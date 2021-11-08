Как Британия устроила голодомор в Бенгалии

Бенгалия — край рек, и во всей дельте Ганга нет более плодородной земли. До пришествия английских колонистов Бенгалия являлась житницей всей Индии. В каждой деревне ранее был и сейчас есть водоем с рыбой, которой деревня могла питаться во времена неурожая риса. Потребовалась английская интервенция, чтобы обратить этот зеленый плодородный край в опустошенную голодом землю.

Голод Бенгалии 1943 года унес четыре миллиона жизней. Некоторые исследователи полагают, что жертв было гораздо больше (следует иметь ввиду, что цифра «четыре миллиона» позаимствована из британских источников). Несмотря на отсутствие согласия относительно количества жертв, большинство исследователей сходятся во мнении, что этот голод — творение рук человека.

Журналист и аналитик по международным вопросам Ракеш Кришнан Симха в интервью изданию Sputnik заявил, что голод Бенгалии являлся «искусственным холокостом», вызванным политикой премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля:

Уинстон Черчилль просто был последним из многих кровавых деспотов, которые контролировали судьбу Индии в течение более, чем 200 лет британского правления. Он говорил: «Я ненавижу индусов. Они озверевшие люди со звериной религией».

Симха отметил, что за все время британского правления Индия видела по крайней мере два крупных голода, жертвами которых стали миллионы человек.

Ненависть Гитлера к евреям привела к Холокосту, равно как и злоба Великобритании к индийцам стала причиной смерти, по меньшей мере, 60 миллионов человек, в том числе трех миллионов во время бенгальского голода. Бенгальский голод превосходит еврейский Холокост по своим масштабам. Гитлеру потребовалось 12 лет, чтобы убить 6 миллионов евреев, но британцы обрекли на голодную смерть 3 миллиона индийцев за 15 месяцев. Индийские источники оценивают потери в 7 миллионов. Гитлер хотел создать жизненное пространство в Европе для чистокровных немцев. Похожим образом действовали и британцы.

Так, во время голода 1877 года единственной возможностью получить немного еды была работа в британских лагерях. Однако за работу давали лишь 16 унций риса в день — это меньше, чем получали еврейские узники Бухенвальда. Журналист подчеркнул:

В мае 1942 года Бирма была завоевана Японией. Англичане опасались, что японцы в союзе с Индийской Национальной Армией под предводительством Субхаса Чандра Боса вторгнутся в Индию с востока. Лозунг Боса — «Дилли Чало» (Вперед на Дели) вызывал страх у англичан, и они применили политику «выжженной земли».

С одной стороны, эта политика должна была гарантировать то, что если японцы решат пройти через Бенгалию, местные запасы продовольствия не достанутся завоевателям. С другой стороны, колониалисты хотели сломать волю народа Бенгалии на восстание в поддержку захватчиков.

Бенгалия была наводнена беженцами и отступающими солдатами из различных английских колоний, временно оккупированных японцами. Только в марте 1942 года каждый день в Калькутту и Читтагонг прибывало от 2 000 до 3 000 военнослужащих и гражданских, в мае их число уже насчитывало 300 000. В результате госзакупок продовольственных товаров цены на продукты питания в сельской местности достигли заоблачных высот.

В ожидании высадки японцев в Бенгальском заливе, английские власти приняли директиву под названием «План конфискации судов», который предписывала конфисковывать все суда вместимостью более 10 человек.

Реализация директивы привела к конфискации более чем 66 500 судов. Как следствие, система внутреннего водного транспорта была полностью парализована. Ловля рыбы стала практически невозможной, большинство выращивающих рис и джут крестьян не могли больше перевозить свою продукцию. Эти правительственные меры привели к крушению экономики, особенно в низовьях дельты Ганга.

Конфискация земель под фортификационные сооружения и оборонную инфраструктуру (площадки для посадки самолетов, лагеря военного назначения и для беженцев) привела к изгнанию от 150 до 180 тысяч человек с их земель, превращая, практически, в бездомных.

Колониальные власти отказались от поставки продовольствия в Бенгалию из других регионов страны для создания искусственного продовольственного дефицита. Одновременно правительство уполномочило свободных торговцев покупать рис за любую цену с целью ее последующей поставки в государственный продовольственный фонд.

Таким образом, с одной стороны, власти скупали весь рис в округе до последнего зернышка, а с другой, препятствовали поставкам риса в Бенгалию из других регионов страны. Правительственный карт-бланш на закупку продовольствия запустил механизм инфляции.

В результате, некоторые торговцы вместо поставок продовольствия властям, откладывали его на время с целью продажи по более высокой цене. Это привело к усугублению продовольственного дефицита и дальнейшему росту цен.

Величина инфляции подстегивалась массивными военными мероприятиями, которые финансировались сверхурочной загрузкой денежного печатного станка. Избыток бумажной денежной массы, вызванный политикой властей, привел к общей инфляции, которая особенно жестко ударила по карману обедневшего населения сельской местности.

Несмотря на то, что английский закон в Индии и предусматривал возможность введения чрезвычайного положения в случае стихийных бедствий, голод так и не был официально признан таковым на официальном уровне. Власти не ввели чрезвычайное положение и, следовательно, не приняли меры для исправления ситуации.

Лишь в октябре 1943 года английское правительство, наконец, обратило внимание на чрезвычайность бедствия, но и тогда власти все еще отказывали в принятии решительных мер. Результатом повторных обращений за импортом продовольствия в Индию (с населением около 400 миллионов человек) стала поставка приблизительно полумиллиона тонн зерновых в 1943 и 1944 годах.

Для сравнения, в Великобритании с населением 50 миллионов чистый импорт зерновых во второй половине 1943 года составил 10 миллионов тонн. Черчилль неоднократно запрещал экспорт в Индию любых видов продовольствия, несмотря на то, что во время Второй мировой войны около 2,4 миллионов индийцев служили в английских подразделениях.

Тридцать миллионов мужчин, женщин и детей, которые умирали от голода в деревнях Бенгалии, не были врагами Британской империи. Это была тихая армия просящих милостыню людей. Они перемещались в города, гонимые слухами о возможности получить еду.

Многие из них умирали на улицах возле запертых амбаров, где хранился тот самый рис, который мог спасти их от голодной смерти. Умирали в основном бедняки, привыкшие безропотно переносить несчастья. К тому времени, когда они достигали Калькутты, большая их часть уже впадала в состояние апатии, характерное для умирающих от голода.

Английский истеблишмент потворствовал геноциду народа Бенгалии, временами — с умыслом, преследуя свои собственные интересы, временами — из-за банальной халатности в исполнении обязанностей. В обоих случаях это были преступные деяния английского правительства. По словам Ракеша Кришнана Симха, учитывая масштаб преступлений, международное сообщество должно провести служебное расследование «индийского геноцида».

Использованы материалы статьи Anil Chawla с сайта elrat.livejournal.com

https://mirtayn.ru/kak-britaniya-ustroila-golodomor-v-bengal...

Голод в Бенгалии