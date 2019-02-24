Как уральцы Ленину на юбилей паровоз дарили

Железнодорожники Челябинского депо восстановили разрушенный паровоз и отправили с ним эшелон хлеба для голодающих рабочих Москвы.

Газета «Советская правда» от 6 апреля 1920 года сообщала: «4 апреля рабочие паровозного депо станции Челябинск торжественно праздновали выпуск из ремонта паровоза "Коммунар" как свою первую победу в борьбе с разрухой на железнодорожном транспорте».

В начале мая 1920 года поезд с хлебом отправился из Челябинска и через 4 дня прибыл в Москву.

Об этом воспоминает кочегара «Красного коммунара» Ф. Г. Блинов:

«9 ноября 1919 года, после Октябрьских праздников, в локомотивном депо Челябинск состоялось открытое партийное собрание, на котором присутствовали почти все рабочие депо. Стоял вопрос о проведении коммунистических субботников, о восстановлении железнодорожного транспорта. На этом собрании выступил слесарь депо С. В. Муранов, который предложил взять с «кладбища» неисправный паровоз ЕС-350 и по примеру рабочих депо Москва-Сортировочная отремонтировать его на субботниках в подарок В. И. Ленину, ко дню его 50-летия.

Партийная организация депо и все рабочие единодушно поддержали предложение тов. Муранова. Работа закипела.

В депо в то время не было станков (их вывезли белогвардейцы при отступлении), не было материалов, инструмента. Рабочие принесли из дома свои слесарные инструменты, на месте изыскивали материал, неисправные части паровоза заменяли другими, снятыми с неисправных тоже паровозов.

Ремонт паровоза «Коммунар» (так назвали паровоз ЕС-350) производился после работы. При свете факелов, так как деповская электростанция еще не работала. Особо отличилась при ремонте паровоза дышловая бригада под руководством слесаря Годунова, поршневая — слесаря Добарских (я с ним работал), экипажная бригада тов. Ветышева и многие другие. Всего участвовало в ремонте ежедневно до ста рабочих.

В конце апреля 1920 года паровоз был готов. По окончании ремонта в депо был проведен митинг, на котором присутствовало около 1000 человек. Было зачитано и принято приветствие В. И. Ленину в связи с его 50-летием и выбрана делегация от рабочих для поездки в Москву, в составе комиссара поезда — машиниста Гундарева, слесаря Муранова и от транспортной кооперации тов. Михалевича.

Для сопровождения поезда были сформированы две локомотивные бригады машинистов С. Новожилова и Ф. Альбова, помощников машиниста К. Гарагули, Ф. Малахова и кочегаров В. Хохлова и меня. Для размещения локомотивной бригады и охраны был оборудован специальный пассажирский вагон, где были запасные части и инструмент для ремонта вагонов в пути следования: предстоял большой непрерывный рейс с хлебным маршрутом в Москву за 2100 километров по разрушенным дорогам страны.

Вагонники еще в апреле внеурочно отремонтировали 40 грузовых вагонов, которые были загружены хлебом для голодающих рабочих Москвы и красноармейцев Западного фронта.

Отправились мы из Челябинска 3 мая 1920 года, и 7 мая уже были в Москве. Это был рекордно быстрый рейс, так как в то время при существующей разрухе грузовые поезда доходили до Москвы из Челябинска за 10−12 суток.

Железнодорожный мост через Волгу у Батраков еще не был восстановлен, и нам пришлось ехать через Симбирск (Ульяновск). В пути следования нас ждали и другие неожиданности. На разъезде Ай отказался работать паровозный насос, и нам пришлось отцепить паровоз и вернуться обратно в Златоуст, где неисправность была устранена.

На станции Уфа нас задержал начальник заградительного отряда, который потребовал открыть запломбированные вагоны и показать, что везем — иначе не разрешал ехать дальше. Комиссару пришлось по прямому проводу вызвать Москву и доложить об этом тов. Дзержинскому, который тут же приказал немедленно отправить нас дальше.

На станции Туймазы — третья серьезная остановка. В буксы одного из вагонов вражеская рука насыпала песок. Букса вышла из строя. Пришлось вручную перегружать 900 пудов пшеницы. Справились с перегрузкой вместе с бойцами охраны за три часа и поехали дальше.

В пути следования было очень трудно с топливом. На складах не было ни дров, ни угля, и в топку шли старые шпалы, заборы, ближайшие деревья — все, что могло гореть. На некоторых станциях были разрушены водокачки, и нам приходилось таскать ведрами воду в тендер локомотива.

Еле доехали до Ульяновска. На складе ни грамма угля, нет и дров — хоть туши паровоз! Пошли делегацией в горком партии, объяснили, что везем эшелон с хлебом в подарок Ленину. Нам разрешили взять из городских складов несколько тонн сухой воблы, сазана и леща. Заправившись этим «топливом» (а сухая рыба хорошо горела), мы двинулись в Москву. Проехали мы около 80 километров и за разъездом Вешкайма — новая задержка. Ночью бандиты разобрали путь и увезли рельсы. Пришлось еще затратить часа четыре и вместе с путейцами восстановить путь.

7 мая утром прибыли на станцию Рыбное, около Москвы. Здесь находились склады наркомпрода, и тов. Михалевич стал сдавать хлеб. Локомотивная бригада, прибыв в депо станции Москва-Сортировочная, по акту сдала наш подарок Ильичу — паровоз «Коммунар».

Тт. Гундарев и Муранов на автомобиле управляющего делами СНК Бонч-Бруевича прибыли в Кремль на встречу с Лениным. Владимир Ильич поблагодарил наших представителей за паровоз и привезенный хлеб и велел Бонч-Бруевичу позаботиться о нашем пребывании в Москве и обратном возвращении. Нас поместили в гостинице, дали билеты в Большой театр на оперу «Князь Игорь» и всех премировали солдатскими телогрейками и чайным сервизом, а тт. Гундарев и Муранов получили письмо от Бонч-Бруевича со словами благодарности В. И. Ленина за привезенный паровоз и хлеб для голодающих Москвы и бойцов Западного фронта.

По приезде нашей делегации в Челябинск это письмо было зачитано на общем собрании рабочих депо и вызвало новый трудовой подъем железнодорожников по восстановлению транспорта. Недели через две в Челябинск пришел вагон с мануфактурой и промтоварами специально для рабочих депо и станции от наркомпрода из Москвы».

Материалы:

1) Уральский исток Транссиба: история Южно-Уральской железной дороги. Челябинск: Автограф. 2009. C. 250-253;

2) https://yroslav1985.livejournal.com/196247.html