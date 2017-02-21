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Февральская вылазка на Бештау

Скажу честно что первый выход был не совсем удачный. Неделю назад всё выглядело мрачно Февральская вылазка на Бештау

Февральская вылазка на Бештау

Февральская вылазка на Бештау

А в этой коряге что то прячетсяФевральская вылазка на Бештау

Зато сегодня совершенно другая картинка, будто и не неделя с того выхода прошла. Началось с того, что я проспал и поехал на полчаса позже Февральская вылазка на Бештау

Вот моя любимица за автосервисом прячется )))))) А с другой стороны самая высокая "вторая 90" Европы по названию Эльбрус. Кстати на Кавказских минеральных водах погоду часто определяют так: Эльбрус утром видно - значит погода будет класс. Февральская вылазка на Бештау

Февральская вылазка на Бештау

Итак топаем далее, маршрут на левую седловину с выходом на скалы за материалом для поделок .......... да и просто на верёвках поболтаться Февральская вылазка на Бештау

Хорошо, что я пошел сегодня, в выходные был ежегодный выход школьников и студентов к 23 февраля ........... такое стадо папонтов я бы не вынес, а так и синиц и дятла слышно прекрасноФевральская вылазка на Бештау

Вон как всё вытоптали, а визгу небось было ........ Зато на мои коряги никто и не смотрелФевральская вылазка на Бештау

Мох такой пушистый, а вот и первый трофей Февральская вылазка на Бештау

Будет хорошая опора, для того, что может быть найду Февральская вылазка на Бештау

Выхожу на седловину ииииииииииии .................. Дааааааааааа !!!!!!!!!! Привет тебе весны посланник Февральская вылазка на Бештау

Не зря по тропинке ручьи журчат, а виды самые разные. "Лисий нос" ещё в снегу Февральская вылазка на Бештау

Над Машуком и Пятигорском как обычно смог висит Февральская вылазка на Бештау

Под "Лисьим носом" мужской монастырь, "святые отцы" огородились оцинкованным профилем, поверху болгаркой зубья нарезали и видеокамеры по углам наставили, видать на вышки с пулемётами пока не заработали )))Февральская вылазка на Бештау

Да ладно, я иду своей дорогой Февральская вылазка на Бештау

Интересно бы увидеть, кто эту каменюку так выгрыз.

А вот и поросли, которые я искал, вроде и много, но всё зелёные стоят, а я живое не режу Февральская вылазка на Бештау

Февральская вылазка на Бештау

Хорошая веточка, интересная, но живая ............. потом приду, лет через пять гляну. По сути - да, я - падальщик , я подбираю то, что умерло Февральская вылазка на Бештау

А вообще, если есть геологи, объясните, чего наши скалы как короедом побиты, все ямами испещерены, некоторые насквозь. Только не говорите, что это "Лакколиты", это я и сам знаю Февральская вылазка на Бештау

Февральская вылазка на Бештау

Февральская вылазка на Бештау

Ищите и обрящете, и дастся вам по шее, вот мои трофеи Февральская вылазка на Бештау

Теперь чашку кофе - и вниз ...................... БЛИН !!!!!! Нахлебник нарисовался, значит, точно весна 21 февраля 2017 годаФевральская вылазка на Бештау

Добро пожаловать на Кавказские Минеральные воды !!!!!!

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