Кто они, главные командиры Вагнера и оставшиеся в живых

Большая трагедия для Отечества. То что в бою погибли лучшие наши воины, на то воля Божья. Каждый из нас к этому готов.

Наверное тот кто это устроил думает что победил, но это не так. Если это сделано внешним врагом, что маловероятно, то лишь приближает и усугубляет его неминуемое поражение. Если же это нож в спину... то Отечество переживет, и не такое еще было и будет... но судьба твоя, как любого "Иуды" незавидна и пока пишется История, сказ о позорном предательстве будет клеймом рода твоего.

Как бы не сложилась дальнейшая судьба группы Вагнера, уже наши победы не отнять. Пригожин Евгений Викторович и Уткин Дмитрий Валерьевич величайшие полководцы современной истории, положивший жизнь свою в борьбе с врагами Отечества, а память о наших героях бессмертна.

https://t.me/otechestvo_BY/42

Вадим Окладников Выполнил плакаты с изображением Героев

Вот так сейчас выглядит место падения самолета Евгения Викторовича. Весь грунт сняли бульдозерами и вывезли. Чтоб и следов не осталось!

https://t.me/orchestra_w/8689

Бывший заместитель начальника ГРУ и командующий Силами специальных операций России, а ныне генерал-полковник и губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался о гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которых хорошо знал лично:

— «Их гибель – большая трагедия и потеря для страны. На протяжении последних лет “Группа Вагнера” во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил России и силовыми структурами выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира.

Евгения Пригожина же я знал как настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного. Он много сделал для страны, и Родина его не забудет. Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе, по всем бойцам “Группы Вагнера”, павшим в ходе войны на Украине.

Можно простить ошибки и даже трусость, предательство – никогда. Предателями они не были», — подытожил Алексей Дюмин

https://t.me/grey_zone/20246

Легенда начало. Молодой Дмитрий Валерьевич Уткин Герой России, Герой ЛНР. КОМАНДИР ЧВК Вагнер

https://t.me/rsotmdivision/10415

31 августа в Мытищах на военном мемориале сегодня прошли похороны командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Мемориал охраняемая и закрытая территория. Вход строго по пропускам.

Быть воином — жить вечно!

https://t.me/rabotaembrat/6696

Не было ни почетного караула, ни залпов, ни оркестра. Так и командир, и директор ЧВК "Вагнер" на своих похоронах обошлись без всего того, чего они добивались для своих бойцов. Для каждого бойца.

Будь то бывший зек или отставной военный, летчик или простой штурмовик. Провожали одинаково уважительно и торжественно и тех, у кого совсем не было родных - у "музыкантов" не принято забывать сослуживцев. Ухоженные могилы, таблички на дома, уважение и достойная компенсация родным.

Теперь школьники носят значки и флаги "Вагнера". Знают, где находятся ЦАР и Мали, как штурмовали Пальмиру, а карту Бахмутского района и Попасной выучили наизусть.

И что же, теперь всему конец? Нет больше ЧВК "Вагнер", ушли в историю?

Нет. "Смерть - это не конец". Жить будет не только миф о "Вагнере", как миф о Робин Гуде.

Нет бывших "вагнеровцев". Нет мертвых "вагнеровцев". Мы все вместе и рядом, огромное сообщество, которое никуда не исчезнет.

W.

https://t.me/quantumad/122

"Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень “Бог”!" — Евгений Пригожин о Вагнере

И действителено, никто в мире на настоящих момент не имеет такого боевого опыта, которым обладал русский подполковник запаса – Уткин Дмитрий Валерьевич или же известный в миру как тот самый Вагнер.

Его наградной иконостас действительно поражает.

Награды Дмитрия Уткина. государственные награды:

• Звание «Герой России»

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

• шесть(!) Орденов Мужества

*тем самым, являясь единственным в истории России шестикратным его обладателем, также для справки стоит отметить, что награждённым трижды данным Орденом, при совершении очередного поступка достойного Ордена Мужества, представляется к званию Героя России, Вагнер же наконец получил звание Героя России после четырёх Орденов Мужества, а так как выше Героя – награды нет и повторное награждение не предусматривается, то ещё дважды после неё получал Ордена Мужества

• Звание «Героя ЛНР»

награды «Группы Вагнера»:

• Золотой крест «За отвагу и мужество»

• Крест «За кровь и храбрость»

• три «Чёрных креста»

• два «Белых креста»

• медаль «За победу на ИГИЛ»

награды других стран:

• «Орден Мужества» – Ливия

• две золотые звезды «За военные заслуги» – Центральноафриканская Республика

• «Национальный орден Мали» – высшая военная награда в Мали

• а также ряд других ближневосточных и африканских наград

Говорят это первый и единственный случай когда человек награжден сразу шестью орденами Мужества.

Прощай, легенда №9!

https://t.me/grey_zone/20333

1 сентября девять дней с момента гибели руководства и сотрудников ЧВК "Вагнер" в результате крушения джета в Тверской области.

В тот трагичный день 23 августа погибли:

- Евгений "Первый" Пригожин

- Дмитрий "Вагнер" Уткин

- Валерий "Ровер" Чекалов

- Евгений "Макар" Макарян

- Сергей "Кедр" Пропустин

- Александр "Тот" Тотмин

- Николай Матусеев



Среди экипажа погибли командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

https://t.me/orchestra_w/8738

Командир экипажа Алексей Левшин, который погиб в результате крушения самолета в Тверской области, работал в авиакомпании уже семь лет, рассказала его супруга.

Она также отметила, что накануне ничего необычного не происходило — Левшин вышел на смену согласно графику. Женщине позвонили представители авиакомпании, принесли соболезнования, однако новой информации не сказали.

Второй пилот Рустам Каримов, родом из Перми.

РЕН ТВ удалось дозвониться до жены второго пилота Анастасии Каримовой. Женщина подтвердила, что ей сообщили о смерти мужа. Последний раз она общалась с ним в день трагедии около 17:30.

https://t.me/izvestia/140704

Помимо Евгения Пригожина в самолете вместе с ним находились и двое его замов.

— Дмитрий Уткин - Подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года — командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны. Командир «Группы Вагнера»

— Валерий Чекалов - экс-бизнесмен, был связан с бизнес-структурами Пригожина. Заместитель Пригожина в ЧВК «Вагнер», предположительно отвечавший за работу службы безопасности ЧВК. Кроме того, Чекалов некоторое время занимался организацией военного питания, об этом РЕН ТВ рассказал его друг Владимир Багаев.

По словам Багаева, он знаком с Чекаловым около 13 лет. Ранее были связаны работой по организации питания, затем общались и вне работы. Последний раз виделись лично год назад, когда семья Чекаловых приезжала на отдых в Крым, где проживает и работает сам Багаев.

— Евгений Макарян - боец ЧВК «Вагнер», находится в списках украинского сайта «Миротворец».

— Александр Тотмин - боец ЧВК «Вагнер». По данным украинского сайта «Миротворец», воевал в Судане.

— Пропустин Сергей - боец ЧВК «Вагнер», разведчик-гранатометчик. Данные о нем нашлись включительно на украинском сервисе "Миротворец". Именно там он записан как член ЧВК, указана и якобы должность — разведчик-гранатометчик. О том, что он действительно работал на Евгения Пригожина, РЕН ТВ подтвердила его племянница Анастасия Пропустина.

— Матусеев Николай - информации о нем найти не удалось.

https://t.me/ssigny/68622

Про последнее пристанище Пригожина вот тут: Пригожина похоронили на Пороховском кладбище

Когда говорят, что в разбившемся самолете в Тверской области погибли все главные командиры Вагнера, то хочется сказать, что это - не совсем так. Это фото - 2017 года. Вот здесь рядом с Владимиром Путиным стоят действительно главные и самые заслуженные командиры Вагнера. Слева - направо - Бродяга, Седой, Ратибор, Вагнер.

Да, Дмитрия Уткина, Вагнера, главного тактического гения ЧВК, теперь с нами больше нет. И это очень печально! Но зато три других - в строю. А если к ним добавить тех двух, о которых заговорили в последнее время, то получается, что как минимум пять из шести самых проверенных и боевых командиров Вагнера готовы к новым сражениям.

Кто заменит Евгения Пригожина? Говорят, это может быть его сын - Павел. Повторю: говорят. Да, он не раз бывал на передовой, воевал даже в Сирии и имеет вагнеровский железный крест, но он еще слишком молод. Ему - 27. И главное! Вряд ли его интересы- это война. Главное для него, возможно, сейчас - в силу возраста и образа жизни - это те активы, которые оставил отец. А их - немало. Почти - на 3 миллиарда рублей.

Так, например, компания Павла «Лахта Плаза» занимается продажей недвижимости. Предприятие предлагает приобрести элитные апартаменты в том числе в домах, которые строит «Газпром». А ещё «Лахта Плаза» владеет собственной гостиницей и уже даже возвела одноименный ЖК.

Поэтому лучше перейдем к боевым командирам. И первым здесь несомненно значится - Седой.

Эти люди – что важно! – не прижились в армии МО РФ, откуда их под тем или иным предлогом выдавили или они ушли сами. Они были неудобны, и от них избавились; и это немаловажная причина, приведшая их вначале в «Вагнер», а потом – к попытке мятежа. Они перманентно в оппозиции к МО, имея на то веские причины, зная картину изнутри.

Чем известен Андрей Трошев с позывным Седой

Сразу после авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин, один из бывших вагнеровцев на условии анонимности сказал:

- Если руководство группой возьмёт на себя один из заместителей погибшего Уткина с позывным "Седой" - группа продолжит выполнять задачи, как в Африке, так и в зоне проведения СВО.

Именно его - Седого, по некоторым данным, в июле, на встрече с 35-ю командирами Вагнера, Владимир Путин предлагал в качестве нового руководителя. Командиры, как рассказал потом Путин, даже кивали в ответ на это предложение.

"Седой" - это полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД, бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни, а также Герой России за взятие Пальмиры в 2016 году. Зовут его - Андрей Трошев.



Родился Трошев 5 апреля 1962 года в Ленинграде. Окончив среднюю школу, поступил в Ленинградское высшее артиллерийское командное училище. Окончив его, служил в артиллерийских частях на командных должностях.

В Афганистане командовал батареей самоходных артиллерийских установок. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, был удостоен двух орденов Красной Звезды. В дальнейшем окончил Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина.

После распада СССР участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, за боевые заслуги был удостоен двух орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Впоследствии служил в частях Ленинградского военного округа. Уйдя в запас, продолжил службу в органах Министерства внутренних дел.

Еще он - окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2014 году уволился запас в звании полковника.

В 2015–2016 годах добровольцем принимал участие в военной операции в Сирии, в частности в районе Дейр-эз-Зора. Был одним из основателей группы «Вагнер», является ее исполнительным директором, а ранее управлял службой безопасности ЧВК в Молькино Краснодарского края.

Но в то же время существуют не очень положительные отзывы самих вагнеровцев, считающих, что на должность командира он не тянет.

Чем известен Александр Кузнецов с позывным Ратибор Александр Кузнецов — Герой России, кавалер четырех орденов Мужества и трех медалей «За отвагу».

Родился 10 августа 1977 года в поселке Никольское Ленинградской области. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое дважды Краснознамённое училище имени С. М. Кирова. Служил на командных должностях в частях специального назначения, в том числе — командиром роты специального назначения воинской части в городе Солнечногорске Московской области, в части, где, по открытой информации, создавался центр «Сенеж» сил специальных операций.

Неоднократно командировался в различные «горячие точки», за выполнение боевых заданий награждён орденами и медалями.

По данным некоторых СМИ в 2008 году попал под уголовное дело за похищение человека и грабёж.

В 2010 году осуждён, отбывал срок заключения в колонии в Нижегородской области.

В апреле 2013 года освобождён условно-досрочно.

В 2013-2014 годах примкнул к ЧВК «Вагнер», принял под командование первую разведывательно-штурмовую роту, в составе которой участвовал в боевых действиях в различных горячих точках, в том числе в Сирии и Ливии.

9 декабря 2016 года кавалер четырех орденов Мужества Александр Кузнецов был участником встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на приеме в честь «Героев Отечества» в Георгиевском зале Кремля.

3 октября 2019 года в Ливии Александр Кузнецов вместе с бойцами диверсионного отряда «Русич» попал в засаду, устроенную боевиками. Именно его штурмовой отряд дважды освобождал Пальмиру!

В ходе боя был ранен, находился на излечении в госпитале в Санкт-Петербурге.

Указом Президента РФ («закрытым») за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Кузнецову Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

20 мая 2023 года в Бахмуте-Артёмовске водрузил знамена России и ЧВК «Вагнер» на последнем доме, освобожденном от Бандеры.

Чем известен Андрей Богатов с позывным Бродяга Андрей Богатов — Герой России, участвовал в боевых действий во многих горячих точках.

Андрей Михайлович Богатов. Позывной “Бродяга”.

Родился 14 июня 1964 г. (г. Старый Оскол) в простой семье. По месту рождения Андрей окончил среднюю школу.

Андрей Богатов побывал в горячих точках. Проявил героизм, патриотизм и профессиональные свойства во время вооруженных военных действий на территории Афганистана, Сирии.

Сейчас офицер служит командиром ЧВК. Кроме того, герой выступал как представитель Евгения Пригожина.

Срочную армейскую службу Андрей прошел в рядах воздушно-десантных войск. Во время военного конфликта на территории Афганистана Богатов проявил геройскую отвагу. Чуть погодя он отправился на территорию Югославии добровольцем. К тому времени там тоже разгорались боевые действия.

Звание Героя Российской Федерации присвоили офицеру за боевые заслуги.

Затем Герой РФ стоял во главе охранной группировки газоперерабатывающего завода Hayyan, который расположен недалеко от города Хомс, Сирия.

Весной 2016 Андрей с подразделением базировался рядом с городом Пальмира.

Ожесточенные бои привели Богатова к инвалидности – он потерял левую руку. Однако даже тяжелейшее ранение не остановило солдата. Богатов продолжал руководить подчиненными.

Получил Героя, четыре ордена Мужества.

Его отряд окончательно выбил ВСУ из Артемовска.

https://100biografiy.ru/voennye/andrej-bogatov

В 2016 году руководя уже 4-й разведывательно-штурмовой ротой ЧВК «Вагнер» получил приказ удерживать позицию под Пальмирой. Под его командованием было не более четырехсот бойцов, которым противостояли до двух с половиной тысяч боевиков. В бою Богатов потерял руку. Вот, как он сам в одном из интервью рассказывал, что происходило во время сражения: "Я просто в районе Альберты и Гольяны держал оборону со своим отрядом в 360 человек. Мы сдерживали группировку противника, которая по разведданным составляла порядка 2500 человек. Несколько часов я находился там уже будучи без руки, перетянув ее жгутом. Начинался налет и я сам подал команду: «Воздух!». Но самому было стыдно перед своими бойцами падать и зажиматься, я просто присел на колено. После ранения меня развернуло почти на 360 градусов. Я увидел, что теплая куртка была вспушена в районе локтя. Я почувствовал, что кровь идет где-то по спине, но вроде еще жив и шевелиться могу. Тогда подумал: «Ну все, отъездился». Но понял, что стрелять могу и водить могу".

Андрей Михайлович мастер не только воевать, он и прекрасный реставратор, восстанавливает разрушенные временем деревянные элементы домов.

В октябре 2022 года Евгений Викторович Пригожин сообщал, что Андрей Богатов от ЧВК «Вагнер» занимается формированием народного ополчения в Белгородской области.

По разным источникам, в состав «Вагнера» входит и сын Богатова.

https://dzen.ru/a/ZH_C7glGhxixL2Ao?utm_referer=www.google.ru



А теперь о двух командирах, которых нет на снимке с Владимиром Путиным. Причем первого называют, наряду с Седым, как одного из главных претендентов, кто может возглавить ЧВК.

Чем известен Антон Елизаров с позывным Лотос

Антон Елизаров - Герой России со знаком особого отличия – медали «Золотая Звезда». Герой ДНР, Герой ЛНР.

Родился в 1981 году в: Ростовской области.

В 1998 году закончил Ульяновское Суворовское военное училище.

В 2003 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в 7-й десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ в Новороссийске. После этого был переведен в поселок Молькино Краснодарского края, где базируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ. В составе нее принимал участие в операциях против террористических и банд формирований на Северном Кавказе.

В 2014 году Елизарова увольняют из армии после вынесения приговора Краснодарского гарнизонного военного суда за преступление против собственности. Его заподозрили в мошенничестве при подаче документов на приватизацию служебной квартиры. В итоге Елизаров был приговорен к трем годам условного срока и штрафу в размере сто тысяч рублей

Долгое время пытался добиться оправдания и даже судился с Министерством обороны. Но все было напрасно - квартиры он лишился.

Уходит в ЧВК «Вагнер». В 2017 во время операции в Сирии получает ранение, осколок входит в бедро. Уже в 2018-2019 годах в ЦАР работает инструктором, в 2021 году командует штурмовым отрядом в Ливии.

И вот теперь - главное. Именно он разрабатывал в ЧВК Вагнер планы по недавнему освобождению двух ключевых городов - Соледара и Артемовска.

Чем известен Сергей Чубко с позывным Пионер Родился 27 октября 1976 года на Украине - в семье военного, в Черновцах. Его отец служил в Афганистане.

Заключив контракт, прошел обе чеченские войны.

Работал охранником в ЧОПе в Новороссийске и занимал должности чиновника. Соосновал казачью организацию в Новороссийске, отправив членов этой организации сражаться в ДНР и ЛНР, при этом оставаясь связанным с охранной компанией отца.

В 2017 году присоединился к ЧВК 'Вагнер' и участвовал в операциях в Сирии, а также в Ливии, где возглавлял штаб-квартиру группы. В Сирии возглавил операцию 'Вагнера' в Восточной Гуте, где попал под американский обстрел, унесший жизни 80 вагнеровцев.

После Ливии временно покинул ЧВК 'Вагнер', вернулся - в 2021 году, и был отправлен в ЦАР, где стал начальником оперативного отдела.

И именно Сергей Чубко стал главой ЧВК «Вагнер» в Белоруссии после того, как была достигнута договоренность между Владимиром Путиным и Александро Лукашенко.

https://zakon-poryadok.mirtesen.ru/blog/43134156776/Kto-oni-...

А есть еще:

– Позывной “Зомби”. Герой России, участник всех походов “Вагнера”. Имя засекречено до сих пор.

Дата рождения: 1974 год

Место рождения: сельская местность

Полное имя: Борис (фамилия неизвестна)

Воинское подразделение: армейский спецназ ГРУ, ЧВК «Вагнер»

Начало службы: 1992 год

Позывной: «Зомби»

Участие в военных действиях: Осетино-Ингушский конфликт, военные операции в ЦАР, военная операция России в Сирии, СВО России на Украине.

Награды: Герой России. Орден «За заслуги перед Отчеством» 4 степени с мечами, кавалер пяти орденов Мужества, две медали «За отвагу».

Статус в настоящее время: командир отряда ЧВК «Вагнер»

Семейное положение: жена и дочь.

В своем интервью Владимиру Соловьеву он рассказал любопытный факт из своей служебной карьеры: в Африке, он 17 суток лежал в коме, так как заразился малярией и у него начался отек мозга. В сезон дождей, вертолет не мог прибыть на точку эвакуации, поэтому санинструктор сделал операцию черепа в не совсем подходящих условиях.

Родился Борис в 1974 году. 1991 году он поступил в военное училище, а через год его выгнали за нарушение дисциплины. Однако в 1992 году, в возрасте 17 лет, он уже участвовал в Осетино-Ингушском конфликте, где дослуживал срочную службу. Сам «Зомби» себя называет простым сельским парнем.

1995 году, командир «Зомби» подписал контракт и служил в основном в элитных частях: часто бывал в Африке, а в Сирийской республике жег БМП «Брэдли».

Основанная служба Бориса проходила в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где он был командиром мотогруппы, которая совершала марш-броски на мотоциклах по джунглям на расстояние до 800 км. Воевал в основном с мусульманскими группировками, которые сам «Зомби» называет обыкновенными бандитами.

Командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Зомби» рассказал, что когда он 2 мая 2014 года увидел события в Одессе, то взял отпуск и уехал на юго-восток Украины, где его назначили командиром отряда ЧВК «Вагнер» в зоне СВО России на Украине.

В своей книге «Восемь лет с Вагнером» журналист Кирилл Романовский приводит яркую и запомнившуюся бойцам историю о Борисе. Эпизод этот произошел в 2014 году во время сражения за Луганский аэропорт. Цитирую отрывок: «Из моей группы – все, кто был – никто за спинами не прятался. Своих раненных вытаскивали всех. Ник, впоследствии мой командир отряда, отправил нас с Султаном и Злым – ко второй группе, остановить Зомби. Зомби – командир отряда! – в одиночку побежал преследовать укропов, человек 12. Укры побежали в сторону забора… ну, пытались сдристнуть с территории, откуда их обстреливают. Он один за ними побежал. Мы бежали за ним метров 200, чтобы просто остановить. Причём он бежал за украми, они начали через забор перелазить, он их товарит, они его обстреливают с той стороны. Зомби, вообще не прячась, с открытой грудью идёт и валит – одного, второго, третьего. Мы уже поняли, что сейчас его завалят – потому что слишком плотный огонь начался. В общем, мы подоспели ему на подмогу и выручили его».

– Позывной “Механ”. Герой России. Тяжело ранен, находится на излечении. Имя засекречено;

Герой России

Кавалер четырех Орденов Мужества

Награжден Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени и медалью За Отвагу

Механ, командир 5-го отряда, сменил тяжело раненого Салема. В компании с 2014 года

– Позывной “Салем”. Дмитрий Подольский. Герой России, кавалер пяти Орденов Мужества, две медали «За Отвагу». Офицер запаса, выходец из 14-й отдельной бригады специального назначения ГРУ России, был командиром именитого 5-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер». Мастер спорта по боксу.

В бою получил тяжелое ранение, в результате чего потерял руку. Во время прохождения реабилитации в госпитале, им было подписано более тысячи писем от лица погибших «музыкантов» в адрес Государственной Думы РФ с просьбой разобраться в причинах и найти виновных в снарядном голоде.

Так что Вагнер жив.