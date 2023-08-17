ГКЧП – попытка спасти Советский Союз 18-21 августа 1991 года

32 года назад произошла одна из крупнейших геополитических катастроф XX века – был разрушен Союз Советских Социалистических Республик. Это было грубым нарушением действующего конституционного законодательства 17-27 декабря 1990 года. 4 съезд Советов народных депутатов СССР провёл поимённое голосование, в ходе которого было принято постановление «О сохранении Союза ССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик». 17 марта 1991 г. по решению 4 съезда было проведено всенародное голосование – референдум о сохранении СССР. «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». Из 186 647 355 граждан Советского Союза, имевших право голоса, в референдуме приняли участие 148 574 606 человек, то есть 80%, что делало голосование максимально легитимным. За сохранение СССР проголосовали 113 512 812 человек – 77 %. В соответствии с законом «решение, одобренное путём референдума, обязательно для реализации со дня его опубликования, т.е. 27 марта 1991г. оно по закону вступило в силу. На Украине за сохранение СССР проголосовали 70,2 процента участников, что лишь на процент меньше, чем в РСФСР.

Руководство СССР приняло решение о подготовке нового Союзного договора, в котором расширялись права союзных республик в составе Союза Суверенных государств. Подготовленный в августе 1991 года проект «Договора о Союзе Суверенных государств» фактически отменял Конституцию СССР, и Конституцию РСФСР. Республики получали статус суверенных. Договор должны были подписать 20 августа. В тексте документа было изъято всё о социалистическом обществе. Это был фактически государственный переворот вопреки воле народа, высказанной на референдуме. Этот договор должен был кардинально реформировать страну. Союзным республикам должны были перейти практически все государственные полномочия, вплоть до сбора и распределения налогов и проведения самостоятельной внешней политики. За союзным центром оставались лишь вопросы обороны и координация общего управления. То есть это была бы конфедерация, а в перспективе полный распад. Секретарю ЦК КПСС Олегу Шенину, председателю КГБ Владимиру Крючкову, министру обороны Дмитрию Язову такая перспектива не понравилась. Они решили сорвать подписание такого договора путём введения в стране чрезвычайного положения. ГКЧП на пресс-конференции

19 августа 1991 г. группа из высшего состава руководства страны ввела в стране чрезвычайное положение, пытаясь предотвратить распад и уничтожение советского государства, введение иной социально-экономической системы, построенной на иных чуждых советскому человеку духовно-нравственных ценностях. Группа объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению с целью не допустить развала СССР. ГКЧП стал бунтом части советского руководства против заговора по уничтожению страны. Создание ГКЧП стало актом гражданского мужества против пятой колонны «прорабов» перестройки, но бунтом неподготовленным, непродуманным, без опоры на массы. 17 августа 1991 г. на специальном совещании было решено ввести в стране 19 августа чрезвычайное положение.

В обращении ГКЧП к советскому народу говорилось: «Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества. Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Советском Союзе подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются требования о пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении Советского Союза и о возможности установления международной опеки над отдельными объектами и районами страны. Такова горькая реальность. Ещё вчера советский человек, оказавшийся за границей, чувствовал себя достойным гражданином влиятельного и уважаемого государства. Ныне он – зачастую иностранец второго сорта, обращение с которым несёт печать пренебрежения либо сочувствия». Конец августа 1991 года в Москве

С официальной точки зрения М. Горбачёва считали жертвой заговорщиков. По этой версии заговорщики хотели сорвать подписание нового союзного договора в Ново-Огарёво, намеченного на 20 августа 1991 г. 18 августа часть членов ГКЧП вылетела в Форос к М. Горбачёву, чтобы согласовать вопрос о чрезвычайном положении. М. Горбачёва в Форосе никто не блокировал, что потом подтвердил суд, все средства связи работали, самолёт стоял готовый к взлёту. Было 100 человек охраны. Утром 19 августа члены ГКЧП ввели в Москву танки и заявили об отстранении Горбачёва от властных полномочий в связи с болезнью. Геннадий Янаев, глава ГКЧП: «Никто Горбачёва в Форосе не блокировал и не собирался блокировать Он прямо сказал – действуйте решительно». В 2006 г. в интервью телеканалу Россия Б.Ельцин говорил: «Во время путча Горбачёв был информирован обо всём и всё ждал, кто победит. В любом случае он примкнул бы к победителям».

Члены ГКЧП Д.Т. Язов, Б.К. Пуго и В.А. Крючков – руководили силовыми структурами, которые выполняли приказы. В.А. Крючкову подчинялась группа «Альфа». Именно Крючков мог отдать приказ арестовать Б. Ельцина. Крючков этого не сделал. Этот приказ не был отдан. Генерал Альберт Макашов был командующим Приволжско-Уральского военного округа. У него были войска и была связь. А. Макашов пытался связаться с ГКЧП и предложить им свою поддержку. Но приказа от ГКЧП не поступало. ГКЧП не проявил желания опереться на войска. Бывший председатель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов дал такую характеристику ГКЧП. Это была отчаянная, но плохо организованная попытка группы руководителей страны спасти Союз, попытка людей, веривших, что их поддержит президент, что он отложит подписание проекта Союзного договора, который означал юридическое оформление разрушения Советской страны. М. Горбачёв санкционировал арест членов ГКЧП. Маршал Советского Союза С.Ф. Ахромеев, поддержавший ГКЧП, был убит. Эпоха Горбачёва – это капитализация российской экономики по американскому образцу. Б. Клинтон на заседании начальников штабов США в 1996 г. в докладе поставил задачу – «В ближайшее десятилетие расчленить Россию на мелкие государства путём межрегиональных войн, подобно тем, что были организованы нами в Югославии, окончательно развалить военно-промышленный комплекс и армию». Президент РФ Б. Ельцин предлагал местным лидерам взять суверенитета столько, сколько могут проглотить. Сепаратисты с утроенной энергией стали рвать на куски историческую Россию. События 19-21 августа 1991 года сыграли значительную роль в уничтожении могучей мировой державы – СССР.

Л.В. Звонарёва. г. Тюмень

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