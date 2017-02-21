Февральская вылазка на Бештау

Скажу честно что первый выход был не совсем удачный. Неделю назад всё выглядело мрачно

А в этой коряге что то прячется

Зато сегодня совершенно другая картинка, будто и не неделя с того выхода прошла. Началось с того, что я проспал и поехал на полчаса позже

Вот моя любимица за автосервисом прячется )))))) А с другой стороны самая высокая "вторая 90" Европы по названию Эльбрус. Кстати на Кавказских минеральных водах погоду часто определяют так: Эльбрус утром видно - значит погода будет класс.

Итак топаем далее, маршрут на левую седловину с выходом на скалы за материалом для поделок .......... да и просто на верёвках поболтаться

Хорошо, что я пошел сегодня, в выходные был ежегодный выход школьников и студентов к 23 февраля ........... такое стадо папонтов я бы не вынес, а так и синиц и дятла слышно прекрасно

Вон как всё вытоптали, а визгу небось было ........ Зато на мои коряги никто и не смотрел

Мох такой пушистый, а вот и первый трофей

Будет хорошая опора, для того, что может быть найду

Выхожу на седловину ииииииииииии .................. Дааааааааааа !!!!!!!!!! Привет тебе весны посланник

Не зря по тропинке ручьи журчат, а виды самые разные. "Лисий нос" ещё в снегу

Над Машуком и Пятигорском как обычно смог висит

Под "Лисьим носом" мужской монастырь, "святые отцы" огородились оцинкованным профилем, поверху болгаркой зубья нарезали и видеокамеры по углам наставили, видать на вышки с пулемётами пока не заработали )))

Да ладно, я иду своей дорогой

Интересно бы увидеть, кто эту каменюку так выгрыз. А вот и поросли, которые я искал, вроде и много, но всё зелёные стоят, а я живое не режу

Хорошая веточка, интересная, но живая ............. потом приду, лет через пять гляну. По сути - да, я - падальщик , я подбираю то, что умерло

А вообще, если есть геологи, объясните, чего наши скалы как короедом побиты, все ямами испещерены, некоторые насквозь. Только не говорите, что это "Лакколиты", это я и сам знаю

Ищите и обрящете, и дастся вам по шее, вот мои трофеи

Теперь чашку кофе - и вниз ...................... БЛИН !!!!!! Нахлебник нарисовался, значит, точно весна 21 февраля 2017 года

Добро пожаловать на Кавказские Минеральные воды !!!!!!