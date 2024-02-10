Красноярская ГЭС. История строительства

Красноя́рская гидроэлектроста́нция — первая ГЭС на реке Енисей. Расположена в 40 км. от Красноярска, вблизи города Дивногорска. Красноярская ГЭС построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России. Средняя многолетняя выработка станции составляет 18,4 млрд кВтч, что покрывает около половины потребностей Красноярского края в электроэнергии. В комплекс ГЭС входит, в частности, единственный а России судоподъемник. Красноярская ГЭС спроектирована институтом Ленгидропроект.

Строительство ГЭС началось в 1956 году после того как госкомиссия утвердила Шумихинский створ строительства Красноярской ГЭС. 8 августа 1959 года — в перемычки котлована первой очереди отсыпаны первые кубометры скальной породы. Первая половина 1961 года Левобережный котлован 10 августа 1961 года — уложен первый кубометр бетона в водосливную часть плотины Красноярской ГЭС.

1962 год

25 марта 1963 года — на строительстве Красноярской ГЭС перекрыт Енисей Всего при строительстве тела плотины было уложено 5,7 млн м³ бетона.

23 сентября 1963 года первый космонавт Юрий Гагарин побывал на строительстве ГЭС

Бочкин и Гагарин В 1965 году теплоход «Красноярский рабочий» привёл в Красноярск из Дудинки морской лихтер «Лодьма» с первой турбиной для Красноярской ГЭС Первый блок Красноярской ГЭС был пущен 3 ноября 1967 года.

13 сентября 1970 года — Красноярское водохранилище достигло своей проектной отметки.

1971 год — в эксплуатацию введены два последних — 11-й и 12-й гидроагрегаты Красноярской ГЭС.

26 июля 1972 года — Государственная комиссия приняла в постоянную эксплуатацию с оценкой «отлично» Красноярскую ГЭС. В 1982 году был сдан в постоянную эксплуатацию судоподъёмник. Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира по установленной мощности и является второй среди российских ГЭС по этому показателю. Изображение Красноярской ГЭС находится на оборотной стороне бумажных купюр достоинством 10 рублей образца 1997 года. Гравитационная бетонная плотина длиной 1065 м и высотой 124 м, Технические коридоры внутри плотины Вид с гребня плотины



Судоподъемник Красноярской ГЭС Высота верхнего бьефа при НПУ составляет 243 м над уровнем моря, нижнего — от 141,7 до 152,5 м. Допустимая высота сработки водохранилища от НПУ составляет 10 метров. Максимальная пропускная способность водосброса при паводке — 12 тыс. м³/сек.

Водохранилище ГЭС имеет длину около 400 км и ширину до 15 км, глубина до 100 м. Автомобильный мост через Енисей. Трасса М54 "Енисей" Приплотинное здание ГЭС длиной 360 м и шириной 31 м. Барельеф в холле Мощность ГЭС — 6000 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии — 18,4 млрд кВт·ч. В здании ГЭС установлено 12 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 500 МВт, работающих при расчётном напоре 93 м. 85% электроэнергии Красноярской ГЭС потребляет Красноярский алюминиевый завод (Русал).

Оставшаяся часть электроэнергии поступает в энергосистему Сибири.

В российском производстве доля электроэнергии Красноярской ГЭС составляет 2,3%.

Благодарю пресс-службу Красноярской ГЭС за экскурс и предоставление архивных материалов.

Судоподъёмник Красноярской ГЭС на реке Енисей Судоподъёмник красноярского гидроузла — единственный в России судоподъёмник, сооружён в 1976 году (официально пущен в эксплуатацию в 1982 году) на Красноярской ГЭС на реке Енисей. Он расположен в месте примыкания плотины гидроэлектростанции, высота которой превышает 100 метров, к левому берегу р. Енисей. Судоподъёмник состоит из аванпорта, нижнего подходного канала, собственно подъёмника и поворотного круга. Подъёмник представляет собой платформу, перемещающуюся по рельсовому пути, с шириной колеи 9 м, и имеющую зубчатое зацепление. Каждый из рельсов колеи опирается на отдельную эстакаду. Движение осуществляется посредством электротяги. В 2011 году ОАО "РусГидро" начало реализацию второго этапа восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, в ходе которого в машинном зале станции будут установлены десять новых гидроагрегатов. 17 июня 2011 года первая партия тяжеловесных крупногабаритных узлов для гидроагрегатов СШГЭС была погружена в Санкт-Петербурге. Это три рабочих колеса гидротурбин, три маслованны подпятника и остовы роторов. Всего на 537 тонн. Груз проследовал по Ладожскому и Онежскому озерам, через Беломорско-Балтийский канал вышло в Белое море, а далее, преодолев Северный морской путь, добралось до Енисея. Добравшись до Красноярска, в городском речном порту оборудование было перегружено на речную баржу, которой было необходимо преодолеть судоподъемник Красноярской ГЭС. Строительство Красноярского судоподъемника началось в 1963 году. Оно было вызвано необходимостью восстановить судоходство по Енисею, прекращенное с возведением в русле реки плотины Красноярской ГЭС.

Официально судоподъемник был пущен в эксплуатацию в 1982 году. Разработчик судоподъёмника — Ленгидропроект, изготовитель — Ленгидросталь.

Судоподъемник представляет собой платформу, перемещающуюся по рельсовому пути, с шириной колеи 9 метров (это самая широкая на планете колея) и имеющую зубчатое зацепление. Движение осуществляется посредством электротяги. 120 тысяч рублей стоит переправить груз на Красноярском судоподъемнике. Для погрузки судна в подъемник, платформа опускается ниже уровня воды.



Судовозная камера транспортирует суда грузоподъемностью до 1500 т., с габаритами 78х15 м. и осадкой в 1,9 м. Сама шлюзовая камера имеет размеры 88х17 метров.

Буксир заводит баржу с грузом в шлюз судовозной камеры.

Камера шлюза закрывается. И платформа начинает движение вверх по эстакаде. Баржа внутри транспортируется "на плаву". Судовозный путь нижнего бьефа

Эстакада Управление передвижениями и системами судовозной камеры осуществляется с пульта управления, находящейся в торцевой надстройке. Тяговые усилия для передвижения камеры по судовозным путям создаются с помощью 156 радиально-поршневых судомоторов мощностью до 75 кВт с расходом на 1 оборот - 16 л. Скорость передвижения по наклонным судовым путям составляет 20м/мин или 1,2 км/ч Масса судовозной камеры с уровнем воды в приемном бассейне 2,2 м - 8100 т. Поворотное устройство предназначено для перевода судовозной камеры из одного бьефа в другой или на ремонтно-монтажную площадку. Управление поворотным устройством осуществляется с пульта управления, находящегося внутри балки. Длина поворотного устройства - 104,6 м.

Окружная скорость поворота по радиусу круговых путей - 20м/мин Баржа с оборудованием для СШГЭС благополучно доставлена до акватории Красноярского водохранилища, где ее приняли два речных буксира — "БТ-312" и "Чунояр". От сюда они повели ее вверх по реке до Майнской ГЭС. ТАм оборудование будет перегружено на специальный автотранспорт, который доставит узлы гидроагрегатов на монтажную площадку Саяно-Шушенской ГЭС.

Спасибо ОАО "РусГидро" за организацию Пресс-тура!

https://gelio.livejournal.com/152334.html

https://gelio.livejournal.com/149891.html