«А я плебей!». Андрей Жданов не пировал в блокаду, но не выносил Ахматову

26 февраля 1896 года родился Андрей Жданов, советский государственный и партийный деятель, многолетний глава Ленинграда. Андрей Жданов. © / Петрусов / РИА Новости

«Он несёт ответственность за преступные действия»

Мало кому так доставалось от разоблачителей советской эпохи, как Андрею Александровичу Жданову. Кроме самого Иосифа Виссарионовича Сталина и глав советских силовых ведомств, ни один государственный деятель советской эпохи не подвергался подобной обструкции.

В январе 1989 года вышло Постановление ЦК КПСС «Об отмене правовых актов, связанных с увековечиванием памяти А. А. Жданова», в котором отмечалось, что в связи с «многочисленными обращениями трудящихся с предложениями отменить правовые акты, увековечивающие память А. А. Жданова» «установлено, что А. А. Жданов был одним из организаторов массовых репрессий 30–40-х годов в отношении ни в чём не повинных советских граждан. Он несёт ответственность за допущенные в тот период преступные действия, нарушения социалистической законности».

Таким образом, Жданов оказался в числе тех, кого посмертно покарала сама Коммунистическая партия Советского Союза — правда, в той ее поздней формации, где идеологом считался Александр Яковлев, позднее заявлявший, что главным делом своим он видел разрушение советской идеологии изнутри.

От Жданова не отстают и сейчас — как только речь заходит о блокаде Ленинграда, непременно всплывает тема непотребного поведения главы партийной организации города, который якобы пьянствовал, обжирался пирожными и фруктами, доставлявшимися на самолете, в то время как простые ленинградцы умирали от голода. Андрей Жданов, 1937 год. Фото: РИА Новости/ Иван Шагин

«Неблагонадежный» отличник

Кем же на самом деле был Андрей Жданов, и почему ему досталась столь незавидная посмертная судьба?

Андрей Александрович Жданов родился 26 февраля 1896 года в Мариуполе в семье инспектора народных училищ Александра Алексеевича Жданова.

Александр Жданов, выпускник Московской духовной академии, стал одним из первых в России исследователей Апокалипсиса и создателем популярного в семинариях цикла лекций по истории Ветхого завета. Заодно он интересовался и социалистическими идеями, за что, собственно, и вынужден был покинуть место доцента семинарии, сменив его на более светскую должность.

Жданов-старший был прекрасным оратором, умевшим заразить своими взглядами окружающих. Он ушел из жизни рано, в возрасте 49 лет, но успел повлиять на мировоззрение сына.

Ораторские способности и талант к работе на идеологическом фронте перешел от Жданова-старшего к Жданову-младшему. Разве что интересы Андрея изначально распространялись не на духовные дисциплины, а на марксистское учение.

После смерти отца, семья — мать, Андрей и три его сестры — переехали в Тверскую губернию. В 1910 году он поступил в Тверское реальное училище, которое окончил в 1915 году на «отлично», с одной лишь четвёркой по рисованию.

К этому времени прилежный ученик был хорошо известен и полиции как активный участник революционного движения. Впрочем, на тот момент Андрей Жданов просто считался «неблагонадежным».

Как прапорщик Жданов подавил «пьяную революцию»

Из всех революционных сил ближе всего к взглядам молодого Жданова оказались большевики, и в 1915 году Андрей становится членом этой партии.

В июле 1916 года Андрей Жданов, студент-первокурсник, был призван на воинскую службу в Царицынский студенческий батальон, куда в тот период собирали таких, как он, неблагонадежных юнцов, из которых строгой муштрой рассчитывали выбить дурь, отправив затем воевать за веру, царя и Отечество. Из батальона Жданов попал в училище прапорщиков пехоты, после чего был направлен на службу в 139-й запасной полк, квартировавший в западносибирском городе Шадринске.

Взглядов своих большевик Жданов не поменял и с радостью встретил новость о Февральской революции в Петрограде. Правда, в новых условиях он оказался в меньшинстве — основной политической силой после смены власти в городе стали эсеры и меньшевики.

С местным лидером эсеров Николаем Здобуновым Жданов сблизился, проводя много времени в политических дискуссиях. Уже в 1930-х, когда эсер Здобунов давно отойдет от политической деятельности и станет известным в Советском Союзе библиографом, Жданов несколько раз будет отводить от него руку карательных органов. Спасти Здобунова ему так и не удастся — в 1941 году, уже после начала войны, ученый получит 10 лет заключения по 58-й статье и умрет в лагере в мае 1942 года. Но Жданов не отступится от старого знакомого — в 1944 году он добьется выхода последней книги Здобунова «История русской библиографии», несмотря на то, что автор в это время официально продолжал считаться «врагом народа».

Но всё это случится значительно позже. А осенью 1917 года Здобунову и Жданову вдвоем пришлось спасти Шадринск от гибели. В городе хранились большие запасы спирта, которые привлекли внимание огромного количества дезертиров с фронта, устроивших настоящую «пьяную революцию». Погромщики были вооружены, и пытаться помешать им было опасно.

Но прапорщик Жданов оказался человеком неробкого десятка. Возглавив «Комитет общественного спасения», он провел операцию по ликвидации запасов спиртного. Несмотря на противодействие мародеров, спирт удалось слить в реку. После этого пыл толпы поутих, и ситуацию удалось взять под контроль. После этого Жданов стал одним из руководителей Шадринска. Андрей Жданов и писатель Максим Горький в президиуме первого съезда писателей СССР, 1934 год. Фото: РИА Новости/ Иван Шагин

Специалист по идеологии

После Октябрьской революции большевик Жданов становится главным человеком в городе. Он организует выпуск большевистской газеты, пытается перестраивать жизнь на новый лад.

В стране начиналась Гражданская война, и в июне 1918 года Жданов поступает на службу в РККА, где занимается идеологической работой. В 1919 году Андрей Жданов являлся сотрудником политотдела 5-й армии Восточного фронта РККА. В этом качестве он впервые встретился со Сталиным, инспектировавшим Восточный фронт.

После окончания Гражданской войны Жданов занял пост председателя Тверского губисполкома. В том же году его переводят на работу в Нижний Новгород, где он становится 1-м секретарем Нижегородского крайкома партии.

На молодого и талантливого бойца идеологического фронта обратил внимание Сталин, занимавшийся формированием собственной команды. В 1927 году Жданов становится членом ЦК ВКП (б).

В начале 1930-х годов Жданова активно привлекают к идеологической работе государственного значения. Он разрабатывает принципы преподавания истории в СССР, развивая сталинские идеи, участвует в создании «Краткого курса истории ВКП (б)», занимается организацией Первого съезда советских писателей.

После убийства Сергея Кирова именно Жданова Сталин выдвигает на должность 1-го секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б), что показывает высокое доверие вождя к своему протеже.

Доверие Сталина Жданов оправдал в период «большого террора», когда подписывал «расстрельные списки» и железной рукой проводил в Ленинграде сталинскую линию среди членов партии.

В отличие от партийных идеологов более позднего времени, Жданов не был начетчиком, а действительно верил в постулаты, которые продвигал в жизнь. Поэтому человек, защищавший библиографа Здобунова, руководитель, с нетипично для того времени уважительным отношением к церкви, без всяких сомнений расправлялся с носителями враждебной, по его мнению, идеологии.

В 1939 году Жданов вошел в состав Политбюро, то есть стал членом избранного круга советских руководителей. Иосиф Сталин с детьми Василием (слева), Светланой и Яковом (справа), второй справа — Андрей Жданов. 1938 год. Фото: РИА Новости

Борьба за выживание Ленинграда и «кондитерские оргии»

Одним из самых тяжелых испытаний в жизни Жданова стала блокада Ленинграда. Его очень часто обвиняют и в том, что она вообще стала реальной, и в голоде, и прочих грехах.

Наверное, отрицать отсутствие ошибок у руководства города было бы нелепо. Тем не менее, Жданов не был полководцем, и стремительное приближение гитлеровских полчищ к городу — не его ошибка. Что касается эвакуации, которая якобы была сорвана по его вине, то ничего подобного не было — до того, как кольцо замкнулось, из города удалось вывезти около 700 000 мирных жителей, половина из которых дети. Более миллиона находились в списках на эвакуацию, но осуществить их вывоз до начала блокады просто не удалось. Эвакуация продолжалась и дальше, пусть и в крайне сложных условиях.

Можно ли было сделать больше? Наверное, но для этого эвакуация Ленинграда должна была начаться сразу с началом войны, однако никто не предполагал подобного катастрофического развития ситуации на фронте.

То же самое касается и отсутствия достаточных продовольственных запасов в Ленинграде. Вопреки истории об уничтоженных Бадаевских складах, они не имели большого резерва продовольствия. Города-миллионники, подобные Ленинграду, всегда живут за счет регулярных поставок, а не за счет накопления резервов, достаточных для длительной осады.

Тот факт, что Ленинград продолжал жить и работать в тяжелейших условиях, несмотря на голод, артобстрелы, лютую зиму 1941–1942 годов, во многом заслуга его руководителя.

Что касается «ромовых баб» и прочих кулинарных изысков, которыми якобы потчевали товарища Жданова во время блокады: большинство тех, кто действительно видел, как питались в Смольном, утверждают, что рацион питания руководителей города примерно соответствовал рациону солдат и офицеров, оборонявших Ленинград. Они действительно питались лучше жителей, но ни о каких деликатесах речь не шла.

Известно также, что товарищ Сталин умел быть суровым даже с самыми близкими соратниками. Представить, что глава висящего на волоске Ленинграда ударился в пьянство и обжорство, рискуя навлечь на себя гнев вождя, невозможно.

К тому же Жданов, несмотря на еще довольно молодой возраст, имел целый букет проблем со здоровьем, в частности, диабет. «Кондитерские оргии» глава Ленинграда мог закатывать только в одном случае — если искал оригинальный способ для самоубийства. Жданов вручает награды защитникам Ленинграда, 1942 год. Фото: РИА Новости/ Борис Кудояров

Война против «взбесившейся барыньки»

Блокада и война в целом окончательно подточили здоровье Андрея Жданова. Остаток жизни он проведет, чередуя работу с длительным лечением.

В 1946 году Андрей Жданов сделал то, чего ему не могут простить вот уже несколько поколений российских интеллигентов. Доклад Жданова касался творчества писателя Михаила Зощенко и поэтессы Анны Ахматовой. В нем Зощенко был назван «подонком литературы» за свою сатиру, а Ахматова была объявлена «совершенно далекой от народа». Заодно был определен целый круг других авторов, которые были названы представителями «реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве». Доклад Жданова лёг в основу партийного постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», которое принесло большие неприятности тем деятелям культуры, что не вписались в русло официальной политики партии.

И тут опять-таки надо сказать, что Жданов был в своих взглядах абсолютно искренен. Он полагал, что советскому народу нужен «социалистический реализм», который способен поднять массы на восстановление страны, строительство новых городов и предприятий, и так далее.

Жданов терпеть не мог элитарного искусства. Как-то одна родственница в его присутствии бросила: «Мы — аристократы духа», на что Жданов отреагировал немедленно и жестко: «А я плебей!».

Плебеем Андрей Жданов не был — просто считал искусство, далекое от чаяний народа, бесполезным и даже вредным.

«Поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной» — такая характеристика стихов Ахматовой способна отправить в обморок тонкого ценителя, но если встать на позицию Жданова, то в такой сочной трактовке творчества поэтессы определенно что-то есть.

Другой вопрос, что мнение Жданова после партийного постановления становилось уже не мнением, а приговором, не подлежащим обжалованию, и судьба «приговоренных» была незавидной. Андрей Жданов, 1948 год. Фото: РИА Новости

Смерть Жданова легла в основу «дела врачей»

В феврале 1948 года Андрею Жданову исполнилось 52 года. По своему возрасту и положению в партии он мог рассчитывать даже на роль сталинского преемника, однако здоровье его к тому времени было хуже, чем у Сталина, который был на два десятка лет его старше.

Летом 1948 года Жданов в очередной раз оказался в санатории ЦК ВКП (б) на Валдае, где врачи пытались справиться с его заболеванием сердца. Но 31 августа 1948 года Андрей Жданов скончался.

Незадолго до смерти Жданова врач Лидия Тимашук, просматривая кардиограмму партийного идеолога, констатировала у него инфаркт, однако профессора, руководившие лечением, отвергли диагноз. Тимашук написал записку в ЦК, и спустя четыре года ей неожиданно дали ход — так началось знаменитое «дело врачей».

Андрей Александрович Жданов был с почестями похоронен у Кремлевской стены.

Его политическая карьера прервалась на подъеме, но, в отличие от многих его современников, он не стал жертвой опалы и последующих репрессий. Сильный идеолог со своим видением будущего страны, он не боялся ради достижения своих целей идти на самые жесткие меры. В последние годы Жданов активно выступал за развитие русской культуры и закрепление за русским народом его государствообразующего статуса в Советском Союзе.

Какой была бы наша страна сегодня, если бы идеи Жданова были претворены в жизнь, остается только гадать.