоряжения, ничего подобного Министерство обороны не делает. Из задушевных разговоров с работниками военкоматов я понял, что им сверху спущены устные распоряжения игнорировать добровольцев, – подчеркнул собеседник Царьграда.

Данное положение дел нашей редакции подтвердил и сослуживец Евгения Жемкова – Александр Краснопивцев:

Отправил в военкомат все необходимые документы, местная работница приняла их, но сообщила, что с начала СВО они подготовили и отправили в Западный военный округ, к которому относится мой Белгород, 36 личных дел. Из них пришёл ответ только лишь на одного пацанёнка-срочника, и то тому удалось получить УБД лишь после вмешательства военной прокуратуры.

Что с того?

Любовь к Родине – вещь, конечно, безусловная. Не подогреваемая ни деньгами, ни льготами, ни идеальной амуницией. Даром что в 2014 году добровольцы ехали в Донбасс – передний край обороны Русского мира не только без надежд на какие-либо преференции, а даже не рассчитывая на какое-либо мало-мальское жалованье, которого могло бы хватить на покупку тюбика с зубной пастой.

Однако государство, во многом беря на себя функции Отечества, особенно в тревожные и переломные годы военных конфликтов, государство, к которому стекаются денежные потоки от эксплуатации природных недр, от налогов рядовых людей, не должно забываться.

И всегда помнить, что его благополучие и устойчивость зависят от ежедневного подвига простых людей. Только от них. А потому, господа чиновники при погонах и без, не пилите сук, на котором так удобно сидите.

https://tsargrad.tv/articles/my-vas-tuda-ne-posylali_705640